À medida que navegamos no mundo em evolução do desenvolvimento de software, as plataformas low-code surgiram como agentes de mudança, capacitando as empresas a criar aplicações de forma rápida e eficiente. Em 2023, a procura destas plataformas aumentou, sublinhada pela sua capacidade de democratizar o desenvolvimento de software e acelerar a transformação digital. Esta mudança para um paradigma low-code é alimentada pela necessidade de responder prontamente às mudanças do mercado, minimizar o processo tradicional de codificação manual e colmatar a lacuna de competências de TI.

Nesta exploração pormenorizada, analisamos as principais plataformas low-code de 2023. Com base numa série de indicadores-chave de desempenho, destacamos os pontos fortes e fracos de cada plataforma, fornecendo informações perspicazes e accionáveis para empresas e programadores. Quer seja um profissional experiente que procura optimizar os seus fluxos de trabalho ou uma empresa que pretende acelerar o seu percurso digital, este guia irá equipá-lo com os conhecimentos necessários para tomar decisões informadas no domínio das plataformas low-code. Prepare-se para transformar sua estratégia de desenvolvimento e testemunhar o poder do low-code.

O que é o desenvolvimento com pouco código?

Low-code O desenvolvimento low-code é uma abordagem moderna à criação de software que reduz significativamente a necessidade do tradicional código escrito à mão. Utiliza interfaces visuais, drag-and-drop, modelos pré-construídos e componentes reutilizáveis para simplificar o processo de desenvolvimento. Esta abordagem democratiza a criação de software, permitindo que utilizadores com diferentes graus de proficiência técnica concebam, construam e implementem aplicações. A agilidade e a velocidade inerentes ao desenvolvimento do low-code permitem que as organizações respondam rapidamente às mudanças do mercado, simplifiquem os processos comerciais e melhorem as experiências dos clientes. Além disso, colmata o fosso entre as necessidades empresariais e as capacidades de TI, promovendo um ambiente de desenvolvimento de aplicações mais colaborativo e eficiente. Como resultado, o desenvolvimento low-code tornou-se uma ferramenta vital numa era em que a transformação digital é crucial para a vantagem competitiva.

Benefícios do desenvolvimento com pouco código

Low-code O desenvolvimento Low-Code traz benefícios significativos que atendem aos requisitos de negócios e de TI. Antes de mais, acelera o ciclo de desenvolvimento de software, permitindo uma rápida prototipagem e implementação de aplicações. Esta vantagem de rapidez de comercialização alinha-se com o actual ambiente empresarial dinâmico, em que a capacidade de se adaptar rapidamente é fundamental. Em segundo lugar, democratiza o desenvolvimento de aplicações, permitindo que os programadores cidadãos, ou seja, indivíduos sem grandes conhecimentos de codificação, contribuam efectivamente para o processo de desenvolvimento.

Isto alarga o conjunto de recursos disponíveis para o desenvolvimento de aplicações, atenuando o impacto da escassez de competências informáticas prevalecente. Em terceiro lugar, as plataformas low-code promovem uma melhor colaboração entre as unidades de TI e as unidades empresariais, uma vez que a natureza visual destas plataformas promove uma linguagem e um entendimento comuns. Por último, o desenvolvimento em low-code conduz frequentemente a reduções de custos, uma vez que minimiza a necessidade de competências de codificação especializadas e reduz o tempo gasto na manutenção e depuração de aplicações. Consequentemente, o desenvolvimento low-code é uma ferramenta estratégica potente para as empresas que procuram acelerar as suas jornadas de transformação digital.

Casos de uso das plataformas de pouco código

Low-code As plataformas de baixo código oferecem uma ampla gama de casos de uso em vários setores, graças à sua flexibilidade e velocidade. Aqui estão alguns cenários comuns em que essas plataformas são empregadas:

Automatização de processos empresariais : as plataformas Low-code podem ser utilizadas para automatizar tarefas repetitivas e mundanas, simplificando processos e aumentando a eficiência. Isto pode ir desde a automatização dos procedimentos de integração dos empregados até à racionalização das operações da cadeia de abastecimento.



: as plataformas podem ser utilizadas para automatizar tarefas repetitivas e mundanas, simplificando processos e aumentando a eficiência. Isto pode ir desde a automatização dos procedimentos de integração dos empregados até à racionalização das operações da cadeia de abastecimento. Sistemas de gestão das relações com os clientes (CRM) : A criação de sistemas CRM personalizados é outro caso de utilização das plataformas low-code . As empresas podem adaptar o CRM às suas necessidades específicas, melhorando o serviço e as relações com os clientes.



: A criação de sistemas CRM personalizados é outro caso de utilização das plataformas . As empresas podem adaptar o CRM às suas necessidades específicas, melhorando o serviço e as relações com os clientes. Desenvolvimento de aplicações móveis : as plataformas Low-code simplificam o processo de criação de aplicações móveis, permitindo que as empresas cheguem aos seus clientes de forma mais eficaz. As interfaces drag-and-drop e os modelos pré-construídos das plataformas facilitam o rápido desenvolvimento de aplicações móveis.



: as plataformas simplificam o processo de criação de aplicações móveis, permitindo que as empresas cheguem aos seus clientes de forma mais eficaz. As interfaces e os modelos pré-construídos das plataformas facilitam o rápido desenvolvimento de aplicações móveis. Prototipagem rápida : As empresas podem utilizar as plataformas low-code para criar rapidamente protótipos para testar novas ideias e conceitos. Isto acelera o ciclo de inovação e permite que as empresas respondam rapidamente às mudanças do mercado.



: As empresas podem utilizar as plataformas para criar rapidamente protótipos para testar novas ideias e conceitos. Isto acelera o ciclo de inovação e permite que as empresas respondam rapidamente às mudanças do mercado. Recolha e análise de dados : as plataformas Low-code podem ser utilizadas para criar aplicações que recolhem e analisam dados, fornecendo às empresas informações valiosas que informam a tomada de decisões.



: as plataformas podem ser utilizadas para criar aplicações que recolhem e analisam dados, fornecendo às empresas informações valiosas que informam a tomada de decisões. Modernização de sistemas legados: Em vez de substituir totalmente os sistemas antigos, as empresas podem utilizar as plataformas low-code para criar interfaces modernas e fáceis de utilizar, prolongando assim a vida útil destes sistemas.



Estes são apenas alguns exemplos das muitas maneiras pelas quais as plataformas low-code podem ser aproveitadas. Elas proporcionam às empresas a capacidade de se adaptarem rápida e eficientemente às suas necessidades específicas e às exigências do mercado.

Melhores plataformas de baixo código em 2023



Appian



Appian é uma plataforma low-code altamente escalável que utiliza a tecnologia low-code, fornecendo uma série de ferramentas avançadas que são fundamentais para gerenciar processos de negócios e automatizar várias tarefas. A sua escalabilidade significa que pode lidar eficazmente com um aumento significativo da procura, mantendo o seu desempenho e eficácia mesmo quando a carga de trabalho aumenta. Esta característica torna-o uma solução ideal para empresas de todas as dimensões e de vários sectores.

Uma das características de destaque do Appian é a sua interface visual intuitiva. Este design de fácil utilização permite aos programadores planear e executar fluxos de trabalho complexos com relativa facilidade e eficiência. Com a interface visual, os programadores podem criar um roteiro claro do processo, ajudando-os a compreender melhor o fluxo de trabalho e a optimizar a sua concepção. Esta ferramenta é particularmente benéfica para projectos complexos em que os métodos de codificação tradicionais podem ser demasiado demorados ou complicados.

Outra característica fundamental do Appian é o seu conjunto abrangente de ferramentas e funcionalidades. Este conjunto foi concebido para abranger todos os aspectos da gestão e automatização de processos empresariais, garantindo que os utilizadores têm todas as ferramentas necessárias na ponta dos dedos. Por exemplo, a plataforma oferece gestão dinâmica de casos, uma funcionalidade que permite aos utilizadores gerir e acompanhar casos individuais em tempo real, fornecendo uma visão clara do seu progresso. Esta ferramenta permite que as empresas se adaptem rapidamente às circunstâncias em mudança e tomem decisões informadas com base em informações actualizadas.

A Appian também inclui capacidades de modelação de processos, uma funcionalidade que dá aos utilizadores a capacidade de conceber e visualizar processos empresariais complexos. Com a modelação de processos, os utilizadores podem criar um modelo detalhado do processo, identificando potenciais estrangulamentos e áreas de melhoria. Esta ferramenta pode ajudar as empresas a optimizar as suas operações e a melhorar a eficiência.

Por último, a funcionalidade de análise em tempo real da Appian fornece aos utilizadores acesso imediato a indicadores-chave de desempenho e outros dados relevantes. Esta funcionalidade permite que as empresas acompanhem o seu desempenho em tempo real, identificando tendências e padrões que podem informar a tomada de decisões estratégicas. Esta visibilidade em tempo real das operações da empresa pode fornecer informações valiosas que podem impulsionar o crescimento e o sucesso da empresa.

Mendix



A Mendix é uma plataforma altamente flexível e adaptável que serve tanto os programadores profissionais como os programadores cidadãos, colmatando eficazmente o fosso entre estes dois tipos de utilizadores distintos. Esta inclusão é possível graças à interface dupla do Mendix, que oferece ferramentas e funcionalidades concebidas para satisfazer tanto os programadores experientes como aqueles com menos conhecimentos técnicos. Como tal, democratiza o processo de desenvolvimento de aplicações, permitindo que um maior número de indivíduos participe e contribua para a criação e manutenção de aplicações digitais.

Uma das características de destaque do Mendix é o seu ambiente de desenvolvimento visualmente rico e orientado para modelos. Este ambiente fornece uma representação gráfica da arquitectura da aplicação, facilitando aos utilizadores a compreensão e a gestão das relações complexas entre os diferentes componentes. Esta abordagem visual ao desenvolvimento de aplicações não só simplifica o processo, como também o acelera. Os programadores podem identificar e resolver rapidamente os problemas, efectuando as alterações necessárias no design sem terem de percorrer linhas de código. Este método simplificado de desenvolvimento e implementação de aplicações contribui para tempos de execução mais rápidos e maior eficiência, o que pode ser uma vantagem significativa no actual mundo digital de ritmo acelerado.

Para além das suas capacidades de modelação visual, o Mendix também oferece capacidades de desenvolvimento assistido por inteligência artificial (IA). Esta funcionalidade utiliza tecnologia de IA avançada para orientar os utilizadores ao longo do processo de desenvolvimento, fornecendo sugestões e recomendações úteis. Por exemplo, a IA pode identificar potenciais erros ou ineficiências no código e oferecer possíveis soluções, aumentando assim a produtividade e reduzindo a probabilidade de erros.

O assistente de IA também pode oferecer orientações sobre as melhores práticas de codificação e desenvolvimento de aplicações, ajudando os utilizadores a melhorar as suas competências e conhecimentos ao longo do tempo. Esta funcionalidade é particularmente benéfica para os programadores cidadãos, que podem não ter a formação técnica dos programadores profissionais, mas que podem contribuir significativamente para o desenvolvimento de aplicações com as ferramentas e a orientação certas.

OutSystems



A OutSystems é uma plataforma distinta no domínio do desenvolvimento de software, conhecida pelos seus atributos de rapidez e agilidade. Esta plataforma destaca-se da concorrência devido à sua abordagem única à criação e integração de aplicações, fornecendo aos programadores uma interface altamente visual e intuitiva. Esta abordagem visual simplifica o processo de desenvolvimento, tornando-o mais acessível e menos moroso. Como resultado, a OutSystems posicionou-se como uma ferramenta altamente desejável para as empresas que procuram acelerar as suas jornadas de transformação digital.

A jornada de transformação digital envolve frequentemente a migração de processos de negócio tradicionais, muitas vezes complicados, para processos mais eficientes e digitais. Com o ritmo acelerado da evolução tecnológica, muitas empresas estão a esforçar-se por acompanhar e manter-se competitivas. A OutSystems fornece uma solução ideal para esta situação, oferecendo uma plataforma que não só simplifica a criação de aplicações, como também a acelera significativamente. Esta capacidade de desenvolvimento rápido pode ser uma vantagem fundamental para as empresas na era digital cada vez mais acelerada.

Uma das características que definem a OutSystems é a sua capacidade de desenvolvimento de aplicações móveis. No mundo moderno, onde a tecnologia móvel é omnipresente, a capacidade de criar aplicações móveis poderosas e de fácil utilização é um activo significativo. Com a OutSystems, os programadores podem facilmente criar aplicações optimizadas para dispositivos móveis, assegurando que as empresas podem chegar aos seus clientes onde eles estão mais frequentemente - nos seus dispositivos móveis.

Para além disso, a OutSystems não se concentra apenas no desenvolvimento de novas aplicações. Também se destaca na integração com sistemas existentes. Esta é uma característica essencial para muitas empresas que têm sistemas legados em vigor que não podem simplesmente abandonar ou substituir. A OutSystems permite que os programadores criem novas aplicações que podem interagir perfeitamente com estes sistemas existentes, garantindo a continuidade e a coerência na infra-estrutura digital global da empresa. Esta capacidade pode facilitar significativamente a jornada de transformação digital, permitindo que as empresas aproveitem os seus sistemas actuais enquanto continuam a inovar e a avançar.

Para além destas características, a OutSystems também fornece uma plataforma altamente escalável que pode crescer com o negócio. À medida que as necessidades do negócio evoluem e se expandem, o mesmo acontece com as aplicações construídas na OutSystems. Esta escalabilidade garante que a plataforma continua a ser uma solução viável para as empresas a longo prazo, capaz de se adaptar às novas necessidades e circunstâncias.

Quickbase



A Quickbase é uma plataforma altamente adaptável e flexível, concebida com um público específico em mente - utilizadores empresariais que pretendem desenvolver aplicações personalizadas sem terem de se aprofundar nos meandros da escrita de código. Esta característica de desenvolvimento low-code/no-code faz com que seja uma excelente escolha para utilizadores não técnicos que pretendam criar aplicações únicas e personalizadas que satisfaçam as suas necessidades comerciais específicas, sem necessitarem de conhecimentos técnicos extensivos ou de competências de codificação.

A plataforma é particularmente competente na criação de aplicações orientadas para os dados, um requisito fundamental para muitas empresas no mundo actual centrado nos dados. Os aplicativos orientados por dados são cruciais para empresas que dependem muito de dados para a tomada de decisões, previsão e elaboração de estratégias. O Quickbase permite que essas empresas criem aplicativos que podem coletar, analisar e apresentar dados de maneira fácil e acessível. Esse recurso permite que as empresas transformem dados brutos em insights acionáveis, auxiliando assim na tomada de decisões e no planejamento estratégico.

Além disso, a proficiência do Quickbase não se limita à criação de aplicações autónomas. Também oferece capacidades de integração com outro software popular, o que aumenta a sua funcionalidade e versatilidade. Por exemplo, o Quickbase pode integrar-se facilmente com o Salesforce e o NetSuite, duas plataformas de software empresarial amplamente utilizadas. Essa interoperabilidade permite que as empresas criem um ecossistema interconectado de aplicativos, todos funcionando perfeitamente juntos. Isso pode resultar em maior eficiência, pois os dados podem ser compartilhados entre aplicativos, eliminando a necessidade de transferência ou duplicação manual de dados.

Os recursos de integração do Quickbase também significam que ele é uma solução altamente adaptável para as empresas. Ele pode se encaixar perfeitamente na infraestrutura de software existente de uma empresa, conectando-se a outros softwares para expandir seus recursos. Essa adaptabilidade significa que uma empresa não precisa reformular todo o seu sistema para acomodar o Quickbase. Em vez disso, ela pode simplesmente adicionar o Quickbase à sua configuração existente, acrescentando assim novos recursos e melhorando a funcionalidade geral.

Além disso, o Quickbase não é uma plataforma rígida com uma abordagem de tamanho único. Em vez disso, é uma plataforma que oferece um alto grau de personalização. Isso significa que as empresas podem ajustar seus aplicativos Quickbase para atender perfeitamente às suas necessidades e preferências. Este nível de personalização pode ajudar as empresas a criar soluções de software adaptadas às suas necessidades operacionais específicas.

Criador Zoho



O Zoho Creator é uma plataforma inovadora que apresenta uma interface intuitiva e de fácil utilização, juntamente com uma série de aplicações pré-construídas, tornando-a uma escolha ideal, especialmente para pequenas empresas e utilizadores individuais. Estes utilizadores necessitam frequentemente de uma experiência simples e sem complicações quando se trata de criar e gerir aplicações, e o Zoho Creator foi concebido para satisfazer perfeitamente estas necessidades.

A plataforma destaca-se pela sua simplicidade e facilidade de utilização, o que a torna altamente acessível mesmo para utilizadores sem grandes conhecimentos técnicos ou competências de codificação. A sua interface é limpa, intuitiva e concebida a pensar na comodidade do utilizador. Isto reduz a curva de aprendizagem normalmente associada à utilização de uma nova plataforma, permitindo que os utilizadores comecem a criar aplicações de forma rápida e eficiente.

Uma das principais características do Zoho Creator é a sua extensa gama de aplicações pré-construídas. Estas aplicações abrangem uma variedade de casos de utilização e processos empresariais, proporcionando um início rápido para as empresas que procuram digitalizar as suas operações. Esta característica não só poupa tempo e esforço, como também permite que as empresas se concentrem na personalização e adaptação destas aplicações às suas necessidades específicas, em vez de as construírem de raiz.

No entanto, as capacidades do Zoho Creator vão muito além das aplicações pré-construídas. A plataforma também fornece poderosas capacidades de automatização, permitindo às empresas optimizar as suas operações e aumentar a eficiência. Estas funcionalidades de automatização podem tratar de tarefas repetitivas, libertando tempo para os funcionários da empresa se concentrarem em actividades mais estratégicas e de valor acrescentado. Isto pode levar a melhorias significativas na produtividade e na eficiência operacional.

Kissflow



O Kissflow é uma plataforma de local de trabalho digital abrangente e unificada, concebida para fornecer uma solução tudo-em-um às empresas que procuram optimizar as suas operações e aumentar a produtividade. A plataforma destaca-se no domínio da automatização do fluxo de trabalho, da gestão de projectos e da gestão de casos, graças às suas capacidades low-code. A incorporação da tecnologia low-code significa que os utilizadores são capazes de criar e modificar aplicações com um mínimo de codificação, tornando-a uma ferramenta altamente acessível para utilizadores técnicos e não técnicos.

No coração da plataforma Kissflow está o seu compromisso com a automatização do fluxo de trabalho. Esta característica é fundamental no ambiente empresarial actual, onde a eficiência e a produtividade são primordiais. A automatização do fluxo de trabalho permite às empresas automatizar tarefas repetitivas e demoradas, libertando o tempo dos funcionários para se concentrarem em actividades mais estratégicas e de elevado valor. Com o Kissflow, as empresas podem automatizar uma vasta gama de processos, desde tarefas simples como a introdução de dados até fluxos de trabalho complexos que envolvem vários passos e participantes.

A gestão de projectos é outra área em que o Kissflow se destaca. Gerir projectos pode ser uma tarefa complexa e desafiante, envolvendo muitas partes móveis e exigindo uma coordenação e comunicação cuidadosas. O Kissflow fornece uma gama de ferramentas e funcionalidades concebidas para simplificar a gestão de projectos, ajudando as equipas a manterem-se organizadas, a acompanharem o progresso e a colaborarem eficazmente. Isto pode resultar em melhores resultados do projecto, com as tarefas a serem concluídas a tempo e dentro do orçamento.

Salesforce Lightning



O Salesforce Lightning é uma plataforma low-code tecnologicamente avançada, baseada em componentes, que foi especificamente concebida para permitir a construção e personalização de aplicações Salesforce. Ao tirar partido desta plataforma, as organizações podem melhorar o seu ambiente Salesforce e proporcionar uma experiência de utilizador superior, melhorando assim significativamente as suas capacidades de gestão das relações com os clientes (CRM).

O princípio subjacente do Salesforce Lightning é a sua arquitectura baseada em componentes. Isto significa essencialmente que a plataforma é composta por múltiplos componentes reutilizáveis - cada um com uma função específica - que podem ser combinados de várias formas para criar aplicações. Esta modularidade simplifica significativamente o processo de desenvolvimento de aplicações, uma vez que os programadores podem utilizar componentes pré-existentes em vez de terem de escrever cada pedaço de código a partir do zero.

Outra vantagem deste design baseado em componentes é a flexibilidade que oferece. Os programadores podem facilmente adicionar, remover ou reorganizar componentes conforme necessário, permitindo uma fácil personalização e adaptação das aplicações para satisfazer requisitos comerciais específicos ou necessidades dos utilizadores. Essa flexibilidade garante que os aplicativos criados no Salesforce Lightning possam evoluir e se adaptar às necessidades de mudança do negócio.

Uma das principais atrações do Salesforce Lightning é sua capacidade de low-code. Ao reduzir a quantidade de codificação necessária para criar um aplicativo, o Salesforce Lightning torna o processo de desenvolvimento mais rápido, mais fácil e mais acessível, especialmente para aqueles que podem não ter grandes habilidades de codificação. Isso abre a possibilidade de desenvolvimento de aplicativos para uma gama maior de usuários dentro de uma organização, promovendo uma abordagem mais inclusiva e colaborativa para o desenvolvimento de aplicativos.

Além disso, o Salesforce Lightning não só acelera o desenvolvimento de aplicações, como também melhora as capacidades das aplicações resultantes, particularmente em termos de gestão da relação com os clientes. O Salesforce é conhecido por suas poderosas ferramentas de CRM, e o Salesforce Lightning permite que as empresas aproveitem essas ferramentas de forma mais eficaz. Ao criar aplicações Salesforce personalizadas, as empresas podem adaptar a sua abordagem de CRM às suas necessidades específicas, conduzindo a um envolvimento mais eficaz do cliente, a um melhor serviço ao cliente e, em última análise, a relações mais fortes com os clientes.

Microsoft Power Apps



O Microsoft Power Apps é uma plataforma altamente capaz que oferece uma solução low-code especificamente concebida para funcionar dentro do extenso ecossistema da Microsoft. Esta plataforma tem imenso valor para as empresas que procuram criar e personalizar aplicações de forma rápida e eficiente, sem necessidade de codificação extensiva. A singularidade e a força do Microsoft Power Apps podem ser atribuídas às suas capacidades de integração perfeita com uma miríade de outros produtos Microsoft, como o Office 365 e o Dynamics 365, que permitem às empresas construir aplicações que se alinham perfeitamente com a sua actual infra-estrutura de software.

Como parte da Microsoft Power Platform - que também inclui o Power Automate, o Power BI e o Power Virtual Agents - o Microsoft Power Apps permite que os utilizadores criem aplicações rapidamente utilizando uma interface drag-and-drop e modelos pré-construídos, simplificando assim o processo de desenvolvimento de aplicações. Esta abordagem low-code é particularmente vantajosa para as empresas, uma vez que democratiza o desenvolvimento de aplicações, tornando-o acessível tanto a programadores profissionais como a programadores cidadãos. Esta ampla acessibilidade incentiva uma abordagem mais inclusiva e colaborativa ao desenvolvimento de aplicações numa organização, promovendo a inovação e a eficiência.

Um ponto forte notável do Microsoft Power Apps é a sua profunda capacidade de integração com outros produtos Microsoft. Dado que muitas empresas utilizam extensivamente produtos como o Office 365 para tarefas quotidianas e o Dynamics 365 para fins de gestão de relações com clientes e ERP, a capacidade de criar aplicações que podem integrar-se perfeitamente com estas ferramentas é uma vantagem significativa. Esta integração permite aos utilizadores criar aplicações que ampliam a funcionalidade destas ferramentas, resultando em fluxos de trabalho mais eficientes e maior produtividade.

Nintex



A Nintex é uma plataforma distinta no domínio da gestão de processos empresariais, altamente considerada pelas suas capacidades robustas de automatização de fluxos de trabalho. Esta plataforma facilita a concepção e a gestão de fluxos de trabalho complexos, exigindo uma codificação mínima, o que a torna uma solução muito fácil de utilizar pelas empresas. A principal força da plataforma reside na sua capacidade de permitir aos utilizadores automatizar processos empresariais complexos com relativa facilidade, melhorando a eficiência operacional e a produtividade.

A automatização do fluxo de trabalho é fundamental para a funcionalidade da Nintex. A plataforma foi concebida para permitir que os utilizadores, mesmo aqueles que não possuem conhecimentos técnicos extensivos ou competências de codificação, possam mapear fluxos de trabalho complexos, automatizá-los e geri-los eficazmente. Esta capacidade é fundamental para simplificar os processos empresariais, eliminando tarefas manuais e morosas e reduzindo a probabilidade de erro humano. Ao automatizar as tarefas de rotina, as empresas podem libertar o tempo dos seus colaboradores para se concentrarem em actividades mais estratégicas e de valor acrescentado, melhorando assim a produtividade geral.

Mas as capacidades da Nintex vão muito para além da simples automatização do fluxo de trabalho. A plataforma também oferece um conjunto de funcionalidades para a automatização de documentos, outra área crítica para muitas empresas. A automatização de documentos envolve a criação de documentos digitais com base em ficheiros modelo e entradas de dados, reduzindo o tempo e o esforço normalmente associados à criação manual de documentos. As funcionalidades de automatização de documentos da Nintex podem ser um factor de mudança para as empresas que criam frequentemente documentos como facturas, contratos ou relatórios. Ao automatizar estes processos, as empresas podem garantir uma maior precisão, consistência e eficiência nos seus processos de criação de documentos.

Para além disso, o Nintex não se limita apenas ao fluxo de trabalho e à automatização de documentos; também abraça o poder da automatização de processos robóticos (RPA). A RPA envolve a utilização de robots de software, ou "bots", para automatizar tarefas de rotina que normalmente requerem intervenção humana. As capacidades de RPA da Nintex permitem às empresas automatizar ainda mais processos, aumentando ainda mais a eficiência e a produtividade. Desde tarefas simples, como a introdução de dados, até operações mais complexas que envolvem vários sistemas, as funcionalidades de RPA da Nintex podem lidar com uma grande variedade de tarefas.

Quixy



A Quixy é uma plataforma low-code baseada na nuvem, concebida para oferecer às empresas uma vasta gama de capacidades de personalização e automatização. Esta plataforma tem uma forte reputação pela sua capacidade de criar aplicações de nível empresarial e oferece um conjunto abrangente de funcionalidades que inclui gestão de processos empresariais (BPM), gestão de relações com clientes (CRM), gestão de projectos e gestão de conformidade.

A abordagem low-code da plataforma é particularmente vantajosa para as empresas, pois permite a criação rápida de aplicações personalizadas com um mínimo de codificação. Isto democratiza o desenvolvimento de aplicações, tornando-o acessível tanto a programadores profissionais como a programadores cidadãos, promovendo a inovação e a colaboração nas organizações. Além disso, a abordagem low-code simplifica o processo de desenvolvimento, permitindo que as empresas criem aplicações de forma rápida e eficiente, poupando assim tempo e recursos.

A capacidade de personalização da Quixy é outra característica de destaque. A plataforma oferece às empresas amplas opções de personalização, permitindo-lhes adaptar as suas aplicações exactamente aos seus requisitos exclusivos. A interface drag-and-drop da plataforma facilita a adição, remoção ou reorganização dos componentes da aplicação, permitindo que as empresas criem fluxos de trabalho personalizados que correspondam às suas necessidades operacionais específicas.

Além disso, o Quixy oferece recursos robustos de automação. A plataforma permite que as empresas automatizem tarefas repetitivas e demoradas, libertando o tempo dos seus funcionários para se concentrarem em actividades mais estratégicas. Desde simples tarefas de introdução de dados a fluxos de trabalho mais complexos, as funcionalidades de automatização da plataforma permitem às empresas melhorar significativamente a eficiência operacional e a produtividade.

O BPM é outra característica essencial do Quixy. A plataforma fornece um conjunto de ferramentas para conceber, modelar, executar e monitorizar processos empresariais. Ao mapear os processos empresariais no Quixy, as empresas podem criar uma representação digital das suas operações, identificar ineficiências e estrangulamentos e optimizar os seus processos em conformidade. Esta funcionalidade pode resultar em melhorias significativas na eficiência operacional, na produtividade e na poupança de custos.

As capacidades de CRM da Quixy também são dignas de nota. A plataforma fornece um conjunto abrangente de funcionalidades concebidas para melhorar o envolvimento do cliente, melhorar o serviço ao cliente e promover relações mais fortes com os clientes. Ao criar aplicações de CRM personalizadas no Quixy, as empresas podem adaptar a sua abordagem à gestão de clientes às suas necessidades específicas, melhorando assim a eficácia das suas operações de contacto com os clientes.

Por último, o Quixy oferece funcionalidades de gestão da conformidade. A gestão da conformidade é fundamental para muitas empresas, especialmente as que operam em sectores regulamentados. As funcionalidades de gestão da conformidade do Quixy ajudam as empresas a aderir a regulamentos, políticas e normas específicos do sector, reduzindo assim o risco de incumprimento e as respectivas penalizações.

Creatio



A Creatio é uma plataforma dinâmica que oferece uma combinação única de capacidades de low-code, gestão de relações com clientes (CRM) e ferramentas de gestão de processos empresariais (BPM). Permite às empresas optimizar as suas operações, automatizar processos e melhorar as experiências dos clientes. A plataforma da Creatio foi concebida para facilitar a criação de aplicações personalizadas, com as suas capacidades low-code a simplificarem o processo de desenvolvimento e as suas poderosas ferramentas de CRM e BPM a melhorarem a funcionalidade destas aplicações.

As capacidades low-code da Creatio são particularmente notáveis, permitindo às empresas criar aplicações de forma rápida e eficiente com um mínimo de codificação. A interface orientada por IA da plataforma melhora ainda mais o processo de desenvolvimento, fornecendo ferramentas de design fáceis de utilizar que facilitam a criação de aplicações sem a necessidade de conhecimentos técnicos extensivos. Estas ferramentas reduzem o tempo e o esforço normalmente associados à criação de aplicações personalizadas, libertando os recursos das empresas para se concentrarem noutras áreas-chave das suas operações.

Para além das suas capacidades de low-code, a Creatio oferece ferramentas de CRM e BPM. As ferramentas de CRM da plataforma permitem às empresas gerir as relações com os clientes de forma mais eficaz, aumentando o envolvimento e a satisfação dos clientes. As ferramentas de BPM da plataforma permitem às empresas simplificar as suas operações, automatizar tarefas de rotina e identificar áreas de optimização. A combinação destas ferramentas permite que as empresas melhorem a sua eficiência operacional, reduzam custos e impulsionem o crescimento.

As ferramentas de modelação de processos da Creatio também são dignas de nota. Estas ferramentas permitem às empresas conceber fluxos de trabalho personalizados que correspondem às suas necessidades operacionais específicas. Ao mapear os processos de negócio dentro da plataforma, as empresas podem criar uma representação digital das suas operações, identificar ineficiências e estrangulamentos, e optimizar os seus processos em conformidade. Esta funcionalidade pode resultar em melhorias significativas na eficiência operacional, produtividade e redução de custos.

Para além disso, a plataforma Creatio é altamente personalizável, permitindo que as empresas adaptem as suas aplicações e fluxos de trabalho às suas necessidades específicas. A interface da plataforma drag-and-drop facilita a adição, remoção ou reorganização dos componentes da aplicação, permitindo às empresas criar fluxos de trabalho personalizados que correspondem às suas necessidades operacionais específicas.

Escolha No-Code: Uma melhor alternativa ao Low-Code

A escolha de uma plataformano-code pode ser uma alternativa atraente às soluções low-code por vários motivos. As plataformas No-code foram concebidas para permitir que os utilizadores com poucas ou nenhumas competências técnicas criem, testem e implementem aplicações utilizando interfaces visuais drag-and-drop. Isto democratiza o desenvolvimento de aplicações, permitindo que os utilizadores empresariais e os cidadãos programadores criem soluções sem a necessidade de intervenção do programador.

Eis algumas razões pelas quais as plataformas no-code podem ser uma alternativa melhor:

Simplicidade e rapidez : As plataformas No-code são incrivelmente fáceis de utilizar, permitindo que os utilizadores não técnicos criem aplicações sem terem de aprender a codificar ou a compreender arquitecturas de software complexas. Isto não só simplifica o processo de desenvolvimento, como também reduz significativamente o tempo de colocação no mercado de novas aplicações.

: As plataformas são incrivelmente fáceis de utilizar, permitindo que os utilizadores não técnicos criem aplicações sem terem de aprender a codificar ou a compreender arquitecturas de software complexas. Isto não só simplifica o processo de desenvolvimento, como também reduz significativamente o tempo de colocação no mercado de novas aplicações. Eficiência em termos de custos : as plataformas No-code reduzem a necessidade de programadores qualificados, fazendo assim baixar o custo global do desenvolvimento de software. Também minimizam os custos contínuos relacionados com a manutenção e a depuração.

: as plataformas reduzem a necessidade de programadores qualificados, fazendo assim baixar o custo global do desenvolvimento de software. Também minimizam os custos contínuos relacionados com a manutenção e a depuração. Capacitação dos utilizadores empresariais : Com as plataformas no-code , os utilizadores empresariais podem criar soluções personalizadas para responder às suas necessidades específicas sem esperar pelo apoio das TI. Isto aumenta a produtividade e a agilidade, uma vez que os utilizadores empresariais podem iterar nas suas soluções em tempo real.

: Com as plataformas , os utilizadores empresariais podem criar soluções personalizadas para responder às suas necessidades específicas sem esperar pelo apoio das TI. Isto aumenta a produtividade e a agilidade, uma vez que os utilizadores empresariais podem iterar nas suas soluções em tempo real. Inovação e experimentação : As plataformas No-code proporcionam um ambiente seguro para a inovação e a experimentação. As empresas podem testar rapidamente novas ideias, recolher feedback dos utilizadores e fazer as alterações necessárias antes de investirem fortemente no desenvolvimento em grande escala.

: As plataformas proporcionam um ambiente seguro para a inovação e a experimentação. As empresas podem testar rapidamente novas ideias, recolher feedback dos utilizadores e fazer as alterações necessárias antes de investirem fortemente no desenvolvimento em grande escala. Escalabilidade: as plataformas No-code foram concebidas para se adaptarem às necessidades da sua empresa. À medida que a sua empresa cresce, as aplicações criadas com as plataformas no-code podem ser facilmente alargadas ou modificadas para satisfazer requisitos em constante mudança.

Um dos melhores exemplos de tais plataformas é AppMaster. Trata-se de uma plataforma única com a qual pode criar aplicações Web, aplicações móveis e backend. Além disso, o utilizador tem a oportunidade de escolher o código-fonte.

Vantagens e desvantagens do desenvolvimento com pouco código

Low-code O desenvolvimento low-code apresenta vantagens únicas e potenciais desvantagens que as organizações devem considerar ao escolher a sua abordagem de desenvolvimento. Aqui está uma perspectiva equilibrada:

Vantagens do desenvolvimento com pouco código

Maior velocidade de desenvolvimento : as plataformas Low-code permitem um rápido desenvolvimento e implementação de aplicações, reduzindo significativamente o tempo de colocação no mercado.



: as plataformas permitem um rápido desenvolvimento e implementação de aplicações, reduzindo significativamente o tempo de colocação no mercado. Menor barreira técnica : Com interfaces de design visual e componentes pré-construídos, quem não é programador pode contribuir para o processo de desenvolvimento, colmatando o fosso entre as TI e as unidades empresariais.



: Com interfaces de design visual e componentes pré-construídos, quem não é programador pode contribuir para o processo de desenvolvimento, colmatando o fosso entre as TI e as unidades empresariais. Redução de custos : Ao reduzir a necessidade de competências de codificação especializadas e ao diminuir o tempo despendido no desenvolvimento, manutenção e depuração, as plataformas low-code podem conduzir a poupanças de custos substanciais.



: Ao reduzir a necessidade de competências de codificação especializadas e ao diminuir o tempo despendido no desenvolvimento, manutenção e depuração, as plataformas podem conduzir a poupanças de custos substanciais. Escalabilidade : as plataformas Low-code têm frequentemente funcionalidades de escalabilidade incorporadas, permitindo que as aplicações cresçam e evoluam de acordo com as necessidades da empresa.



: as plataformas têm frequentemente funcionalidades de escalabilidade incorporadas, permitindo que as aplicações cresçam e evoluam de acordo com as necessidades da empresa. Colaboração e inovação: as plataformas Low-code facilitam a colaboração entre as diferentes partes interessadas e permitem às equipas experimentar e inovar.



Desvantagens do desenvolvimento com pouco código

Personalização limitada : Embora as plataformas low-code sejam excelentes para aplicações de uso geral, elas podem ser restritivas na criação de aplicações altamente personalizadas ou que exijam recursos complexos e exclusivos.



: Embora as plataformas sejam excelentes para aplicações de uso geral, elas podem ser restritivas na criação de aplicações altamente personalizadas ou que exijam recursos complexos e exclusivos. Bloqueio de fornecedor : Quando se começa a criar aplicações numa determinada plataforma, a migração para outra plataforma no futuro pode ser difícil e dispendiosa.



: Quando se começa a criar aplicações numa determinada plataforma, a migração para outra plataforma no futuro pode ser difícil e dispendiosa. Desempenho : As aplicações criadas com plataformas low-code podem não ter o mesmo desempenho que as aplicações codificadas tradicionalmente, especialmente no caso de aplicações de grande escala e com muitos recursos.



: As aplicações criadas com plataformas podem não ter o mesmo desempenho que as aplicações codificadas tradicionalmente, especialmente no caso de aplicações de grande escala e com muitos recursos. Segurança e conformidade : Embora a maioria das plataformas low-code siga as melhores práticas de segurança, garantir a conformidade com regulamentos específicos do sector pode exigir um esforço adicional.



: Embora a maioria das plataformas siga as melhores práticas de segurança, garantir a conformidade com regulamentos específicos do sector pode exigir um esforço adicional. Custos em escala: Embora as plataformas low-code possam reduzir os custos iniciais de desenvolvimento, os custos de licenciamento e utilização podem aumentar à medida que o número de aplicações ou utilizadores aumenta.



Tendo em conta estes factores, é crucial que as organizações avaliem cuidadosamente as suas necessidades específicas, recursos e objectivos estratégicos antes de adoptarem uma abordagem de desenvolvimento low-code.

Como utilizar plataformas de pouco código para a sua empresa

Aproveitar as plataformas low-code para o seu negócio pode transformar a forma como cria e implementa soluções de software. Aqui está um guia passo a passo sobre como usar as plataformas low-code:

Identificar as necessidades do negócio: Comece por definir claramente o problema que pretende resolver ou o processo que pretende melhorar. Compreenda as necessidades específicas da sua empresa e dos utilizadores finais. Isto guiará o design da sua aplicação. Escolha a plataforma Low-Code correcta: Avalie diferentes plataformas low-code com base nas suas características, facilidade de utilização, capacidades de integração, escalabilidade e custo. A melhor plataforma para o seu negócio dependerá das suas necessidades e recursos específicos. Desenhe a sua aplicação: Utilize as interfaces visuais e os modelos pré-construídos fornecidos pela plataforma low-code para conceber a sua aplicação. Defina os fluxos de trabalho, as interfaces e as integrações da aplicação com outros sistemas. Testar e repetir: Quando a versão inicial da sua aplicação estiver pronta, teste-a exaustivamente para identificar e rectificar quaisquer erros ou problemas. Recolha o feedback dos utilizadores finais e utilize-o para aperfeiçoar a aplicação. As plataformas Low-code facilitam a iteração rápida, permitindo-lhe melhorar continuamente a sua aplicação. Implementar e monitorizar: Depois de testar, implemente a sua aplicação. Monitorize o seu desempenho e utilização para garantir que satisfaz as necessidades da empresa e dos utilizadores. Use a análise fornecida pela plataforma para identificar áreas de melhoria. Formar a sua equipa: Certifique-se de que a sua equipa se sente confortável a utilizar a plataforma e as novas aplicações. Isto pode implicar sessões de formação ou workshops. Lembre-se, uma das principais vantagens das plataformas low-code é a sua capacidade de capacitar os utilizadores não técnicos para se tornarem colaboradores activos no processo de desenvolvimento de aplicações. Actualizar e melhorar continuamente: A agilidade das plataformas low-code permite-lhe fazer facilmente actualizações ou alterações às suas aplicações à medida que as suas necessidades comerciais evoluem. Este é um processo contínuo de melhoria e adaptação.

Lembre-se, cada empresa é única e a forma como utiliza uma plataforma low-code dependerá das suas necessidades, capacidades e objectivos específicos. É essencial abordar o desenvolvimento da low-code com uma estratégia clara para colher todos os benefícios dessa poderosa tecnologia.

Em conclusão

À medida que navegamos na era digital em rápida evolução, as plataformas low-code surgiram como uma ferramenta vital, impulsionando a eficiência, a agilidade e a democratização no desenvolvimento de aplicações. Estas plataformas, que servem tanto os programadores profissionais como os cidadãos, estão não só a moldar o futuro do desenvolvimento de software, mas também a permitir que as empresas acompanhem as exigências dinâmicas do mercado.

Embora a selecção da plataforma certa possa basear-se em numerosos factores, como a escalabilidade, as capacidades de integração, a facilidade de utilização e o custo, é fundamental compreender as necessidades específicas da sua empresa. Aproveitar o poder do desenvolvimento low-code pode ter um impacto significativo na sua empresa, reduzindo o tempo de colocação no mercado, fomentando a inovação e promovendo um ambiente de desenvolvimento colaborativo.

No entanto, é crucial lembrar que, como qualquer tecnologia, as plataformas low-code têm o seu próprio conjunto de desafios. Para tomar uma decisão informada, é essencial avaliar minuciosamente as possíveis desvantagens, como a personalização limitada, o possível bloqueio do fornecedor e o aumento dos custos em escala.

Em última análise, a adopção das plataformas low-code representa uma mudança empolgante no paradigma de desenvolvimento de software, que coloca o poder nas mãos dos utilizadores, reduz a dependência de competências de codificação especializadas e abre um mundo de possibilidades para as empresas prontas a abraçá-lo. Navegue nesta nova fronteira com uma mente aberta, e as recompensas podem ser transformadoras.