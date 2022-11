Tự động hóa nhà là một điều tuyệt vời để có. Quê hương thân yêu đối với mỗi người, và dù thế nào đi chăng nữa, mọi người đều đổ máu và mồ hôi của mình để xây dựng ước mơ mà họ lựa chọn. Bất cứ khi nào nghĩ về nhà, điều tiếp theo chúng ta ghi nhớ là an ninh, an toàn và bình yên. Ngôi nhà của chúng tôi không chỉ mang lại cho chúng tôi cảm giác an toàn mà còn là cảm giác thư thái. Có thể bạn đã từng nghe câu “Home sweet home”, điều đó đúng bởi vì nhà là nơi cho phép chúng ta bỏ lại tất cả công việc hàng ngày và trở về nhà vào buổi tối; nhà là nơi che chở cho chúng ta. Vì vậy, không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của an ninh gia đình và tự động hóa.

Điều chính khiến một ngôi nhà trở nên đặc biệt là cảm giác an toàn, tự động hóa và thoải mái; người ta có thể làm bất cứ điều gì để duy trì nó. Ở đây nói đến vai trò của công nghệ khi nó được khởi xướng để ảnh hưởng không chỉ đến điện thoại di động và các thiết bị kỹ thuật số mà còn đến thói quen của con người. Ngày nay chúng ta có công nghệ xung quanh mình; từ đặt hàng thực phẩm đến mua sắm quần áo hoặc thanh toán hóa đơn, công nghệ không bao giờ đi sau bất kỳ lĩnh vực nào trong số này.

Điều này cũng xảy ra bởi vì cuộc sống ngày nay quá bận rộn đối với mọi người nên mọi người luôn tìm kiếm những lựa chọn dễ dàng ít tốn thời gian hơn, vì vậy họ cố gắng chọn các ứng dụng để giúp họ trong công việc hàng ngày. Điều tương tự cũng áp dụng cho tiện nghi gia đình, tự động hóa và an ninh, vì công nghệ cũng đã thay thế điều đó. Những người sử dụng ứng dụng nhà thông minh sẽ biết chúng tuyệt vời như thế nào khi sử dụng và mức độ tiện lợi trong cuộc sống mà các ứng dụng nhà thông minh này mang lại.

Tại sao các ứng dụng nhà thông minh trở nên phổ biến?

Dữ liệu Internet đã thay đổi cuộc sống của các cá nhân và cho phép mọi người kết nối với những người thân yêu và đồng nghiệp của họ tại nơi làm việc. Dữ liệu đã tạo điều kiện cho họ nắm bắt một phần nghiên cứu hoặc kiến thức mới hoặc thậm chí theo dõi sức khỏe của họ. Cùng với đó, dữ liệu internet hỗ trợ mọi thứ dễ dàng có sẵn hơn khi ngồi trên đi văng và lướt dữ liệu qua internet và ứng dụng dành cho thiết bị di động. Các ứng dụng nhà thông minh không có gì khác biệt về việc sử dụng và bảo mật dữ liệu, đặc biệt khi nó kết hợp nhà với dữ liệu ứng dụng thông minh để kiểm soát và duy trì an ninh tổng thể cho ngôi nhà.

Có nhiều thứ cho một ngôi nhà thông minh hơn là nội thất mới nhất, nhỏ gọn và bắt mắt. Ứng dụng dành cho thiết bị di động dành cho nhà thông minh có thể giúp cuộc sống của bạn trở nên dễ chịu, thỏa mãn và hài lòng hơn với cuộc sống thông minh trong khi tự động hóa.

Tổng quan thị trường ứng dụng nhà thông minh

Thị trường ứng dụng nhà thông minh và các ứng dụng di động liên quan đang liên tục phát triển và trở nên phổ biến vì tính bảo mật dữ liệu và tự động hóa ngôi nhà của chúng. Theo báo cáo , dữ liệu được thu thập đảm bảo rằng số lượng người dùng dự kiến cho dữ liệu ứng dụng nhà thông minh sẽ là hơn 570 triệu người dùng vào năm 2026, với doanh thu lên tới 195 tỷ USD vào năm 2026. Khu vực dẫn đầu sẽ đóng góp nhiều nhất doanh thu là Hoa Kỳ, với tốc độ tăng trưởng dự kiến là 11,24% so với tốc độ tăng trưởng dự kiến chung là 25%.

Thị trường thiết bị nhà thông minh và phụ kiện đã đạt hơn 115 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng 14,2% so với phân tích thị trường trước đó. Danh mục tốt nhất trong ngôi nhà thông minh là thiết bị thông minh. Ngay cả những người môi giới cũng thừa nhận rằng nếu họ tạo ra các phụ kiện gia đình thông minh được điều khiển bằng ứng dụng di động , doanh thu họ kiếm được có thể tăng gấp đôi.

Tạo ứng dụng di động cho ngôi nhà thông minh sẽ có lợi vì nó sẽ tiết kiệm thời gian và dữ liệu , đưa ngôi nhà vào trạng thái tự động hóa, thuận tiện, đảm bảo an ninh hơn cho ngôi nhà và tăng doanh thu trên toàn cầu khi thiết bị nhà thông minh ngày càng phổ biến. Trong số các công ty, Amazon nổi tiếng nhất về thiết bị nhà thông minh và chiếm hơn 50% thị trường bán lẻ Hoa Kỳ theo dữ liệu thu thập được.

Lý do ứng dụng nhà thông minh ngày càng phổ biến

Các ứng dụng nhà thông minh được sử dụng cho các thiết bị nhà thông minh và đang định hình lại tương lai mỗi ngày. Họ đang giữ cho toàn bộ ngôi nhà được tự động hóa. Các ứng dụng nhà thông minh này đảm bảo tính bảo mật, tăng tính khả thi, tiện lợi, dễ dàng và giúp mọi người cập nhật công nghệ mà không cần nỗ lực nhiều về thể chất và tinh thần. Với các ứng dụng nhà thông minh này, toàn bộ ngôi nhà của bạn có thể nằm trong tầm tay hoặc tự động hóa, bất kể bạn ở góc nào trong nhà.

Nhiều thiết bị tự động hóa cũng không đắt lắm, dễ cài đặt, lưu dữ liệu cần thiết, cung cấp bảo mật, hoạt động với ứng dụng nhà thông minh và sẵn có trên thị trường chung. Với ngôi nhà thông minh, bạn có thể tận hưởng sự an toàn, đáng tin cậy và thoải mái khi có một ngôi nhà thông minh thông qua một ứng dụng thông minh chỉ bằng một cú nhấp chuột. Một số lý do khác khiến các ứng dụng nhà thông minh và thiết bị nhà thông minh ngày càng phổ biến sẽ được thảo luận như sau.

Thiết bị nhà thông minh với ứng dụng nhà thông minh

Tìm kiếm một lối sống nhanh hơn? Hãy thử chuyển đổi các thiết bị trong nhà của bạn bằng các thiết bị vận hành thủ công hoặc tự động. Các thiết bị thông minh này cho phép bạn kết nối và vận hành với một ứng dụng thông minh; thông thường, một ứng dụng sẽ đủ để vận hành tất cả các thiết bị thông minh trong nhà và đặt nó ở chế độ tự động hóa. Cho dù bạn muốn dọn dẹp nhà cửa, pha một tách cà phê, điều chỉnh nhiệt độ trong nhà hay đảm bảo an ninh cho ngôi nhà của mình, mọi thứ đều có thể thực hiện dễ dàng với ứng dụng nhà thông minh. Nhà thông minh đã hiện đại hóa và tự động hóa trên các thiết bị gia dụng với ứng dụng thông minh kết nối dữ liệu qua internet.

Điều này cho phép bạn đi trước một bước trong công việc gia đình và không bao giờ bỏ lỡ bản cập nhật, giữ an toàn cho dữ liệu của bạn và đặt ngôi nhà của bạn ở chế độ tự động hóa như khi bạn bật lò nướng. Dữ liệu ứng dụng thông minh có thể cho bạn biết bên trong tủ lạnh của bạn có gì để bạn có thể mua đồ tạp hóa ngoài kế hoạch. Những ứng dụng thông minh này có vẻ không đáng kể, nhưng những người sử dụng chúng hàng ngày đều biết giá trị của chúng và sự thoải mái mà chúng mang lại. Những ứng dụng thông minh này rất phù hợp để đưa ngôi nhà của bạn vào trạng thái tự động hóa, giải quyết mọi vấn đề liên quan đến ngôi nhà của bạn chỉ bằng một cú nhấp chuột trên điện thoại thông minh, ngay cả khi chỉ để bật/tắt bếp.

Truy cập nhà dễ dàng

Ngôi nhà thông minh được kết nối với ứng dụng di động thông minh cũng là cứu cánh khi bạn quên chìa khóa, không nhớ mật khẩu khóa thông minh cửa chính nhà mình. Do các tùy chọn nhà thông minh, việc vào bên trong ngôi nhà cực kỳ dễ dàng thông qua cửa chính có khóa thông minh hoặc cửa nhà để xe thông minh cũng có thể hoạt động được bằng ứng dụng nhà thông minh.

Cửa thông minh hoặc khóa thông minh vận hành bằng ứng dụng thông minh cũng được tích hợp dữ liệu với camera nhúng để xem ai đang mở cửa và điều gì đang xảy ra bên trong ngôi nhà của bạn. Dữ liệu ứng dụng nhà thông minh cũng sẽ cho phép bạn mở hoặc đóng cửa ngôi nhà thông minh của mình, cho phép bạn giám sát ngôi nhà của mình, kéo rèm cửa, tự động hóa quy trình, v.v.

Làm cho ngôi nhà của bạn an toàn hơn

Một ngôi nhà thông minh sẽ không chỉ cho phép bạn tự động hóa và camera tích hợp trong các thiết bị thông minh mà qua đó bạn có thể thấy những gì đang xảy ra bên trong ngôi nhà của mình trên ứng dụng thông minh của mình. Nó cũng có thể gửi tín hiệu báo động đến các đồn cảnh sát gần đó hoặc những người thân yêu của bạn trong trường hợp có kẻ đột nhập. Ngôi nhà thông minh của bạn sẽ an toàn hơn ngay cả khi bạn đi vắng, khóa cửa ra vào và cửa sổ nếu bạn vô tình để chúng mở và giữ cho bạn ở lại theo dõi với giám sát liên tục.

Quy định hóa đơn tiền điện

Với ứng dụng nhà thông minh, bạn không cần lo lắng về hóa đơn tiền điện và chi phí phát sinh. Hầu hết các thiết bị thông minh thường tiêu thụ rất ít điện năng, thường có thể sạc lại và có thể được sử dụng trong thời gian dài hơn. Ngoài ra, chúng đã từng được tính phí và vận hành trên dữ liệu ứng dụng thông minh thông qua internet.

Ngoài ra, dữ liệu ứng dụng thông minh còn thông báo cho bạn về hóa đơn tiền điện theo từng thời điểm nên nếu vượt quá ngân sách, bạn có thể cắt giảm thêm. Các ứng dụng thông minh ước tính mức sử dụng điện dự đoán của bạn, tự động sửa đổi bộ điều nhiệt của bạn trong ngày và cung cấp mức tiết kiệm điện hàng ngày .

Giải trí một cú nhấp chuột

Điều tuyệt vời về dữ liệu ứng dụng thông minh là nó có thể cung cấp giải trí quá tay. Các ứng dụng thông minh này sẽ dự đoán sở thích của bạn và đề xuất các tùy chọn giải trí mà bạn chọn hoặc thậm chí có thể sắp xếp chương trình hoặc bộ phim yêu thích của bạn vào một khoảng thời gian cụ thể để bạn xem. Bạn cũng có thể nhờ sự hỗ trợ của các ứng dụng thông minh này được kết nối với TV thông minh của mình và cho phép nó đặt các chương trình và phim theo sở thích cụ thể, thay đổi kênh và thậm chí ghi lại chương trình hoặc phim khi cần.

Các ứng dụng thông minh cũng có thể liên kết với loa Bluetooth và mang đến trải nghiệm giải trí tuyệt vời trong các bữa tiệc tại ngôi nhà thông minh của bạn. Bạn có thể nghe nhạc hoặc chương trình radio yêu thích của mình thông qua các ứng dụng thông minh này. Nó ngăn cản các cá nhân mua thiết bị cũ hơn với chức năng hạn chế và sẽ cần phục hồi kỹ thuật trong tương lai.

Làm cách nào để tạo một ứng dụng nhà thông minh?

Sự phát triển của một ứng dụng nhà thông minh bao gồm nhiều yếu tố. Đầu tiên, bước quan trọng là lựa chọn giữa hai phương pháp phát triển. Điều này sẽ tác động đến tiến độ của bạn và đặt khung thời gian bạn cần để hoàn thành quá trình phát triển ứng dụng của mình. Sau đó, có một số bước phổ biến cần xem xét khi bắt đầu xây dựng một ứng dụng nhà thông minh.

phát triển mã hóa

Phương pháp phát triển mã hóa là phương pháp truyền thống trong phát triển ứng dụng, trong đó bạn cần có kiến thức về mã hóa và lập trình, đội ngũ lập trình viên chuyên nghiệp và ngân sách cao để phát triển ứng dụng nhà thông minh đầy đủ của bạn. Rõ ràng là việc bắt đầu xây dựng dữ liệu ứng dụng cho ngôi nhà thông minh chủ yếu được thực hiện bằng cách phát triển mã mới thông qua nhà phát triển hoặc lập trình viên. Đó là một quá trình dài để hoàn thành. Lợi ích chính của phương pháp viết mã là khả năng sửa đổi toàn bộ hệ thống cho chính bạn. Tuy nhiên, bản thân kỹ thuật này nổi tiếng là dài và phức tạp hơn. Nền tảng hoặc công cụ không cần mã như AppMaster luôn là lựa chọn tốt hơn vì nó giúp toàn bộ quá trình phát triển ứng dụng nhà thông minh trở nên dễ dàng hơn một cách bất ngờ.

Phát triển không mã

Phát triển không mã là một loại phát triển ứng dụng nhà thông minh và phương pháp phát triển ứng dụng khác. Bạn có thể kéo và thả trên một hình minh họa trực quan và phát triển ứng dụng bạn chọn mà không cần mã hóa hay lập trình. Bạn thậm chí không cần liên quan đến bất kỳ nhà phát triển hoặc lập trình viên nào. Các nền tảng hoặc công cụ không cần mã như AppMaster cho phép người dùng đáp ứng tất cả các yêu cầu phát triển ứng dụng nhà thông minh của họ với mức giá chỉ bằng một nửa so với phương pháp mã hóa. Nói tóm lại, đây là một phương pháp phát triển thông minh để tự động hóa các ứng dụng nhà thông minh và sẽ luôn là một phương pháp tốt hơn. Nhiều tay súng lớn trong số các nhà sản xuất thiết bị thông minh cũng đang hướng tới một tương lai mã hóa thông minh.

Các yếu tố chính cần xem xét trong ứng dụng nhà thông minh của bạn

Ứng dụng nhà thông minh hoạt động như một giải pháp duy nhất cho nhiều thiết bị nhà thông minh và cho phép bạn vận hành và điều khiển chúng bằng điện thoại di động và các đầu ngón tay để cuộc sống của bạn trở nên thuận tiện và dễ dàng. Ba thành phần này đồng thời làm cho các thiết bị nhà thông minh tự động hóa bằng cách cho phép chúng hoạt động trơn tru.

Để đạt được điều này, bạn chỉ cần thêm ba yếu tố chính vào ứng dụng nhà thông minh của mình bất cứ khi nào bạn phát triển một ứng dụng, bao gồm:

thiết bị truyền động

Bộ truyền động là thiết bị chuyển đổi chuyển động thành tín hiệu để tạo ra các hành động thích hợp và hoạt động bằng cách điều khiển thiết bị, như công tắc hoặc bộ điều nhiệt là những ví dụ tuyệt vời về bộ truyền động. Đây là những thứ bắt buộc phải có trong một ứng dụng nhà thông minh.

cảm biến

Cảm biến là một thiết bị cảm biến phản ứng với một kích thích vật lý. Các cảm biến ứng dụng nhà thông minh này có thể phát hiện ánh sáng, chuyển động, âm thanh, áp suất, nhiệt độ, v.v. và cho phép các thiết bị phản ứng phù hợp.

Bộ điều khiển

Bộ điều khiển là một số thiết bị có xu hướng kiểm soát toàn bộ tính năng của thiết bị nhà thông minh thông qua ứng dụng nhà thông minh - điện thoại di động hoặc điều khiển điện tử khác. Các bộ điều khiển này truyền và thu tín hiệu từ một số thiết bị thông minh. Đây là nền tảng chính mà tất cả các điều khiển diễn ra.

Các tính năng cơ bản cho một ứng dụng nhà thông minh

Bước đầu tiên và quan trọng nhất là chọn những tính năng bạn muốn đưa vào ứng dụng nhà thông minh không cần mã tùy chỉnh. Một số tính năng là cơ bản và phải có trong ứng dụng nhà thông minh của bạn, còn một số tính năng nâng cao và thường là tùy chọn khi bạn mới bắt đầu. Tuy nhiên, bạn luôn có thể nâng cấp ứng dụng nhà thông minh của mình và thêm các tính năng bạn thích. Đây là một số tính năng cơ bản phải bao gồm.

Tự động hóa & điều khiển từ xa

Một ứng dụng nhà thông minh hoàn hảo nên bao gồm tự động hóa và điều khiển từ xa để biến nó thành một ứng dụng hoàn chỉnh. Bất cứ khi nào bạn bắt đầu xây dựng một ứng dụng nhà thông minh, hãy luôn cân nhắc rằng người dùng phải có khả năng vận hành hầu hết các thương hiệu và thiết bị được sử dụng rộng rãi để biến nó thành một ứng dụng nhà thông minh phổ biến vì điều thú vị của ứng dụng nhà thông minh là bật đèn ngay khi bạn đi ngủ hoặc uống một tách cà phê ngay khi bạn thức dậy.

Đặt bộ phận người dùng

Tính năng này rất cần thiết nếu nhiều người đang sống trong một nhà. Một ứng dụng nhà thông minh phải có khả năng thiết lập các vai trò và bộ phận của người dùng để cho phép mỗi người dùng vận hành các thiết bị nhà thông minh theo ý muốn và khung thời gian của riêng họ. Điều này cũng sẽ cho phép thiết lập quyền riêng tư của thiết bị, chẳng hạn như ai có thể truy cập thiết bị và ai không. Ví dụ, một đứa trẻ không được phép vận hành ứng dụng nhà thông minh hoặc thiết bị thông minh.

Thông báo đẩy

Một ứng dụng nhà thông minh phải thiết lập thông báo đẩy tới người dùng một cách chuyên nghiệp. Tính năng này một lần nữa phải có khi xây dựng một ứng dụng thông minh. Một người vận hành ứng dụng nhà thông minh này phải có khả năng nhận thông báo đẩy cho từng và mọi thứ xảy ra trong nhà và phải có thể chọn từ danh sách những thông báo mà người dùng sẽ nhận và thông báo nào không. Một ứng dụng nhà thông minh không được quá tọc mạch nhưng phải có khả năng thông báo cho người dùng về tình trạng của các thiết bị và ngôi nhà thông minh một cách tổng thể.

phân tích tùy chỉnh

Bạn phải quan tâm đến việc theo dõi và phân tích trong khi phát triển ứng dụng nhà thông minh. Điều này sẽ cho phép ngôi nhà thông minh hoạt động tự động hóa phù hợp thông qua một ứng dụng nhà thông minh. Theo dõi và điều tra thói quen sử dụng thiết bị của từng cá nhân, chẳng hạn như thức ăn nào đang được chuẩn bị trên bếp thông minh của bạn hoặc chương trình nào đang được xem trên TV thông minh, v.v., sẽ cung cấp cho người dùng thông tin chi tiết phù hợp thông qua ứng dụng nhà thông minh. Ứng dụng nhà thông minh này hỗ trợ nhịp sống điển hình và có lẽ tạo ra một số điều chỉnh để hướng tới lối sống tốt hơn.

Đặt các kịch bản riêng biệt

Nếu một ứng dụng nhà thông minh có khả năng xây dựng các kịch bản riêng biệt bằng cách tạo một nhóm các hoạt động. Ví dụ: kịch bản "vào trong nhà" sẽ bao gồm một cánh cửa đang mở, bật tất cả đèn và bật cảm biến chuyển động. Kịch bản "thời gian đi ngủ" sẽ hoạt động bằng cách tắt đèn, cài đặt bộ điều chỉnh nhiệt độ và bật nhạc thiền để giúp bạn ngủ yên.

Bảo vệ

Việc chuyển một phần lớn cuộc sống của chúng ta sang các thiết bị nhà thông minh được điều khiển bởi ứng dụng nhà thông minh không thể thiếu sự bảo mật. Về sự an toàn và an ninh của ngôi nhà, nó không được xâm phạm. Tìm kiếm các vấn đề bảo mật trong khi phát triển ứng dụng nhà thông minh là điều bắt buộc. Thành phần bảo mật của ứng dụng thông minh phải bao gồm:

Tránh lưu trữ các chi tiết đăng nhập và thông tin nhạy cảm và cá nhân.

Thông báo đẩy để thay đổi mật khẩu.

Kiểm tra bảo mật thường xuyên cho ứng dụng.

Hạn chế người dùng mới truy cập mà không có sự cho phép của người dùng hiện tại.

Kèm theo đó là các cổng an ninh.

Làm cách nào để tạo ứng dụng Android cho tự động hóa gia đình?

Cho dù bạn đang phát triển ứng dụng Android hay ứng dụng thông minh iOS, ứng dụng đó phải có các yếu tố trên trước khi bắt đầu. Sau khi mọi thứ đi đúng hướng, hãy làm theo 8 bước chính để hoàn thành quá trình phát triển ứng dụng nhà thông minh của bạn.

Các bước cần thiết để phát triển ứng dụng nhà thông minh

8 bước thiết yếu hàng đầu để phát triển ứng dụng nhà thông minh bao gồm:

Khám phá một kế hoạch

Bước đầu tiên để bắt đầu phát triển ứng dụng thông minh của bạn là khám phá những ưu và nhược điểm của ứng dụng nhà thông minh mà bạn có thể gặp phải. Bằng cách này, bạn sẽ đi theo lộ trình được tạo sẵn để phát triển ứng dụng nhà thông minh của mình và sẽ không bỏ lỡ bất kỳ điểm quan trọng nào. Bạn sẽ nhận thức được những rủi ro và những khúc ngoặt có thể xảy đến với bạn.

Bước khám phá cũng bao gồm phân tích thị trường cho phân tích cạnh tranh của bạn, vì vậy bạn sẽ biết mình có thể cần gì để cạnh tranh và bạn nên thực hiện những chiến lược nào để giúp ứng dụng nhà thông minh của mình thành công trên thị trường.

Khóa các tính năng

Bước quan trọng thứ hai là hoàn thiện các tính năng quan trọng bạn cần đưa vào ứng dụng nhà thông minh của mình. Các tính năng thị trường cạnh tranh sẽ bao gồm trong ứng dụng nhà thông minh của bạn để giữ cho nó nổi bật trong cơn bão ứng dụng trên thị trường là gì? Đảm bảo rằng bạn chỉ bao gồm các dữ liệu quan trọng và các tính năng cạnh tranh, đồng thời đừng cố thêm tất cả các tính năng không cần thiết sẽ được sử dụng làm từ chối cho một ứng dụng thông minh.

Xác nhận chế độ kết nối

Nó phải xem xét chế độ kết nối của ứng dụng nhà thông minh với các thiết bị thông minh của bạn để nó có thể hoạt động hiệu quả. Với kết nối, nên hỗ trợ tất cả các yếu tố đã thảo luận ở trên của ứng dụng nhà thông minh. Khái niệm trung tâm đang thể hiện sự liên kết liền mạch giữa 3 thành phần phân tán này. Có một số tùy chọn kết nối cho ứng dụng thông minh, nhưng thông minh của bạn phải có khả năng kết nối thông qua các tùy chọn sau:

Wi-Fi/Dữ liệu di động - hầu hết các thiết bị thông minh hiện nay đều tương thích với dữ liệu kiểu Wi-Fi. Tuy nhiên, nó có thể làm giảm tuổi thọ đáng kể của pin và tốc độ của thiết bị thông minh. Nhưng tính khả dụng rộng rãi của nó cho thấy rằng một ứng dụng thông minh phải có khả năng kết nối các thiết bị thông qua Wi-Fi và dữ liệu di động.

Bluetooth - không giống như tùy chọn Wi-Fi, kết nối Bluetooth là một tùy chọn tiêu tốn ít pin. Nó đã phát triển để kết nối các thiết bị thông minh của bạn với ứng dụng nhà thông minh của bạn qua Bluetooth một cách dễ dàng hơn.

Quản lý loại lưu trữ

Một ứng dụng nhà thông minh nên xem xét cách nó sẽ quản lý việc lưu trữ dữ liệu và nơi nó sẽ được thực hiện. Tùy chọn phổ biến nhất về mặt đó là lưu trữ đám mây, tùy chọn lưu trữ lý tưởng cho các ứng dụng nhà thông minh hoặc lưu trữ dữ liệu cục bộ nếu không có đám mây.

Phát triển một thiết kế thân thiện với người dùng

Dữ liệu ứng dụng nhà thông minh mà bạn đang phát triển phải có thiết kế dữ liệu phong cách và thân thiện với người dùng so với các sản phẩm cạnh tranh trên thị trường khác. Với thiết kế ứng dụng nhà thông minh bắt mắt, bạn có thể gây ấn tượng với người dùng ngay từ ấn tượng đầu tiên. Thiết kế ứng dụng nhà thông minh phải phù hợp với trải nghiệm người dùng được cá nhân hóa để đáp ứng các yêu cầu cơ bản của người dùng cuối, chẳng hạn như các kịch bản được thiết kế riêng và thiết lập vị trí của người dùng. Cùng với đó, bạn phải quan tâm đến việc biểu diễn dữ liệu trên màn hình của một ứng dụng thông minh.

Đảm bảo an ninh

Như đã thảo luận trước đó, một ứng dụng nhà thông minh phải đáp ứng tất cả các thông số bảo mật vì nó kiểm soát dữ liệu của toàn bộ ngôi nhà và dữ liệu trên các thiết bị thông minh chính. Nếu có lỗ hổng bảo mật, kẻ tấn công có thể xâm nhập vào dữ liệu và nhà của bạn. Vì vậy, hãy ưu tiên bảo mật trong khi phát triển ứng dụng nhà thông minh và giữ an toàn cho dữ liệu của bạn.

Danh sách thiết bị hỗ trợ

Một ứng dụng nhà thông minh phải là một ứng dụng toàn cầu. Điều này có nghĩa là phần lớn và các công ty phổ biến nhất phải hỗ trợ nó. Càng nhiều thiết bị hỗ trợ dữ liệu ứng dụng nhà thông minh của bạn, thị trường sẽ càng tốt hơn và khắt khe hơn. Không bao giờ chọn một công ty hoặc loại thiết bị thông minh duy nhất, vì nó sẽ hạn chế ứng dụng thông minh và đặt câu hỏi về khả năng của nó.

Thử nghiệm trước khi ra mắt

Điều cuối cùng cần cân nhắc trước khi khởi chạy ứng dụng nhà thông minh là chạy thử ứng dụng đó. Bạn phải giữ mọi thứ đi đúng hướng và cố gắng hết sức trong khi phát triển ứng dụng nhà thông minh của mình, nhưng bạn phải kiểm tra ứng dụng đó để đảm bảo rằng ứng dụng đang hoạt động hoàn hảo và sẵn sàng đưa ra thị trường ở mức tối đa.

Tổng chi phí ứng dụng nhà thông minh

Tổng chi phí sẽ là chi phí ước tính vì rất khó để dự đoán chi phí đầy đủ và cuối cùng của dữ liệu ứng dụng nhà thông minh hoặc bất kỳ dữ liệu ứng dụng nào khác. Lý do chính là nó phụ thuộc vào một số yếu tố và loại hình phát triển mã hóa hoặc không có mã. Nó cũng sẽ phụ thuộc vào việc dữ liệu ứng dụng sẽ chỉ hoạt động trên Android hay sẽ có sẵn cho Android và iOS. Bạn có thể phải trả giá theo giờ nếu bạn đang thuê một nhà phát triển. Thành phần chính sẽ quyết định tốc độ phát triển ứng dụng là:

Chi phí thiết kế UI/UX

Về chi phí quản lý dự án

chi phí nhà phát triển

Tích hợp với chi phí bên 3

Kiến trúc back-end và chi phí phát triển

Chi phí lập kế hoạch và thiết kế

Chi phí sửa lỗi

chi phí xét nghiệm

Nói chung, các bộ điều khiển thiết bị dữ liệu ứng dụng nhà thông minh làm sẵn như Alexa và Siri sẽ tiêu tốn của bạn khoảng 60 nghìn - 70 nghìn USD. Việc phát triển ứng dụng nhà thông minh được mã hóa có thể tiêu tốn của bạn 80.000 - 90.000 USD hoặc hơn thế này rất nhiều. Việc phát triển một ứng dụng nhà thông minh điều khiển các thiết bị thông qua nền tảng không cần mã hoặc các công cụ như AppMaster sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với phương pháp viết mã để phát triển ứng dụng nhà thông minh.

Có một ứng dụng chung cho các thiết bị thông minh?

Bộ điều khiển ứng dụng nhà thông minh thường phổ biến, cho phép hầu hết dữ liệu thiết bị nhà thông minh và thông minh được vận hành bằng một ứng dụng. Các ứng dụng này hỗ trợ các sản phẩm thông minh thường được sử dụng của công ty và thường phù hợp với tất cả. Top 3 ứng dụng nhà thông minh phổ biến như sau.

Trang chủ Google

Good home hay google nest là một trong những ứng dụng nhà thông minh hàng đầu đang được sử dụng trên toàn cầu và cũng phổ biến đối với hầu hết các công ty, sản phẩm và thiết bị. Các tính năng chính bao gồm:

Điều khiển TV và loa

hoàn thành công việc

Lên kế hoạch cho ngày của bạn trước

Nhận câu trả lời cho các truy vấn của bạn

Quản lý tất cả các công việc gia đình

Kiểm soát các thiết bị thông minh của bạn

Giải trí

amazon alexa

Amazon Alexa cũng được coi là một ứng dụng nhà thông minh phổ biến đi kèm với hầu hết các công ty và kiểm soát hầu hết mọi loại thiết bị thông minh. Các tính năng chính bao gồm:

Tương tác bằng giọng nói

Chơi nhạc

Lập danh sách việc cần làm

Đặt báo thức

Truyền phát podcast

Phát sách nói

cập nhật thời tiết

Cập nhật giao thông

Tin tức thể thao

cập nhật tin tức

Điều khiển các thiết bị nhà thông minh

nhà táo

Cái này là của Apple và chỉ dành cho những người có iPhone hoặc iPad của bạn; trên các thiết bị Apple này; nó thường được cài đặt sẵn. Dữ liệu ứng dụng này tương thích với các nền tảng bộ dụng cụ gia đình và các công cụ cho phép tự động hóa ngôi nhà. Giống như Alexa trên amazon, nó có Siri để tương tác bằng giọng nói. Thật tiện lợi khi quản lý tất cả các thiết bị nhà thông minh của bạn bằng một ứng dụng. Dữ liệu ứng dụng này cũng giữ cho dữ liệu của bạn được bảo mật và phát huy hết tiềm năng của ngôi nhà thông minh của bạn.

Tóm lại

Chuyển đổi các thiết bị nhà thông minh của bạn thành tự động hóa và làm cho chúng trở nên thông minh sẽ thuận tiện hơn cho bạn và tiết kiệm rất nhiều thời gian, đồng thời giúp bạn lập kế hoạch và thực hiện các công việc hàng ngày của mình một cách thông minh. Trong những năm tới, có khả năng tất cả các phương pháp và ngôi nhà truyền thống sẽ lỗi thời và được thay thế bằng một lối sống thông minh.

Tóm lại, việc bắt đầu xây dựng một ứng dụng nhà thông minh bằng phương pháp mã hóa truyền thống thông qua các ngôn ngữ lập trình có thể là một thách thức đối với những người không có kiến thức lập trình trước đó. Ngay cả khi bạn thuê một nhà phát triển, chi phí và thời gian sẽ tốn nhiều hơn so với việc phát triển không có mã. Bên cạnh đó, việc sử dụng một nền tảng không có mã như AppMaster sẽ dễ dàng, nhanh chóng, ít tốn kém hơn và không cần bất kỳ lập trình viên nào tham gia. Công nghệ phát triển không cần mã là lựa chọn tốt hơn nếu bạn muốn tạo ứng dụng nhà thông minh của riêng mình. AppMaster là một nền tảng không có mã cho phép người dùng tạo ứng dụng web hoặc ứng dụng di động mà họ thích cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu ứng dụng nhà thông minh có thể dễ dàng phát triển bằng AppMaster.