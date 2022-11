Automatyka domowa to fajna rzecz, którą warto mieć. Dom jest drogi dla każdego i bez względu na wszystko, ludzie oddają swoją krew i pot, aby zbudować wybrane przez siebie marzenie. Kiedykolwiek myślimy o domu, następne rzeczy, które mamy na uwadze to bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i spokój. Nasz dom daje nam nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale także poczucie relaksu. Być może słyszałeś zdanie "Home sweet home", które jest prawdziwe, ponieważ dom to miejsce, które pozwoli nam zostawić wszystkie codzienne obowiązki i wrócić do domu wieczorem; dom to miejsce, które nas chroni. Tak więc, nikt nigdy nie może zaprzeczyć znaczeniu bezpieczeństwa i automatyki domowej.

Główną rzeczą, która sprawia, że dom jest tak wyjątkowy jest poczucie bezpieczeństwa, automatyzacji i komfortu; można zrobić wszystko, aby go utrzymać. Tutaj przychodzi rola technologii, jak to jest zainicjowane, aby wpłynąć nie tylko telefony komórkowe i urządzenia cyfrowe, ale także rutynę człowieka. Dziś mamy technologię wokół nas; od zamawiania jedzenia do zakupów odzieży lub płacenia rachunków, technologia nigdy nie jest w tyle w żadnym z nich.

Dzieje się tak również dlatego, że życie w dzisiejszych czasach jest tak zajęte dla wszystkich, że ludzie zawsze szukają łatwiejszych mniej czasochłonnych opcji, więc starają się zdecydować się na aplikacje, które pomogą im w codziennych obowiązkach. To samo dotyczy komfortu domowego, automatyki i bezpieczeństwa, ponieważ technologia przejęła również to. Osoby korzystające z aplikacji smart home wiedziałyby, jak rewelacyjne są w użyciu i jak wiele wygód w życiu zapewniają te inteligentne aplikacje domowe.

Dlaczego aplikacje smart home stają się popularne?

Dane internetowe zmieniły życie jednostek i pozwalają ludziom łączyć się z ich bliskimi i kolegami w pracy. Dane ułatwiły im złapać nowy kawałek badań lub wiedzy, a nawet śledzić swoje zdrowie. Z tym, dane internetowe pomaga w wszystko, co jest bardziej łatwo dostępne, siedząc na kanapie i surfowania danych za pośrednictwem Internetu i aplikacji mobilnych. Inteligentne aplikacje domowe nie różnią się pod względem wykorzystania danych i bezpieczeństwa, zwłaszcza gdy łączy dom z inteligentnymi danymi aplikacji do kontroli i utrzymania ogólnego bezpieczeństwa domu.

W inteligentnym domu jest znacznie więcej niż tylko najnowsze, kompaktowe i przyciągające wzrok wnętrza. Inteligentna aplikacja mobilna do domu może sprawić, że życie będzie bardziej przyjemne, satysfakcjonujące i przyjemne dzięki inteligentnemu życiu podczas automatyzacji.

Przegląd rynku aplikacji dla inteligentnych domów

Rynek aplikacji smart home i związane z nim aplikacje mobilne stale się rozwijają i stają się popularne ze względu na bezpieczeństwo danych i automatyzację domu. Zgodnie z raportem, zebrane dane zapewniły, że oczekiwana liczba użytkowników dla danych aplikacji inteligentnego domu wyniesie ponad 570 milionów użytkowników do 2026 roku, a wartość biznesu w roku 2026 wyniesie do 195 miliardów USD. Wiodącym regionem, który przyczyni się do największego przychodu, jest USA, z oczekiwaną stopą wzrostu 11,24% z ogólnej oczekiwanej stopy wzrostu 25%.

Rynek urządzeń inteligentnego domu i akcesoriów osiągnął ponad 115 mld USD, z tempem wzrostu 14,2% w porównaniu do poprzedniej analizy rynku. Najlepszą kategorią w inteligentnym domu są inteligentne urządzenia. Nawet agenci nieruchomości przyznają, że jeśli stworzą inteligentne akcesoria domowe sterowane przez aplikację mobilną, to przychody, które osiągną, mogą się podwoić.

Stworzenie aplikacji mobilnej dla inteligentnych domów byłoby korzystne, ponieważ pozwoli zaoszczędzić czas, i dane, postawi dom na automatyzację, będzie wygodne, zapewni większe bezpieczeństwo domu i wygeneruje zwiększone przychody na całym świecie, ponieważ urządzenia inteligentnego domu zyskują popularność. Wśród firm, Amazon jest najbardziej znany w odniesieniu do inteligentnych urządzeń domowych i zastrzegając ponad 50% rynku detalicznego USA, jak na zebranych danych.

Powody, dla których aplikacja inteligentnego domu zyskuje na popularności

Inteligentne aplikacje domowe są używane do inteligentnych urządzeń domowych i kształtują przyszłość z każdym mijającym dniem. Utrzymują cały dom w stanie automatyzacji. Te inteligentne aplikacje domowe zapewniają bezpieczeństwo, dodają wykonalność, wygodę i łatwość oraz utrzymują ludzi na bieżąco z technologią bez wkładania dużego wysiłku fizycznego i psychicznego. Dzięki tym inteligentnym aplikacjom domowym cały dom może być na wyciągnięcie ręki lub z automatyką, bez względu na to, w którym zakątku domu.

Wiele urządzeń automatyki jest również niezbyt drogich, łatwych do zainstalowania, zapisuje niezbędne dane, zapewnia bezpieczeństwo, działa z aplikacją inteligentnego domu i jest łatwo dostępna na wspólnych rynkach. Dzięki inteligentnemu domowi możesz cieszyć się bezpieczeństwem, niezawodnością i komfortem posiadania inteligentnego domu za pośrednictwem inteligentnej aplikacji na odległość. Kilka innych powodów, dlaczego popularność inteligentnych aplikacji domowych i inteligentnych urządzeń domowych zyskuje popularność są omówione poniżej.

Inteligentne urządzenia domowe z aplikacją smart home

Szukasz szybszego stylu życia? Spróbuj zmienić swoje urządzenia domowe z urządzeniami obsługiwanymi ręcznie lub automatycznie. Te inteligentne urządzenia pozwalają na połączenie i obsługę za pomocą inteligentnej aplikacji; często jedna aplikacja wystarczy, aby obsługiwać wszystkie inteligentne urządzenia w domu i umieścić je na automatyce. Czy chcesz oczyścić dom, chwycić filiżankę kawy, dostosować temperaturę w domu, lub zapewnić bezpieczeństwo w domu, wszystko jest łatwo zrobić z inteligentnym domu aplikacji. Inteligentne domy zmodernizowane i na automatyzacji urządzeń domowych z inteligentnych aplikacji danych łączności przez internet.

To pozwala być o krok do przodu z obowiązków domowych i nigdy nie przegapić aktualizacji, zachować swoje dane bezpieczne i umieścić swój dom na automatyzacji, jak wtedy, gdy zostawiłeś piekarnik na. Dane z inteligentnych aplikacji mogą powiedzieć, co jest w środku lodówki, więc możesz nieplanowanie zrobić zakupy spożywcze. Te inteligentne aplikacje mogą wydawać się nieistotne, ale jednostki, które używają ich codziennie, znają ich wartość i komfort, jaki zapewniają. Te inteligentne aplikacje są świetne do wprowadzenia domu w automatykę, rozwiązując wszystkie domowe problemy za pomocą jednego kliknięcia na smartfonie, nawet jeśli jest to tylko włączenie/wyłączenie pieca.

Łatwy dostęp do domu

Inteligentny dom połączony z inteligentną aplikacją mobilną jest również ratunkiem, gdy zapomnisz klucza i nie możesz zapamiętać hasła do inteligentnego zamka drzwi wejściowych. Dzięki opcjom inteligentnego domu jest to super łatwe wejście do środka domu przez drzwi główne z inteligentnym zamkiem lub inteligentną bramę garażową, która również będzie obsługiwana za pomocą aplikacji inteligentnego domu.

Inteligentne drzwi lub inteligentny zamek obsługiwane przez aplikację mają również integrację danych z wbudowanymi kamerami, aby zobaczyć, kto jest na drzwiach i co dzieje się wewnątrz domu. Dane z aplikacji smart home pozwolą Ci również otworzyć lub zamknąć drzwi Twojego inteligentnego domu, umożliwią Ci monitorowanie domu, zakładanie zasłon, automatyzację procesów i wiele innych.

Spraw, aby Twój dom był bardziej bezpieczny

Inteligentny dom pozwoli Ci nie tylko na automatyzację i wbudowane kamery w inteligentnych urządzeniach, dzięki którym na swojej inteligentnej aplikacji będziesz mógł zobaczyć, co dzieje się wewnątrz Twojego domu. Może również wysłać sygnał alarmowy do pobliskich posterunków policji lub Twoich bliskich w przypadku, gdy ktoś się włamie. Twój inteligentny dom będzie bardziej bezpieczny, nawet jeśli jesteś poza domem, zablokuje drzwi i okna, jeśli przypadkowo zostawiłeś je otwarte, a także utrzyma Cię w ryzach dzięki ciągłemu monitorowaniu.

Regulacja rachunków za energię elektryczną

Dzięki aplikacji inteligentnego domu nie musisz się martwić o nadmierne rachunki za prąd i wydatki. Większość inteligentnych urządzeń zazwyczaj zużywa bardzo mało energii elektrycznej, często można je ładować i używać przez dłuższy czas. Plus, są one raz ładowane i obsługiwane na danych inteligentnej aplikacji przez internet.

Ponadto, dane inteligentnej aplikacji również powiadamia o rachunku za energię elektryczną od czasu do czasu, więc jeśli przekracza budżet, można go zmniejszyć dalej. Inteligentne aplikacje szacują przewidywane zużycie energii elektrycznej, automatycznie modyfikują termostat w ciągu dnia i zapewniają codzienne oszczędności energii elektrycznej.

Rozrywka na wyciągnięcie ręki

Wspaniałą rzeczą w danych inteligentnych aplikacji jest to, że mogą one zapewnić rozrywkę z ręki. Te inteligentne aplikacje będą przewidywać swój smak i sugerować opcje rozrywki z wyboru lub może nawet linii się ulubiony program lub film w określonym odstępie czasu dla Ciebie do oglądania. Możesz również skorzystać z pomocy tych inteligentnych aplikacji podłączonych do inteligentnego telewizora i pozwolić mu ustawić konkretne pokazy i filmy smakowe, zmienić kanały, a nawet nagrać pokaz lub film w razie potrzeby.

Inteligentne aplikacje mogą również łączyć się z głośnikami Bluetooth i zapewnić niesamowitą rozrywkę podczas imprez w Twoim inteligentnym domu. Możesz słuchać muzyki lub ulubionego programu radiowego za pośrednictwem tych inteligentnych aplikacji. Zapobiega to kupowaniu przez osoby fizyczne starszych urządzeń o ograniczonej funkcjonalności, które w przyszłości będą wymagały renowacji technicznej.

Jak stworzyć aplikację do inteligentnego domu?

Na stworzenie aplikacji smart home składa się wiele czynników. Po pierwsze, kluczowym krokiem jest wybór pomiędzy dwoma metodami rozwoju. Wpłynie to na Twój postęp i wyznaczy ramy czasowe, których potrzebujesz, aby zakończyć proces tworzenia aplikacji. Następnie istnieją pewne wspólne kroki, które należy rozważyć podczas rozpoczynania budowy aplikacji inteligentnego domu.

Rozwój kodowania

Metoda rozwoju kodowania jest tradycyjną metodą w rozwoju aplikacji, gdzie trzeba kodowania i wiedzy programistycznej, zespół ekspertów koderów, i wysoki budżet, aby uzyskać pełny rozwój aplikacji inteligentnego domu. Jest nieco oczywiste, że rozpoczęcie budowy danych aplikacji dla inteligentnego domu odbywa się głównie poprzez opracowanie świeżego kodu przez dewelopera lub programistę. Jest to długi proces, aby zakończyć. Główną zaletą metody kodowania jest zdolność do modyfikowania całego systemu dla siebie. Jednak sama technika jest notorycznie długotrwała i bardziej skomplikowana. Platforma bez kodu lub narzędzie takie jak AppMaster jest zawsze lepszym wyborem, ponieważ sprawia, że cały proces rozwoju aplikacji inteligentnego domu jest niespodziewanie łatwiejszy.

Rozwój bez kodu

Rozwój bez kodu to rodzaj rozwoju inteligentnych aplikacji domowych i innych metod rozwoju aplikacji. Możesz przeciągnąć i upuścić na wizualnym ilustratorze i opracować wybraną aplikację bez żadnego kodowania lub programowania. Nie musisz nawet angażować żadnego dewelopera lub kodera. Platformy bez kodu lub narzędzia takie jak AppMaster pozwalają użytkownikom spełnić wszystkie ich wymagania dotyczące rozwoju aplikacji inteligentnego domu za ponad połowę ceny w porównaniu do metody kodowania. W skrócie, jest to inteligentna metoda rozwoju dla automatyzacji aplikacji inteligentnego domu i zawsze będzie lepszą metodą. Wiele dużych pistoletów wśród producentów inteligentnych urządzeń również zbliża się do inteligentnej przyszłości kodowania.

Główne elementy do rozważenia w aplikacji inteligentnego domu

Inteligentna aplikacja domowa działa jako jedno rozwiązanie dla wielu inteligentnych urządzeń domowych i pozwala na obsługę i kontrolę ich za pomocą telefonu komórkowego i palców pozostawiając swoje życie wygodne i łatwe. Te trzy elementy jednocześnie sprawiają, że inteligentne urządzenia domowe na automatyzację, umożliwiając im sprawne działanie.

Aby to osiągnąć, wystarczy dodać trzy główne elementy do inteligentnej aplikacji domowej, gdy rozwijasz jeden, w tym:

Aktuatory

Siłowniki są urządzenia przekształcające ruch w sygnały do produkcji odpowiednich działań i pracy poprzez sterowanie urządzeniem, jak przełącznik lub termostat są świetnymi przykładami siłownika. Są to niezbędne do posiadania w inteligentnej aplikacji domu.

Czujniki

Czujnik to urządzenie reagujące na bodźce fizyczne. Światło, ruch, dźwięk, ciśnienie, temperatura itp. mogą być wykrywane przez te inteligentne czujniki aplikacji domowych i umożliwiają urządzeniom odpowiednią reakcję.

Kontrolery

Kontroler to jakieś urządzenie, które ma tendencję do kontrolowania wszystkich funkcji urządzeń inteligentnego domu poprzez aplikację inteligentnego domu - telefon komórkowy lub inne elektroniczne sterowanie. Kontrolery te przekazują i pozyskują sygnały z niektórych inteligentnych urządzeń. Jest to główna platforma, przez którą odbywają się wszystkie kontrole.

Podstawowe cechy aplikacji dla inteligentnego domu

Pierwszym i najważniejszym krokiem jest wybranie, jakie funkcje chcesz zawrzeć w swojej dostosowanej aplikacji no-code smart home. Niektóre z funkcji są podstawowe i muszą być w inteligentnej aplikacji domu, a niektóre funkcje są zaawansowane i zwykle opcjonalne, gdy dopiero zaczynasz. Jednak zawsze można uaktualnić swoją inteligentną aplikację domu i dodać funkcje, które lubisz. Oto kilka podstawowych funkcji, które muszą zawierać.

Automatyka i zdalne sterowanie

Doskonale wykonana aplikacja inteligentnego domu powinna zawierać automatykę i zdalne sterowanie, aby była to kompletna aplikacja. Ilekroć zaczynasz budować aplikację inteligentnego domu, zawsze bierz pod uwagę, że użytkownik musi być w stanie obsługiwać większość powszechnie używanych marek i urządzeń, aby była to uniwersalna aplikacja inteligentnego domu, ponieważ fajną rzeczą w aplikacji inteligentnego domu jest włączenie światła, gdy tylko pójdziesz spać lub wypicie filiżanki kawy, gdy tylko się obudzisz.

Ustaw części użytkownika

Ta funkcja jest niezbędna, jeśli w jednym domu mieszka wiele osób. Aplikacja inteligentnego domu musi być w stanie ustawić role i części użytkownika, które pozwolą każdemu użytkownikowi obsługiwać urządzenia inteligentnego domu zgodnie z własną wolą i ramami czasowymi. Pozwoli to również na ustawienie prywatności urządzenia, jak kto może uzyskać dostęp do niego, a kto nie. Na przykład nie wolno pozwolić dziecku na obsługę aplikacji lub urządzenia smart home.

Powiadomienia push

Aplikacja inteligentnego domu musi fachowo ustawić wiadomości push dla użytkowników. Ta funkcja jest ponownie must-have podczas budowania inteligentnej aplikacji. Osoba obsługująca tę aplikację inteligentnego domu musi być w stanie uzyskać powiadomienia push dla każdego i wszystko, co dzieje się w domu i musi być w stanie wybrać z listy, co powiadomienia użytkownika co jest do odbioru i co nie. Inteligentny dom aplikacji nie może być niezwykle wścibski, ale powinien być w stanie powiadomić użytkownika o stanie urządzeń i inteligentnego domu razem.

Analityka niestandardowe

Musisz zadbać o śledzenie i analizę podczas tworzenia aplikacji inteligentnego domu. To pozwoli inteligentnemu domowi pracować nad właściwą automatyzacją poprzez aplikację inteligentnego domu. Śledzenie i badanie nawyków poszczególnych urządzeń użytkowania, jak to, co jedzenie jest przygotowywane na piecu inteligentnym lub jakie pokazy są oglądane na inteligentnym telewizorze, itp. da użytkownikowi odpowiedni wgląd poprzez aplikację inteligentnego domu. Ta inteligentna aplikacja domowa pomaga w typowym rytmie życia i, być może, tworzy pewne korekty w kierunku lepszego stylu życia.

Ustawić różne scenariusze

Jeśli inteligentny dom aplikacja ma zdolność do konstruowania odrębnych scenariuszy poprzez dokonanie grupy niektórych działań. Na przykład scenariusz "wejście do domu" zawierałby otwarte drzwi, włączenie wszystkich świateł i włączenie czujników ruchu. Scenariusz "czas snu" powinien działać poprzez wyłączenie światła, ustawienie termostatu i włączenie muzyki medytacyjnej, aby pozwolić Ci spokojnie zasnąć.

Bezpieczeństwo

W związku z nieuniknionym przeniesieniem ogromnej części naszego życia do urządzeń smart home sterowanych przez aplikację smart home nie może zabraknąć bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo i ochronę domu, nie może być ono zagrożone. Szukanie kwestii bezpieczeństwa podczas tworzenia aplikacji smart home jest koniecznością. Komponent bezpieczeństwa inteligentnej aplikacji musi zawierać:

Unikanie przechowywania danych logowania oraz wrażliwych i osobistych informacji.

Powiadomienie push dla zmiany hasła.

Regularne kontrole bezpieczeństwa dla aplikacji.

Ogranicz użytkowników, które są nowe dostęp bez dodatku obecnego użytkownika.

Załączone są bramki bezpieczeństwa.

Jak stworzyć aplikację na Androida dla automatyki domowej?

Niezależnie od tego, czy tworzysz aplikację na Androida, czy inteligentną aplikację na iOS, musi ona mieć wyłożone powyższe elementy przed rozpoczęciem pracy. Po wszystko jest na torze, a następnie wykonać główne 8 kroków, aby zakończyć inteligentny rozwój aplikacji domu.

Niezbędne kroki, aby rozwinąć inteligentną aplikację domową

Top 8 niezbędnych kroków do opracowania inteligentnej aplikacji domu obejmują:

Odkryj plan

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia rozwoju inteligentnej aplikacji jest odkrycie plusów i minusów aplikacji inteligentnego domu, z którymi możesz się spotkać. W ten sposób będziesz podążać za wstępnie przygotowaną ścieżką rozwoju swojej inteligentnej aplikacji domowej i nie przegapisz żadnych ważnych punktów. Będziesz świadomy ryzyka i skrętów, które mogą przyjść na swój sposób.

Krok odkrywania obejmuje również analizę rynku dla analizy konkurencji, więc będziesz wiedział, co może być potrzebne do konkurowania i jakie strategie powinieneś zrobić, aby Twoja inteligentna aplikacja domowa odniosła sukces na rynku.

Zamknij się na funkcjach

Drugim ważnym krokiem jest finalizacja ważnych funkcji, które musisz zawrzeć w swojej aplikacji inteligentnego domu. Co będzie konkurencyjne funkcje rynkowe, aby włączyć do inteligentnej aplikacji domu, aby utrzymać go wyróżniać się w burzy aplikacji na rynku? Upewnij się, że zawiera tylko ważne dane i konkurencyjne funkcje i nie próbuj dodawać wszystkich niepotrzebnych funkcji, które będą używane jako zakręt w dół dla inteligentnej aplikacji.

Potwierdź tryb połączenia

Musi rozważyć tryb połączenia swojej aplikacji inteligentnego domu z inteligentnymi urządzeniami, tak że będzie w stanie działać skutecznie. Przy połączeniu zaleca się wspieranie wszystkich omówionych powyżej elementów aplikacji inteligentnego domu. Centralną koncepcją jest wykazanie bezproblemowego powiązania między tymi 3 rozproszonymi komponentami. Istnieje kilka opcji łączności dla inteligentnej aplikacji, ale twój inteligentny musi być w stanie połączyć się za pośrednictwem następujących:

Wi-Fi/Dane komórkowe - większość inteligentnych urządzeń jest obecnie kompatybilna z danymi typu Wi-Fi-. Mimo to, może ona zlikwidować znaczną żywotność baterii i szybkość działania urządzenia smart. Ale ogromna dostępność pokazuje, że inteligentna aplikacja musi być w stanie połączyć urządzenia poprzez Wi-Fi i dane komórkowe.

Bluetooth - w przeciwieństwie do opcji Wi-Fi, łączność Bluetooth to opcja o niskim zużyciu baterii. Rozwinął się, aby bardziej bez wysiłku połączyć inteligentne urządzenia z aplikacją inteligentnego domu przez Bluetooth.

Zarządzaj typem pamięci masowej

Aplikacja inteligentnego domu powinna przyjrzeć się temu, jak będzie zarządzać przechowywaniem danych i gdzie będzie to robione. Najczęstszą opcją w tym zakresie jest albo przechowywanie w chmurze, idealna opcja przechowywania dla aplikacji inteligentnego domu, lub lokalne przechowywanie danych, jeśli chmura jest niedostępna.

Opracuj projekt przyjazny dla użytkownika

Inteligentne dane aplikacji domu rozwijasz musi mieć stylowy i przyjazny dla użytkownika projekt danych w porównaniu do innych produktów konkurencyjnych na rynku. Z przyciągającym wzrok projekt aplikacji inteligentnego domu, można zaimponować użytkownikowi z pierwszego wrażenia. Projekt aplikacji inteligentnego domu musi pasować do spersonalizowanego doświadczenia użytkownika, aby spełnić podstawowe wymagania użytkownika końcowego, takie jak dostosowane scenariusze i ustawienie pozycji użytkownika. Wraz z tym, musisz zadbać o reprezentację danych na ekranie inteligentnej aplikacji.

Zadbaj o bezpieczeństwo

Jak omówiono wcześniej, aplikacja inteligentnego domu musi spełniać wszystkie parametry bezpieczeństwa, ponieważ kontroluje dane całego domu i dane na głównych urządzeniach inteligentnych. Jeśli dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa, napastnicy mogą dostać się do Twoich danych i domu. Więc, zachować bezpieczeństwo priorytetem podczas opracowywania inteligentnego domu aplikacji i zachować swoje dane bezpieczne.

Lista obsługiwanych urządzeń

Aplikacja do inteligentnego domu musi być uniwersalna. Oznacza to, że większość i najbardziej powszechne firmy muszą ją wspierać. Im więcej urządzeń obsługuje Twoja aplikacja smart home, tym lepszy i bardziej wymagający będzie rynek. Nigdy nie decyduj się na jedną firmę lub typ urządzenia inteligentnego, ponieważ ograniczy to aplikację smart i zakwestionuje jej możliwości.

Test przed uruchomieniem

Ostatnią rzeczą do rozważenia przed uruchomieniem aplikacji inteligentnego domu jest jej przetestowanie. Musisz mieć wszystko na torze i zrobić wszystko, co w Twojej mocy podczas opracowywania inteligentnej aplikacji domu, ale musisz przetestować go, aby zapewnić w pełni, że działa doskonale i gotowy do stawienia czoła rynku.

Całkowity koszt inteligentnego domu aplikacji

Całkowity koszt będzie szacowany, ponieważ trudno jest przewidzieć pełny i ostateczny koszt inteligentnego domu danych aplikacji lub jakichkolwiek innych danych aplikacji. Głównym powodem jest to, że zależy od kilku czynników i rodzaju rozwoju kodowania lub nie kod. Będzie to również zależało od tego, czy dane aplikacji będą działać tylko na Androida lub będą dostępne dla Androida i iOS. Być może trzeba będzie zapłacić cenę za godzinę, jeśli zatrudniasz dewelopera. Głównym składnikiem, który będzie decydował o stawkach rozwoju aplikacji są:

Koszt projektanta UI/UX

Koszt zarządzania projektem

Koszt dewelopera

Koszt integracji z 3 stronami

Architektura back-end i koszt rozwoju

Koszt planowania i projektowania

Koszt usuwania błędów

Koszt testowania

Ogólnie rzecz biorąc, gotowy inteligentny dom danych aplikacji kontrolerów urządzeń, takich jak Alexa i Siri będzie kosztować około 60k - 70k USD. Zakodowane inteligentne domu rozwoju aplikacji może kosztować 80k - 90k USD lub dużo więcej niż to. Opracowanie inteligentnej aplikacji domowej, która kontroluje urządzenia za pośrednictwem platformy bez kodu lub narzędzi takich jak AppMaster będzie kosztować znacznie mniej niż metoda kodowania inteligentnego rozwoju aplikacji domowych.

Czy istnieje uniwersalna aplikacja dla inteligentnych urządzeń?

Sterownik aplikacji inteligentnego domu jest zwykle uniwersalny, umożliwiając obsługę większości danych urządzeń inteligentnych i inteligentnego domu za pomocą jednej aplikacji. Te aplikacje obsługują zwykle używane inteligentne produkty firmy i zwykle pasują do wszystkich. Najlepsze 3 uniwersalne aplikacje smart home są następujące.

Google Home

Dobry dom lub gniazdo google jest jednym z najlepszych inteligentnych aplikacji domowych używanych na całym świecie i jest również uniwersalny dla większości firm, produktów i urządzeń. Główne funkcje obejmują:

Sterowanie telewizorami i głośnikami

Załatwianie spraw

Zaplanuj swój dzień z wyprzedzeniem

Uzyskaj odpowiedzi na swoje pytania

Zarządzaj wszystkimi zadaniami domowymi

Kontroluj swoje inteligentne urządzenia

Rozrywka

Amazon Alexa

Amazon Alexa jest również zaliczany do uniwersalnych aplikacji smart home, które idą z większością firm i kontrolują prawie każdy rodzaj inteligentnego urządzenia. Do głównych funkcji należą:

Interakcja głosowa

Odtwarzanie muzyki

Tworzenie listy rzeczy do zrobienia

Ustawianie alarmów

Strumieniowe przesyłanie podcastów

Odtwarzanie audiobooków

Aktualizacje pogody

Aktualizacje informacji o ruchu drogowym

Wiadomości sportowe

Aktualizacje wiadomości

Sterowanie inteligentnymi urządzeniami domowymi

Apple Home

Ten jest od Apple i jest dostępny tylko dla tych, którzy mają swój iPhone lub iPad; na tych urządzeniach Apple; jest zwykle preinstalowany. Ta aplikacja dane jest kompatybilna z platformami zestawów domowych, a narzędzia pozwalają na automatyzację domu. Podobnie jak Alexa na amazonie, ma Siri do interakcji głosowej. Wygodne jest zarządzanie wszystkimi urządzeniami inteligentnego domu za pomocą jednej aplikacji. Ta aplikacja dane również utrzymuje swoje dane zabezpieczone i umożliwia pełny potencjał inteligentnego domu.

W skrócie

Przekształcenie urządzeń inteligentnego domu w automatykę i uczynienie ich inteligentnymi będzie dla Ciebie wygodniejsze i pozwoli Ci zaoszczędzić wiele czasu, a także pomoże Ci inteligentnie zaplanować i wykonać codzienne zadania. W najbliższych latach istnieje możliwość, że wszystkie tradycyjne metody i domy będą przestarzałe i zastąpione inteligentnym sposobem życia.

Aby być rozstrzygającym, rozpoczęcie budowy aplikacji inteligentnego domu przy użyciu tradycyjnej metody kodowania poprzez języki programowania może być wyzwaniem dla osób bez wcześniejszej wiedzy programistycznej. Nawet jeśli zatrudnić dewelopera, koszt i czas zajmie będzie znacznie więcej niż rozwój bez kodu. Poza tym korzystanie z platformy bez kodu, takiej jak AppMaster, będzie łatwe, szybkie, mniej kosztowne i bez udziału kodera. No-kod technologii rozwoju jest lepszą opcją, jeśli chcesz zrobić własny inteligentny dom aplikacji. AppMaster to platforma bez kodu, która pozwala użytkownikom tworzyć aplikacje internetowe lub mobilne, które lubią dla dowolnego celu. Dane inteligentnej aplikacji domowej można łatwo opracować za pomocą AppMaster.