Uma das melhores abordagens para a gestão de projectos é a gestão de projectos Agile. Isto deve-se à flexibilidade e factores evolutivos nas metodologias que estão ligados ao trabalho. Os métodos ágeis arrancaram em 2001. A ideia era implementar metodologias ágeis no desenvolvimento. Este plano era para o desenvolvimento de software. Com o passar do tempo, a implementação e adaptação da gestão ágil tornou-se suave.

Para resumir toda a ideia por detrás das metodologias ágeis. Podemos dizer que se trata de uma abordagem iterativa que tende a aumentar com o tempo. Embora, os métodos Agile facilitem aos gestores de projecto a manutenção das tarefas e regulamentos de trabalho da sua equipa em conformidade. Toda a ideia de qualquer gestão ágil de projectos é baseada numa melhoria contínua e flexível.

O que é a Metodologia Ágil: Principais Benefícios e Vantagens

Os dados recolhidos em 2018 indicavam que muitos projectos têm vindo a utilizar metodologias ágeis. Talvez a empresa tenha implementado um método eficaz para ser 28% mais bem sucedida do que outras organizações. É também indicado que cerca de 71% da organização utiliza actualmente metodologias em várias perspectivas.

Então, como é que o ágil se tornou tão bem sucedido, e porque é que os gestores de projectos confiam apenas neste único aspecto da tecnologia? Isto pode ser definido com um método preciso: o controlo que se obtém com o ágil é significativo. Eles estão efectivamente a facilitar o trabalho de todos os gestores. Agile é a sua escolha fiável quando se trata de tomar decisões, ter autoridade, e desenvolver o controlo sobre os projectos. No entanto, os gestores de projectos Agile mantêm-no em registo quando se trata de fornecer qualidade relativamente ao valor que o cliente espera. Este artigo cobre os principais aspectos e razões pelas quais se deve escolher gestores de projectos ágeis:

Produto de qualidade superior



As metodologias ágeis consideram testar uma abordagem fiável ao desenvolvimento de projectos, o que significa que o ágil compreende o valor que o projecto cobre relativamente ao resultado final. Ao longo do processo de desenvolvimento, o cliente será associado a um cliente que permanece envolvido. A função deste cliente é controlar todas as mudanças que ocorrem devido às realidades do mercado, pois sabemos que Agile é um processo iterativo. É composto por membros da equipa que se podem gerir a si próprios.

Satisfação do cliente



Todos os projectos sob a supervisão de metodologias Agile são assegurados para dar ao cliente poder de decisão. Se utilizar os métodos, apenas dará espaço aos clientes para se envolverem na fase de planeamento. Talvez, se eles não conseguirem influenciar a tomada de decisões, isso afecta a flexibilidade e a forma como o ágil se adapta aos serviços.

Suponhamos que conseguiu manter os clientes em contacto consigo com a metodologia. Vai experimentar um aumento na taxa de eficiência para um produto de qualidade. A par disto, sentirá também que é capaz de fornecer um melhor feedback que sirva de valor ao seu cliente. Outros benefícios que as metodologias ágeis trazem são a maior redução do tempo de mercado. Isto acaba por permitir ao proprietário de cada produto manter a capitalização de um produto de forma conveniente.

Melhor controlo



Quando se trata dos membros da equipa e da sua gestão, as metodologias Agile permitem transparência e um feedback eficiente ao longo de todo o projecto. Assim, a autoridade máxima de controlo e a capacidade de monitorizar cada aspecto de todo o projecto é mais fácil com uma metodologia fiável. Além disso, a qualidade é assegurada para estar em mãos seguras, levando à confiança das partes interessadas.

Melhoria da previsibilidade do projecto



Uma vez que se utilize ágil para as metodologias, a visibilidade será aumentada. Isto garante-lhe a previsão de riscos no futuro e a elaboração de planos de mitigação que sejam eficazes no produto de qualidade a longo prazo. Sendo isto não só um gestor, mas também será capaz de identificar as previsões a longo prazo e desenvolver estratégias para a tomada de decisões para que os gestores de projecto funcionem sem problemas. Por exemplo, o processo Scrum faz uso de atrasos de sprint e gráficos queimados para tornar o projecto mais visível, permitindo aos gestores prever o desempenho e fazer planos apropriados.

Redução de riscos



A teoria sugere que a utilização da sua metodologia permitirá uma grande margem para ajudar a reduzir a taxa de falhas. Ser capaz de olhar o lago com tal risco imenso e tomar decisões numa tal base é susceptível de ser bem sucedido em quase todos os casos. O papel centra-se na cobertura de tarefas em pequenos sprints. Isto acaba por assegurar uma entrega contínua e um desempenho ininterrupto, garantindo a qualidade do produto.

Maior flexibilidade



Uma vez implementada a gestão ágil do projecto em equipas, verifica-se que se consegue uma melhoria e uma flexibilidade inigualável. Além disso, verá que os membros da equipa estão a trabalhar em conjunto, e que são executadas pequenas rajadas, juntamente com um constante apoio de feedback. Todos os proprietários do produto sentem-se suficientemente envolvidos nos projectos. A divisão do projecto em sprints mais curtos permite que o ágil funcione de uma forma gerível. Todas as equipas são capazes de tomar medidas activas e criar soluções para problemas contabilísticos menores no que diz respeito à sua ocorrência.

Custos e horários previsíveis



Uma vez que todos os projectos de Sprint no ágil têm uma duração fixa para eles, o custo é mais fácil de prever. Contudo, o trabalho é limitado aos membros da equipa e aos seus horários fixos. Uma vez combinados estes esforços com a estimativa global que é dedicada a cada sprint, deparar-se-á com uma aproximação eficiente do trabalho global e do seu custo. A utilização de tais metodologias e benefícios ágeis proporciona-lhe a possibilidade de alcançar resultados satisfatórios para os seus clientes.

Melhoria contínua



Uma vez alinhado com o feedback consistente para um produto de qualidade, verá uma mudança significativa na forma como as coisas funcionam. Os feedbacks desempenham um papel vital na melhoria global do seu desempenho. A auto-reflexão e a capacidade de melhorar internamente é um dos muitos princípios estabelecidos pela estrutura Agile.

Permite a Auto-Gestão



Uma vez que as equipas Ágeis são auto-geridas, terão de confiar na autonomia e nas decisões dos outros. Agile permite que as equipas tenham poder sobre as suas decisões. A última natureza funcional entre as equipas permite aumentar as capacidades dos membros da equipa para criar um produto de qualidade. Trabalhar em conjunto com outros aumenta as capacidades de um indivíduo no seu conjunto. Além disso, aprendem novas funções que se podem alinhar com o seu desempenho. Outros benefícios que Agile proporciona são um ambiente fechado de equipas com estruturas flexíveis.

Métricas mais relevantes



Uma ferramenta útil para gestores, membros de equipas, e clientes é a estrutura Agile. Assiste as equipas a evitar armadilhas como despesas fora de controlo e rastejar o alcance. O Agile gera indicadores cruciais como tempo de execução, tempo de ciclo e rendimento que ajudam a avaliar a eficácia da equipa. As equipas ágeis utilizam métricas mais precisas e pertinentes do que as utilizadas pelas abordagens tradicionais para prever o tempo e custo do projecto e monitorizar o desempenho do projecto.

Porquê escolhê-la em vez de outras metodologias?

Agile é uma das ferramentas mais poderosas quando se trata de desenvolvimento de tráfego. Os benefícios que Agile proporciona são significativamente eficazes para a equipa de desenvolvimento. Agile permite às equipas de projecto gerir várias das questões mais típicas do projecto de forma mais eficaz. Pode incluir o custo, a previsibilidade de prazos, e o rastejar do âmbito.

Veredicto Final:

O método "peças mais pequenas" de planear qualquer coisa, incluindo a criação de produtos, tem demonstrado ser bastante bem sucedido. As equipas podem completar tarefas mais rapidamente e com menos barreiras. Que metodologia escolheria para implementar o seu projecto se a rapidez de implementação desempenhar um papel decisivo para si, para além da metodologia Agile, sugerimos que considere o desenvolvimento de aplicações sem código.

Esta direcção promissora permite-lhe acelerar o processo por vezes. Como bónus adicional, o não-código também poupará o seu orçamento, uma vez que não terá de contratar muitos programadores. Actualmente, as plataformas sem código podem criar não só MVPs, mas também sistemas grandes e altamente carregados a nível empresarial. Por exemplo, a plataforma AppMaster. Esta plataforma permite-lhe criar aplicações web, aplicações móveis, e um backend. E ao contrário da maioria dos analógicos, o AppMaster dá-lhe o código fonte.

Perguntas Frequentes:



Quais são os benefícios de Agile?



Aqui estão as principais vantagens do Agile e porque é que as empresas líderes escolhem utilizá-lo para gerir os seus projectos:

Bens de calibre superior



Satisfação do cliente



Comando melhorado



Maior previsibilidade do projecto



Redução dos perigos



Maior adaptabilidade



Desenvolvimento constante



Aumento do espírito de equipa



Quais são os benefícios mais importantes de Agile?



Uma das melhores coisas que pode conseguir com a metodologia Agile é a capacidade de localizar os problemas que ocorrem em todo o sistema. Será capaz de criar soluções essenciais de forma eficaz e prospectiva.

Quais são as vantagens dos testes Ágeis?



As cinco Maiores Vantagens das Metodologias Ágeis:

O processo de teste envolve imediatamente os testadores



Os testes iniciais são possíveis com testes ágeis



A gestão ágil de projectos reduz os custos e poupa tempo



As metodologias têm agora tempo extra para desenvolver e executar casos de teste



Os defeitos são muito menos dispendiosos



O que é importante no desenvolvimento Ágil?



A estrutura ágil conduz a uma importante melhoria no tempo de execução. É necessário ser capaz de identificar estrangulamentos em torno dos sistemas. Desta forma, é possível tomar decisões baseadas em dados que conduzem a formas precisas com a ajuda de uma gestão ágil de projectos.

O que é o mais importante em Agile?



A arte de simplificar as coisas para minimizar a quantidade de mão-de-obra necessária é crucial numa estrutura ágil. O objectivo é terminar o trabalho necessário com trabalho suficiente.