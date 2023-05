In de evoluerende wereld van softwareontwikkeling zijn low-code platforms opgedoken als spelbrekers die bedrijven in staat stellen snel en efficiënt toepassingen te creëren. In 2023 is de vraag naar deze platformen sterk gestegen, onderstreept door hun vermogen om softwareontwikkeling te democratiseren en digitale transformatie te versnellen. Deze verschuiving naar een low-code -paradigma wordt gevoed door de noodzaak om snel te reageren op veranderingen in de markt, het traditionele handmatige codeerproces te minimaliseren en de IT-vaardigheidskloof te overbruggen.

In deze gedetailleerde verkenning duiken we in de top low-code platforms van 2023. Op basis van een reeks belangrijke prestatie-indicatoren belichten we de sterke en zwakke punten van elk platform en bieden we inzichtelijke en bruikbare informatie voor bedrijven en ontwikkelaars. Of u nu een doorgewinterde professional bent die zijn workflows wil optimaliseren of een onderneming die zijn digitale reis wil versnellen, deze gids zal u uitrusten met de kennis om weloverwogen beslissingen te nemen op het gebied van low-code platforms. Maak u klaar om uw ontwikkelingsstrategie te transformeren en de kracht van low-code te ervaren.

Wat is low-code ontwikkeling?

Low-code ontwikkeling is een moderne benadering van softwareontwikkeling die de noodzaak van traditionele handgeschreven code aanzienlijk vermindert. Het maakt gebruik van visuele, drag-and-drop interfaces, vooraf gebouwde sjablonen en herbruikbare componenten om het ontwikkelingsproces te vereenvoudigen. Deze aanpak democratiseert het maken van software, zodat gebruikers met verschillende niveaus van technische vaardigheid toepassingen kunnen ontwerpen, bouwen en implementeren. De inherente flexibiliteit en snelheid van low-code ontwikkeling stelt organisaties in staat om snel te reageren op veranderingen in de markt, bedrijfsprocessen te stroomlijnen en klantervaringen te verbeteren. Bovendien overbrugt het de kloof tussen bedrijfsbehoeften en IT-mogelijkheden, waardoor een meer collaboratieve en efficiënte omgeving voor applicatieontwikkeling ontstaat. Daardoor is low-code ontwikkeling een essentieel instrument geworden in een tijdperk waarin digitale transformatie cruciaal is voor concurrentievoordeel.

Voordelen van low-code ontwikkeling

Low-code ontwikkeling levert aanzienlijke voordelen op die tegemoetkomen aan zowel zakelijke als IT-eisen. Eerst en vooral versnelt het de softwareontwikkelingscyclus, waardoor een snelle prototyping en implementatie van applicaties mogelijk wordt. Dit speed-to-market voordeel sluit aan bij de huidige dynamische bedrijfsomgeving waar het vermogen om snel te pivoteren cruciaal is. Ten tweede democratiseert het de ontwikkeling van toepassingen door burgerontwikkelaars, d.w.z. personen zonder uitgebreide kennis van codering, in staat te stellen effectief bij te dragen aan het ontwikkelingsproces.

Dit vergroot de pool van beschikbare middelen voor de ontwikkeling van toepassingen, waardoor de gevolgen van het heersende tekort aan IT-vaardigheden worden verzacht. Ten derde bevorderen low-code platforms een betere samenwerking tussen IT en business units, aangezien de visuele aard van deze platforms een gemeenschappelijke taal en begrip bevordert. Ten slotte leidt low-code ontwikkeling vaak tot kostenbesparingen, omdat het de behoefte aan gespecialiseerde codeervaardigheden minimaliseert en de tijd die wordt besteed aan applicatieonderhoud en debugging vermindert. Bijgevolg is low-code ontwikkeling een krachtig strategisch instrument voor ondernemingen die hun digitale transformatie willen versnellen.

Low-Code Platforms Gebruiksgevallen

Low-code Dankzij hun flexibiliteit en snelheid bieden deze platformen een brede waaier aan use cases in verschillende sectoren. Hier volgen enkele veel voorkomende scenario's waarin deze platforms worden ingezet:

Business Process Automation : Low-code platforms kunnen worden gebruikt om repetitieve, alledaagse taken te automatiseren, processen te stroomlijnen en de efficiëntie te verhogen. Dit kan gaan van het automatiseren van onboardingprocedures voor werknemers tot het stroomlijnen van supply chain-operaties.



: platforms kunnen worden gebruikt om repetitieve, alledaagse taken te automatiseren, processen te stroomlijnen en de efficiëntie te verhogen. Dit kan gaan van het automatiseren van onboardingprocedures voor werknemers tot het stroomlijnen van supply chain-operaties. CRM-systemen (Customer Relationship Management) : Het bouwen van aangepaste CRM-systemen is een ander gebruik voor low-code platforms. Bedrijven kunnen het CRM aanpassen aan hun specifieke behoeften en zo de klantenservice en relaties verbeteren.



: Het bouwen van aangepaste CRM-systemen is een ander gebruik voor platforms. Bedrijven kunnen het CRM aanpassen aan hun specifieke behoeften en zo de klantenservice en relaties verbeteren. Mobiele app-ontwikkeling : Low-code platforms vereenvoudigen het proces van het creëren van mobiele applicaties, waardoor bedrijven hun klanten effectiever kunnen bereiken. De drag-and-drop interfaces en voorgebouwde templates van de platformen vergemakkelijken de snelle ontwikkeling van mobiele apps.



: platforms vereenvoudigen het proces van het creëren van mobiele applicaties, waardoor bedrijven hun klanten effectiever kunnen bereiken. De interfaces en voorgebouwde templates van de platformen vergemakkelijken de snelle ontwikkeling van mobiele apps. Rapid Prototyping : Bedrijven kunnen low-code platforms gebruiken om snel prototypes te maken voor het testen van nieuwe ideeën en concepten. Dit versnelt de innovatiecyclus en stelt bedrijven in staat om snel te reageren op veranderingen in de markt.



: Bedrijven kunnen platforms gebruiken om snel prototypes te maken voor het testen van nieuwe ideeën en concepten. Dit versnelt de innovatiecyclus en stelt bedrijven in staat om snel te reageren op veranderingen in de markt. Gegevensverzameling en -analyse : Low-code platforms kunnen worden gebruikt om applicaties te bouwen die gegevens verzamelen en analyseren, waardoor bedrijven waardevolle inzichten krijgen die de besluitvorming ondersteunen.



: platforms kunnen worden gebruikt om applicaties te bouwen die gegevens verzamelen en analyseren, waardoor bedrijven waardevolle inzichten krijgen die de besluitvorming ondersteunen. Modernisering van legacysystemen: In plaats van legacy systemen volledig te vervangen, kunnen bedrijven low-code platforms gebruiken om moderne, gebruiksvriendelijke interfaces te creëren, waardoor de levensduur van deze systemen wordt verlengd.



Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele manieren waarop low-code platforms kunnen worden ingezet. Ze bieden bedrijven de mogelijkheid om zich snel en efficiënt aan te passen aan hun specifieke behoeften en markteisen.

Beste Low-Code Platforms in 2023



Appian



Appian is een zeer schaalbaar low-code platform dat gebruik maakt van low-code technologie en een scala aan geavanceerde tools biedt die nuttig zijn voor het beheer van bedrijfsprocessen en het automatiseren van verschillende taken. De schaalbaarheid betekent dat het effectief kan omgaan met een aanzienlijke toename van de vraag, met behoud van de prestaties en efficiëntie, zelfs als de werklast groeit. Dit kenmerk maakt het een ideale oplossing voor bedrijven van elke omvang en in verschillende sectoren.

Een van de opvallende kenmerken van Appian is de intuïtieve visuele interface. Dankzij dit gebruiksvriendelijke ontwerp kunnen ontwikkelaars ingewikkelde workflows met relatief gemak en efficiëntie plannen en uitvoeren. Met de visuele interface kunnen ontwikkelaars een duidelijk stappenplan van het proces maken, waardoor ze de workflow beter begrijpen en het ontwerp ervan kunnen optimaliseren. Deze tool is vooral nuttig voor complexe projecten waar traditionele coderingsmethoden te tijdrovend of ingewikkeld kunnen zijn.

Een ander belangrijk kenmerk van Appian is de uitgebreide suite van tools en functies. Deze suite is ontworpen om alle aspecten van business process management en automatisering te dekken, zodat gebruikers alle benodigde tools binnen handbereik hebben. Het platform biedt bijvoorbeeld dynamisch case management, een functie waarmee gebruikers individuele cases in real-time kunnen beheren en volgen, zodat ze een duidelijk overzicht hebben van hun voortgang. Met deze tool kunnen bedrijven zich snel aanpassen aan veranderende omstandigheden en weloverwogen beslissingen nemen op basis van actuele informatie.

Appian bevat ook mogelijkheden voor procesmodellering, een functie waarmee gebruikers complexe bedrijfsprocessen kunnen ontwerpen en visualiseren. Met procesmodellering kunnen gebruikers een gedetailleerd model van het proces maken en mogelijke knelpunten en verbeterpunten identificeren. Deze tool kan bedrijven helpen hun activiteiten te stroomlijnen en de efficiëntie te verbeteren.

Tot slot biedt Appian's real-time analytics functie gebruikers direct toegang tot key performance indicators en andere relevante gegevens. Met deze functie kunnen bedrijven hun prestaties in real-time volgen en trends en patronen identificeren die de strategische besluitvorming kunnen informeren. Dit real-time inzicht in de bedrijfsvoering kan waardevolle inzichten opleveren die de groei en het succes van het bedrijf kunnen stimuleren.

Mendix



Mendix is een zeer flexibel en aanpasbaar platform dat zowel professionele ontwikkelaars als burgerontwikkelaars bedient, en zo een effectieve brug slaat tussen deze twee verschillende gebruikerstypen. Deze inclusiviteit wordt mogelijk gemaakt door de dubbele interface van Mendix, die tools en functies biedt voor zowel ervaren programmeurs als mensen met minder technische expertise. Als zodanig democratiseert het het app-ontwikkelingsproces, waardoor een breder scala aan personen kan deelnemen aan en bijdragen aan het maken en onderhouden van digitale toepassingen.

Een van de opvallende kenmerken van Mendix is de visueel rijke, modelgedreven ontwikkelomgeving. Deze omgeving biedt een grafische weergave van de architectuur van de applicatie, waardoor gebruikers de complexe relaties tussen verschillende componenten gemakkelijker kunnen begrijpen en beheren. Deze visuele benadering van app-ontwikkeling vereenvoudigt niet alleen het proces, maar versnelt het ook. Ontwikkelaars kunnen snel problemen identificeren en aanpakken en noodzakelijke wijzigingen in het ontwerp aanbrengen zonder zich door regels code te hoeven worstelen. Deze gestroomlijnde methode van applicatieontwikkeling en implementatie draagt bij tot snellere doorlooptijden en meer efficiëntie, wat een belangrijk voordeel kan zijn in de snelle digitale wereld van vandaag.

Naast de mogelijkheden voor visuele modellering biedt Mendix ook ontwikkelingsmogelijkheden met behulp van kunstmatige intelligentie (AI). Deze functie maakt gebruik van geavanceerde AI-technologie om gebruikers tijdens het ontwikkelingsproces te begeleiden met nuttige suggesties en aanbevelingen. De AI kan bijvoorbeeld potentiële fouten of inefficiënties in de code identificeren en mogelijke oplossingen aandragen, waardoor de productiviteit toeneemt en de kans op fouten afneemt.

De AI-assistent kan ook begeleiding bieden bij best practices voor codering en app-ontwikkeling, zodat gebruikers hun vaardigheden en kennis in de loop van de tijd kunnen verbeteren. Deze functie is met name gunstig voor burgerontwikkelaars, die misschien niet de technische opleiding van professionele ontwikkelaars hebben, maar toch een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan app-ontwikkeling met de juiste hulpmiddelen en begeleiding.

OutSystems



OutSystems is een vooraanstaand platform op het gebied van softwareontwikkeling, bekend om zijn kenmerken van snelheid en wendbaarheid. Dit platform onderscheidt zich van de massa door zijn unieke aanpak van applicatiecreatie en -integratie, die ontwikkelaars een zeer visuele en intuïtieve interface biedt. Deze visuele aanpak vereenvoudigt het ontwikkelingsproces en maakt het toegankelijker en minder tijdrovend. Als gevolg daarvan heeft OutSystems zich gepositioneerd als een zeer gewenst hulpmiddel voor ondernemingen die hun digitale transformatietraject willen versnellen.

De digitale transformatie omvat vaak de migratie van traditionele, vaak omslachtige, bedrijfsprocessen naar efficiëntere, digitale processen. Met het versnellende tempo van de technologische evolutie streven veel ondernemingen ernaar om bij te blijven en concurrerend te blijven. OutSystems biedt hiervoor een ideale oplossing, met een platform dat niet alleen het creëren van applicaties vereenvoudigt, maar ook aanzienlijk versnelt. Dit snelle ontwikkelingsvermogen kan een belangrijk voordeel zijn voor bedrijven in het steeds snellere digitale tijdperk.

Een van de bepalende kenmerken van OutSystems is zijn vermogen om mobiele toepassingen te ontwikkelen. In de moderne wereld waar mobiele technologie alomtegenwoordig is, is het vermogen om krachtige en gebruiksvriendelijke mobiele toepassingen te creëren een belangrijke troef. Met OutSystems kunnen ontwikkelaars eenvoudig applicaties maken die geoptimaliseerd zijn voor mobiele apparaten, zodat bedrijven hun klanten kunnen bereiken waar ze het vaakst zijn - op hun mobiele apparaten.

Bovendien richt OutSystems zich niet alleen op de ontwikkeling van nieuwe applicaties. Het blinkt ook uit in de integratie met bestaande systemen. Dit is een essentiële functie voor veel bedrijven die legacy-systemen hebben die ze niet zomaar kunnen opgeven of vervangen. Met OutSystems kunnen ontwikkelaars nieuwe applicaties bouwen die naadloos kunnen samenwerken met deze bestaande systemen, waardoor continuïteit en samenhang in de algehele digitale infrastructuur van het bedrijf wordt gewaarborgd. Deze mogelijkheid kan de digitale transformatie reis aanzienlijk vergemakkelijken, waardoor bedrijven hun huidige systemen kunnen gebruiken terwijl ze nog steeds innoveren en vooruitgaan.

Naast deze functies biedt OutSystems ook een zeer schaalbaar platform dat kan meegroeien met het bedrijf. Als de behoeften van het bedrijf zich ontwikkelen en uitbreiden, kunnen ook de applicaties die op OutSystems zijn gebouwd dat. Deze schaalbaarheid zorgt ervoor dat het platform een levensvatbare oplossing blijft voor bedrijven op de lange termijn, in staat om zich aan te passen aan veranderende behoeften en omstandigheden.

Quickbase



Quickbase is een zeer aanpasbaar en flexibel platform ontworpen met een specifiek publiek in gedachten - zakelijke gebruikers die graag applicaties op maat ontwikkelen zonder zich te hoeven verdiepen in de fijne kneepjes van het schrijven van code. Dit kenmerk van low-code /no-code ontwikkeling maakt het een uitstekende keuze voor niet-technische gebruikers die unieke, aangepaste toepassingen willen creëren die voldoen aan hun specifieke zakelijke behoeften, zonder uitgebreide technische kennis of codering vaardigheden.

Het platform is met name bedreven in het creëren van datagestuurde toepassingen, een belangrijke vereiste voor veel bedrijven in de huidige datacentrische wereld. Datagedreven toepassingen zijn cruciaal voor bedrijven die sterk afhankelijk zijn van gegevens voor de besluitvorming, prognoses en strategieën. Met Quickbase kunnen deze bedrijven toepassingen creëren die gegevens kunnen verzamelen, analyseren en presenteren op een gebruiksvriendelijke, toegankelijke manier. Deze mogelijkheid stelt bedrijven in staat om ruwe gegevens om te zetten in bruikbare inzichten, waardoor een effectieve besluitvorming en strategie planning.

Bovendien is de vaardigheid van Quickbase niet beperkt tot het creëren van stand-alone toepassingen. Het biedt ook integratiemogelijkheden met andere populaire software, wat de functionaliteit en veelzijdigheid vergroot. Quickbase kan bijvoorbeeld gemakkelijk integreren met Salesforce en NetSuite, twee veelgebruikte zakelijke softwareplatforms. Dankzij deze interoperabiliteit kunnen bedrijven een onderling verbonden ecosysteem van applicaties creëren, die allemaal naadloos samenwerken. Dit kan leiden tot een verbeterde efficiëntie, omdat gegevens kunnen worden gedeeld tussen applicaties, waardoor de noodzaak van handmatige gegevensoverdracht of duplicatie wegvalt.

De integratiemogelijkheden van Quickbase betekenen ook dat het een zeer aanpasbare oplossing is voor bedrijven. Het past naadloos in de bestaande software-infrastructuur van een bedrijf en sluit aan op andere software om de mogelijkheden uit te breiden. Dit aanpassingsvermogen betekent dat een bedrijf niet zijn hele systeem hoeft te reviseren om Quickbase in te passen. In plaats daarvan kan Quickbase gewoon worden toegevoegd aan de bestaande installatie, waardoor nieuwe mogelijkheden worden toegevoegd en de algehele functionaliteit wordt verbeterd.

Bovendien is Quickbase geen star platform met een one-size-fits-all aanpak. In plaats daarvan is het een platform dat een hoge mate van maatwerk biedt. Dit betekent dat bedrijven hun Quickbase-toepassingen kunnen aanpassen aan hun behoeften en voorkeuren. Dit niveau van maatwerk kan bedrijven helpen softwareoplossingen te creëren die zijn afgestemd op hun unieke operationele vereisten.

Zoho Creator



Zoho Creator is een innovatief platform met een intuïtieve, gebruiksvriendelijke interface en een reeks vooraf gebouwde toepassingen, waardoor het vooral voor kleinere bedrijven en individuele gebruikers een ideale keuze is. Deze gebruikers hebben vaak behoefte aan een eenvoudige, probleemloze ervaring als het gaat om het maken en beheren van applicaties, en Zoho Creator is ontworpen om perfect aan deze behoeften te voldoen.

Het platform onderscheidt zich door zijn eenvoud en gebruiksgemak, waardoor het zelfs voor gebruikers zonder uitgebreide technische kennis of coderingsvaardigheden zeer toegankelijk is. De interface is schoon, intuïtief en ontworpen met het gebruikersgemak in het achterhoofd. Dit vermindert de leercurve die meestal gepaard gaat met het gebruik van een nieuw platform, waardoor gebruikers snel en efficiënt kunnen beginnen met het maken van applicaties.

Een van de belangrijkste kenmerken van Zoho Creator is de uitgebreide reeks vooraf gebouwde applicaties. Deze applicaties dekken een verscheidenheid aan use-cases en bedrijfsprocessen, waardoor bedrijven die hun activiteiten willen digitaliseren snel van start kunnen gaan. Deze functie bespaart niet alleen tijd en moeite, maar stelt bedrijven ook in staat zich te richten op het aanpassen van deze applicaties aan hun specifieke behoeften, in plaats van ze vanaf nul op te bouwen.

De mogelijkheden van Zoho Creator gaan echter veel verder dan alleen voorgebouwde applicaties. Het platform biedt ook krachtige automatiseringsmogelijkheden, waarmee bedrijven hun activiteiten kunnen stroomlijnen en de efficiëntie kunnen verhogen. Deze automatiseringsfuncties kunnen repetitieve taken afhandelen, waardoor de medewerkers van het bedrijf tijd vrijmaken om zich te richten op meer strategische, waardetoevoegende activiteiten. Dit kan leiden tot aanzienlijke verbeteringen in productiviteit en operationele efficiëntie.

Kissflow



Kissflow is een uitgebreid en uniform digitaal werkplekplatform, ontworpen om een alles-in-één oplossing te bieden voor bedrijven die hun activiteiten willen stroomlijnen en hun productiviteit willen verhogen. Het platform onderscheidt zich op het gebied van workflowautomatisering, projectbeheer en casemanagement dankzij de mogelijkheden van low-code. De integratie van low-code technologie betekent dat gebruikers applicaties kunnen creëren en wijzigen met minimale codering, waardoor het een zeer toegankelijke tool is voor zowel technische als niet-technische gebruikers.

De kern van Kissflow's platform is de toewijding aan workflow automatisering. Deze functie is cruciaal in de hedendaagse bedrijfsomgeving, waar efficiëntie en productiviteit van het grootste belang zijn. Dankzij workflowautomatisering kunnen bedrijven repetitieve en tijdrovende taken automatiseren, waardoor werknemers tijd vrijmaken om zich te richten op meer strategische, hoogwaardige activiteiten. Met Kissflow kunnen bedrijven een breed scala aan processen automatiseren, van eenvoudige taken als gegevensinvoer tot complexe workflows met meerdere stappen en deelnemers.

Projectbeheer is een ander gebied waarop Kissflow uitblinkt. Het beheren van projecten kan een complexe en uitdagende taak zijn, waarbij veel bewegende delen betrokken zijn en zorgvuldige coördinatie en communicatie vereist is. Kissflow biedt een reeks tools en functies die het projectbeheer vereenvoudigen en teams helpen georganiseerd te blijven, de voortgang te volgen en effectief samen te werken. Dit kan leiden tot betere projectresultaten, waarbij taken op tijd en binnen het budget worden voltooid.

Salesforce Lightning



Salesforce Lightning is een technologisch geavanceerd, op componenten gebaseerd low-code platform, dat speciaal is ontwikkeld om het bouwen en aanpassen van Salesforce-applicaties mogelijk te maken. Door gebruik te maken van dit platform kunnen organisaties hun Salesforce-omgeving verbeteren en een superieure gebruikerservaring leveren, waardoor hun mogelijkheden op het gebied van customer relationship management (CRM) aanzienlijk verbeteren.

Het onderliggende principe van Salesforce Lightning is de op componenten gebaseerde architectuur. Dit betekent in wezen dat het platform bestaat uit meerdere, herbruikbare componenten - die elk een specifieke functie hebben - die op verschillende manieren kunnen worden gecombineerd om applicaties te creëren. Deze modulariteit vereenvoudigt het ontwikkelingsproces van applicaties aanzienlijk, omdat ontwikkelaars gebruik kunnen maken van reeds bestaande componenten in plaats van elk stuk code vanaf nul te moeten schrijven.

Een ander voordeel van dit op componenten gebaseerde ontwerp is de flexibiliteit die het biedt. Ontwikkelaars kunnen naar behoefte gemakkelijk componenten toevoegen, verwijderen of herschikken, waardoor toepassingen gemakkelijk kunnen worden aangepast aan specifieke bedrijfsvereisten of gebruikersbehoeften. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat de toepassingen die op Salesforce Lightning worden gebouwd, kunnen evolueren en zich kunnen aanpassen aan de veranderende behoeften van het bedrijf.

Een van de belangrijkste attracties van Salesforce Lightning zijn de mogelijkheden van low-code. Door de hoeveelheid codering die nodig is om een applicatie te maken te verminderen, maakt Salesforce Lightning het ontwikkelingsproces sneller, gemakkelijker en toegankelijker, vooral voor degenen die misschien niet over uitgebreide coderingsvaardigheden beschikken. Dit opent de mogelijkheid van app-ontwikkeling voor een breder scala aan gebruikers binnen een organisatie, en bevordert een meer inclusieve en collaboratieve aanpak van applicatieontwikkeling.

Bovendien versnelt Salesforce Lightning niet alleen de ontwikkeling van applicaties, maar verbetert het ook de mogelijkheden van de resulterende applicaties, met name op het gebied van klantrelatiebeheer. Salesforce staat bekend om zijn krachtige CRM-tools, en met Salesforce Lightning kunnen bedrijven deze tools effectiever inzetten. Door aangepaste Salesforce-applicaties te maken, kunnen bedrijven hun CRM-aanpak afstemmen op hun specifieke behoeften, wat leidt tot effectievere klantenbetrokkenheid, betere klantenservice en uiteindelijk sterkere klantrelaties.

Microsoft Power Apps



Microsoft Power Apps is een zeer capabel platform dat een low-code oplossing biedt die speciaal is ontworpen om te functioneren binnen het uitgebreide Microsoft-ecosysteem. Dit platform is van grote waarde voor bedrijven die snel en efficiënt applicaties willen bouwen en aanpassen zonder uitgebreide codering. Het unieke karakter en de kracht van Microsoft Power Apps kan worden toegeschreven aan de naadloze integratiemogelijkheden met een groot aantal andere Microsoft-producten, zoals Office 365 en Dynamics 365, waardoor bedrijven toepassingen kunnen bouwen die naadloos aansluiten op hun huidige software-infrastructuur.

Als onderdeel van het Microsoft Power Platform - dat ook Power Automate, Power BI en Power Virtual Agents omvat - stelt Microsoft Power Apps gebruikers in staat snel toepassingen te bouwen met behulp van een drag-and-drop interface en vooraf gebouwde sjablonen, waardoor het ontwikkelingsproces van toepassingen wordt vereenvoudigd. Deze low-code benadering is bijzonder voordelig voor bedrijven, omdat het de ontwikkeling van toepassingen democratiseert en toegankelijk maakt voor zowel professionele ontwikkelaars als burgerontwikkelaars. Deze brede toegankelijkheid stimuleert een meer inclusieve en collaboratieve aanpak van applicatieontwikkeling binnen een organisatie, wat innovatie en efficiëntie bevordert.

Een opvallend sterk punt van Microsoft Power Apps zijn de diepgaande integratiemogelijkheden met andere Microsoft-producten. Aangezien veel bedrijven uitgebreid gebruik maken van producten als Office 365 voor dagelijkse taken en Dynamics 365 voor relatiebeheer en ERP-doeleinden, is de mogelijkheid om applicaties te maken die naadloos kunnen integreren met deze tools een belangrijk voordeel. Dankzij deze integratie kunnen gebruikers applicaties creëren die de functionaliteit van deze tools uitbreiden, wat resulteert in efficiëntere workflows en een verbeterde productiviteit.

Nintex



Nintex is een vooraanstaand platform op het gebied van business process management, dat hoog aangeschreven staat om zijn robuuste workflowautomatiseringsmogelijkheden. Dit platform vergemakkelijkt het ontwerp en beheer van ingewikkelde workflows en vereist minimale codering, waardoor het een zeer gebruiksvriendelijke oplossing is voor bedrijven. De kracht van het platform is dat het gebruikers in staat stelt om complexe bedrijfsprocessen met relatief gemak te automatiseren en zo de operationele efficiëntie en productiviteit te verhogen.

Workflowautomatisering staat centraal in de functionaliteit van Nintex. Het platform is ontworpen om gebruikers, zelfs zonder uitgebreide technische kennis of codeervaardigheden, in staat te stellen ingewikkelde workflows in kaart te brengen, te automatiseren en effectief te beheren. Deze mogelijkheid is essentieel voor het stroomlijnen van bedrijfsprocessen, het elimineren van handmatige, tijdrovende taken en het verminderen van de kans op menselijke fouten. Door routinetaken te automatiseren, kunnen bedrijven de tijd van hun werknemers vrijmaken om zich te concentreren op meer strategische, waardetoevoegende activiteiten, waardoor de algemene productiviteit verbetert.

Maar de mogelijkheden van Nintex gaan veel verder dan alleen workflowautomatisering. Het platform biedt ook een reeks functies voor documentautomatisering, een ander belangrijk gebied voor veel bedrijven. Bij documentautomatisering worden digitale documenten aangemaakt op basis van sjabloonbestanden en gegevensinvoer, waardoor de tijd en moeite die normaal gesproken gepaard gaan met het handmatig aanmaken van documenten worden verminderd. De Nintex-functies voor documentautomatisering kunnen een spelbreker zijn voor bedrijven die vaak documenten aanmaken zoals facturen, contracten of rapporten. Door deze processen te automatiseren, kunnen bedrijven zorgen voor meer nauwkeurigheid, consistentie en efficiëntie in hun documentcreatieprocessen.

Bovendien beperkt Nintex zich niet alleen tot workflow- en documentautomatisering; het omarmt ook de kracht van robotic process automation (RPA). RPA is het gebruik van software robots, of "bots", om routinetaken te automatiseren die normaal gesproken menselijke interventie vereisen. Dankzij de RPA-mogelijkheden van Nintex kunnen bedrijven nog meer processen automatiseren en zo de efficiëntie en productiviteit verder verhogen. Van eenvoudige taken zoals het invoeren van gegevens tot complexere operaties waarbij meerdere systemen betrokken zijn, de RPA-functies van Nintex kunnen een grote verscheidenheid aan taken aan.

Quixy



Quixy is een cloud-gebaseerd low-code platform dat ontworpen is om bedrijven een uitgebreide reeks aanpassings- en automatiseringsmogelijkheden te bieden. Dit platform heeft een sterke reputatie voor zijn vermogen om enterprise-grade applicaties te creëren, en het biedt een uitgebreide suite van functies, waaronder business process management (BPM), customer relationship management (CRM), project management en compliance management.

De low-code benadering van het platform is bijzonder voordelig voor bedrijven, omdat het de snelle creatie van aangepaste toepassingen met minimale codering mogelijk maakt. Dit democratiseert de ontwikkeling van toepassingen en maakt ze toegankelijk voor zowel professionele ontwikkelaars als burgerontwikkelaars, wat innovatie en samenwerking binnen organisaties bevordert. Bovendien stroomlijnt de low-code aanpak het ontwikkelingsproces, waardoor bedrijven snel en efficiënt applicaties kunnen maken en zo tijd en middelen besparen.

De aanpasbaarheid van Quixy is een ander opvallend kenmerk. Het platform biedt bedrijven uitgebreide aanpassingsmogelijkheden, zodat ze hun applicaties precies kunnen afstemmen op hun unieke vereisten. De interface van het platform drag-and-drop maakt het eenvoudig om applicatiecomponenten toe te voegen, te verwijderen of te herschikken, waardoor bedrijven op maat gemaakte workflows kunnen creëren die voldoen aan hun specifieke operationele behoeften.

Daarnaast biedt Quixy robuuste automatiseringsmogelijkheden. Het platform stelt bedrijven in staat om repetitieve, tijdrovende taken te automatiseren, waardoor hun medewerkers tijd vrijmaken om zich te concentreren op meer strategische activiteiten. Van eenvoudige gegevensinvoertaken tot complexere workflows, de automatiseringsfuncties van het platform stellen bedrijven in staat de operationele efficiëntie en productiviteit aanzienlijk te verbeteren.

BPM is een andere kernfunctie van Quixy. Het platform biedt een reeks tools voor het ontwerpen, modelleren, uitvoeren en bewaken van bedrijfsprocessen. Door bedrijfsprocessen binnen Quixy in kaart te brengen, kunnen bedrijven een digitale weergave van hun activiteiten maken, inefficiënties en knelpunten identificeren en hun processen dienovereenkomstig optimaliseren. Deze functie kan leiden tot aanzienlijke verbeteringen in operationele efficiëntie, productiviteit en kostenbesparingen.

Ook de CRM-mogelijkheden van Quixy zijn opmerkelijk. Het platform biedt een uitgebreide set van functies die zijn ontworpen om de betrokkenheid van klanten te verbeteren, de klantenservice te verbeteren en sterkere klantrelaties te bevorderen. Door binnen Quixy aangepaste CRM-toepassingen te creëren, kunnen bedrijven hun benadering van klantbeheer afstemmen op hun specifieke behoeften en zo de effectiviteit van hun klantgerichte activiteiten verbeteren.

Tot slot biedt Quixy functies voor compliance management. Compliance management is voor veel bedrijven van cruciaal belang, met name voor bedrijven die actief zijn in gereguleerde sectoren. Quixy's compliance management functies helpen bedrijven zich te houden aan industrie-specifieke regelgeving, beleid en normen, waardoor het risico van niet-naleving en de bijbehorende sancties worden beperkt.

Creatio



Creatio is een dynamisch platform dat een unieke mix biedt van low-code mogelijkheden, customer relationship management (CRM) en business process management (BPM) tools. Het stelt bedrijven in staat hun activiteiten te stroomlijnen, processen te automatiseren en de klantervaring te verbeteren. Het platform van Creatio is ontworpen om de creatie van applicaties op maat te vergemakkelijken, waarbij de low-code mogelijkheden het ontwikkelingsproces vereenvoudigen en de krachtige CRM en BPM tools de functionaliteit van deze applicaties verbeteren.

Bijzonder opmerkelijk zijn Creatio's low-code mogelijkheden, waarmee bedrijven snel en efficiënt applicaties kunnen creëren met minimale codering. De AI-gestuurde interface van het platform verbetert het ontwikkelingsproces verder door gebruiksvriendelijke ontwerptools te bieden waarmee eenvoudig toepassingen kunnen worden gecreëerd zonder dat uitgebreide technische kennis nodig is. Deze tools verminderen de tijd en moeite die normaal gesproken gepaard gaan met het maken van applicaties op maat, waardoor de middelen van bedrijven vrijkomen om zich te richten op andere belangrijke gebieden van hun activiteiten.

Naast de mogelijkheden van low-code biedt Creatio CRM- en BPM-tools. Met de CRM-tools van het platform kunnen bedrijven hun klantrelaties effectiever beheren, waardoor de betrokkenheid en tevredenheid van klanten wordt vergroot. Met de BPM-tools van het platform kunnen bedrijven hun activiteiten stroomlijnen, routinetaken automatiseren en gebieden voor optimalisatie identificeren. Door de combinatie van deze tools kunnen bedrijven hun operationele efficiëntie verbeteren, kosten verlagen en groei stimuleren.

Opmerkelijk zijn ook Creatio's tools voor procesmodellering. Met deze tools kunnen bedrijven op maat gemaakte workflows ontwerpen die voldoen aan hun specifieke operationele behoeften. Door bedrijfsprocessen binnen het platform in kaart te brengen, kunnen bedrijven een digitale weergave van hun activiteiten maken, inefficiënties en knelpunten identificeren en hun processen dienovereenkomstig optimaliseren. Dit kan leiden tot aanzienlijke verbeteringen in operationele efficiëntie, productiviteit en kostenbesparingen.

Bovendien is het platform van Creatio in hoge mate aanpasbaar, waardoor bedrijven hun toepassingen en workflows kunnen aanpassen aan hun unieke vereisten. De interface van het platform drag-and-drop maakt het eenvoudig om applicatiecomponenten toe te voegen, te verwijderen of te herschikken, waardoor bedrijven op maat gemaakte workflows kunnen creëren die voldoen aan hun specifieke operationele behoeften.

Kies No-Code: Een beter alternatief voor Low-Code

Kiezen voor een no-code platform kan om verschillende redenen een aantrekkelijk alternatief zijn voor low-code oplossingen. No-code platforms zijn ontworpen om gebruikers met weinig of geen technische vaardigheden in staat te stellen applicaties te bouwen, te testen en te implementeren met behulp van visuele drag-and-drop interfaces. Dit democratiseert de ontwikkeling van toepassingen, waardoor zakelijke gebruikers en burgerontwikkelaars oplossingen kunnen creëren zonder tussenkomst van een ontwikkelaar.

Hier zijn enkele redenen waarom no-code platforms een beter alternatief zouden kunnen zijn:

Eenvoud en snelheid : No-code platforms zijn ongelooflijk gebruiksvriendelijk, waardoor niet-technische gebruikers toepassingen kunnen maken zonder te leren coderen of complexe software-architecturen te begrijpen. Dit vereenvoudigt niet alleen het ontwikkelingsproces, maar verkort ook aanzienlijk de time-to-market van nieuwe applicaties.

: platforms zijn ongelooflijk gebruiksvriendelijk, waardoor niet-technische gebruikers toepassingen kunnen maken zonder te leren coderen of complexe software-architecturen te begrijpen. Dit vereenvoudigt niet alleen het ontwikkelingsproces, maar verkort ook aanzienlijk de time-to-market van nieuwe applicaties. Kostenefficiëntie : No-code platforms verminderen de behoefte aan geschoolde ontwikkelaars, waardoor de totale kosten van softwareontwikkeling dalen. Ze minimaliseren ook de lopende kosten voor onderhoud en debugging.

: platforms verminderen de behoefte aan geschoolde ontwikkelaars, waardoor de totale kosten van softwareontwikkeling dalen. Ze minimaliseren ook de lopende kosten voor onderhoud en debugging. Empowerment van zakelijke gebruikers : Met no-code platforms kunnen zakelijke gebruikers oplossingen op maat creëren voor hun specifieke behoeften zonder te wachten op IT-ondersteuning. Dit verhoogt de productiviteit en wendbaarheid, aangezien zakelijke gebruikers hun oplossingen in real-time kunnen itereren.

: Met platforms kunnen zakelijke gebruikers oplossingen op maat creëren voor hun specifieke behoeften zonder te wachten op IT-ondersteuning. Dit verhoogt de productiviteit en wendbaarheid, aangezien zakelijke gebruikers hun oplossingen in real-time kunnen itereren. Innovatie en experimenten : No-code platforms bieden een veilige omgeving voor innovatie en experimenten. Bedrijven kunnen snel nieuwe ideeën testen, feedback van gebruikers verzamelen en de nodige wijzigingen aanbrengen alvorens zwaar te investeren in grootschalige ontwikkeling.

: platforms bieden een veilige omgeving voor innovatie en experimenten. Bedrijven kunnen snel nieuwe ideeën testen, feedback van gebruikers verzamelen en de nodige wijzigingen aanbrengen alvorens zwaar te investeren in grootschalige ontwikkeling. Schaalbaarheid: No-code platforms zijn ontworpen om mee te schalen met uw bedrijfsbehoeften. Naarmate uw bedrijf groeit, kunnen applicaties die gebouwd zijn met behulp van no-code platforms gemakkelijk worden uitgebreid of aangepast om aan veranderende eisen te voldoen.

Een van de beste voorbeelden van dergelijke platformen is AppMaster. Dit is een uniek platform waarmee u webapplicaties, mobiele applicaties en backend kunt creëren. Bovendien heeft u de mogelijkheid om de broncode op te halen.

Voordelen en nadelen van low-code ontwikkeling

Low-code ontwikkeling biedt zowel unieke voordelen als potentiële nadelen die organisaties moeten overwegen bij het kiezen van hun ontwikkelingsaanpak. Hier volgt een evenwichtig perspectief:

Voordelen van Low-Code Ontwikkeling

Hogere ontwikkelingssnelheid : Low-code platforms maken snelle applicatieontwikkeling en -implementatie mogelijk, waardoor de time-to-market aanzienlijk wordt verkort.



: platforms maken snelle applicatieontwikkeling en -implementatie mogelijk, waardoor de time-to-market aanzienlijk wordt verkort. Lagere technische drempel : Met visuele ontwerpinterfaces en vooraf gebouwde componenten kunnen niet-ontwikkelaars bijdragen aan het ontwikkelingsproces, waardoor de kloof tussen IT en business units wordt overbrugd.



: Met visuele ontwerpinterfaces en vooraf gebouwde componenten kunnen niet-ontwikkelaars bijdragen aan het ontwikkelingsproces, waardoor de kloof tussen IT en business units wordt overbrugd. Kostenbesparing : Door de behoefte aan gespecialiseerde codeervaardigheden te verminderen en de tijd die besteed wordt aan ontwikkeling, onderhoud en debugging te reduceren, kunnen low-code platforms leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen.



: Door de behoefte aan gespecialiseerde codeervaardigheden te verminderen en de tijd die besteed wordt aan ontwikkeling, onderhoud en debugging te reduceren, kunnen platforms leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen. Schaalbaarheid : Low-code platforms hebben vaak ingebouwde schaalbaarheidsfuncties, waardoor applicaties kunnen meegroeien met de behoeften van het bedrijf.



: platforms hebben vaak ingebouwde schaalbaarheidsfuncties, waardoor applicaties kunnen meegroeien met de behoeften van het bedrijf. Samenwerking en innovatie: Low-code platforms vergemakkelijken de samenwerking tussen verschillende belanghebbenden en stellen teams in staat om te experimenteren en te innoveren.



Nadelen van Low-Code Ontwikkeling

Beperkt maatwerk : Hoewel low-code platforms uitstekend zijn voor algemene toepassingen, kunnen ze beperkend zijn bij het bouwen van sterk aangepaste toepassingen of toepassingen die complexe, unieke functies vereisen.



: Hoewel platforms uitstekend zijn voor algemene toepassingen, kunnen ze beperkend zijn bij het bouwen van sterk aangepaste toepassingen of toepassingen die complexe, unieke functies vereisen. Vendor lock-in : Zodra u begint met het bouwen van toepassingen op een bepaald platform, kan het migreren naar een ander platform in de toekomst een uitdaging en kostbaar zijn.



: Zodra u begint met het bouwen van toepassingen op een bepaald platform, kan het migreren naar een ander platform in de toekomst een uitdaging en kostbaar zijn. Prestaties : Toepassingen gebouwd met low-code platforms kunnen minder goed presteren dan traditioneel gecodeerde toepassingen, vooral voor grootschalige, resource-intensieve toepassingen.



: Toepassingen gebouwd met platforms kunnen minder goed presteren dan traditioneel gecodeerde toepassingen, vooral voor grootschalige, resource-intensieve toepassingen. Beveiliging en compliance : Hoewel de meeste low-code platforms de beste beveiligingspraktijken volgen, kan het naleven van specifieke industrievoorschriften extra inspanningen vergen.



: Hoewel de meeste platforms de beste beveiligingspraktijken volgen, kan het naleven van specifieke industrievoorschriften extra inspanningen vergen. Kosten op schaal: Hoewel low-code platforms de initiële ontwikkelingskosten kunnen verlagen, kunnen de licentie- en gebruikskosten escaleren naarmate het aantal toepassingen of gebruikers toeneemt.



Gezien deze factoren is het cruciaal voor organisaties om zorgvuldig hun specifieke behoeften, middelen en strategische doelstellingen te beoordelen alvorens te kiezen voor een low-code ontwikkelingsaanpak.

Hoe Low-Code Platforms te gebruiken voor uw bedrijf

Het gebruik van low-code platforms voor uw bedrijf kan de manier veranderen waarop u softwareoplossingen creëert en implementeert. Hier is een stap-voor-stap gids over hoe u low-code platforms kunt gebruiken:

Identificeer de zakelijke behoeften: Begin met het duidelijk definiëren van het probleem dat u wilt oplossen of het proces dat u wilt verbeteren. Begrijp de specifieke behoeften van uw bedrijf en eindgebruikers. Dit zal het ontwerp van uw applicatie sturen. Kies het juiste Low-Code Platform: Evalueer verschillende low-code platforms op basis van hun functies, gebruiksgemak, integratiemogelijkheden, schaalbaarheid en kosten. Het beste platform voor uw bedrijf hangt af van uw specifieke behoeften en middelen. Ontwerp uw applicatie: Gebruik de visuele interfaces en voorgebouwde sjablonen van het low-code platform om uw applicatie te ontwerpen. Definieer de workflows, interfaces en integraties met andere systemen. Test en Iterate: Zodra de eerste versie van uw applicatie klaar is, test u deze grondig om eventuele bugs of problemen op te sporen en te verhelpen. Verzamel feedback van eindgebruikers en gebruik deze om de applicatie te verfijnen. Low-code platforms maken snelle iteratie mogelijk, zodat u uw applicatie voortdurend kunt verbeteren. Implementeren en bewaken: Implementeer na het testen uw applicatie. Monitor de prestaties en het gebruik om ervoor te zorgen dat de applicatie voldoet aan de bedrijfs- en gebruikersbehoeften. Gebruik de analyses van het platform om gebieden voor verbetering te identificeren. Train uw team: Zorg ervoor dat uw team vertrouwd is met het platform en de nieuwe toepassingen. Dit kan gepaard gaan met trainingssessies of workshops. Vergeet niet dat een van de belangrijkste voordelen van low-code platforms is dat ze niet-technische gebruikers in staat stellen een actieve bijdrage te leveren aan het applicatieontwikkelingsproces. Voortdurend updaten en verbeteren: Dankzij de flexibiliteit van low-code platforms kunt u gemakkelijk updates of wijzigingen aanbrengen in uw applicaties naarmate uw bedrijfsbehoeften evolueren. Dit is een continu proces van verbetering en aanpassing.

Vergeet niet dat elk bedrijf uniek is, en de manier waarop u een low-code platform gebruikt zal afhangen van uw specifieke behoeften, mogelijkheden en doelstellingen. Het is essentieel om low-code ontwikkeling te benaderen met een duidelijke strategie om de voordelen van deze krachtige technologie ten volle te benutten.

Tot slot

In het snel evoluerende digitale tijdperk zijn low-code platforms een vitaal instrument geworden, dat efficiëntie, flexibiliteit en democratisering van de applicatieontwikkeling stimuleert. Deze platforms, voor zowel professionele als particuliere ontwikkelaars, geven niet alleen vorm aan de toekomst van softwareontwikkeling, maar stellen ook bedrijven in staat om gelijke tred te houden met de dynamische eisen van de markt.

Hoewel de keuze van het juiste platform gebaseerd kan zijn op tal van factoren zoals schaalbaarheid, integratiemogelijkheden, gebruiksgemak en kosten, is inzicht in de specifieke behoeften van uw bedrijf van het grootste belang. Het benutten van de kracht van low-code ontwikkeling kan uw bedrijf aanzienlijk beïnvloeden door de time-to-market te verkorten, innovatie te bevorderen en een collaboratieve ontwikkelingsomgeving te stimuleren.

Het is echter cruciaal om te onthouden dat, zoals elke technologie, low-code platforms met hun eigen uitdagingen komen. Een grondige evaluatie van potentiële nadelen zoals beperkte aanpasbaarheid, potentiële vendor lock-in en escalerende kosten op schaal is essentieel om een weloverwogen beslissing te nemen.

Uiteindelijk betekent de toepassing van low-code platforms een opwindende verschuiving in het paradigma van softwareontwikkeling, een die de macht in de handen van de gebruikers legt, de afhankelijkheid van gespecialiseerde codeervaardigheden vermindert en een wereld van mogelijkheden opent voor bedrijven die dit willen omarmen. Navigeer met een open geest over deze nieuwe grens en de beloningen kunnen transformerend zijn.