W miarę jak poruszamy się po rozwijającym się świecie tworzenia oprogramowania, platformy low-code pojawiły się jako zmiany w grze, umożliwiając firmom szybkie i efektywne tworzenie aplikacji. W 2023 roku popyt na te platformy gwałtownie wzrósł, podkreślany przez ich zdolność do demokratyzacji rozwoju oprogramowania i przyspieszenia transformacji cyfrowej. To przesunięcie w kierunku paradygmatu low-code jest napędzane potrzebą szybkiego reagowania na zmiany rynkowe, minimalizowania tradycyjnego procesu ręcznego kodowania i zmniejszania luki w umiejętnościach informatycznych.

W tej szczegółowej eksploracji zagłębiamy się w najlepsze platformy low-code roku 2023. Opierając się na szeregu kluczowych wskaźników wydajności, rzucamy światło na mocne i słabe strony każdej z platform, dostarczając wnikliwych i możliwych do wykorzystania informacji dla firm i programistów. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym profesjonalistą szukającym optymalizacji swoich przepływów pracy, czy też przedsiębiorstwem dążącym do przyspieszenia swojej cyfrowej podróży, ten przewodnik wyposaży Cię w wiedzę umożliwiającą podejmowanie świadomych decyzji w dziedzinie platform low-code. Przygotuj się na przekształcenie swojej strategii rozwoju i poznaj moc low-code.

Czym jest Low-Code Development?

Low-code Rozwój niskokodowy to nowoczesne podejście do tworzenia oprogramowania, które znacznie ogranicza konieczność tradycyjnego, ręcznego pisania kodu. Wykorzystuje wizualne, drag-and-drop interfejsy, gotowe szablony i komponenty wielokrotnego użytku, aby uprościć proces rozwoju. To podejście demokratyzuje tworzenie oprogramowania, umożliwiając użytkownikom o różnym stopniu zaawansowania technicznego projektowanie, budowanie i wdrażanie aplikacji. Nieodłączna zwinność i szybkość rozwoju low-code pozwala organizacjom szybko reagować na zmiany rynkowe, usprawniać procesy biznesowe i poprawiać doświadczenia klientów. Ponadto, wypełnia lukę między potrzebami biznesowymi a możliwościami IT, sprzyjając bardziej zespołowemu i wydajnemu środowisku rozwoju aplikacji. W rezultacie, low-code development stał się istotnym narzędziem w erze, w której transformacja cyfrowa jest kluczowa dla przewagi konkurencyjnej.

Korzyści z rozwoju Low-Code

Low-code rozwój przynosi znaczące korzyści, które zaspokajają zarówno wymagania biznesowe, jak i informatyczne. Przede wszystkim przyspiesza cykl tworzenia oprogramowania, umożliwiając szybkie prototypowanie i wdrażanie aplikacji. Ta przewaga wynikająca z szybkości wprowadzania produktów na rynek jest zgodna z dzisiejszym dynamicznym środowiskiem biznesowym, w którym zdolność do szybkich zmian jest kluczowa. Po drugie, demokratyzuje rozwój aplikacji poprzez umożliwienie obywatelskim programistom, tj. osobom bez rozległej wiedzy w zakresie kodowania, efektywnego wkładu w proces rozwoju.

To rozszerza pulę zasobów dostępnych do rozwoju aplikacji, łagodząc wpływ powszechnego niedoboru umiejętności informatycznych. Po trzecie, platformy low-code sprzyjają lepszej współpracy między działami IT a jednostkami biznesowymi, ponieważ ich wizualna natura sprzyja tworzeniu wspólnego języka i zrozumienia. Wreszcie, rozwój low-code często prowadzi do redukcji kosztów, ponieważ minimalizuje potrzebę specjalistycznych umiejętności kodowania i redukuje czas poświęcony na utrzymanie aplikacji i usuwanie błędów. W rezultacie, low-code jest potężnym narzędziem strategicznym dla przedsiębiorstw chcących przyspieszyć swoją transformację cyfrową.

Przypadki użycia platform Low-Code

Low-code Platformy oferują szeroki zakres zastosowań w różnych branżach, dzięki swojej elastyczności i szybkości. Oto kilka typowych scenariuszy, w których te platformy są zatrudnione:

Automatyzacja procesów biznesowych : Low-code Platformy mogą być używane do automatyzacji powtarzalnych, prozaicznych zadań, usprawniając procesy i zwiększając wydajność. Może to dotyczyć zarówno automatyzacji procedur przyjmowania pracowników, jak i usprawnienia operacji w łańcuchu dostaw.



: Platformy mogą być używane do automatyzacji powtarzalnych, prozaicznych zadań, usprawniając procesy i zwiększając wydajność. Może to dotyczyć zarówno automatyzacji procedur przyjmowania pracowników, jak i usprawnienia operacji w łańcuchu dostaw. Systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM) : Budowanie dostosowanych systemów CRM to kolejny przypadek użycia platform low-code . Firmy mogą dostosować CRM do swoich specyficznych potrzeb, poprawiając obsługę klienta i relacje z nim.



: Budowanie dostosowanych systemów CRM to kolejny przypadek użycia platform . Firmy mogą dostosować CRM do swoich specyficznych potrzeb, poprawiając obsługę klienta i relacje z nim. Tworzenie aplikacji mobil nych: Platformy Low-code upraszczają proces tworzenia aplikacji mobilnych, pozwalając firmom skuteczniej docierać do klientów. Interfejsy platform drag-and-drop i wstępnie zbudowane szablony ułatwiają szybkie tworzenie aplikacji mobilnych.



nych: Platformy upraszczają proces tworzenia aplikacji mobilnych, pozwalając firmom skuteczniej docierać do klientów. Interfejsy platform i wstępnie zbudowane szablony ułatwiają szybkie tworzenie aplikacji mobilnych. Szybkie prototypowanie : Firmy mogą korzystać z platform low-code do szybkiego tworzenia prototypów do testowania nowych pomysłów i koncepcji. Przyspiesza to cykl innowacji i umożliwia firmom szybkie reagowanie na zmiany rynkowe.



: Firmy mogą korzystać z platform do szybkiego tworzenia prototypów do testowania nowych pomysłów i koncepcji. Przyspiesza to cykl innowacji i umożliwia firmom szybkie reagowanie na zmiany rynkowe. Gromadzenie i analiza danych : Platformy Low-code mogą być wykorzystywane do tworzenia aplikacji, które gromadzą i analizują dane, dostarczając firmom cennych spostrzeżeń, które informują o podejmowaniu decyzji.



: Platformy mogą być wykorzystywane do tworzenia aplikacji, które gromadzą i analizują dane, dostarczając firmom cennych spostrzeżeń, które informują o podejmowaniu decyzji. Modernizacja starszych systemów: Zamiast całkowicie wymieniać starsze systemy, firmy mogą wykorzystać platformy low-code do tworzenia nowoczesnych, przyjaznych dla użytkownika interfejsów, przedłużając w ten sposób żywotność tych systemów.



To tylko kilka przykładów z wielu sposobów, w jakie można wykorzystać platformy low-code. Zapewniają one firmom możliwość szybkiego i skutecznego dostosowania się do ich specyficznych potrzeb i wymagań rynku.

Najlepsze platformy Low-Code w 2023 r.



Appian



Appian jest wysoce skalowalną platformą low-code, która wykorzystuje technologię low-code, zapewniając szereg zaawansowanych narzędzi, które są kluczowe w zarządzaniu procesami biznesowymi i automatyzacji różnych zadań. Jej skalowalność oznacza, że może ona skutecznie obsłużyć znaczny wzrost zapotrzebowania, zachowując swoją wydajność i skuteczność nawet przy rosnącym obciążeniu pracą. Ta cecha sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla firm wszystkich rozmiarów i z różnych sektorów.

Jedną z wyróżniających się cech Appian jest jego intuicyjny interfejs wizualny. Ten przyjazny dla użytkownika projekt pozwala programistom planować i realizować skomplikowane przepływy pracy ze względną łatwością i wydajnością. Dzięki interfejsowi wizualnemu, programiści mogą stworzyć jasną mapę drogową procesu, co pomaga im lepiej zrozumieć przepływ pracy i zoptymalizować jego projekt. Narzędzie to jest szczególnie korzystne w przypadku złożonych projektów, w których tradycyjne metody kodowania mogą być zbyt czasochłonne lub skomplikowane.

Kolejną kluczową cechą Appian jest wszechstronny pakiet narzędzi i funkcji. Pakiet ten został zaprojektowany tak, aby objąć wszystkie aspekty zarządzania procesami biznesowymi i automatyzacji, zapewniając, że użytkownicy mają wszystkie niezbędne narzędzia na wyciągnięcie ręki. Na przykład, platforma oferuje dynamiczne zarządzanie sprawami, funkcję, która umożliwia użytkownikom zarządzanie i śledzenie poszczególnych spraw w czasie rzeczywistym, zapewniając przejrzysty przegląd ich postępów. Narzędzie to pozwala przedsiębiorstwom szybko dostosować się do zmieniających się okoliczności i podejmować świadome decyzje w oparciu o aktualne informacje.

Appian zawiera również możliwości modelowania procesów, funkcję, która daje użytkownikom możliwość projektowania i wizualizacji złożonych procesów biznesowych. Dzięki modelowaniu procesów, użytkownicy mogą stworzyć szczegółowy model procesu, identyfikując potencjalne wąskie gardła i obszary do poprawy. To narzędzie może pomóc firmom usprawnić ich działania i poprawić efektywność.

Wreszcie, funkcja analityki w czasie rzeczywistym Appian zapewnia użytkownikom natychmiastowy dostęp do kluczowych wskaźników wydajności i innych istotnych danych. Funkcja ta pozwala firmom śledzić ich wydajność w czasie rzeczywistym, identyfikując trendy i wzorce, które mogą wpłynąć na podejmowanie strategicznych decyzji. Ten wgląd w operacje biznesowe w czasie rzeczywistym może zapewnić cenne spostrzeżenia, które mogą napędzać wzrost i sukces firmy.

Mendix



Mendix jest wysoce elastyczną i adaptowalną platformą, która służy zarówno profesjonalnym programistom, jak i deweloperom obywatelskim, skutecznie wypełniając lukę między tymi dwoma odrębnymi typami użytkowników. Ta inkluzywność jest możliwa dzięki podwójnemu interfejsowi Mendixa, który oferuje narzędzia i funkcje zaprojektowane tak, aby zaspokoić zarówno doświadczonych programistów, jak i tych z mniejszą wiedzą techniczną. W ten sposób Mendix demokratyzuje proces tworzenia aplikacji, umożliwiając szerszemu gronu osób udział i wkład w tworzenie oraz utrzymanie aplikacji cyfrowych.

Jedną z wyróżniających się cech Mendix jest bogate wizualnie, oparte na modelach środowisko programistyczne. Środowisko to zapewnia graficzną reprezentację architektury aplikacji, ułatwiając użytkownikom zrozumienie i zarządzanie złożonymi relacjami między różnymi komponentami. To wizualne podejście do tworzenia aplikacji nie tylko upraszcza proces, ale także go przyspiesza. Programiści mogą szybko zidentyfikować i rozwiązać problemy, wprowadzając niezbędne zmiany w projekcie bez konieczności przedzierania się przez linie kodu. Ta usprawniona metoda tworzenia i wdrażania aplikacji przyczynia się do skrócenia czasu realizacji i zwiększenia wydajności, co może być istotną zaletą w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie cyfrowym.

Oprócz możliwości modelowania wizualnego, Mendix oferuje również możliwości rozwoju wspomaganego sztuczną inteligencją (AI). Ta funkcja wykorzystuje zaawansowaną technologię AI, aby poprowadzić użytkowników w całym procesie rozwoju, zapewniając pomocne sugestie i zalecenia. Na przykład, AI może zidentyfikować potencjalne błędy lub nieefektywności w kodzie i zaproponować możliwe rozwiązania, zwiększając w ten sposób wydajność i zmniejszając prawdopodobieństwo wystąpienia błędów.

Asystent AI może również oferować wskazówki dotyczące najlepszych praktyk w zakresie kodowania i tworzenia aplikacji, pomagając użytkownikom z czasem doskonalić swoje umiejętności i wiedzę. Ta funkcja jest szczególnie korzystna dla deweloperów obywatelskich, którym może brakować szkolenia technicznego profesjonalnych deweloperów, ale nadal mogą wnieść znaczący wkład w rozwój aplikacji dzięki odpowiednim narzędziom i wskazówkom.

OutSystems



OutSystems to wyróżniająca się platforma w dziedzinie rozwoju oprogramowania, znana ze swoich atrybutów szybkości i zwinności. Platforma ta wyróżnia się z tłumu ze względu na swoje unikalne podejście do tworzenia i integracji aplikacji, zapewniając programistom wysoce wizualny i intuicyjny interfejs. To wizualne podejście upraszcza proces rozwoju, czyniąc go bardziej przystępnym i mniej czasochłonnym. W rezultacie OutSystems stał się wysoce pożądanym narzędziem dla przedsiębiorstw chcących przyspieszyć swoją transformację cyfrową.

Transformacja cyfrowa często wiąże się z migracją z tradycyjnych, często uciążliwych, procesów biznesowych do bardziej wydajnych, cyfrowych. Wraz z przyspieszającym tempem ewolucji technologicznej, wiele przedsiębiorstw stara się nadążyć i pozostać konkurencyjnym. OutSystems zapewnia idealne rozwiązanie w tym zakresie, oferując platformę, która nie tylko upraszcza tworzenie aplikacji, ale także znacznie je przyspiesza. Ta możliwość szybkiego rozwoju może być kluczową zaletą dla firm w coraz szybszej erze cyfrowej.

Jedną z cech definiujących OutSystems są jego możliwości w zakresie rozwoju aplikacji mobilnych. W nowoczesnym świecie, gdzie technologia mobilna jest wszechobecna, zdolność do tworzenia potężnych i przyjaznych dla użytkownika aplikacji mobilnych jest znaczącym atutem. Z OutSystems, deweloperzy mogą łatwo tworzyć aplikacje zoptymalizowane dla urządzeń mobilnych, zapewniając, że firmy mogą dotrzeć do swoich klientów tam, gdzie są najczęściej - na ich urządzeniach mobilnych.

Co więcej, OutSystems nie skupia się tylko na tworzeniu nowych aplikacji. Doskonale radzi sobie również z integracją z istniejącymi systemami. Jest to istotna cecha dla wielu firm, które posiadają starsze systemy, których nie mogą po prostu porzucić lub zastąpić. OutSystems pozwala programistom budować nowe aplikacje, które mogą płynnie współdziałać z istniejącymi systemami, zapewniając ciągłość i spójność w ogólnej infrastrukturze cyfrowej firmy. Ta zdolność może znacznie ułatwić podróż do transformacji cyfrowej, umożliwiając firmom wykorzystanie ich obecnych systemów, jednocześnie wprowadzając innowacje i postępy.

Oprócz tych funkcji, OutSystems zapewnia również wysoce skalowalną platformę, która może rosnąć wraz z firmą. W miarę jak potrzeby firmy ewoluują i rozszerzają się, tak samo aplikacje zbudowane na OutSystems. Ta skalowalność zapewnia, że platforma pozostaje opłacalnym rozwiązaniem dla firm w długim okresie, zdolnym do dostosowania się do zmieniających się potrzeb i okoliczności.

Quickbase



Quickbase jest wysoce adaptowalną i elastyczną platformą zaprojektowaną z myślą o konkretnych odbiorcach - użytkownikach biznesowych, którzy chcą tworzyć niestandardowe aplikacje bez konieczności zagłębiania się w zawiłości pisania kodu. Ta cecha rozwoju low-code/no-code czyni go doskonałym wyborem dla nietechnicznych użytkowników, którzy chcą tworzyć unikalne, niestandardowe aplikacje, które zaspokajają ich specyficzne potrzeby biznesowe, bez konieczności posiadania rozległej wiedzy technicznej lub umiejętności kodowania.

Platforma jest szczególnie sprawna w tworzeniu aplikacji opartych na danych, co jest kluczowym wymogiem dla wielu firm w dzisiejszym świecie skoncentrowanym na danych. Aplikacje oparte na danych są kluczowe dla firm, które w dużym stopniu opierają się na danych przy podejmowaniu decyzji, prognozowaniu i tworzeniu strategii. Quickbase pozwala tym firmom tworzyć aplikacje, które mogą gromadzić, analizować i prezentować dane w przyjazny dla użytkownika, przystępny sposób. Ta zdolność pozwala firmom na przekształcenie surowych danych w praktyczne spostrzeżenia, wspomagając w ten sposób skuteczne podejmowanie decyzji i planowanie strategii.

Ponadto, biegłość Quickbase nie ogranicza się do tworzenia samodzielnych aplikacji. Oferuje również możliwości integracji z innym popularnym oprogramowaniem, co zwiększa jego funkcjonalność i wszechstronność. Na przykład, Quickbase może łatwo zintegrować się z Salesforce i NetSuite, dwoma szeroko stosowanymi platformami oprogramowania biznesowego. Ta interoperacyjność pozwala firmom na stworzenie połączonego ekosystemu aplikacji, które bezproblemowo ze sobą współpracują. Może to skutkować zwiększoną wydajnością, ponieważ dane mogą być współdzielone pomiędzy aplikacjami, eliminując potrzebę ręcznego transferu danych lub ich duplikacji.

Możliwości integracyjne Quickbase oznaczają również, że jest to rozwiązanie wysoce adaptowalne dla firm. Może płynnie dopasować się do istniejącej infrastruktury oprogramowania firmy, łącząc się z innym oprogramowaniem w celu rozszerzenia jego możliwości. Ta zdolność adaptacji oznacza, że firma nie musi przebudowywać całego swojego systemu, aby dostosować go do Quickbase. Zamiast tego może po prostu dodać Quickbase do istniejącej konfiguracji, dodając w ten sposób nowe możliwości i zwiększając ogólną funkcjonalność.

Co więcej, Quickbase nie jest sztywną platformą z uniwersalnym podejściem. Zamiast tego, jest to platforma, która oferuje wysoki stopień dostosowania. Oznacza to, że firmy mogą dostosować swoje aplikacje Quickbase do swoich potrzeb i preferencji. Ten poziom dostosowania może pomóc firmom w tworzeniu rozwiązań programowych, które są dostosowane do ich unikalnych wymagań operacyjnych.

Zoho Creator



Zoho Creator to innowacyjna platforma, która prezentuje intuicyjny, przyjazny dla użytkownika interfejs wraz z szeregiem gotowych aplikacji, co czyni ją idealnym wyborem zwłaszcza dla mniejszych firm i użytkowników indywidualnych. Użytkownicy ci często wymagają prostego, bezproblemowego doświadczenia, jeśli chodzi o tworzenie i zarządzanie aplikacjami, a Zoho Creator został zaprojektowany tak, aby idealnie spełniać te potrzeby.

Platforma wyróżnia się prostotą i łatwością użycia, które sprawiają, że jest bardzo dostępna nawet dla użytkowników bez rozległej wiedzy technicznej lub umiejętności kodowania. Jego interfejs jest czysty, intuicyjny i zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkownika. Zmniejsza to krzywą uczenia się typową dla korzystania z nowej platformy, umożliwiając użytkownikom rozpoczęcie tworzenia aplikacji szybko i skutecznie.

Jedną z kluczowych cech Zoho Creator jest szeroka gama gotowych aplikacji. Aplikacje te obejmują różne przypadki użycia i procesy biznesowe, zapewniając szybki start dla firm chcących zdigitalizować swoje działania. Ta cecha nie tylko oszczędza czas i wysiłek, ale także pozwala firmom skupić się na dostosowywaniu i adaptowaniu tych aplikacji do konkretnych potrzeb, zamiast budować je od podstaw.

Jednak możliwości Zoho Creator wykraczają daleko poza gotowe aplikacje. Platforma zapewnia również potężne możliwości automatyzacji, pozwalając firmom usprawnić swoje działania i zwiększyć wydajność. Funkcje automatyzacji mogą obsługiwać powtarzające się zadania, uwalniając czas pracowników firmy, którzy mogą skupić się na bardziej strategicznych, tworzących wartość działaniach. Może to prowadzić do znacznej poprawy produktywności i efektywności operacyjnej.

Kissflow



Kissflow to kompleksowa i ujednolicona platforma cyfrowego miejsca pracy, zaprojektowana w celu zapewnienia rozwiązania typu "wszystko w jednym" dla firm chcących usprawnić swoje działania i zwiększyć produktywność. Platforma wyróżnia się w sferze automatyzacji przepływu pracy, zarządzania projektami i zarządzania sprawami, dzięki możliwościom low-code. Włączenie technologii low-code oznacza, że użytkownicy są w stanie tworzyć i modyfikować aplikacje przy minimalnym kodowaniu, co czyni ją wysoce dostępnym narzędziem zarówno dla użytkowników technicznych, jak i nietechnicznych.

Sercem platformy Kissflow jest jej zaangażowanie w automatyzację przepływu pracy. Ta cecha jest kluczowa w dzisiejszym środowisku biznesowym, gdzie efektywność i wydajność są najważniejsze. Automatyzacja przepływu pracy umożliwia przedsiębiorstwom zautomatyzowanie powtarzalnych i czasochłonnych zadań, uwalniając czas pracowników, którzy mogą skupić się na bardziej strategicznych działaniach o wysokiej wartości. Dzięki Kissflow firmy mogą zautomatyzować szeroki zakres procesów, od prostych zadań, takich jak wprowadzanie danych, po złożone przepływy pracy obejmujące wiele kroków i uczestników.

Zarządzanie projektami to kolejny obszar, w którym Kissflow błyszczy. Zarządzanie projektami może być złożonym i trudnym zadaniem, obejmującym wiele ruchomych elementów i wymagającym starannej koordynacji i komunikacji. Kissflow oferuje szereg narzędzi i funkcji zaprojektowanych w celu uproszczenia zarządzania projektami, pomagając zespołom w utrzymaniu organizacji, śledzeniu postępów i efektywnej współpracy. Może to skutkować lepszymi wynikami projektu, w którym zadania są wykonywane na czas i w ramach budżetu.

Salesforce Lightning



Salesforce Lightning to zaawansowana technologicznie, oparta na komponentach platforma low-code, która została specjalnie zaprojektowana, aby umożliwić budowanie i dostosowywanie aplikacji Salesforce. Wykorzystując tę platformę, organizacje mogą wzbogacić swoje środowisko Salesforce i zapewnić użytkownikom doskonałe wrażenia, a tym samym znacznie zwiększyć możliwości zarządzania relacjami z klientami (CRM).

Podstawową zasadą Salesforce Lightning jest jej architektura oparta na komponentach. Oznacza to zasadniczo, że platforma składa się z wielu komponentów wielokrotnego użytku - z których każdy pełni określoną funkcję - które można łączyć na różne sposoby w celu tworzenia aplikacji. Ta modularność znacznie upraszcza proces tworzenia aplikacji, ponieważ programiści mogą wykorzystać istniejące wcześniej komponenty, zamiast pisać każdy kawałek kodu od podstaw.

Kolejną zaletą projektu opartego na komponentach jest elastyczność, którą oferuje. Programiści mogą łatwo dodawać, usuwać lub zmieniać układ komponentów w zależności od potrzeb, co pozwala na łatwe dostosowanie aplikacji do specyficznych wymagań biznesowych lub potrzeb użytkowników. Ta elastyczność zapewnia, że aplikacje zbudowane na Salesforce Lightning mogą ewoluować i dostosowywać się wraz ze zmieniającymi się potrzebami biznesu.

Jedną z głównych atrakcji Salesforce Lightning są możliwości low-code. Poprzez zmniejszenie ilości kodowania wymaganego do stworzenia aplikacji, Salesforce Lightning sprawia, że proces rozwoju jest szybszy, łatwiejszy i bardziej dostępny, zwłaszcza dla tych, którzy mogą nie mieć rozległych umiejętności kodowania. Otwiera to możliwość tworzenia aplikacji dla szerszego grona użytkowników w organizacji, sprzyjając bardziej integracyjnemu i zespołowemu podejściu do tworzenia aplikacji.

Ponadto Salesforce Lightning nie tylko przyspiesza tworzenie aplikacji, ale także zwiększa ich możliwości, zwłaszcza w zakresie zarządzania relacjami z klientami. Salesforce słynie z potężnych narzędzi CRM, a Salesforce Lightning pozwala firmom skuteczniej wykorzystywać te narzędzia. Tworząc niestandardowe aplikacje Salesforce, firmy mogą dostosować swoje podejście do CRM do konkretnych potrzeb, co prowadzi do bardziej efektywnego zaangażowania klientów, lepszej obsługi klienta, a w efekcie do wzmocnienia relacji z klientami.

Microsoft Power Apps



Microsoft Power Apps to platforma o dużych możliwościach, oferująca rozwiązanie low-code, zaprojektowane specjalnie do funkcjonowania w szerokim ekosystemie Microsoft. Platforma ta ma ogromną wartość dla firm, które chcą szybko i sprawnie budować i dostosowywać aplikacje bez konieczności intensywnego kodowania. Unikalność i siłę Microsoft Power Apps można przypisać jej bezproblemowej integracji z wieloma innymi produktami firmy Microsoft, takimi jak Office 365 i Dynamics 365, co pozwala firmom budować aplikacje, które bezbłędnie dopasowują się do ich obecnej infrastruktury oprogramowania.

Jako część platformy Microsoft Power Platform - która obejmuje również Power Automate, Power BI i Power Virtual Agents - Microsoft Power Apps umożliwia użytkownikom szybkie budowanie aplikacji przy użyciu interfejsu drag-and-drop i wstępnie przygotowanych szablonów, upraszczając w ten sposób proces tworzenia aplikacji. To low-code podejście jest szczególnie korzystne dla przedsiębiorstw, ponieważ demokratyzuje rozwój aplikacji, czyniąc go dostępnym zarówno dla profesjonalnych programistów, jak i deweloperów-obywateli. Ta szeroka dostępność zachęca do bardziej integracyjnego i zespołowego podejścia do rozwoju aplikacji w organizacji, sprzyjając innowacyjności i efektywności.

Istotną zaletą Microsoft Power Apps jest możliwość głębokiej integracji z innymi produktami firmy Microsoft. Biorąc pod uwagę, że wiele firm szeroko wykorzystuje produkty takie jak Office 365 do codziennych zadań i Dynamics 365 do zarządzania relacjami z klientami i celów ERP, możliwość tworzenia aplikacji, które mogą płynnie integrować się z tymi narzędziami jest znaczącą zaletą. Integracja ta umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji, które rozszerzają funkcjonalność tych narzędzi, co skutkuje bardziej efektywnymi przepływami pracy i zwiększoną produktywnością.

Nintex



Nintex jest wyróżniającą się platformą w dziedzinie zarządzania procesami biznesowymi, cenioną za solidne możliwości automatyzacji przepływu pracy. Platforma ta ułatwia projektowanie i zarządzanie skomplikowanymi przepływami pracy, wymagającymi minimalnego kodowania, co czyni ją rozwiązaniem wysoce przyjaznym dla przedsiębiorstw. Siła platformy leży w jej zdolności do umożliwienia użytkownikom automatyzacji złożonych procesów biznesowych z względną łatwością, zwiększając efektywność operacyjną i produktywność.

Automatyzacja przepływu pracy jest kluczowym elementem funkcjonalności Nintex. Platforma została zaprojektowana tak, aby umożliwić użytkownikom, nawet tym bez rozległej wiedzy technicznej lub umiejętności kodowania, mapowanie skomplikowanych przepływów pracy, automatyzowanie ich i efektywne zarządzanie nimi. Ta zdolność jest kluczowa w usprawnianiu procesów biznesowych, eliminowaniu ręcznych, czasochłonnych zadań i zmniejszaniu prawdopodobieństwa wystąpienia błędu ludzkiego. Poprzez automatyzację rutynowych zadań, firmy mogą uwolnić czas swoich pracowników, aby mogli skupić się na bardziej strategicznych, dodających wartości działaniach, zwiększając tym samym ogólną produktywność.

Jednak możliwości Nintex wykraczają daleko poza automatyzację przepływu pracy. Platforma oferuje również pakiet funkcji do automatyzacji dokumentów, kolejnego krytycznego obszaru dla wielu firm. Automatyzacja dokumentów polega na tworzeniu cyfrowych dokumentów na podstawie plików szablonów i danych wejściowych, redukując czas i wysiłek związany z ręcznym tworzeniem dokumentów. Funkcje automatyzacji dokumentów Nintex mogą być przełomowe dla firm, które często tworzą dokumenty takie jak faktury, umowy czy raporty. Dzięki automatyzacji tych procesów, firmy mogą zapewnić większą dokładność, spójność i wydajność w procesach tworzenia dokumentów.

Co więcej, Nintex nie ogranicza się wyłącznie do automatyzacji przepływu pracy i dokumentów; wykorzystuje również moc automatyzacji procesów robotycznych (RPA). RPA polega na wykorzystaniu robotów programowych lub "botów" do automatyzacji rutynowych zadań, które zazwyczaj wymagają interwencji człowieka. Możliwości RPA Nintex pozwalają firmom zautomatyzować jeszcze więcej procesów, co jeszcze bardziej zwiększa efektywność i produktywność. Od prostych zadań, takich jak wprowadzanie danych, po bardziej złożone operacje obejmujące wiele systemów, funkcje RPA Nintex mogą obsługiwać wiele różnych zadań.

Quixy



Quixy to oparta na chmurze platforma low-code zaprojektowana tak, aby oferować przedsiębiorstwom szeroki zakres możliwości dostosowywania i automatyzacji. Platforma ta cieszy się dobrą reputacją ze względu na możliwość tworzenia aplikacji klasy korporacyjnej i oferuje kompleksowy zestaw funkcji obejmujący zarządzanie procesami biznesowymi (BPM), zarządzanie relacjami z klientami (CRM), zarządzanie projektami i zarządzanie zgodnością.

Podejście platformy low-code jest szczególnie korzystne dla firm, ponieważ umożliwia szybkie tworzenie dostosowanych do potrzeb aplikacji przy minimalnym kodowaniu. Demokratyzuje to tworzenie aplikacji, czyniąc je dostępnym zarówno dla profesjonalnych programistów, jak i zwykłych deweloperów, wspierając innowacje i współpracę w organizacjach. Co więcej, podejście low-code usprawnia proces rozwoju, pozwalając firmom tworzyć aplikacje szybko i sprawnie, oszczędzając tym samym czas i zasoby.

Kolejną wyróżniającą się cechą Quixy jest możliwość dostosowania do potrzeb użytkowników. Platforma zapewnia firmom szerokie opcje dostosowywania, umożliwiając im dostosowanie aplikacji dokładnie do ich unikalnych wymagań. Interfejs platformy drag-and-drop ułatwia dodawanie, usuwanie i zmianę układu komponentów aplikacji, umożliwiając firmom tworzenie niestandardowych przepływów pracy, które odpowiadają ich specyficznym potrzebom operacyjnym.

Dodatkowo, Quixy oferuje solidne możliwości automatyzacji. Platforma pozwala firmom zautomatyzować powtarzalne, czasochłonne zadania, uwalniając czas pracowników od konieczności skupienia się na bardziej strategicznych działaniach. Od prostych zadań związanych z wprowadzaniem danych do bardziej złożonych przepływów pracy, funkcje automatyzacji platformy umożliwiają przedsiębiorstwom znaczne zwiększenie efektywności operacyjnej i produktywności.

BPM to kolejna podstawowa funkcja Quixy. Platforma zapewnia zestaw narzędzi do projektowania, modelowania, wykonywania i monitorowania procesów biznesowych. Poprzez mapowanie procesów biznesowych w Quixy, firmy mogą stworzyć cyfrową reprezentację swoich operacji, zidentyfikować nieefektywności i wąskie gardła oraz odpowiednio zoptymalizować swoje procesy. Ta funkcja może skutkować znaczną poprawą efektywności operacyjnej, produktywności i oszczędności kosztów.

Na uwagę zasługują również możliwości Quixy w zakresie CRM. Platforma zapewnia kompleksowy zestaw funkcji zaprojektowanych w celu poprawy zaangażowania klientów, poprawy obsługi klienta i wspierania silniejszych relacji z klientami. Tworząc niestandardowe aplikacje CRM w Quixy, firmy mogą dostosować podejście do zarządzania klientami do swoich specyficznych potrzeb, poprawiając tym samym efektywność swoich działań skierowanych do klientów.

Wreszcie, Quixy oferuje funkcje zarządzania zgodnością. Zarządzanie zgodnością jest krytyczne dla wielu firm, szczególnie tych działających w branżach regulowanych. Funkcje zarządzania zgodnością Quixy pomagają firmom przestrzegać specyficznych dla branży przepisów, zasad i standardów, zmniejszając w ten sposób ryzyko niezgodności i związanych z tym kar.

Creatio



Creatio to dynamiczna platforma, która oferuje unikalne połączenie możliwości low-code, zarządzania relacjami z klientami (CRM) oraz narzędzi do zarządzania procesami biznesowymi (BPM). Umożliwia firmom usprawnienie działań, automatyzację procesów i poprawę doświadczeń klientów. Platforma Creatio została zaprojektowana w celu ułatwienia tworzenia niestandardowych aplikacji, przy czym możliwości low-code upraszczają proces tworzenia aplikacji, a potężne narzędzia CRM i BPM zwiększają ich funkcjonalność.

Na szczególną uwagę zasługują możliwości Creatio w zakresie low-code, które umożliwiają firmom szybkie i efektywne tworzenie aplikacji przy minimalnym kodowaniu. Interfejs platformy oparty na sztucznej inteligencji dodatkowo usprawnia proces tworzenia, dostarczając przyjaznych dla użytkownika narzędzi projektowych, które ułatwiają tworzenie aplikacji bez konieczności posiadania rozległej wiedzy technicznej. Narzędzia te zmniejszają czas i wysiłek typowo związany z tworzeniem niestandardowych aplikacji, uwalniając zasoby przedsiębiorstw, aby skupić się na innych kluczowych obszarach ich działalności.

Oprócz możliwości low-code, Creatio oferuje narzędzia CRM i BPM. Narzędzia CRM umożliwiają firmom bardziej efektywne zarządzanie relacjami z klientami, zwiększając ich zaangażowanie i zadowolenie. Narzędzia BPM pozwalają firmom usprawnić swoje działania, zautomatyzować rutynowe zadania i zidentyfikować obszary wymagające optymalizacji. Połączenie tych narzędzi umożliwia firmom zwiększenie wydajności operacyjnej, zmniejszenie kosztów i napędzanie wzrostu.

Na uwagę zasługują również narzędzia Creatio do modelowania procesów. Narzędzia te umożliwiają firmom projektowanie niestandardowych przepływów pracy, które odpowiadają ich specyficznym potrzebom operacyjnym. Dzięki odwzorowaniu procesów biznesowych w ramach platformy, firmy mogą stworzyć cyfrową reprezentację swoich działań, zidentyfikować nieefektywności i wąskie gardła oraz odpowiednio zoptymalizować procesy. Funkcja ta może skutkować znaczną poprawą efektywności operacyjnej, wydajności i oszczędności kosztów.

Ponadto platforma Creatio jest wysoce konfigurowalna, co umożliwia firmom dostosowanie aplikacji i przepływów pracy do ich unikalnych wymagań. Interfejs platformy drag-and-drop ułatwia dodawanie, usuwanie i zmianę kolejności komponentów aplikacji, co pozwala firmom na tworzenie zindywidualizowanych przepływów pracy, które odpowiadają ich specyficznym potrzebom operacyjnym.

Wybierz No-Code: Lepsza alternatywa dla Low-Code

Wybór platformyno-code może być atrakcyjną alternatywą dla rozwiązań low-code z kilku powodów. Platformy No-code zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić użytkownikom o niewielkich lub żadnych umiejętnościach technicznych budowanie, testowanie i wdrażanie aplikacji przy użyciu wizualnych interfejsów drag-and-drop. Demokratyzuje to rozwój aplikacji, pozwalając użytkownikom biznesowym i obywatelom-programistom na tworzenie rozwiązań bez konieczności interwencji dewelopera.

Oto kilka powodów, dla których platformy no-code mogą być lepszą alternatywą:

Prostota i szybkość : Platformy No-code są niezwykle przyjazne dla użytkownika, pozwalając użytkownikom nietechnicznym na tworzenie aplikacji bez konieczności uczenia się kodowania lub rozumienia skomplikowanych architektur oprogramowania. To nie tylko upraszcza proces rozwoju, ale także znacznie skraca czas wprowadzania nowych aplikacji na rynek.

: Platformy są niezwykle przyjazne dla użytkownika, pozwalając użytkownikom nietechnicznym na tworzenie aplikacji bez konieczności uczenia się kodowania lub rozumienia skomplikowanych architektur oprogramowania. To nie tylko upraszcza proces rozwoju, ale także znacznie skraca czas wprowadzania nowych aplikacji na rynek. Efektywność kosztowa : Platformy No-code zmniejszają zapotrzebowanie na wykwalifikowanych programistów, obniżając tym samym ogólny koszt tworzenia oprogramowania. Minimalizują również bieżące koszty związane z utrzymaniem i usuwaniem błędów.

: Platformy zmniejszają zapotrzebowanie na wykwalifikowanych programistów, obniżając tym samym ogólny koszt tworzenia oprogramowania. Minimalizują również bieżące koszty związane z utrzymaniem i usuwaniem błędów. Uprawnienia użytkowników biznesowych : Dzięki platformom no-code użytkownicy biznesowi mogą tworzyć niestandardowe rozwiązania, aby zaspokoić swoje specyficzne potrzeby, nie czekając na wsparcie IT. Zwiększa to produktywność i sprawność, ponieważ użytkownicy biznesowi mogą iterować swoje rozwiązania w czasie rzeczywistym.

: Dzięki platformom użytkownicy biznesowi mogą tworzyć niestandardowe rozwiązania, aby zaspokoić swoje specyficzne potrzeby, nie czekając na wsparcie IT. Zwiększa to produktywność i sprawność, ponieważ użytkownicy biznesowi mogą iterować swoje rozwiązania w czasie rzeczywistym. Innowacje i eksperyment y: Platformy No-code zapewniają bezpieczne środowisko dla innowacji i eksperymentów. Firmy mogą szybko przetestować nowe pomysły, zebrać opinie użytkowników i wprowadzić niezbędne zmiany przed zainwestowaniem w rozwój na dużą skalę.

y: Platformy zapewniają bezpieczne środowisko dla innowacji i eksperymentów. Firmy mogą szybko przetestować nowe pomysły, zebrać opinie użytkowników i wprowadzić niezbędne zmiany przed zainwestowaniem w rozwój na dużą skalę. Skalowalność: Platformy No-code są zaprojektowane tak, aby skalować się wraz z potrzebami biznesowymi. W miarę rozwoju firmy, aplikacje zbudowane przy użyciu platform no-code mogą być łatwo rozszerzane lub modyfikowane w celu spełnienia zmieniających się wymagań.

Jednym z najlepszych przykładów takich platform jest AppMaster. Jest to unikalna platforma, za pomocą której można tworzyć aplikacje internetowe, aplikacje mobilne i backend. Co więcej, masz możliwość odebrania kodu źródłowego.

Zalety i wady Low-Code Development

Low-code rozwój przedstawia zarówno unikalne zalety, jak i potencjalne wady, które organizacje muszą rozważyć przy wyborze podejścia do rozwoju. Oto zrównoważona perspektywa:

Zalety Low-Code Development

Zwiększona szybkość rozwoju : Platformy Low-code pozwalają na szybkie tworzenie i wdrażanie aplikacji, znacznie skracając czas wprowadzania na rynek.



: Platformy pozwalają na szybkie tworzenie i wdrażanie aplikacji, znacznie skracając czas wprowadzania na rynek. Niższa bariera techniczna : Dzięki wizualnym interfejsom projektowym i wstępnie wbudowanym komponentom, osoby niebędące programistami mogą wnieść wkład w proces rozwoju, zmniejszając lukę między IT a jednostkami biznesowymi.



: Dzięki wizualnym interfejsom projektowym i wstępnie wbudowanym komponentom, osoby niebędące programistami mogą wnieść wkład w proces rozwoju, zmniejszając lukę między IT a jednostkami biznesowymi. Redukcja kosztów : Dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na specjalistyczne umiejętności kodowania i skróceniu czasu poświęcanego na rozwój, utrzymanie i usuwanie błędów, platformy low-code mogą prowadzić do znacznych oszczędności kosztów.



: Dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na specjalistyczne umiejętności kodowania i skróceniu czasu poświęcanego na rozwój, utrzymanie i usuwanie błędów, platformy mogą prowadzić do znacznych oszczędności kosztów. Skalowalność : Platformy Low-code często mają wbudowane funkcje skalowalności, pozwalające na wzrost i ewolucję aplikacji wraz z potrzebami biznesu.



: Platformy często mają wbudowane funkcje skalowalności, pozwalające na wzrost i ewolucję aplikacji wraz z potrzebami biznesu. Współpraca i innowacje: platformy Low-code ułatwiają współpracę między różnymi interesariuszami i dają zespołom możliwość eksperymentowania i wprowadzania innowacji.



Wady rozwoju Low-Code

Ograniczone możliwości dostosowywania : Podczas gdy platformy low-code są doskonałe dla aplikacji ogólnego przeznaczenia, mogą być ograniczające podczas budowania wysoce niestandardowych aplikacji lub takich, które wymagają złożonych, unikalnych funkcji.



: Podczas gdy platformy są doskonałe dla aplikacji ogólnego przeznaczenia, mogą być ograniczające podczas budowania wysoce niestandardowych aplikacji lub takich, które wymagają złożonych, unikalnych funkcji. Przywiązanie do dostawcy : Po rozpoczęciu budowania aplikacji na określonej platformie, migracja do innej platformy w przyszłości może być trudna i kosztowna.



: Po rozpoczęciu budowania aplikacji na określonej platformie, migracja do innej platformy w przyszłości może być trudna i kosztowna. Wydajność : Aplikacje zbudowane na platformach low-code mogą nie działać tak dobrze, jak aplikacje kodowane tradycyjnie, zwłaszcza w przypadku aplikacji o dużej skali i wymagających dużej ilości zasobów.



: Aplikacje zbudowane na platformach mogą nie działać tak dobrze, jak aplikacje kodowane tradycyjnie, zwłaszcza w przypadku aplikacji o dużej skali i wymagających dużej ilości zasobów. Bezpieczeństwo i zgodność : Chociaż większość platform low-code przestrzega najlepszych praktyk bezpieczeństwa, zapewnienie zgodności z określonymi przepisami branżowymi może wymagać dodatkowego wysiłku.



: Chociaż większość platform przestrzega najlepszych praktyk bezpieczeństwa, zapewnienie zgodności z określonymi przepisami branżowymi może wymagać dodatkowego wysiłku. Koszty w skali: Podczas gdy platformy low-code mogą zmniejszyć początkowe koszty rozwoju, koszty licencji i użytkowania mogą eskalować wraz ze wzrostem liczby aplikacji lub użytkowników.



Biorąc pod uwagę te czynniki, kluczowe jest, aby organizacje dokładnie oceniły swoje specyficzne potrzeby, zasoby i cele strategiczne przed przyjęciem podejścia do rozwoju low-code.

Jak wykorzystać platformy Low-Code w swojej firmie

Wykorzystanie platform low-code w swojej firmie może zmienić sposób tworzenia i wdrażania rozwiązań programowych. Oto przewodnik krok po kroku, jak można wykorzystać platformy low-code:

Zidentyfikuj potrzeby biznesowe: Zacznij od jasnego zdefiniowania problemu, który chcesz rozwiązać lub procesu, który chcesz usprawnić. Zrozumienie specyficznych potrzeb Twojej firmy i użytkowników końcowych. To pomoże w zaprojektowaniu aplikacji. Wybierz odpowiednią platformę Low-Code: Oceń różne platformy low-code na podstawie ich funkcji, łatwości użycia, możliwości integracji, skalowalności i kosztów. Najlepsza platforma dla Twojej firmy będzie zależała od Twoich specyficznych potrzeb i zasobów. Zaprojektuj swoją aplikację: Wykorzystaj wizualne interfejsy i gotowe szablony dostarczone przez platformę low-code do zaprojektowania swojej aplikacji. Zdefiniuj przepływy pracy, interfejsy i integracje z innymi systemami. Testuj i udoskonalaj: Kiedy wstępna wersja Twojej aplikacji jest już gotowa, przetestuj ją dokładnie, aby zidentyfikować i usunąć wszelkie błędy i problemy. Zbierz informacje zwrotne od użytkowników końcowych i wykorzystaj je do udoskonalenia aplikacji. Platformy Low-code ułatwiają szybką iterację, umożliwiając ciągłe doskonalenie aplikacji. Wdrażanie i monitorowanie: Po przetestowaniu, wdróż swoją aplikację. Monitoruj jej wydajność i wykorzystanie, aby upewnić się, że spełnia ona potrzeby biznesowe i użytkowników. Korzystaj z analiz dostarczanych przez platformę, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Przeszkolenie zespołu: Upewnij się, że Twój zespół czuje się komfortowo korzystając z platformy i nowych aplikacji. Może to obejmować sesje szkoleniowe lub warsztaty. Pamiętaj, że jedną z kluczowych zalet platform low-code jest ich zdolność do umożliwienia użytkownikom nietechnicznym aktywnego udziału w procesie tworzenia aplikacji. Ciągle aktualizuj i ulepszaj: Zwinność platform low-code pozwala na łatwe wprowadzanie aktualizacji lub zmian do aplikacji w miarę ewolucji potrzeb biznesowych. Jest to ciągły proces ulepszania i adaptacji.

Pamiętaj, że każdy biznes jest wyjątkowy, a sposób korzystania z platformy low-code będzie zależał od Twoich konkretnych potrzeb, możliwości i celów. Istotne jest, aby podejść do rozwoju low-code z jasną strategią, aby czerpać pełne korzyści z tej potężnej technologii.

Podsumowując

Podczas gdy my poruszamy się w szybko rozwijającej się erze cyfrowej, platformy low-code pojawiły się jako istotne narzędzie, napędzające wydajność, sprawność i demokratyzację w rozwoju aplikacji. Platformy te, przeznaczone zarówno dla profesjonalnych, jak i zwykłych programistów, nie tylko kształtują przyszłość rozwoju oprogramowania, ale także umożliwiają firmom dotrzymanie kroku dynamicznym wymaganiom rynku.

Podczas gdy wybór odpowiedniej platformy może być oparty na wielu czynnikach, takich jak skalowalność, możliwości integracji, łatwość użycia i koszt, zrozumienie specyficznych potrzeb Twojej firmy jest najważniejsze. Wykorzystanie potencjału platformy low-code może znacząco wpłynąć na działalność firmy poprzez skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek, wspieranie innowacji i promowanie środowiska współpracy.

Należy jednak pamiętać, że jak każda technologia, platformy low-code mają swój własny zestaw wyzwań. Dokładna ocena potencjalnych wad, takich jak ograniczone możliwości dostosowania, potencjalne uzależnienie od dostawcy i rosnące koszty w skali, jest niezbędna do podjęcia świadomej decyzji.

Ostatecznie, przyjęcie platform low-code stanowi ekscytującą zmianę w paradygmacie tworzenia oprogramowania, który oddaje władzę w ręce użytkowników, zmniejsza zależność od specjalistycznych umiejętności kodowania i otwiera świat możliwości dla firm gotowych na jego przyjęcie. Poruszaj się po tej nowej granicy z otwartym umysłem, a nagrody mogą być transformujące.