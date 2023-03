Zgłębiając najlepsze praktyki kodowania, naszym celem jest wyposażenie programistów w wiedzę i narzędzia niezbędne do tworzenia wysokiej jakości, łatwego w utrzymaniu oprogramowania. Bycie na bieżąco i stosowanie się do najlepszych praktyk w szybko zmieniającym się świecie technologii jest niezbędne do usprawnienia procesów rozwoju, minimalizacji błędów i wspierania efektywnej współpracy.

W tym obszernym przewodniku omówimy najważniejsze zasady, takie jak pisanie czystego i modułowego kodu, wykorzystywanie wzorców projektowych i wdrażanie kontroli wersji. Dodatkowo omówione zostaną niezbędne tematy, takie jak optymalizacja kodu, techniki debugowania oraz praktyki bezpiecznego kodowania. Zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych programistów, artykuł ten ma na celu pomóc w doskonaleniu umiejętności i przyczynić się do rozwoju solidnych, wydajnych i skalowalnych rozwiązań programowych.

Najlepsze praktyki kodowania dla początkujących programistów

Jako początkujący programista, stosowanie najlepszych praktyk kodowania od samego początku będzie stanowić podstawę do stania się skutecznym i wydajnym programistą. Oto kilka istotnych najlepszych praktyk, o których należy pamiętać:

Pisz czytelny i możliwy do utrzymania kod : Nadaj priorytet jasności i prostocie w swoim kodzie. Używaj sensownych nazw zmiennych i funkcji, spójnych wcięć i dołączaj komentarze, aby wyjaśnić skomplikowane sekcje.

: Nadaj priorytet jasności i prostocie w swoim kodzie. Używaj sensownych nazw zmiennych i funkcji, spójnych wcięć i dołączaj komentarze, aby wyjaśnić skomplikowane sekcje. Keep it DRY (Don't Repeat Yourself) : Unikaj duplikowania kodu poprzez tworzenie funkcji lub modułów wielokrotnego użytku. Ta praktyka sprawia, że twój kod jest łatwiejszy do utrzymania i zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia błędów.

: Unikaj duplikowania kodu poprzez tworzenie funkcji lub modułów wielokrotnego użytku. Ta praktyka sprawia, że twój kod jest łatwiejszy do utrzymania i zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia błędów. Rozbij problemy na mniejsze zadania : Rozkładaj złożone problemy na mniejsze, możliwe do wykonania zadania. Takie podejście ułatwia zrozumienie, debugowanie i utrzymanie kodu.

: Rozkładaj złożone problemy na mniejsze, możliwe do wykonania zadania. Takie podejście ułatwia zrozumienie, debugowanie i utrzymanie kodu. Przestrzegaj konwencji specyficznych dla danego języka: Każdy język programowania ma swoje własne wytyczne dotyczące stylu i konwencje. Zapoznaj się z nimi, aby mieć pewność, że Twój kod jest spójny i zgodny z najlepszymi praktykami.

dla danego języka: Każdy język programowania ma swoje własne wytyczne dotyczące stylu i konwencje. Zapoznaj się z nimi, aby mieć pewność, że Twój kod jest spójny i zgodny z najlepszymi praktykami. Poznaj i zastosuj wzorce projektowe : Wzorce projektowe to sprawdzone rozwiązania powszechnych problemów w projektowaniu oprogramowania. Zrozumienie tych wzorców pomoże Ci napisać bardziej wydajny i elastyczny kod.

: Wzorce projektowe to sprawdzone rozwiązania powszechnych problemów w projektowaniu oprogramowania. Zrozumienie tych wzorców pomoże Ci napisać bardziej wydajny i elastyczny kod. Kontrola wersji : Zatrudnij system taki jak Git, aby monitorować modyfikacje, współpracować ze współpracownikami i bez wysiłku wracać do wcześniejszych iteracji swojego programowania, gdy jest to wymagane.

: Zatrudnij system taki jak Git, aby monitorować modyfikacje, współpracować ze współpracownikami i bez wysiłku wracać do wcześniejszych iteracji swojego programowania, gdy jest to wymagane. Testuj swój kod : Pisz testy, aby zatwierdzić funkcjonalność swojego kodu i wcześnie wychwycić błędy. Narzędzia do zautomatyzowanego testowania mogą pomóc w usprawnieniu tego procesu.

: Pisz testy, aby zatwierdzić funkcjonalność swojego kodu i wcześnie wychwycić błędy. Narzędzia do zautomatyzowanego testowania mogą pomóc w usprawnieniu tego procesu. Obsługuj błędy i wyjątki z wdziękiem : Przewiduj potencjalne błędy w swoim kodzie i obsługuj je za pomocą odpowiednich technik obsługi błędów, takich jak bloki try-catch.

: Przewiduj potencjalne błędy w swoim kodzie i obsługuj je za pomocą odpowiednich technik obsługi błędów, takich jak bloki try-catch. Nadawanie priorytetu bezpieczeństwu : Poznaj typowe luki w zabezpieczeniach, takie jak SQL injection czy cross-site scripting, i wdróż środki chroniące Twój kod przed tymi zagrożeniami.

: Poznaj typowe luki w zabezpieczeniach, takie jak SQL injection czy cross-site scripting, i wdróż środki chroniące Twój kod przed tymi zagrożeniami. Ciągłe uczenie się: Programowanie jest ciągle rozwijającą się dziedziną, dlatego niezbędne jest ciągłe uczenie się i dostosowywanie. Bądź na bieżąco z nowymi technologiami, językami programowania i najlepszymi praktykami, czytając artykuły, uczestnicząc w warsztatach i dołączając do społeczności internetowych.

Wdrażając te najlepsze praktyki kodowania, początkujący programiści mogą zbudować silną podstawę dla przyszłego sukcesu w dziedzinie rozwoju oprogramowania.

Przenieś swoje kodowanie na wyższy poziom

W dzisiejszym szybko rozwijającym się świecie technologii, no-code platformy pojawiły się jako potężne narzędzia, które mogą pomóc programistom usprawnić ich przepływy pracy i zwiększyć produktywność. Zrozumienie i przyjęcie rozwiązań no-code może przenieść Twoje umiejętności kodowania na wyższy poziom.

Co to jest no-code?

No-code Platformy to środowiska programistyczne, które pozwalają użytkownikom tworzyć aplikacje lub oprogramowanie bez pisania tradycyjnego kodu programistycznego. Platformy te oferują wizualne interfejsy, takie jak drag-and-drop buildery i gotowe szablony, które umożliwiają użytkownikom projektowanie, budowanie i wdrażanie rozwiązań programowych z minimalnym lub żadnym doświadczeniem w kodowaniu.

Jak no-code pomaga programistom

Przyspieszenie rozwoju : platformy No-code znacznie zmniejszają czas i wysiłek potrzebny do tworzenia aplikacji, umożliwiając programistom skupienie się na bardziej złożonych i innowacyjnych projektach. Poprzez automatyzację powtarzalnych zadań i usprawnienie procesów rozwoju, rozwiązania no-code mogą pomóc w szybszym wprowadzeniu pomysłów w życie.

: platformy znacznie zmniejszają czas i wysiłek potrzebny do tworzenia aplikacji, umożliwiając programistom skupienie się na bardziej złożonych i innowacyjnych projektach. Poprzez automatyzację powtarzalnych zadań i usprawnienie procesów rozwoju, rozwiązania mogą pomóc w szybszym wprowadzeniu pomysłów w życie. Zachęcanie do współpracy : platformy No-code sprzyjają współpracy między programistami, projektantami i nietechnicznymi członkami zespołu poprzez zapewnienie dostępnego, łatwego w użyciu interfejsu. Taka współpraca międzyfunkcyjna może prowadzić do bardziej dopracowanych i solidnych rozwiązań.

: platformy sprzyjają współpracy między programistami, projektantami i nietechnicznymi członkami zespołu poprzez zapewnienie dostępnego, łatwego w użyciu interfejsu. Taka współpraca międzyfunkcyjna może prowadzić do bardziej dopracowanych i solidnych rozwiązań. Zmniejszenie krzywej uczenia się : Programiści często muszą uczyć się nowych języków lub frameworków, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom projektu. Platformy No-code upraszczają ten proces, oferując ujednolicone środowisko, które może zaspokoić różne potrzeby rozwojowe bez konieczności opanowania nowych języków kodowania.

: Programiści często muszą uczyć się nowych języków lub frameworków, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom projektu. Platformy upraszczają ten proces, oferując ujednolicone środowisko, które może zaspokoić różne potrzeby rozwojowe bez konieczności opanowania nowych języków kodowania. Ułatwienie skalowalności : Platformy No-code często posiadają wbudowane narzędzia do zarządzania i optymalizacji infrastruktury, co umożliwia programistom bezproblemowe skalowanie aplikacji. Ta cecha pozwala skupić się na zwiększaniu funkcjonalności aplikacji, a nie na rozwiązywaniu problemów z infrastrukturą.

: Platformy często posiadają wbudowane narzędzia do zarządzania i optymalizacji infrastruktury, co umożliwia programistom bezproblemowe skalowanie aplikacji. Ta cecha pozwala skupić się na zwiększaniu funkcjonalności aplikacji, a nie na rozwiązywaniu problemów z infrastrukturą. Wsparcie szybkiego prototypowania : Dzięki rozwiązaniom no-code programiści mogą szybko tworzyć funkcjonalne prototypy w celu walidacji pomysłów, zbierania opinii i dopracowywania projektów. Szybkie prototypowanie może prowadzić do lepszych produktów końcowych i bardziej efektywnego procesu rozwoju.

: Dzięki rozwiązaniom programiści mogą szybko tworzyć funkcjonalne prototypy w celu walidacji pomysłów, zbierania opinii i dopracowywania projektów. Szybkie prototypowanie może prowadzić do lepszych produktów końcowych i bardziej efektywnego procesu rozwoju. Wypełnienieluki w talentach: Rosnące zapotrzebowanie na rozwój oprogramowania często przewyższa dostępną podaż wykwalifikowanych programistów. Platformy No-code pomagają wypełnić tę lukę, umożliwiając nietechnicznym członkom zespołu udział w tworzeniu oprogramowania, uwalniając programistów od konieczności zajmowania się bardziej wymagającymi zadaniami.

Jako programista, korzystanie z platform no-code może dać Ci nowe możliwości zwiększenia umiejętności kodowania, usprawnienia przepływu pracy i optymalizacji procesu tworzenia oprogramowania. Korzystając z rozwiązań no-code, możesz skupić się na innowacjach i rozwiązywaniu problemów, zachowując jednocześnie zwinność i zdolność do adaptacji w stale zmieniającym się krajobrazie technologicznym.

AppMaster

Dla profesjonalnych programistów, AppMaster oferuje unikalną możliwość bycia czymś więcej niż tylko programistą, ale najbardziej efektywnym liderem technicznym dla całego projektu. Każdy profesjonalny programista może znacznie zwiększyć swoją produktywność, korzystając z AppMaster, a oto jak. Zazwyczaj do tworzenia dużych aplikacji potrzebny jest cały zespół: backend developerzy, frontend developerzy i developerzy mobilni. Często nie chodzi nawet o pisanie trudnego kodu. Prawdziwym wyzwaniem jest ciągłe utrzymywanie komunikacji w zespole i wprowadzanie zmian w produkcie, ponieważ często trzeba wprowadzać zmiany jednocześnie w backendzie, aplikacji webowej i mobilnej. Powoduje to ogromną korespondencję, ogromne straty czasu i ciągłe przepisywanie tych samych fragmentów kodu.

Dzięki AppMaster, jedna osoba z zapleczem technicznym i wiedzą programistyczną może złożyć backend, frontend i aplikacje mobilne za pomocą interfejsu drag-and-drop. Za każdym razem, gdy dokonujesz zmian w backendzie, takich jak modyfikacja API lub niektórych logik modelu danych, zmiany te zostaną automatycznie odzwierciedlone nie tylko w backendzie, ale także w aplikacjach internetowych i mobilnych. W ten sposób wszelkie zmiany w projekcie, niezależnie od tego, nad którą częścią pracujesz - webową, mobilną czy backendową - zawsze będą automatycznie dystrybuowane do wszystkich części projektu. Oszczędza to ogromną ilość czasu, zmniejsza możliwość popełnienia błędów i ogólnie sprawia, że iteracje są super szybkie. Jest to dziesięć razy szybsze, ponieważ nie ma potrzeby przepisywania lub koordynowania; wszystko odbywa się w pełni automatycznie.

Jeśli chcesz spróbować, oferujemy darmową subskrypcję, którą możesz aktywować i eksperymentować z własnymi koncepcjami, tworzyć MVPdla swoich produktów i ogólnie zobaczyć, jak możemy pomóc przyspieszyć i uprościć Twoją pracę.

Błędne przekonania na temat AppMaster

Często można usłyszeć od deweloperów, że platformy no-code, w tym AppMaster, są bardzo ograniczonymi narzędziami i nie nadają się do tworzenia każdego produktu. Teraz omówię pięć największych błędnych przekonań na temat AppMaster i niektórych platform no-code.

Pierwsze błędne przekonanie: nie można zbudować prawdziwego produktu na platformie no-code . Choć może to być prawdą w przypadku większości platform no-code , to w przypadku AppMaster jest inaczej. Pod maską, AppMaster wykorzystuje generowanie prawdziwego kodu, który buduje rzeczywiste aplikacje na podstawie planów i schematów, generując kod źródłowy. AppMaster generuje, kompiluje, testuje i wdraża prawdziwe aplikacje skompilowane z użyciem nowoczesnych języków programowania.

. Choć może to być prawdą w przypadku większości platform , to w przypadku jest inaczej. Pod maską, wykorzystuje generowanie prawdziwego kodu, który buduje rzeczywiste aplikacje na podstawie planów i schematów, generując kod źródłowy. generuje, kompiluje, testuje i wdraża prawdziwe aplikacje skompilowane z użyciem nowoczesnych języków programowania. Drugie błędne przekonanie: platformy no-code mają ograniczone możliwości dostosowywania. W AppMaster próbowaliśmy przezwyciężyć to ograniczenie, używając naszego uniwersalnego mechanizmu procesów biznesowych do tworzenia logiki biznesowej. Wzięliśmy abstrakcyjny język programowania i zmapowaliśmy go na bloki. Blok logiki, który można umieścić na płótnie i połączyć, przypomina programowanie wizualne. Mając wiele bloków i mapując je na rzeczywiste polecenia języka programowania, można stworzyć niemal dowolną logikę, podobnie jak przy użyciu języka programowania, ale bez pisania jakiegokolwiek tekstu lub konieczności znajomości języka programowania.

mają ograniczone możliwości dostosowywania. W próbowaliśmy przezwyciężyć to ograniczenie, używając naszego uniwersalnego mechanizmu procesów biznesowych do tworzenia logiki biznesowej. Wzięliśmy abstrakcyjny język programowania i zmapowaliśmy go na bloki. Blok logiki, który można umieścić na płótnie i połączyć, przypomina programowanie wizualne. Mając wiele bloków i mapując je na rzeczywiste polecenia języka programowania, można stworzyć niemal dowolną logikę, podobnie jak przy użyciu języka programowania, ale bez pisania jakiegokolwiek tekstu lub konieczności znajomości języka programowania. Trzecie błędne przekonanie: zbudowanie dobrze skalowalnego rozwiązania na platformie no-code jest niemożliwe. Kiedy tworzyliśmy AppMaster , początkowo myśleliśmy o bezpieczeństwie i skalowalności. Dlatego AppMaster pozwala na tworzenie mikroserwisów dla backendu, co oznacza, że możesz tworzyć wiele aplikacji backendowych w ramach jednego projektu. Każda aplikacja backendowa jest w pełni bezstanowa, więc można ją umieścić w Kubernetes Docker Swarm , lub dowolnym systemie klastrowania, a będzie rosła tak szybko, jak będzie to potrzebne.

jest niemożliwe. Kiedy tworzyliśmy , początkowo myśleliśmy o bezpieczeństwie i skalowalności. Dlatego pozwala na tworzenie mikroserwisów dla backendu, co oznacza, że możesz tworzyć wiele aplikacji backendowych w ramach jednego projektu. Każda aplikacja backendowa jest w pełni bezstanowa, więc można ją umieścić w , lub dowolnym systemie klastrowania, a będzie rosła tak szybko, jak będzie to potrzebne. Czwartym rozpowszechnionym błędnym przekonaniem jest to, że koszt wsparcia rozwiązania no-code będzie wyższy lub droższy niż klasycznego rozwiązania opracowanego za pomocą kodu i konwencjonalnych podejść. W rzeczywistości nie jest to prawdą. Dzięki podejściu AppMaster i naszym schematom i logice, każda zmiana jest znacznie tańsza i szybsza do wdrożenia, ponieważ nie ma potrzeby przepisywania lub modyfikowania kodu. Co więcej, załóżmy, że wracasz do naszej platformy po sześciu miesiącach lub roku i chcesz wydać nową wersję swojej aplikacji. W takim przypadku, nawet jeśli Twoje wymagania nie zmieniły się i masz działającą aplikację, która nie wymaga zmian, nadal możesz wygenerować swoją aplikację. Zostanie wygenerowana z nową wersją języka programowania, nowymi algorytmami, które codziennie ulepszamy, i nowymi wersjami wszystkich modułów, w tym OpenSSL , zwłaszcza jeśli luki zostały znalezione w poprzednich wersjach. Dzięki temu wszelkie zmiany i iteracje są znacznie tańsze niż u deweloperów.

będzie wyższy lub droższy niż klasycznego rozwiązania opracowanego za pomocą kodu i konwencjonalnych podejść. W rzeczywistości nie jest to prawdą. Dzięki podejściu AppMaster i naszym schematom i logice, każda zmiana jest znacznie tańsza i szybsza do wdrożenia, ponieważ nie ma potrzeby przepisywania lub modyfikowania kodu. Co więcej, załóżmy, że wracasz do naszej platformy po sześciu miesiącach lub roku i chcesz wydać nową wersję swojej aplikacji. W takim przypadku, nawet jeśli Twoje wymagania nie zmieniły się i masz działającą aplikację, która nie wymaga zmian, nadal możesz wygenerować swoją aplikację. Zostanie wygenerowana z nową wersją języka programowania, nowymi algorytmami, które codziennie ulepszamy, i nowymi wersjami wszystkich modułów, w tym , zwłaszcza jeśli luki zostały znalezione w poprzednich wersjach. Dzięki temu wszelkie zmiany i iteracje są znacznie tańsze niż u deweloperów. Ostatnim, piątym błędnym przekonaniem jest to, że zawsze będziesz przywiązany do platformy. Podczas gdy jest to prawdą w przypadku większości usług SaaS, gdzie klient jest zwykle przywiązany do rozwiązania SaaS i nie może nic z tym zrobić lub przełączyć się, z AppMaster , wystarczy mieć subskrypcję korporacyjną. Dzięki subskrypcji korporacyjnej możesz pobrać wszystkie kody źródłowe generowane przez platformę AppMaster i trwale z niej zrezygnować, nic nie tracąc. Nadal będziesz miał swoją dokumentację wyeksportowaną z platformy AppMaster , kody źródłowe i binarne pliki aplikacji, i możesz kontynuować rozwój niezależnie bez platformy. Innymi słowy, oferujemy możliwość prostego opuszczenia naszej platformy i wszystko będzie w porządku.

Podsumowując, tworzenie rozwiązań na platformie AppMaster jest znacznie łatwiejsze, lżejsze, szybsze i bezpieczniejsze niż korzystanie z usług wynajętych programistów.

Najczęściej zadawane pytania

Czym są najlepsze praktyki kodowania?

Najlepsze praktyki kodowania to zestaw ogólnych wytycznych, zaleceń i konwencji, które mają na celu poprawę jakości, utrzymania i czytelności kodu. Praktyki te pomagają deweloperom tworzyć kod, który jest wydajny, czysty i łatwy do zrozumienia zarówno dla dewelopera, jak i innych osób, które mogą z nim pracować w przyszłości.

Dlaczego najlepsze praktyki kodowania są ważne?

Najlepsze praktyki kodowania są kluczowe z kilku powodów:

Poprawiają czytelność i utrzymanie kodu, ułatwiając programistom zrozumienie i pracę z bazą danych. Zmniejszają prawdopodobieństwo wprowadzenia bugów i błędów, co może zaoszczędzić czas i wysiłek przy debugowaniu. Promują spójność w obrębie bazy danych, ułatwiając współpracę wielu programistów nad projektem. Ułatwiają przegląd kodu i transfer wiedzy pomiędzy członkami zespołu.

Jakie są niektóre powszechne najlepsze praktyki kodowania?

Niektóre wspólne najlepsze praktyki kodowania obejmują:

Pisanie czystego, dobrze zorganizowanego kodu z odpowiednim wcięciem i odstępami. Używanie znaczących i opisowych nazw zmiennych i funkcji. Komentowanie i dokumentowanie kodu w celu wyjaśnienia jego celu i funkcjonalności. Utrzymywanie funkcji krótkich i skoncentrowanych na jednym zadaniu. Refaktoryzacja i ponowne wykorzystanie kodu w celu zminimalizowania nadmiarowości. Przestrzeganie konwencji i przewodników stylu specyficznych dla danego języka. Dokładne testowanie kodu i pisanie testów automatycznych, gdy jest to możliwe.

Jakie są korzyści z przestrzegania przewodnika stylu?

Przewodnik stylu jest zestawem konwencji i standardów kodowania, których programiści przestrzegają podczas pisania kodu. Przestrzeganie przewodnika stylu ma kilka korzyści:

Poprawia czytelność i spójność kodu, ułatwiając programistom nawigację i zrozumienie bazy danych. Ułatwia współpracę poprzez ustanowienie wspólnego zestawu konwencji, których mogą przestrzegać wszyscy członkowie zespołu. Może pomóc w zapobieganiu błędom i bugom poprzez egzekwowanie najlepszych praktyk. Usprawnia proces przeglądu kodu, ponieważ programiści mogą skupić się na bardziej krytycznych aspektach kodu, zamiast dyskutować o preferencjach stylu.

Jak mogę zapewnić, że mój kod jest możliwy do utrzymania?

Aby upewnić się, że twój kod jest możliwy do utrzymania:

Pisz modularny kod z wyraźnym rozdzieleniem obaw. Używaj zrozumiałych nazw zmiennych i funkcji. Dokumentuj swój kod za pomocą komentarzy i dostarczaj odpowiednich opisów funkcji. Utrzymuj funkcje małe i skoncentrowane na pojedynczym zadaniu. Używaj systemów kontroli wersji do śledzenia zmian i ułatwiania współpracy. Regularnie refaktoryzuj kod, aby usunąć nadmiarowość i poprawić wydajność. Pisz testy, aby zatwierdzić funkcjonalność i wyłapać błędy na wczesnym etapie procesu rozwoju.

Co to jest zasada DRY?

Zasada DRY (Don't Repeat Yourself) jest najlepszą praktyką kodowania, która podkreśla znaczenie minimalizacji redundancji kodu. Poprzez unikanie duplikacji kodu, programiści mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia błędów, poprawić utrzymanie kodu i ułatwić jego aktualizację lub modyfikację w przyszłości.

Jaka jest różnica między przeglądem kodu a walkthrough?

Przegląd kodu polega na tym, że jedna lub więcej osób analizuje kod programisty w celu zidentyfikowania potencjalnych problemów, zasugerowania poprawek i upewnienia się, że kod jest zgodny z najlepszymi praktykami i wymaganiami projektu. Przeglądy kodu mogą być wykonywane zarówno asynchronicznie, jak i synchronicznie przy użyciu narzędzi takich jak pull request w systemach kontroli wersji.

Z drugiej strony, code walkthrough jest bardziej interaktywnym i wspólnym procesem, w którym programista prezentuje swój kod grupie rówieśników, wyjaśniając jego funkcjonalność, wybory projektowe i wszelkie obszary problematyczne. Następnie grupa omawia kod i przekazuje informacje zwrotne, mając na celu identyfikację potencjalnych problemów i dzielenie się wiedzą.

Jak mogę poprawić swoje umiejętności kodowania i przestrzegać najlepszych praktyk?

Aby poprawić swoje umiejętności kodowania i przestrzegać najlepszych praktyk: