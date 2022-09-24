Платформы без кода могут помочь предпринимателям быстро разрабатывать и развертывать все, от веб-сайтов до автоматизации процессов , мобильных приложений и приложений для управления проектами. Когда-то разработка приложений была ограничена разработчиками программного обеспечения, но все резко изменилось.

Тот факт, что можно легко найти инструменты, которые позволяют создавать приложения без написания единой строки кода, указывает на то, что мы, по сути, находимся в середине революции баз данных без кода . Идея гражданского разработчика возникла с появлением технологий баз данных без кода. Данные имеют решающее значение для успеха современного бизнеса. Принятие важных решений становится более сложной задачей при отсутствии соответствующей информации. В этой статье вы можете найти самые популярные бизнес-решения без кода, которые могут изменить ваши процессы в цифровом виде без ущерба для качества.

Что такое платформа для разработки без кода?

Это инструмент для создания программных приложений без программирования. Это популярная и многообещающая альтернатива традиционной разработке программного обеспечения для клиентов компаний, не являющихся техническими специалистами, которые хотят разрабатывать свои полные приложения.

Вот преимущества платформы разработки без кода:

Лучшая маневренность

Более быстрая разработка

Уменьшить стоимость

Повышенная производительность

Легко изменяемый

Улучшить продукты и услуги

База данных для бизнес-решений

База данных представляет собой запланированную группу материалов, организованных и часто хранящихся в электронной форме в компьютерной системе. Организации используют базы данных для нескольких целей, включая накопление данных о клиентах и отслеживание продаж, расходов и других экономических фактов. Для повышения операционной эффективности предприятиям требуются базы данных.

За последние два десятилетия в компаниях произошел значительный переход от ноутбуков, трудовых книжек и громоздких картотек к платформе электронного хранения для интеграции и консолидации данных компании. Разработка систем управления базами данных, представляющих собой компьютерные программы, используемые для создания, мониторинга и использования наборов баз данных, состоящих из логически связанных записей и файлов.

5 инструментов базы данных без кода

Мастер приложений

Пользовательская экосистема приложений может быть создана с использованием только AppMaster, и для этого не требуется никаких знаний в области кодирования. Решения для автоматизации без кода полезны для оптимизации задач на работе или дома, организации данных или вознаграждения сотрудников. AppMaster — лучший выбор для инструментов, не требующих написания кода. Благодаря ресурсам, предоставляемым этой платформой, вы можете создавать высококачественные приложения для Интернета и мобильных устройств, не имея опыта программирования.

По умолчанию AppMaster теперь работает с любой базой данных, совместимой с postgress. Это означает, что сгенерированные приложения можно подключать к AWS RDS и AWS Aurora, любому стандартному экземпляру PostgreSQL.

К концу года мы добавим поддержку Oracle Database, Microsoft SQL Server, MariaDB, MYSQL и SQLite, так что к концу года AppMaster сможет работать с топ-6 самых популярных реляционных баз данных в мире. . Для управления структурой базы данных создайте плиты подключения поля, достаточно воспользоваться встроенным в AppMaster Studio редактором типовых дат; и все можно менять на лету, и платформа автоматически сгенерирует скрипты для переноса ваших данных на смену форматов, и вообще все это делается полностью без написания кода с использованием GUI в любой момент.

Инструмент базы данных Zapier

Инструмент базы данных Zapier интегрирует приложения (такие как Mail или Slack), чтобы данные можно было быстро и просто отправлять через них. С Zapier возможности практически безграничны. Например, вы можете создать автоматизированные процедуры, взаимодействующие с двумя или более приложениями, что сократит объем ручного труда. Zapier передает данные между программами.

Вы также можете получать важные оповещения от нескольких приложений на одной платформе, чтобы ничего не пропустить. Он также может создавать автоматизированные процедуры с использованием различных шаблонов. Инструмент базы данных Zappier лучше всего подходит для компаний любого уровня, которые хотят связать свое оборудование и автоматизировать трудоемкие задачи.

Инструмент базы данных пузырей

Bubble, как решение без кода, упрощает процесс разработки приложений, разделяя его на четыре основных этапа. Bubble упрощает создание веб-приложений. Поскольку средство разработки приложений очень гибкое, вы можете конструировать и создавать приложения без использования языка программирования. На рынке есть темы и плагины, которые помогут вам воплотить ваше приложение в жизнь, а платформа перетаскивания удобна и интуитивно понятна. Bubble лучше всего подходит для разработчиков приложений и цифровых художников, которые ищут простое решение для создания онлайн-приложений.

Инструмент базы данных Airtable

Airtable — это платформа без кода для создания приложений для управления проектами. Это позволяет вам проектировать реляционные базы данных , которые поощряют сотрудничество. Можно импортировать материал из файлов или других программ. Пользователи могут передавать и получать напоминания, обмениваться информацией, назначать задачи и т. д. Airtable объединяет электронные таблицы и базы данных в единое программное обеспечение. Менеджеры могут сохранять данные проекта в виде электронной таблицы, предлагаемом Airtable. Airtable лучше всего подходит для компаний, которые ищут централизованное место для управления работой и сбора статистики.

Инструмент базы данных Webflow

Не зная никакого кода, любой может создавать веб-сайты и уникальные базы данных с помощью Webflow. Webflow — это платформа без кода, которая позволяет легко включать анимацию и интернет-магазины. Более 3,5 миллионов профессионалов и организаций С легкостью создавайте, сотрудничайте и создавайте красивые веб-сайты с помощью Webflow. В полностью визуальной среде.

Webflow предоставляет вам инструменты, необходимые для создания любого проектора и создания интерфейса между программами, независимо от того, являетесь ли вы дизайнером-одиночкой, агентством или командой. Webflow лучше всего подходит для веб-дизайнеров, которые не хотят работать с программированием, но нуждаются в платформе для быстрого создания и настройки веб-сайтов.

Инструмент базы данных Monday.com

Monday.com — это конструктор без кода, идеально подходящий для групп любого размера в качестве системы рабочих операций. Люди могут разрабатывать фоновые процедуры, используя его конструктор автоматизации. Настраиваемые функции Monday.com повышают производительность команды и позволяют каждому быть разработчиком без кода по-своему. Пользователи могут создавать что угодно: приложения для совместной работы в реальном времени, инструменты для оглядывания назад и цифровые доски. Monday.com лучше всего подходит для компаний, которые ищут универсальное решение для управления проектами, которое может служить ряду дополнительных целей и требований.

Google таблицы

Google Таблицы упрощают совместную работу команд, вы организуете мероприятие или обсуждаете самые последние данные о доходах. Возможности искусственного интеллекта позволяют пользователям получать доступ к необходимой информации для принятия обоснованных бизнес-решений. Его дизайн позволяет работать с кем угодно, в любое время и из любого места. Вы можете начать визуализировать свои данные с помощью диаграмм и графиков после того, как они появятся в вашей таблице Google. Лист Google лучше всего подходит для ввода данных.

Что такое база данных без кода?

Системы разработки баз данных без кода позволяют работать с базами данных и поддерживать их без программирования. Эти системы предоставляют пользователям инструменты для организации и оптимизации ресурсов данных для гибкого и эффективного управления данными. Кодирование не требуется для создания отличительной экосистемы приложений только с AppMaster. AppMaster — это платформа данных без кода, которая позволяет создавать мобильные и веб-приложения. Легко и быстро проектируйте бизнес-процессы любой сложности.

Мы можем использовать инструмент базы данных в следующих областях:

База бизнес-знаний

Веб-программы

Составление отчетов

Рабочий процесс на основе утверждений

Оптимизация процедур

Создание мобильных приложений

Является ли Excel инструментом без кода?

Microsoft Excel был близок к «созданию без кода», а его удивительная гибкость и разнообразие вариантов использования сделали его претендентом на звание первой коммерческой платформы без кода. VBA (Visual Basic для приложений) — это язык программирования, используемый Excel и другими приложениями Office.

Какой инструмент без кода лучше?

Несколько вариантов варьируются от разработки веб-сайта до разработки уникальных приложений. Решения для автоматизации без кода могут автоматизировать рабочие или домашние обязанности, управлять данными или получать вознаграждение. Лучший инструмент без кода — AppMaster. Он предоставляет все инструменты, необходимые для разработки отличных веб-приложений и мобильных приложений без написания единой строки кода.

Заключительные слова

Конечным фактом является то, что в бизнесе используется несколько инструментов без кода. No-code, несомненно, меняет бизнес и то, как люди относятся к своей работе, инновациям и жизни. Чтобы получить максимальную отдачу от этих инструментов, рассмотрите возможность улучшения рабочего процесса, просмотрев этот список параметров без кода.

Для многих корпоративных пользователей барьер кодирования был устранен с появлением технологий без кода. В дополнение к повышению производительности эти технологии позволяют инженерам-программистам сосредоточиться на более сложных задачах, а не на выполнении требований персонала, не связанного с ИТ.

Платформы без кода могут позволить владельцам бизнеса быстро создавать веб-сайты, автоматизировать процессы и приложения. Разработка с низким кодом — еще одна интригующая гибридная стратегия. Важность этих платформ в бизнес-секторе значительно повлияла на то, как ИТ взаимодействует с другими отделами. AppMaster — это платформа без кода, она создает исходный код, создавая больше, чем просто отсутствие кода, что придает ему уникальность. Если пользователь того пожелает, он всегда может взять свой исходный код, поэтому ему не нужно беспокоиться о том, что он будет ограничен платформой.