Platformy no-code to narzędzia, które umożliwiają tworzenie aplikacji bez konieczności napisania ani jednej linii kodu. Są to narzędzia z intuicyjnym interfejsem podobnym do edytora graficznego. Dzisiejsze platformy opierają się na konstruktorach drag & drop z wizualnymi elementami i blokami. Tworzenie aplikacji staje się kwestią przesuwania bloków na ekranie zamiast pisania sieci kodu.

Mimo że dziedzina ta nie jest jeszcze tak rozwinięta i zbadana, istnieją tysiące narzędzi no-code do różnych celów, ograniczone platformy do tworzenia jednego typu produktu oraz złożone platformy do bardziej złożonych aplikacji. Doskonałym przykładem jest AppMaster.io, platforma z automatycznym generowaniem kodu, wysoką wydajnością i skalowalnością. Na platformie tej można tworzyć szeroką gamę aplikacji. Przeanalizujmy to narzędzie bardziej szczegółowo.

Platforma AppMaster.io i jej funkcje

AppMaster.io to platforma no-code do tworzenia aplikacji po stronie serwera, aplikacji internetowych i mobilnych. Dzięki narzędziu możesz tworzyć aplikacje korporacyjne o dowolnej złożoności bez umiejętności programowania.

AppMaster.io tworzy aplikacje tak, jak zrobiłby to deweloper. Wszystkie komponenty aplikacji będą takie same jak profesjonalne oprogramowanie.

Co robi platforma?

tworzy kod źródłowy;

kompiluje;

zarządza publikacją;

pisze dokumentacja.



Tworzenie programu za pomocą platformy jest setki razy szybsze niż standardowe programowanie. AppMaster.io generuje kod z prędkością 22 000 linii na sekundę. Korzyści płynące z takich platform sprawiają, że dwa razy zastanawiasz się nad ich użyciem. Wdrożenie narzędzi no-code daje Ci przede wszystkim przewagę konkurencyjną. Możesz szybko uruchomić swój projekt i zmniejszyć koszty rozwoju. To chyba pierwsze powody, dla których firmy zaczynają korzystać z no-code. Ale do najbardziej praktycznych zalet należy automatyzacja i minimalizacja błędów.

Błędy i pomyłki zdarzają się w pracy programistów - brak kwalifikacji, które nie zawsze można sprawdzić przy zatrudnianiu, nieuwaga i czynnik ludzki. Wiele osób spieszy się i nie robi code reviews; gromadzi dług techniczny, pracując z oddzielnymi fragmentami kodu. Albo po prostu nie są gotowi na podjęcie dużych projektów i ciągle mają wątpliwości.

Jak uniknąć tego problemu?

Weźmy za przykład AppMaster.io. Platforma generuje backend Go, zawiera frontend Vue wewnątrz binarki, automatyzuje budowanie, wdrażanie i zarządza aplikacją. Robi wszystko, co zrobiłaby cała grupa programistów. A liczba błędów jest wielokrotnie zmniejszona. Powiedzmy, że chcesz wprowadzić zmiany w aplikacji, dodać nowe funkcjonalności i elementy. Programista przejdzie do konkretnej części kodu i wprowadzi zmiany. Co robi AppMaster.io - przy każdej zmianie platforma generuje kod od nowa dla całej aplikacji. Błędów jest mniej; kod jest czystszy, a praca szybsza.

Błędy w IT są kosztowne. Udowodnił to przypadek rakiety Ariane 5. Jedna błędna linia kodu doprowadziła do jednoczesnego restartu 114 przełączników, który powtarzał się co 6 sekund. W efekcie podjęto decyzję o wysadzeniu rakiety. Szkody wyniosły 8,5 miliarda dolarów. Ryzyko jest zbyt duże, prawda?

Oprócz błędów, które spowalniają rozwój projektów i powodują straty finansowe, wyróżniają się inne problemy:

Duże budżety - wprowadzenie na rynek produktu software'owego wymaga znacznych wydatków: zespołu programistów, analityków, projektantów, dalszego wsparcia projektu etc;

Nieprzygotowanie dewelopera do podjęcia dużego projektu, próby "przerabiania i przepisywania wszystkiego

Niejasne terminy: Przygotowanie projektu w wyznaczonym terminie nie jest łatwym zadaniem.

Wszystkie procesy mogą być zoptymalizowane dzięki no-code. W szczególności AppMaster.io, podobnie jak wiele innych platform, oferuje warunki subskrypcji, co jest tańsze niż praca z całym zespołem. Duża szybkość kodowania i zautomatyzowane funkcje pozwalają na tworzenie aplikacji od podstaw w ciągu tygodni.

Elastyczność i dostępność AppMaster'a

Narzędzia no-code są zbudowane dla użytkowników biznesowych, dzięki czemu rozwój jest bardziej dostępny. Producenci i marketingowcy mogą również działać jako deweloperzy, testować swoje pomysły i wdrażać je. Jest to szczególnie przydatne dla menedżerów produktu, którzy wchodzą w bezpośrednie interakcje z deweloperami i zadają im zadania. Korzystając z AppMaster.io, mogą przemyśleć logikę i stworzyć zarys przyszłej aplikacji w Business Process Editor za pomocą wizualnych bloków.

Elastyczność, jaką zapewnia no-code i szeroki zakres aplikacji, które można stworzyć, pomagają firmom poprawić jakość usług, zaoszczędzić dziesiątki godzin pracy pracowników i wdrożyć niezbędne narzędzia niestandardowe. Dzięki AppMaster.io nie musisz zajmować się typowymi zadaniami organizacyjnymi (wgrywanie treści, rejestracja i inne). Montujesz wszystko jak konstruktor. Nie ma potrzeby podwójnego sprawdzania wszystkiego po wydaniu, a platforma zrobi wszystko za Ciebie i przygotuje produkt do publikacji.

Co mogę stworzyć za pomocą AppMaster.io?

Możesz użyć platformy do tworzenia gotowych rozwiązań dla wewnętrznych usług firmowych, systemów CRM i ERP, list kontrolnych, paneli administracyjnych, automatyzacji przepływu pracy, organizacji centrów kontaktowych, niestandardowego wsparcia, aplikacji do szkolenia pracowników i złożonej logiki dla rynku korporacyjnego.

Jak czytasz przez recenzje, znajdziesz rozwiązania z trzech kategorii:

Praca z interfejsem/projektant aplikacji;

Praca z integracją;

Praca z backendem: bazy danych, autoryzacja użytkowników itp.

W AppMasterze możesz pracować ze wszystkimi tymi obszarami. Możesz zaprojektować podstawę projektu, bazę danych, w wizualnym edytorze modelu danych. Wygenerowane aplikacje wykorzystują dowolny DBMS kompatybilny z Postgres, co oznacza większą szybkość i łatwość zarządzania; możesz je hostować w swoich centrach danych. AppMaster.io posiada moduły. Możesz ich używać do tworzenia złożonych schematów integracji i szybkiego łączenia usług.

W edytorze procesów biznesowych tworzysz logiczną sekwencję działań dla aplikacji za pomocą tych samych bloków wizualnych. App design pomaga stworzyć wygląd i odczucia, które chcesz dla swoich aplikacji. W AppMaster.io możesz tworzyć natywne aplikacje mobilne. Są one publikowane bezpośrednio w AppStore i PlayMarket. AppMaster.io wykorzystuje swój framework do renderowania ekranów aplikacji wraz z logiką interakcji widgetów w locie.

Istnieje możliwość modyfikacji aplikacji po jej opublikowaniu w sklepach. Aby zmienić logikę aplikacji mobilnej i ekrany, wystarczy ponownie opublikować backend. Cała platforma zbudowana jest na blokach wizualnych. Interfejs drag&drop builder sprawia, że AppMaster.io jest dostępny dla użytkowników biznesowych, którzy nie muszą pisać ani jednej linijki kodu, aby zrealizować swój pomysł.

Podsumowanie

Dziś platformy no-code śmiało wkraczają na rynek informacyjny. Główną przeszkodą jest wciąż brak wiedzy i doświadczenia w pracy z narzędziami. No-code zauważalnie zmniejsza przepaść między programistami a użytkownikami biznesowymi, jednak nie można obejść się bez pomocy tych pierwszych. Dla programistów jest to doskonała okazja do opanowania nowego kierunku i awansu zawodowego. Zapotrzebowanie na nowych programistów rośnie z każdym dniem. Niezależnie od tego, czy jesteś programistą, czy przedsiębiorcą - w obu przypadkach no-code będzie dla Ciebie pomocny.