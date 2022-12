Nieruchomości to jedna z największych branż generujących dochody na świecie. Nawet w szczycie pandemii, w 2020 roku wygenerowała przychody z rynku w wysokości ponad 10,5 biliona dolarów. Wielu właścicieli domów i inwestorów nieruchomości zdecydowało się wejść w lukratywny biznes rynku wynajmu w oparciu o jego rentowność.

Wielu właścicieli nieruchomości zaczęło wykorzystywać platformy biznesowe marketplace, aby skutecznie usprawnić proces wynajmu. Te platformy rynku stały się niezbędnymi narzędziami w ich biznesie wynajmu mieszkań. Właściciele nieruchomości doceniają, że platformy rynku wynajmu znacznie upraszczają ich codzienne zadania administracyjne. Obejmują one reklamę zakwaterowania, rezerwację i zbieranie płatności za pośrednictwem rynku.

Wśród najbardziej znaczących użytkowników tych platform marketplace są również najemcy lub dzierżawcy. Użytkownicy ci preferują wygodę, łatwość rezerwacji i bezpieczne bramki płatności, jako dobre powody do korzystania z platform rynku wynajmu. Na podstawie ich funkcjonalności, wszechstronności i dodatkowej warstwy bezpieczeństwa dla obu użytkowników, jasne jest, że platformy wynajmu rynku są tutaj, aby pozostać.

Co to jest platforma wynajmu?

Platforma wynajem jest wirtualny rynek, który łączy sprzedawców z najemców. Ta platforma online pozwala użytkownikom wynająć różne przedmioty wymienione na rynku przez osoby fizyczne lub firmy za opłatą. Elementy rynku wynajmu obejmują sprzęt, pojazdy, meble lub nieruchomości.

Platformy wynajmu są popularne wśród użytkowników rynku nieruchomości ze względu na ich wygodę. To bezproblemowo łączy kupujących i sprzedających na rynku wynajmu nieruchomości i pobiera opłatę od użytkowników. Właściciele nieruchomości płacą platformie wynajmu opłatę za umieszczenie w wykazie, aby reklamować swoje zakwaterowanie na rynku. Użytkownicy ci rozumieją, że platformy rynku wynajmu są najbardziej efektywnym i bezproblemowym sposobem na spotkanie i sprawdzenie potencjalnych najemców. Rynki online upraszczają proces i są doskonałymi platformami dla właścicieli nieruchomości, aby bezpiecznie wynająć swoje zakwaterowanie.

Platformy rynku wynajmu są również popularne wśród najemców poszukujących zakwaterowania krótko- lub długoterminowego. Niektóre platformy rynku pozwalają najemcom lub dzierżawcom przeszukiwać oferty nieruchomości za darmo. Jednak inne firmy rynku nieruchomości mogą pobierać opłatę członkowską lub "opłatę za znalezienie", aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zakwaterowania. To może obejmować adres nieruchomości, cena wynajmu szczegółowe zdjęcia wewnątrz i na zewnątrz. W oparciu o jego stały wzrost, istnieje możliwość budowania platform rynku wynajmu, aby służyć potrzebom tych użytkowników.

Jakie są główne cechy platformy wynajmu?

Podczas rozwoju produktu, podstawowe funkcje platformy wynajmu mogą być określane jako minimalny zmienny produkt lub MVP rynku. MVP rynku wymaga opracowania podstawowej platformy rynku wynajmu w jej najbardziej nieskomplikowanej wersji. Ten MVP ma proste; podstawowe funkcje wystarczające do zaspokojenia potrzeb większości użytkowników. Celem MVP rynku jest zebranie informacji zwrotnej i ocena reakcji potencjalnych użytkowników. Na podstawie reakcji użytkowników na funkcje MVP rynku, określa się, czy potrzebny jest dalszy rozwój produktu. Firma prowadząca rynek wynajmu może stworzyć podstawową platformę z minimalnymi zmiennymi cechami produktu, które obejmują następujące elementy:

Zarejestruj się / Zaloguj Portal



Opcja filtra wyszukiwania



Mapa/ Lokalizacje



Strona z zakwaterowaniem



Funkcja czatu



Feedback

Główne cechy MVP

Portal rejestracji/logowania:

Strona signup/login jest podstawową funkcją MVP dla większości platform marketplace. Jest on stworzony dla swoich użytkowników, aby rozpocząć konto i zalogować się do rynku wynajmu dla rozwoju aplikacji wynajmu. Funkcja signup MVP pozwala gospodarzom zarejestrować się, zalogować się do portalu biznesowego platformy i zarządzać listami nieruchomości. Portal signup gości rejestruje użytkowników, aby rozpocząć swój profil na rynku. Ten profil konta umożliwia gościom wyszukiwanie i potwierdzanie zakwaterowania. MVP rynku wynajmu ułatwia również integrację z platformami mediów społecznościowych podczas procesu rejestracji lub logowania.

Filtry wyszukiwania :

Rental marketplace MVP powinien obejmować rozwój filtrów wyszukiwania dla użytkowników. Filtry wyszukiwania to funkcje MVP rynku, które ułatwiają użytkownikom wyszukiwanie, sortowanie i wybieranie idealnego kandydata lub zakwaterowania do wynajęcia. Gospodarze mogą używać filtrów wyszukiwania na rynku jako narzędzie przesiewowe, aby znaleźć gości o określonej demografii. Wynajmujący mogą użyć filtrów wyszukiwania dla zakwaterowania w konkretnej lokalizacji, która jest uważana za najbardziej odpowiednią dla ich dojazdów. Mogą również użyć filtrów wyszukiwania opartych na osobistych preferencjach, takich jak wielkość pokoju lub udogodnienia, takie jak klimatyzacja.

Mapa / Lokalizacje:

MVP rynku wynajmu zawiera funkcję mapy, która pomaga potencjalnym gościom łatwo znaleźć lokalizację nieruchomości. Podczas rozwoju platformy marketplace, zespół powinien zapewnić, że mapy są dokładne i aktualne. Mapy rynku powinny być dostępne i dobrze zintegrowane z aplikacjami lokalizacyjnymi opartymi na danych, takimi jak Google Maps na stronie internetowej, android i iOS.

MVP rynku wynajmu

Zakwaterowanie:

Strona zakwaterowania na rynku MVP zawiera zdjęcia, mapy, udogodnienia i inne informacje o obiektach. Konkretne szczegóły dotyczące udogodnień i udogodnień zakwaterowania na rynku są minimalną zmienną cechą produktu platform wynajmu. Użytkownicy mogą zobaczyć zakwaterowanie na rynku na pierwszy rzut oka przed potwierdzeniem rezerwacji. Strona MVP rynku funkcje szczegóły, takie jak liczba pokoi, ich dostępność, a portal rezerwacji kalendarza.

Chat Feature:

Powinien istnieć środek dla gospodarza nieruchomości, aby komunikować się z użytkownikami rynku wynajmu. Funkcja czatu lub funkcja wiadomości pozwoliłaby użytkownikom zapewnić, że ustalenia dotyczące rezerwacji są odpowiednio opracowane, a także umożliwia forum do zadawania pytań lub składania skarg, jeśli takie się pojawią.

Informacje zwrotne:



Użytkownicy platform rynku wynajmu dostarczają informacji zwrotnych na temat ich doświadczeń związanych z zakwaterowaniem poprzez recenzje online. Opinie mogą być upublicznione, aby potencjalni goście mogli je zobaczyć i pozostawić dodatkowe komentarze lub pytania. Te funkcje rynku są ważne, ponieważ potencjalni goście platformy czytają te recenzje. Często opierają swoją decyzję o rezerwacji noclegów w danym miejscu na opiniach poprzednich najemców. Odpowiedzialni gospodarze mogą również korzystać z funkcji rynku opinii na platformie, aby odpowiedzieć klientom.

Niestandardowe rozwiązania rynku wynajmu

Bezpieczna bramka płatności:

Płatności za wynajem są zwykle przetwarzane za pośrednictwem systemów automatycznych na aplikacjach rynku wynajmu. Bezpieczne bramki płatnicze pozwalają użytkownikom na przeglądanie informacji rozliczeniowych, finalizowanie transakcji i wybieranie opcji dodatkowych istotnych dla ich rezerwacji. Platforma płatnicza MVP na rynku wynajmu pozwala na korzystanie z większości walut i opcji procesora płatności, takich jak PayPal.

Galeria zdjęć:

Użytkownicy rynku wynajmu mogą również mieć możliwość zamieszczenia swoich doświadczeń związanych z zakwaterowaniem. Te zdjęcia lub filmy będą przechowywane w galerii zdjęć i filmów na rynku. Galeria ta ułatwia użytkownikom pokazanie innym potencjalnym najemcom zdjęć nieruchomości.

Która aplikacja jest najlepsza do wynajmowania?

Airbnb jest najbardziej rozpoznawalnym produktem na rynku wynajmu na świecie. Jest postrzegany jako jedna z najlepszych platform przez właścicieli nieruchomości i użytkowników rynku wynajmu. Platforma Airbnb posiada wiele zautomatyzowanych funkcji, takich jak intuicyjna nawigacja i przyjazny dla użytkownika interfejs. Jej wirtualny rynek ułatwia gospodarzom reklamowanie swoich nieruchomości tysiącom użytkowników jednocześnie.

Dla właścicieli firm, pomaga im recenzować i wybierać najbardziej odpowiednich najemców dla ich nieruchomości. Na swojej platformie utrzymuje również dokładne dane o klientach dla właścicieli firm. To sprawia, że Airbnb jest produktem rynku wynajmu wybieranym przez właścicieli firm. Airbnb może pochwalić się dużą bazą ofert, szybką obsługą klienta i niezawodnymi ofertami. Jego zabezpieczenia ułatwiają bezproblemowe przetwarzanie płatności i niezawodny system zwrotów dla użytkowników w przypadku wystąpienia problemów. Gospodarze mogą również zwiększyć wartość swojego biznesu związanego z wynajmem nieruchomości dzięki innym dodatkom, takim jak wycieczki.

Liquid Space to popularny produkt na rynku wynajmu przestrzeni co-workingowej. Umożliwia użytkownikom wynajem powierzchni biurowej, sprzętu, mebli i udogodnień za stawkę godzinową. Ten produkt rynkowy umożliwia osobom fizycznym, cyfrowym nomadom i firmom rozpoczynającym działalność rezerwację sal konferencyjnych na terenie nieruchomości. Daje to właścicielom firm i osobom prywatnym elastyczność posiadania biura bez znaczących kosztów ogólnych i kosztów utrzymania.

Jak stworzyć aplikację Rental Marketplace?

Wybierz swoje rozwiązanie produktowe:

Przed fazą rozwoju produktu, zdecyduj, jaki rodzaj platformy marketplace wynajmu najlepiej odpowiada potrzebom Twojej firmy. Gotowa platforma rynku będzie najlepszym rozwiązaniem dla małej skali biznesu nieruchomości, który wymaga tylko podstawowego MVP. Jednak wirtualny rynek na większą skalę wymaga bardziej gigantycznego, bardziej skalowalnego stosu technologicznego. Deweloperzy będą musieli zbudować funkcje platformy rynku, które są niestandardowe, aby spełnić potrzeby firmy.

Faza odkrywania rynku:

Aby ocenić wykonalność biznesową rynku wynajmu, właściciele firm muszą przeprowadzić fazę odkrywania. Zanim zaczniesz budować rozwiązania platformy rynku, plusy i minusy muszą być oceniane w fazie odkrycia rozwoju. W fazie odkrywania, deweloperzy szczegółowo badają cechy platformy marketplace. Faza odkrycia obejmuje również ocenę stosu technologii i skalowalności MVP rynku, aby dotrzeć do najlepszego typu rozwiązania.

Wdrożenie rozwiązania Marketplace:

Po fazie odkrywania, deweloperzy muszą wdrożyć wybrany stos technologiczny i zbudować rozwiązania marketplace najlepiej dostosowane do skali projektu. Bardziej efektywne jest zbudowanie platformy, która ma minimalny zmienny produkt, który można łatwo uaktualnić. JavaScript i Python to języki programowania wysokiego poziomu, które można wdrożyć, aby szybko zbudować produkty platformy rynku wynajmu. Te popularne typy rozwiązań stosu technologicznego są świetne dla rozwoju platformy rynku wynajmu. Ten stos technologiczny pozwala programistom budować funkcje rynku z podstawowymi funkcjami MVP i niestandardowymi, aktualizowalnymi funkcjami, lub możesz wziąć alternatywną trasę i spojrzeć w kierunku rozwoju bez kodu. Na przykład, platforma AppMaster jest zdecydowanie jednym z najpotężniejszych rozwiązań bez kodu.

Ile kosztuje zbudowanie platformy rynku wynajmu?

Koszty rozwoju rynku będą się różnić w zależności od pożądanego MVP budowanej platformy rynku wynajmu. Jeśli najlepszym typem rozwiązania jest minimalna zmienna platforma wynajmu produktów z podstawowymi funkcjami, będzie to miało wpływ na ogólny budżet projektu. Aby zbudować rozwiązania rynku wynajmu, właściciele firm mogą zwrócić się do gotowych rozwiązań MVP, aby szybko uruchomić swój biznes rynku wynajmu.

W skrócie

Czy jesteś gotowy, aby rozpocząć swój lukratywny biznes Rental Marketplace? AppMaster z przyjemnością zorganizuje demo, które będzie odpowiadało Twoim potrzebom. Proszę wybrać z naszego bogatego zestawu planów i rozwiązań!