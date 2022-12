Biznes nieruchomości to kwitnący przemysł, który plasuje się wśród piętnastu najlepszych rynków na świecie. Całkowita wartość światowego rynku nieruchomości osiągnęła zawrotną kwotę 326 dolarów. 5 bilionów w 2020 roku (według The Private Property Reporter z 24 listopada 2021 roku). Nie trzeba dodawać, że biznes nieruchomości jest bardzo lukratywny i wysoce konkurencyjny. W rezultacie, agentów nieruchomości i agencji zarządzania nieruchomościami są stale poszukuje nowych sposobów, aby dotrzeć do swojej klienteli.

Otwarte domy, zimne wywołanie, lista stron internetowych i konwencjonalnej reklamy pracował w przeszłości. Ale w dzisiejszym szybkim świecie cyfrowym, gdzie zajęty klienci potrzebują natychmiastowego dostępu w czasie rzeczywistym do informacji o nieruchomości, mobilne aplikacje nieruchomości stały się wygodnym rozwiązaniem nieruchomości. Ponadto, profil dzisiejszych właścicieli nieruchomości i użytkowników mobilnych aplikacji nieruchomości rozszerzył się o młodych przedsiębiorców, sportowców, celebrytów i potentatów technologicznych. Inni to chętni pierwsi nabywcy nieruchomości i ostrożni sprzedawcy nieruchomości, dla których niezawodne, szybkie informacje o nieruchomościach są niezbędne.

Tradycyjny biznes związany z nieruchomościami

Tradycyjne nieruchomości inwestorów biznesowych i udziałowców rozwoju nieruchomości nadal utrzymać ich żywe zainteresowanie rynku nieruchomości. Jednak dostosowali się do nowoczesnych środków otrzymywania informacji o ofertach nieruchomości. Przedsiębiorczy i udane agentów nieruchomości docenić, że potrzeby ich klienteli są dostosowując się do technologii dzisiaj. Pomimo wszystkich zmian, faktem jest, że rynek nieruchomości jest tak lukratywny, jak to było kiedykolwiek. Oznacza to, że istnieje duża szansa na wejście na rynek nieruchomości mobilnych aplikacji rozwoju.

Jak są Real Estate Mobile Apps używane?

Osoby pragną wynająć, kupić lub sprzedać swoją własność polegają na mobilnych aplikacjach nieruchomości, aby zlokalizować kupujących, sprzedających i najemców. Używają aplikacji nieruchomości do listy nieruchomości, szukać odpowiedniej nieruchomości dla transakcji i zlokalizować zainteresowanych. Użytkownicy aplikacji mobilnych nieruchomości obejmują kupujących, sprzedających lub najemców poszukujących nieruchomości do zakupu, sprzedaży lub wynajmu krótko- lub długoterminowego. Najemcy korzystają z aplikacji mobilnych nieruchomości, aby znaleźć oferty nieruchomości dla swoich wakacji, wynajmu krótkoterminowego lub długoterminowych ustaleń dotyczących najmu. Zarządcy nieruchomości, którzy są w biznesie administracji i utrzymania nieruchomości są również zapalonymi użytkownikami platform mobilnych nieruchomości. Korzystają z aplikacji mobilnych nieruchomości do zarządzania obowiązkami administracyjnymi i komunikowania się z lokatorami lub mieszkańcami nieruchomości, którą zarządzają. Firmy deweloperskie wykorzystują mobilne aplikacje nieruchomości do reklamowania nowych inwestycji w nieruchomości dla potencjalnych klientów. Informacje na temat tych projektów często zawierają makiety architektoniczne 3D ukończonego projektu.

Agenci nieruchomości są również zapalonymi użytkownikami mobilnych aplikacji nieruchomości, aby połączyć klientów do ich idealnych aranżacji nieruchomości. Ich klienci to kupujący, sprzedający, najemcy, firmy deweloperskie i agencje. Wszyscy ci użytkownicy potrzebują wygodnego, szczegółowego, natychmiastowego dostępu do informacji o nieruchomościach z mobilnych aplikacji nieruchomości. Im bardziej niezawodna jest mobilna aplikacja nieruchomości, tym szybciej ci użytkownicy mogą uzyskać swoje idealne zakwaterowanie i rozwiązania nieruchomości.

Która jest najlepsza firma rozwijająca aplikacje dla nieruchomości?

Przed badaniem najlepszych aplikacji nieruchomości, ważne jest, aby pamiętać, że aplikacje nieruchomości mogą być pogrupowane w różnych kategoriach. Każdy rodzaj aplikacji ma różne funkcje, które spełniają unikalne potrzeby swoich użytkowników na rynku nieruchomości dla usług nieruchomości.

Apps Property Appraisal

Te mobilne aplikacje nieruchomości pozwalają użytkownikom ocenić ich wartość nieruchomości w ich wygody. Ich funkcje rozwoju aplikacji pozwalają użytkownikom na złożenie lokalizacji, metryki, zdjęcia i filmy z nieruchomości. Aplikacja nieruchomości oceny manipulować dane od użytkowników w uzupełnieniu do ich obszernej bazy danych, aby dotrzeć do szacunkowej wartości nieruchomości. Aplikacje mobilne, takie jak Trulia analizować demografii sąsiedztwa, takich jak przedział dochodów, atrakcyjność, poziom edukacji, a nawet statystyki bezpieczeństwa w obszarze! Dane te są wykorzystywane do przeprowadzenia analizy porównawczej i przyjechać na szacunkowej wartości nieruchomości.

Property Finding Apps

Najpopularniejsza mobilna aplikacja biznesowa nieruchomości dla kupna, sprzedaży i wynajmu nieruchomości na całym świecie jest Zillow. To konsekwentnie zostały uznane za najbardziej popularne prawdziwe app nieruchomości ze względu na wiele interaktywnych funkcji, intuicyjnej nawigacji, obszernej bazy danych i integracji wieloplatformowej. Użytkownicy tworzą profile kont aplikacji nieruchomości i mogą poruszać się po milionach ofert za pomocą ich dokładnego wyszukiwania i narzędzia filtrującego.

Aplikacje nieruchomości do wynajęcia

Aplikacja mobilna Apartments.com może pochwalić się obszerną bazą danych nieruchomości z tysiącami nieruchomości do wynajęcia dostępnych dla potencjalnych nabywców. Ta aplikacja mobilna jest uważana za jedną z najlepszych aplikacji mobilnych dla nieruchomości w tej kategorii ze względu na jej wiele funkcji. Kupujący mogą przeglądać, filtrować i ubiegać się o wynajem nieruchomości bezpośrednio z poziomu aplikacji nieruchomości.

Jak stworzyć aplikację nieruchomości?

Badania. Przed rozpoczęciem procesu rozwoju aplikacji nieruchomości, należy przeprowadzić badania w celu określenia, jak użytkownicy są obsługiwane przez istniejące aplikacje mobilne nieruchomości. Zidentyfikuj braki na rynku aplikacji mobilnych dla nieruchomości i wykorzystaj te dane do stworzenia rozwiązań aplikacji mobilnych dla nieruchomości, aby odpowiedzieć na te potrzeby. Możesz również użyć fazy planowania i badań, aby znaleźć analizę SWOT konkurencyjnych aplikacji mobilnych nieruchomości, aby zidentyfikować ich mocne strony w celu wdrożenia podobnej strategii. Analiza przedrozwojowa będzie kluczem do określenia, jaki typ aplikacji mobilnej nieruchomości najlepiej pasowałby do Ciebie do stworzenia.

Utwórz bazę danych nieruchomości. Kolejnym krokiem rozwojowym jest stworzenie bazy danych, która pomoże Twoim użytkownikom. Jeśli Twoja aplikacja mobilna nieruchomości jest tworzona w celu przyciągnięcia najemców, wymagana jest obszerna i dokładna baza danych ofert nieruchomości do wynajęcia. Te funkcje rozwoju aplikacji nieruchomości są przydatne dla wszystkich kategorii aplikacji mobilnych, czy budowanie aplikacji mobilnej dla wyceny nieruchomości, zakupy lub dzierżawy. Zamiast wymyślać koło na nowo, aplikacje mobilne dla nieruchomości mogą łączyć się z istniejącymi bazami danych nieruchomości, takimi jak system MLSS używany przez agentów nieruchomości.

Tworzenie funkcji monetyzacji. Głównym powodem tworzenia aplikacji nieruchomości jest monetyzacja ich funkcji. Użytkownicy płacą opłatę za te prawdziwe funkcje mobilnej aplikacji nieruchomości i usług. Te prawdziwe usługi biznesowe nieruchomości obejmują wykaz nieruchomości i wyłączny dostęp do nabywców i sprzedawców poprzez priorytetowe powiadomienia aplikacji. Realtors również korzystać z monetyzacji na mobilnych aplikacji nieruchomości, które pobierają prowizję w zamian za najnowsze przewody na listach nieruchomości i klientów. Przychody z reklam mogą być zarobione na mobilnej aplikacji nieruchomości od deweloperów, agentów nieruchomości i innych zainteresowanych stron, które płacą opłatę za reklamę w aplikacji.

Funkcje Real Estate App. Stos technologii, funkcje i cechy są istotne aspekty rozwoju mobilnej aplikacji nieruchomości. Użytkownicy polegają na tych mobilnych funkcji aplikacji nieruchomości, aby znaleźć rozwiązanie nieruchomości, które pasuje do ich potrzeb.

Opcje wyszukiwania i filtrowania. Jedną z preferowanych cech mobilnej aplikacji nieruchomości jest możliwość wyszukiwania, sortowania i filtrowania preferencji w oparciu o różne kategorie. Filtry aplikacji mobilnej mogą być oparte na lokalizacji, wielkości nieruchomości, udogodnień i ceny ofertowej.

Lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja. Mobilna aplikacja nieruchomości powinna integrować mapy jako kluczową część rozwoju aplikacji. Technologia map pozwala użytkownikom być w stanie wyszukać i zlokalizować nieruchomość poprzez integrację z aplikacjami lokalizacyjnymi, takimi jak Google. Informacje o lokalizacji w ramach aplikacji mobilnej nieruchomości powinny być dokładne i aktualne w czasie rzeczywistym. Funkcje rozwoju aplikacji mobilnej powinny być w pełni funkcjonalne i zaawansowane, tak aby każde wyszukiwanie zwracało użytkownikom terminowe wyniki.

Bezproblemowa integracja. Zespoły odpowiedzialne za rozwój aplikacji zapewniają, że aplikacja mobilna dla nieruchomości zawiera funkcje, które mogą w pełni zintegrować się z platformami mediów społecznościowych, takich jak Google, Facebook i Instagram. Funkcje te upraszczają rejestrację profilu w aplikacji mobilnej i ułatwiają bezproblemową komunikację krzyżową między użytkownikami na platformie. Pozwala to również użytkownikom na przeglądanie zdjęć nieruchomości i szczegółów postów z łatwością z różnych platform mediów społecznościowych. Funkcje rozwoju aplikacji powinny obejmować kompatybilność z urządzeniami internetowymi, android i iOS.

Najlepsza firma Real Estate App. W świecie rzeczywistym rozwoju aplikacji mobilnych nieruchomości, istnieje wiele opcji dla osób, które chcą tworzyć aplikacje nieruchomości. Każda firma ma swoje mocne strony, które wykorzystują do tworzenia rozwiązań aplikacji nieruchomościowych, aby zaspokoić potrzeby swoich klientów. AppMaster to platforma bez kodu, która może pomóc w tworzeniu rozwiązań dla branży nieruchomości, aby pomóc jej użytkownikom. Ta platforma jest jednym z najlepszych dostawców usług w swojej dziedzinie ze względu na elastyczny pakiet rozwiązań aplikacji. Mogą stworzyć prostą, rozebraną aplikację mobilną MVP nieruchomości z podstawowymi funkcjami i zapewnić bardziej złożone funkcje z niestandardowymi rozwiązaniami rozwoju aplikacji. Z lat doświadczenia w rozwoju aplikacji mobilnych, tworzą prawdziwe aplikacje nieruchomości z wyspecjalizowanych funkcji dla ich szerokiej gamy użytkowników.

Jak mogę sprzedać moją aplikację nieruchomości?

Blog

Rozpowszechniaj informacje o swojej mobilnej aplikacji do obsługi nieruchomości poprzez zamieszczanie promocyjnych treści internetowych w formie blogów i artykułów. Krótkie artykuły informacyjne na platformach takich jak LinkedIn są również doskonałym sposobem informowania o aplikacji mobilnej.

Media społecznościowe

Promuj swoje aplikacje do marketingu nieruchomości w mediach społecznościowych poprzez wykorzystanie reklam sponsorowanych na portalach społecznościowych, takich jak Facebook, YouTube i Instagram. Influencer marketing i filmy z doświadczeniami użytkowników na TikTok i YouTube są przydatne w wyświetlaniu, jak działa aplikacja.

Reklamy na stronach internetowych

Umieszczenie reklam na stronach internetowych nieruchomości, platformach i forach pomoże rozpowszechnić świadomość wśród agentów nieruchomości i społeczności nieruchomości.

Ile to kosztuje, aby zbudować aplikację mobilną nieruchomości?

Aby utworzyć nieruchomości aplikacji mobilnych, które będą przydatne dla kupujących, sprzedających i agentów nieruchomości mogą się różnić. Te koszty rozwoju aplikacji różnią się w zależności od rodzaju użytkowników, złożoności funkcji i kategorii aplikacji nieruchomości. Zespół rozwoju aplikacji, stos technologii, a liczba godzin pracy również odgrywają czynnik w kosztach rozwoju aplikacji nieruchomości.

Rozwój aplikacji nieruchomości ze złożonymi funkcjami niestandardowymi, takimi jak geolokalizacja, filtry wyszukiwania i powiadomienia push dla użytkowników może kosztować ponad 70 000 USD w górnej części skali. Dla rozwoju aplikacji nieruchomości na niższym końcu, MVP z podstawowych funkcji może rozpocząć się od zaledwie 25.000 USD: bardziej złożone rozwiązanie rozwoju aplikacji nieruchomości, tym bardziej znaczące inwestycje.

Na szczęście możesz zaoszczędzić dużo na rozwoju, jeśli podejmiesz podejście bez kodu i odniesiesz się do platformy AppMaster. Korzyści z najnowocześniejszych funkcji przyjaznych dla użytkownika w niestandardowej aplikacji nieruchomości mogą sprawić, że będzie to preferowana aplikacja mobilna dla osób prywatnych, właścicieli nieruchomości i agentów nieruchomości.