Nell'evoluzione del mondo dello sviluppo del software, le piattaforme di low-code sono emerse come un vero e proprio game-changer, consentendo alle aziende di creare applicazioni in modo rapido ed efficiente. Nel 2023, la domanda di queste piattaforme ha subito un'impennata, sottolineata dalla loro capacità di democratizzare lo sviluppo del software e accelerare la trasformazione digitale. Questo passaggio al paradigma low-code è alimentato dalla necessità di rispondere tempestivamente ai cambiamenti del mercato, di ridurre al minimo il tradizionale processo di codifica manuale e di colmare il divario di competenze IT.

In questa esplorazione dettagliata, approfondiamo le principali piattaforme low-code del 2023. Sulla base di una serie di indicatori di performance chiave, abbiamo fatto luce sui punti di forza e di debolezza di ciascuna piattaforma, fornendo informazioni utili e praticabili per aziende e sviluppatori. Sia che siate professionisti esperti che cercano di ottimizzare i propri flussi di lavoro, sia che siate un'azienda che vuole accelerare il proprio percorso digitale, questa guida vi fornirà le conoscenze necessarie per prendere decisioni informate nel regno delle piattaforme low-code. Preparatevi a trasformare la vostra strategia di sviluppo e a sperimentare la potenza di low-code.

Cos'è lo sviluppo low-code?

Low-code Lo sviluppo Low-Code è un approccio moderno alla creazione di software che riduce significativamente la necessità di scrivere il codice a mano. Utilizza interfacce visive, drag-and-drop, modelli precostituiti e componenti riutilizzabili per semplificare il processo di sviluppo. Questo approccio democratizza la creazione di software, consentendo a utenti con diversi gradi di competenza tecnica di progettare, costruire e distribuire applicazioni. L'agilità e la velocità intrinseche dello sviluppo di low-code consentono alle organizzazioni di rispondere rapidamente ai cambiamenti del mercato, di snellire i processi aziendali e di migliorare l'esperienza dei clienti. Inoltre, colma il divario tra le esigenze aziendali e le capacità IT, favorendo un ambiente di sviluppo delle applicazioni più collaborativo ed efficiente. Di conseguenza, lo sviluppo low-code è diventato uno strumento fondamentale in un'epoca in cui la trasformazione digitale è cruciale per il vantaggio competitivo.

Vantaggi dello sviluppo low-code

Low-code Lo sviluppo Low-Code offre vantaggi significativi che soddisfano sia i requisiti aziendali che quelli informatici. Innanzitutto, accelera il ciclo di sviluppo del software, consentendo una rapida prototipazione e distribuzione delle applicazioni. Questo vantaggio in termini di velocità di commercializzazione è in linea con l'ambiente aziendale dinamico di oggi, in cui la capacità di cambiare rapidamente è fondamentale. In secondo luogo, democratizza lo sviluppo delle applicazioni, consentendo ai citizen developer, cioè a coloro che non hanno conoscenze approfondite di codifica, di contribuire efficacemente al processo di sviluppo.

Questo amplia il bacino di risorse disponibili per lo sviluppo di applicazioni, attenuando l'impatto della carenza di competenze informatiche. In terzo luogo, le piattaforme low-code promuovono una migliore collaborazione tra le unità IT e aziendali, poiché la natura visiva di queste piattaforme favorisce un linguaggio e una comprensione comuni. Infine, lo sviluppo su low-code spesso porta a una riduzione dei costi, in quanto minimizza la necessità di competenze di codifica specializzate e riduce il tempo dedicato alla manutenzione e al debug delle applicazioni. Di conseguenza, lo sviluppo low-code è un potente strumento strategico per le aziende che cercano di accelerare il loro percorso di trasformazione digitale.

Casi d'uso delle piattaforme low-code

Low-code Le piattaforme Low-Code offrono un'ampia gamma di casi d'uso in vari settori, grazie alla loro flessibilità e velocità. Ecco alcuni scenari comuni in cui vengono impiegate queste piattaforme:

Automazione dei processi aziendali : le piattaforme Low-code possono essere utilizzate per automatizzare attività ripetitive e banali, snellendo i processi e aumentando l'efficienza. Si può andare dall'automazione delle procedure di inserimento dei dipendenti allo snellimento delle operazioni della supply chain.



: le piattaforme possono essere utilizzate per automatizzare attività ripetitive e banali, snellendo i processi e aumentando l'efficienza. Si può andare dall'automazione delle procedure di inserimento dei dipendenti allo snellimento delle operazioni della supply chain. Sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) : La creazione di sistemi CRM personalizzati è un altro caso di utilizzo delle piattaforme low-code . Le aziende possono adattare il CRM alle loro esigenze specifiche, migliorando il servizio e le relazioni con i clienti.



: La creazione di sistemi CRM personalizzati è un altro caso di utilizzo delle piattaforme . Le aziende possono adattare il CRM alle loro esigenze specifiche, migliorando il servizio e le relazioni con i clienti. Sviluppo di applicazioni mobili : le piattaforme Low-code semplificano il processo di creazione di applicazioni mobili, consentendo alle aziende di raggiungere i propri clienti in modo più efficace. Le interfacce drag-and-drop e i modelli precostituiti delle piattaforme facilitano il rapido sviluppo di applicazioni mobili.



: le piattaforme semplificano il processo di creazione di applicazioni mobili, consentendo alle aziende di raggiungere i propri clienti in modo più efficace. Le interfacce e i modelli precostituiti delle piattaforme facilitano il rapido sviluppo di applicazioni mobili. Prototipazione rapida : Le aziende possono utilizzare le piattaforme low-code per creare rapidamente prototipi per testare nuove idee e concetti. Questo accelera il ciclo di innovazione e consente alle aziende di rispondere rapidamente ai cambiamenti del mercato.



: Le aziende possono utilizzare le piattaforme per creare rapidamente prototipi per testare nuove idee e concetti. Questo accelera il ciclo di innovazione e consente alle aziende di rispondere rapidamente ai cambiamenti del mercato. Raccolta e analisi dei dati : le piattaforme Low-code possono essere utilizzate per creare applicazioni che raccolgono e analizzano i dati, fornendo alle aziende preziose informazioni per il processo decisionale.



: le piattaforme possono essere utilizzate per creare applicazioni che raccolgono e analizzano i dati, fornendo alle aziende preziose informazioni per il processo decisionale. Modernizzazione dei sistemi legacy: Invece di sostituire completamente i sistemi legacy, le aziende possono utilizzare le piattaforme low-code per creare interfacce moderne e di facile utilizzo, prolungando così la vita di questi sistemi.



Questi sono solo alcuni esempi dei molti modi in cui le piattaforme low-code possono essere sfruttate. Esse offrono alle aziende la possibilità di adattarsi in modo rapido ed efficiente alle loro esigenze specifiche e alle richieste del mercato.

Le migliori piattaforme low-code nel 2023



Appian



Appian è una piattaforma low-code altamente scalabile che utilizza la tecnologia low-code e fornisce una serie di strumenti avanzati che sono fondamentali per gestire i processi aziendali e automatizzare varie attività. La sua scalabilità consente di gestire efficacemente un aumento significativo della domanda, mantenendo le sue prestazioni e la sua efficacia anche quando il carico di lavoro cresce. Questa caratteristica lo rende una soluzione ideale per aziende di ogni dimensione e settore.

Una delle caratteristiche principali di Appian è la sua interfaccia visiva intuitiva. Questo design user-friendly consente agli sviluppatori di pianificare ed eseguire flussi di lavoro complessi con relativa facilità ed efficienza. Grazie all'interfaccia visiva, gli sviluppatori possono creare una chiara roadmap del processo, aiutandoli a comprendere meglio il flusso di lavoro e a ottimizzarne la progettazione. Questo strumento è particolarmente vantaggioso per i progetti complessi in cui i metodi di codifica tradizionali possono essere troppo lunghi o complicati.

Un'altra caratteristica fondamentale di Appian è la sua suite completa di strumenti e funzionalità. Questa suite è stata progettata per coprire tutti gli aspetti della gestione e dell'automazione dei processi aziendali, assicurando che gli utenti abbiano tutti gli strumenti necessari a portata di mano. Ad esempio, la piattaforma offre la gestione dinamica dei casi, una funzione che consente agli utenti di gestire e seguire i singoli casi in tempo reale, fornendo una chiara panoramica dei loro progressi. Questo strumento consente alle aziende di adattarsi rapidamente a circostanze mutevoli e di prendere decisioni informate sulla base di informazioni aggiornate.

Appian include anche funzionalità di modellazione dei processi, una funzione che offre agli utenti la possibilità di progettare e visualizzare processi aziendali complessi. Con la modellazione dei processi, gli utenti possono creare un modello dettagliato del processo, identificando potenziali colli di bottiglia e aree di miglioramento. Questo strumento può aiutare le aziende a snellire le operazioni e a migliorare l'efficienza.

Infine, la funzione di analisi in tempo reale di Appian fornisce agli utenti un accesso immediato agli indicatori di performance chiave e ad altri dati rilevanti. Questa funzione consente alle aziende di monitorare le loro prestazioni in tempo reale, identificando tendenze e modelli che possono informare il processo decisionale strategico. Questa visibilità in tempo reale sulle operazioni aziendali può fornire preziose indicazioni che possono guidare la crescita e il successo dell'impresa.

Mendix



Mendix è una piattaforma altamente flessibile e adattabile che serve sia gli sviluppatori professionisti che i cittadini sviluppatori, colmando efficacemente il divario tra questi due tipi di utenti distinti. Questa inclusività è resa possibile dalla doppia interfaccia di Mendix, che offre strumenti e funzionalità progettati per soddisfare sia i codificatori esperti che quelli con minori competenze tecniche. In questo modo, democratizza il processo di sviluppo delle applicazioni, consentendo a una gamma più ampia di individui di partecipare e contribuire alla creazione e alla manutenzione delle applicazioni digitali.

Una delle caratteristiche principali di Mendix è il suo ambiente di sviluppo visivamente ricco e basato su modelli. Questo ambiente fornisce una rappresentazione grafica dell'architettura dell'applicazione, facilitando agli utenti la comprensione e la gestione delle complesse relazioni tra i diversi componenti. Questo approccio visivo allo sviluppo delle applicazioni non solo semplifica il processo, ma lo accelera anche. Gli sviluppatori possono identificare e risolvere rapidamente i problemi, apportando le modifiche necessarie al progetto senza dover scorrere le righe di codice. Questo metodo semplificato di sviluppo e distribuzione delle applicazioni contribuisce a velocizzare i tempi di consegna e ad aumentare l'efficienza, il che può rappresentare un vantaggio significativo nel frenetico mondo digitale di oggi.

Oltre alle capacità di modellazione visiva, Mendix offre anche funzionalità di sviluppo assistito dall'intelligenza artificiale (AI). Questa funzione sfrutta una tecnologia AI avanzata per guidare gli utenti durante il processo di sviluppo, fornendo suggerimenti e consigli utili. Ad esempio, l'intelligenza artificiale può identificare potenziali errori o inefficienze nel codice e offrire possibili soluzioni, migliorando così la produttività e riducendo la probabilità di errori.

L'assistente AI può anche offrire indicazioni sulle migliori pratiche di codifica e sviluppo delle app, aiutando gli utenti a migliorare le proprie competenze e conoscenze nel tempo. Questa funzione è particolarmente vantaggiosa per i cittadini sviluppatori, che potrebbero non avere la formazione tecnica degli sviluppatori professionisti, ma che possono comunque contribuire in modo significativo allo sviluppo di app con gli strumenti e le indicazioni giuste.

OutSystems



OutSystems è una piattaforma di spicco nel campo dello sviluppo software, nota per le sue caratteristiche di velocità e agilità. Questa piattaforma si distingue dalla massa per il suo approccio unico alla creazione e all'integrazione delle applicazioni, fornendo agli sviluppatori un'interfaccia altamente visiva e intuitiva. Questo approccio visivo semplifica il processo di sviluppo, rendendolo più accessibile e meno dispendioso in termini di tempo. Di conseguenza, OutSystems si è posizionato come uno strumento altamente desiderabile per le aziende che desiderano accelerare il loro percorso di trasformazione digitale.

Il percorso di trasformazione digitale spesso comporta la migrazione da processi aziendali tradizionali, spesso macchinosi, a processi digitali più efficienti. Con l'accelerazione dell'evoluzione tecnologica, molte imprese cercano di tenere il passo e di rimanere competitive. OutSystems fornisce una soluzione ideale per questo, offrendo una piattaforma che non solo semplifica la creazione di applicazioni, ma la accelera anche in modo significativo. Questa capacità di sviluppo rapido può essere un vantaggio fondamentale per le aziende in un'era digitale sempre più frenetica.

Una delle caratteristiche distintive di OutSystems è la sua capacità di sviluppare applicazioni mobili. In un mondo moderno in cui la tecnologia mobile è onnipresente, la capacità di creare applicazioni mobili potenti e facili da usare è un vantaggio significativo. Con OutSystems, gli sviluppatori possono creare facilmente applicazioni ottimizzate per i dispositivi mobili, assicurando che le aziende possano raggiungere i loro clienti dove sono più spesso: sui loro dispositivi mobili.

Inoltre, OutSystems non si concentra solo sullo sviluppo di nuove applicazioni. Eccelle anche nell'integrazione con i sistemi esistenti. Si tratta di una caratteristica essenziale per molte aziende che dispongono di sistemi legacy che non possono semplicemente abbandonare o sostituire. OutSystems consente agli sviluppatori di creare nuove applicazioni in grado di interagire perfettamente con i sistemi esistenti, garantendo continuità e coerenza all'infrastruttura digitale complessiva dell'azienda. Questa capacità può facilitare in modo significativo il percorso di trasformazione digitale, consentendo alle aziende di sfruttare i sistemi attuali pur continuando a innovare e a progredire.

Oltre a queste caratteristiche, OutSystems offre anche una piattaforma altamente scalabile che può crescere con l'azienda. Con l'evoluzione e l'espansione delle esigenze aziendali, anche le applicazioni costruite su OutSystems possono crescere. Questa scalabilità garantisce che la piattaforma rimanga una soluzione valida per le aziende a lungo termine, in grado di adattarsi alle mutevoli esigenze e circostanze.

Quickbase



Quickbase è una piattaforma altamente adattabile e flessibile, progettata per un pubblico specifico: gli utenti aziendali che desiderano sviluppare applicazioni personalizzate senza doversi addentrare nella complessità della scrittura del codice. Questa caratteristica di sviluppo low-code/no-code la rende una scelta eccellente per gli utenti non tecnici che desiderano creare applicazioni uniche e personalizzate che soddisfino le loro specifiche esigenze aziendali, senza richiedere conoscenze tecniche approfondite o competenze di codifica.

La piattaforma è particolarmente abile nel creare applicazioni basate sui dati, un requisito fondamentale per molte aziende nell'attuale mondo incentrato sui dati. Le applicazioni data-driven sono cruciali per le aziende che si basano pesantemente sui dati per prendere decisioni, fare previsioni e definire strategie. Quickbase consente a queste aziende di creare applicazioni in grado di raccogliere, analizzare e presentare i dati in modo semplice e accessibile. Questa capacità consente alle aziende di trasformare i dati grezzi in informazioni utili, favorendo così un processo decisionale e una pianificazione strategica efficaci.

Inoltre, la competenza di Quickbase non si limita alla creazione di applicazioni autonome. Offre anche capacità di integrazione con altri software popolari, che ne migliorano la funzionalità e la versatilità. Per esempio, Quickbase può facilmente integrarsi con Salesforce e NetSuite, due piattaforme software aziendali ampiamente utilizzate. Questa interoperabilità consente alle aziende di creare un ecosistema interconnesso di applicazioni, che lavorano tutte insieme senza problemi. Questo può portare a una maggiore efficienza, poiché i dati possono essere condivisi tra le varie applicazioni, eliminando la necessità di trasferire o duplicare manualmente i dati.

Le capacità di integrazione di Quickbase significano anche che si tratta di una soluzione altamente adattabile per le aziende. Può inserirsi perfettamente nell'infrastruttura software esistente di un'azienda, collegandosi con altri software per espandere le sue capacità. Questa adattabilità significa che un'azienda non ha bisogno di rivedere il suo intero sistema per accogliere Quickbase. Al contrario, può semplicemente aggiungere Quickbase alla sua configurazione esistente, aggiungendo così nuove capacità e migliorando la funzionalità complessiva.

Inoltre, Quickbase non è una piattaforma rigida con un approccio unico. È invece una piattaforma che offre un alto grado di personalizzazione. Ciò significa che le aziende possono modificare e adattare le loro applicazioni Quickbase per adattarle perfettamente alle loro esigenze e preferenze. Questo livello di personalizzazione può aiutare le aziende a creare soluzioni software su misura per i loro requisiti operativi unici.

Zoho Creator



Zoho Creator è una piattaforma innovativa che presenta un'interfaccia intuitiva e facile da usare insieme a una serie di applicazioni precostituite, che la rendono una scelta ideale soprattutto per le piccole imprese e gli utenti individuali. Questi utenti hanno spesso bisogno di un'esperienza semplice e senza problemi quando si tratta di creare e gestire applicazioni, e Zoho Creator è stato progettato per soddisfare perfettamente queste esigenze.

La piattaforma si distingue per la sua semplicità e facilità d'uso, che la rendono altamente accessibile anche agli utenti che non hanno conoscenze tecniche approfondite o competenze di codifica. La sua interfaccia è pulita, intuitiva e progettata tenendo conto della comodità dell'utente. Ciò riduce la curva di apprendimento tipicamente associata all'utilizzo di una nuova piattaforma, consentendo agli utenti di iniziare a creare applicazioni in modo rapido ed efficiente.

Una delle caratteristiche principali di Zoho Creator è l'ampia gamma di applicazioni precostituite. Queste applicazioni coprono una varietà di casi d'uso e processi aziendali, offrendo un rapido inizio alle aziende che desiderano digitalizzare le proprie attività. Questa caratteristica non solo consente di risparmiare tempo e fatica, ma permette anche alle aziende di concentrarsi sulla personalizzazione e sull'adattamento di queste applicazioni alle loro esigenze specifiche, piuttosto che costruirle da zero.

Tuttavia, le capacità di Zoho Creator vanno ben oltre le applicazioni precostituite. La piattaforma offre anche potenti funzionalità di automazione, che consentono alle aziende di semplificare le operazioni e aumentare l'efficienza. Queste funzionalità di automazione possono gestire attività ripetitive, liberando tempo per i dipendenti dell'azienda che possono così concentrarsi su attività più strategiche e a valore aggiunto. Questo può portare a significativi miglioramenti nella produttività e nell'efficienza operativa.

Kissflow



Kissflow è una piattaforma di lavoro digitale completa e unificata, progettata per fornire una soluzione all-in-one alle aziende che desiderano semplificare le proprie operazioni e migliorare la produttività. La piattaforma si distingue nel campo dell'automazione dei flussi di lavoro, della gestione dei progetti e dei casi, grazie alle sue capacità low-code. L'incorporazione della tecnologia low-code consente agli utenti di creare e modificare le applicazioni con una codifica minima, rendendolo uno strumento altamente accessibile sia per gli utenti tecnici che per quelli non tecnici.

Il cuore della piattaforma Kissflow è l'impegno per l'automazione del flusso di lavoro. Questa caratteristica è fondamentale nell'ambiente aziendale odierno, dove efficienza e produttività sono fondamentali. L'automazione dei flussi di lavoro consente alle aziende di automatizzare le attività ripetitive e dispendiose in termini di tempo, liberando il tempo dei dipendenti per concentrarsi su attività più strategiche e ad alto valore. Con Kissflow, le aziende possono automatizzare un'ampia gamma di processi, da attività semplici come l'inserimento di dati a flussi di lavoro complessi che coinvolgono più fasi e partecipanti.

La gestione dei progetti è un'altra area in cui Kissflow brilla. La gestione dei progetti può essere un compito complesso e impegnativo, che coinvolge molte parti in movimento e richiede un'attenta coordinazione e comunicazione. Kissflow offre una serie di strumenti e funzionalità progettati per semplificare la gestione dei progetti, aiutando i team a organizzarsi, a tenere traccia dei progressi e a collaborare in modo efficace. Questo può portare a un miglioramento dei risultati del progetto, con il completamento delle attività nei tempi previsti e nel rispetto del budget.

Salesforce Lightning



Salesforce Lightning è una piattaforma low-code tecnologicamente avanzata, basata su componenti e progettata specificamente per consentire la creazione e la personalizzazione di applicazioni Salesforce. Sfruttando questa piattaforma, le aziende possono migliorare il loro ambiente Salesforce e offrire un'esperienza utente superiore, migliorando così in modo significativo le loro capacità di gestione delle relazioni con i clienti (CRM).

Il principio alla base di Salesforce Lightning è la sua architettura basata su componenti. Ciò significa essenzialmente che la piattaforma è costituita da più componenti riutilizzabili, ciascuno con una funzione specifica, che possono essere combinati in vari modi per creare applicazioni. Questa modularità semplifica notevolmente il processo di sviluppo delle applicazioni, in quanto gli sviluppatori possono utilizzare componenti preesistenti invece di dover scrivere ogni pezzo di codice da zero.

Un altro vantaggio del design basato sui componenti è la flessibilità che offre. Gli sviluppatori possono facilmente aggiungere, rimuovere o riorganizzare i componenti secondo le necessità, consentendo una facile personalizzazione e adattamento delle applicazioni per soddisfare specifici requisiti aziendali o esigenze degli utenti. Questa flessibilità garantisce che le applicazioni costruite su Salesforce Lightning possano evolversi e adattarsi alle mutevoli esigenze dell'azienda.

Una delle principali attrattive di Salesforce Lightning è rappresentata dalle sue funzionalità low-code. Riducendo la quantità di codice necessaria per creare un'applicazione, Salesforce Lightning rende il processo di sviluppo più rapido, più semplice e più accessibile, soprattutto per coloro che non hanno grandi capacità di codifica. Questo apre la possibilità di sviluppare applicazioni a una gamma più ampia di utenti all'interno di un'organizzazione, favorendo un approccio più inclusivo e collaborativo allo sviluppo di applicazioni.

Inoltre, Salesforce Lightning non si limita ad accelerare lo sviluppo delle applicazioni, ma ne migliora anche le funzionalità, soprattutto in termini di gestione delle relazioni con i clienti. Salesforce è rinomato per i suoi potenti strumenti CRM e Salesforce Lightning consente alle aziende di sfruttare questi strumenti in modo più efficace. Creando applicazioni Salesforce personalizzate, le aziende possono adattare l'approccio CRM alle loro esigenze specifiche, ottenendo un coinvolgimento più efficace dei clienti, un servizio clienti migliore e, in ultima analisi, relazioni più solide con i clienti.

Microsoft Power Apps



Microsoft Power Apps è una piattaforma altamente qualificata che offre una soluzione low-code specificamente progettata per funzionare all'interno dell'ampio ecosistema Microsoft. Questa piattaforma ha un valore immenso per le aziende che desiderano creare e personalizzare le applicazioni in modo rapido ed efficiente senza dover ricorrere a una codifica approfondita. L'unicità e la forza di Microsoft Power Apps sono da attribuire alle sue capacità di integrazione perfetta con una miriade di altri prodotti Microsoft, come Office 365 e Dynamics 365, che consentono alle aziende di costruire applicazioni che si allineano perfettamente con la loro attuale infrastruttura software.

Come parte della Microsoft Power Platform - che comprende anche Power Automate, Power BI e Power Virtual Agents - Microsoft Power Apps consente agli utenti di creare rapidamente applicazioni utilizzando un'interfaccia drag-and-drop e modelli precostituiti, semplificando così il processo di sviluppo delle applicazioni. Questo approccio low-code è particolarmente vantaggioso per le aziende in quanto democratizza lo sviluppo di applicazioni, rendendolo accessibile sia agli sviluppatori professionisti che ai cittadini. Questa ampia accessibilità incoraggia un approccio più inclusivo e collaborativo allo sviluppo di applicazioni all'interno di un'organizzazione, favorendo l'innovazione e l'efficienza.

Un punto di forza notevole di Microsoft Power Apps è la sua profonda capacità di integrazione con altri prodotti Microsoft. Dato che molte aziende utilizzano ampiamente prodotti come Office 365 per le attività quotidiane e Dynamics 365 per la gestione delle relazioni con i clienti e l'ERP, la possibilità di creare applicazioni in grado di integrarsi perfettamente con questi strumenti rappresenta un vantaggio significativo. L'integrazione consente agli utenti di creare applicazioni che estendono le funzionalità di questi strumenti, con il risultato di flussi di lavoro più efficienti e una maggiore produttività.

Nintex



Nintex è una piattaforma di spicco nel campo della gestione dei processi aziendali, molto apprezzata per le sue solide capacità di automazione dei flussi di lavoro. Questa piattaforma facilita la progettazione e la gestione di flussi di lavoro complessi, che richiedono una codifica minima, rendendola così una soluzione di facile utilizzo per le aziende. Il punto di forza della piattaforma sta nella sua capacità di consentire agli utenti di automatizzare processi aziendali complessi con relativa facilità, migliorando l'efficienza operativa e la produttività.

L'automazione dei flussi di lavoro è al centro delle funzionalità di Nintex. La piattaforma è progettata per consentire agli utenti, anche a quelli che non hanno conoscenze tecniche approfondite o competenze di codifica, di tracciare intricati flussi di lavoro, automatizzarli e gestirli in modo efficace. Questa capacità è fondamentale per snellire i processi aziendali, eliminare le attività manuali che richiedono tempo e ridurre la probabilità di errori umani. Automatizzando le attività di routine, le aziende possono liberare il tempo dei dipendenti per concentrarsi su attività più strategiche e a valore aggiunto, migliorando così la produttività complessiva.

Ma le capacità di Nintex vanno ben oltre la semplice automazione dei flussi di lavoro. La piattaforma offre anche una suite di funzionalità per l'automazione dei documenti, un'altra area critica per molte aziende. L'automazione dei documenti comporta la creazione di documenti digitali basati su file modello e input di dati, riducendo il tempo e l'impegno tipicamente associati alla creazione manuale dei documenti. Le funzionalità di Nintex per l'automazione dei documenti possono rappresentare una svolta per le aziende che creano frequentemente documenti come fatture, contratti o rapporti. Automatizzando questi processi, le aziende possono garantire una maggiore precisione, coerenza ed efficienza nei processi di creazione dei documenti.

Inoltre, Nintex non si limita alla sola automazione dei flussi di lavoro e dei documenti, ma abbraccia anche la potenza dell'automazione robotica dei processi (RPA). La RPA prevede l'uso di robot software, o "bot", per automatizzare le attività di routine che di solito richiedono l'intervento umano. Le funzionalità RPA di Nintex consentono alle aziende di automatizzare un numero ancora maggiore di processi, migliorando ulteriormente l'efficienza e la produttività. Da attività semplici come l'inserimento di dati a operazioni più complesse che coinvolgono più sistemi, le funzioni RPA di Nintex possono gestire un'ampia gamma di attività.

Quixy



Quixy è una piattaforma low-code basata sul cloud e progettata per offrire alle aziende un'ampia gamma di funzionalità di personalizzazione e automazione. Questa piattaforma gode di una solida reputazione per la sua capacità di creare applicazioni di livello aziendale e offre una suite completa di funzionalità che comprende la gestione dei processi aziendali (BPM), la gestione delle relazioni con i clienti (CRM), la gestione dei progetti e la gestione della conformità.

L'approccio della piattaforma low-code è particolarmente vantaggioso per le aziende, in quanto consente la rapida creazione di applicazioni personalizzate con un minimo di codifica. Questo democratizza lo sviluppo delle applicazioni, rendendolo accessibile sia agli sviluppatori professionisti che ai cittadini, favorendo l'innovazione e la collaborazione all'interno delle organizzazioni. Inoltre, l'approccio di low-code snellisce il processo di sviluppo, consentendo alle aziende di creare applicazioni in modo rapido ed efficiente, risparmiando tempo e risorse.

La personalizzazione di Quixy è un'altra caratteristica di spicco. La piattaforma offre alle aziende ampie possibilità di personalizzazione, consentendo loro di adattare le applicazioni alle loro esigenze specifiche. L'interfaccia drag-and-drop della piattaforma consente di aggiungere, rimuovere o riorganizzare facilmente i componenti dell'applicazione, permettendo alle aziende di creare flussi di lavoro personalizzati che corrispondono alle loro specifiche esigenze operative.

Inoltre, Quixy offre solide funzionalità di automazione. La piattaforma consente alle aziende di automatizzare le attività ripetitive e dispendiose in termini di tempo, liberando il tempo dei dipendenti per concentrarsi su attività più strategiche. Dalle semplici attività di inserimento dati ai flussi di lavoro più complessi, le funzionalità di automazione della piattaforma consentono alle aziende di migliorare significativamente l'efficienza operativa e la produttività.

Il BPM è un'altra caratteristica fondamentale di Quixy. La piattaforma fornisce una suite di strumenti per progettare, modellare, eseguire e monitorare i processi aziendali. Mappando i processi aziendali all'interno di Quixy, le aziende possono creare una rappresentazione digitale delle loro operazioni, identificare le inefficienze e i colli di bottiglia e ottimizzare i processi di conseguenza. Questa funzione può portare a significativi miglioramenti nell'efficienza operativa, nella produttività e nel risparmio dei costi.

Anche le funzionalità CRM di Quixy sono degne di nota. La piattaforma offre una serie completa di funzionalità progettate per migliorare il coinvolgimento dei clienti, migliorare il servizio clienti e promuovere relazioni più forti con i clienti. Creando applicazioni CRM personalizzate all'interno di Quixy, le aziende possono adattare il loro approccio alla gestione dei clienti alle loro esigenze specifiche, migliorando così l'efficacia delle loro operazioni rivolte ai clienti.

Infine, Quixy offre funzionalità di gestione della conformità. La gestione della conformità è fondamentale per molte aziende, in particolare per quelle che operano in settori regolamentati. Le funzionalità di Quixy per la gestione della conformità aiutano le aziende a rispettare le normative, le politiche e gli standard specifici del settore, riducendo così il rischio di non conformità e le relative sanzioni.

Creatio



Creatio è una piattaforma dinamica che offre una miscela unica di funzionalità di low-code, gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e strumenti di gestione dei processi aziendali (BPM). Consente alle aziende di semplificare le operazioni, automatizzare i processi e migliorare l'esperienza dei clienti. La piattaforma di Creatio è progettata per facilitare la creazione di applicazioni personalizzate, con le funzionalità di low-code che semplificano il processo di sviluppo e i potenti strumenti CRM e BPM che migliorano le funzionalità di queste applicazioni.

Particolarmente degne di nota sono le funzionalità di Creatio su low-code, che consentono alle aziende di creare applicazioni in modo rapido ed efficiente con una codifica minima. L'interfaccia AI della piattaforma migliora ulteriormente il processo di sviluppo, fornendo strumenti di progettazione di facile utilizzo che facilitano la creazione di applicazioni senza la necessità di conoscenze tecniche approfondite. Questi strumenti riducono il tempo e l'impegno tipicamente associati alla creazione di applicazioni personalizzate, liberando le risorse delle aziende per concentrarsi su altre aree chiave delle loro attività.

Oltre alle funzionalità di low-code, Creatio offre strumenti CRM e BPM. Gli strumenti CRM della piattaforma consentono alle aziende di gestire in modo più efficace le relazioni con i clienti, migliorandone il coinvolgimento e la soddisfazione. Gli strumenti BPM della piattaforma consentono alle aziende di semplificare le operazioni, automatizzare le attività di routine e identificare le aree di ottimizzazione. La combinazione di questi strumenti consente alle aziende di migliorare l'efficienza operativa, ridurre i costi e favorire la crescita.

Anche gli strumenti di modellazione dei processi di Creatio sono degni di nota. Questi strumenti consentono alle aziende di progettare flussi di lavoro personalizzati che corrispondono alle loro specifiche esigenze operative. Mappando i processi aziendali all'interno della piattaforma, le aziende possono creare una rappresentazione digitale delle loro operazioni, identificare le inefficienze e i colli di bottiglia e ottimizzare i processi di conseguenza. Questa funzione può portare a significativi miglioramenti nell'efficienza operativa, nella produttività e nel risparmio dei costi.

Inoltre, la piattaforma di Creatio è altamente personalizzabile e consente alle aziende di adattare le applicazioni e i flussi di lavoro alle loro esigenze specifiche. L'interfaccia della piattaforma drag-and-drop consente di aggiungere, rimuovere o riorganizzare facilmente i componenti dell'applicazione, permettendo alle aziende di creare flussi di lavoro personalizzati in base alle loro specifiche esigenze operative.

Scegliere No-Code: un'alternativa migliore al Low-Code

La scelta di una piattaformano-code può essere un'alternativa convincente alle soluzioni low-code per diversi motivi. No-code piattaforme sono progettate per consentire agli utenti con competenze tecniche scarse o nulle di creare, testare e distribuire applicazioni utilizzando interfacce drag-and-drop visive. Questo democratizza lo sviluppo delle applicazioni, consentendo agli utenti aziendali e ai cittadini sviluppatori di creare soluzioni senza l'intervento di uno sviluppatore.

Ecco alcuni motivi per cui le piattaforme no-code potrebbero essere un'alternativa migliore:

Semplicità e velocità : le piattaforme No-code sono incredibilmente facili da usare e consentono agli utenti non tecnici di creare applicazioni senza dover imparare a codificare o a comprendere architetture software complesse. Questo non solo semplifica il processo di sviluppo, ma riduce anche in modo significativo il time-to-market delle nuove applicazioni.

: le piattaforme sono incredibilmente facili da usare e consentono agli utenti non tecnici di creare applicazioni senza dover imparare a codificare o a comprendere architetture software complesse. Questo non solo semplifica il processo di sviluppo, ma riduce anche in modo significativo il time-to-market delle nuove applicazioni. Efficienza dei costi : le piattaforme No-code riducono la necessità di sviluppatori qualificati, abbassando così il costo complessivo dello sviluppo del software. Inoltre, riducono al minimo i costi di manutenzione e di debug.

: le piattaforme riducono la necessità di sviluppatori qualificati, abbassando così il costo complessivo dello sviluppo del software. Inoltre, riducono al minimo i costi di manutenzione e di debug. Responsabilizzazione degli utenti aziendali : Con le piattaforme no-code , gli utenti aziendali possono creare soluzioni personalizzate per soddisfare le loro esigenze specifiche senza dover attendere il supporto dell'IT. Ciò aumenta la produttività e l'agilità, in quanto gli utenti aziendali possono iterare le loro soluzioni in tempo reale.

: Con le piattaforme , gli utenti aziendali possono creare soluzioni personalizzate per soddisfare le loro esigenze specifiche senza dover attendere il supporto dell'IT. Ciò aumenta la produttività e l'agilità, in quanto gli utenti aziendali possono iterare le loro soluzioni in tempo reale. Innovazione e sperimentazione : le piattaforme No-code offrono un ambiente sicuro per l'innovazione e la sperimentazione. Le aziende possono testare rapidamente nuove idee, raccogliere il feedback degli utenti e apportare le modifiche necessarie prima di investire pesantemente nello sviluppo su larga scala.

: le piattaforme offrono un ambiente sicuro per l'innovazione e la sperimentazione. Le aziende possono testare rapidamente nuove idee, raccogliere il feedback degli utenti e apportare le modifiche necessarie prima di investire pesantemente nello sviluppo su larga scala. Scalabilità: le piattaforme No-code sono progettate per scalare con le esigenze aziendali. Man mano che l'azienda cresce, le applicazioni costruite con le piattaforme no-code possono essere facilmente estese o modificate per soddisfare i requisiti che cambiano.

Uno dei migliori esempi di tali piattaforme è AppMaster. Si tratta di una piattaforma unica con la quale è possibile creare applicazioni web, applicazioni mobili e backend. Inoltre, si ha la possibilità di prelevare il codice sorgente.

Vantaggi e svantaggi dello sviluppo Low-Code

Low-code Lo sviluppo Low-Code presenta sia vantaggi unici che potenziali svantaggi che le organizzazioni devono considerare quando scelgono il loro approccio di sviluppo. Ecco una prospettiva equilibrata:

Vantaggi dello sviluppo low-code

Maggiore velocità di sviluppo : le piattaforme Low-code consentono di sviluppare e distribuire rapidamente le applicazioni, riducendo significativamente il time-to-market.



: le piattaforme consentono di sviluppare e distribuire rapidamente le applicazioni, riducendo significativamente il time-to-market. Minori barriere tecniche : Grazie alle interfacce di progettazione visiva e ai componenti precostituiti, i non sviluppatori possono contribuire al processo di sviluppo, colmando il divario tra IT e unità aziendali.



: Grazie alle interfacce di progettazione visiva e ai componenti precostituiti, i non sviluppatori possono contribuire al processo di sviluppo, colmando il divario tra IT e unità aziendali. Riduzione dei costi : Riducendo la necessità di competenze di codifica specializzate e diminuendo il tempo speso per lo sviluppo, la manutenzione e il debug, le piattaforme low-code possono portare a sostanziali risparmi sui costi.



: Riducendo la necessità di competenze di codifica specializzate e diminuendo il tempo speso per lo sviluppo, la manutenzione e il debug, le piattaforme possono portare a sostanziali risparmi sui costi. Scalabilità : le piattaforme Low-code sono spesso dotate di funzioni di scalabilità integrate, che consentono alle applicazioni di crescere ed evolversi in base alle esigenze dell'azienda.



: le piattaforme sono spesso dotate di funzioni di scalabilità integrate, che consentono alle applicazioni di crescere ed evolversi in base alle esigenze dell'azienda. Collaborazione e innovazione: le piattaforme Low-code facilitano la collaborazione tra le diverse parti interessate e consentono ai team di sperimentare e innovare.



Svantaggi dello sviluppo low-code

Personalizzazione limitata : Sebbene le piattaforme low-code siano eccellenti per le applicazioni di uso generale, possono essere limitanti per la creazione di applicazioni altamente personalizzate o che richiedono funzionalità complesse e uniche.



: Sebbene le piattaforme siano eccellenti per le applicazioni di uso generale, possono essere limitanti per la creazione di applicazioni altamente personalizzate o che richiedono funzionalità complesse e uniche. Blocco del fornitore : Una volta che si inizia a costruire applicazioni su una particolare piattaforma, la migrazione a un'altra piattaforma in futuro può essere impegnativa e costosa.



: Una volta che si inizia a costruire applicazioni su una particolare piattaforma, la migrazione a un'altra piattaforma in futuro può essere impegnativa e costosa. Prestazioni : Le applicazioni costruite con le piattaforme low-code potrebbero non avere le stesse prestazioni di quelle codificate tradizionalmente, soprattutto per le applicazioni su larga scala e ad alta intensità di risorse.



: Le applicazioni costruite con le piattaforme potrebbero non avere le stesse prestazioni di quelle codificate tradizionalmente, soprattutto per le applicazioni su larga scala e ad alta intensità di risorse. Sicurezza e conformità : Sebbene la maggior parte delle piattaforme low-code segua le best practice in materia di sicurezza, garantire la conformità a specifiche normative di settore può richiedere uno sforzo aggiuntivo.



: Sebbene la maggior parte delle piattaforme segua le best practice in materia di sicurezza, garantire la conformità a specifiche normative di settore può richiedere uno sforzo aggiuntivo. Costi su scala: Sebbene le piattaforme low-code possano ridurre i costi di sviluppo iniziali, i costi di licenza e di utilizzo possono aumentare con l'incremento del numero di applicazioni o di utenti.



Alla luce di questi fattori, è fondamentale che le organizzazioni valutino attentamente le proprie esigenze specifiche, le risorse e gli obiettivi strategici prima di adottare un approccio di sviluppo low-code.

Come utilizzare le piattaforme low-code per la vostra azienda

Sfruttare le piattaforme low-code per la vostra azienda può trasformare il modo in cui create e implementate le soluzioni software. Ecco una guida passo passo su come utilizzare le piattaforme low-code:

Identificare le esigenze aziendali: Iniziate definendo chiaramente il problema che intendete risolvere o il processo che volete migliorare. Comprendete le esigenze specifiche della vostra azienda e degli utenti finali. Questo guiderà la progettazione dell'applicazione. Scegliere la giusta piattaforma low-code: Valutate le diverse piattaforme low-code in base alle loro caratteristiche, alla facilità d'uso, alle capacità di integrazione, alla scalabilità e al costo. La piattaforma migliore per la vostra azienda dipenderà dalle vostre esigenze e risorse specifiche. Progettare l'applicazione: Utilizzate le interfacce visive e i modelli precostituiti forniti dalla piattaforma low-code per progettare la vostra applicazione. Definite i flussi di lavoro dell'applicazione, le interfacce e le integrazioni con altri sistemi. Test e iterazione: Una volta pronta la versione iniziale dell'applicazione, testatela a fondo per identificare e correggere eventuali bug o problemi. Raccogliete i feedback degli utenti finali e usateli per perfezionare l'applicazione. Le piattaforme Low-code facilitano l'iterazione rapida, consentendovi di migliorare continuamente la vostra applicazione. Distribuire e monitorare: Dopo i test, distribuite l'applicazione. Monitoratene le prestazioni e l'utilizzo per assicurarvi che soddisfi le esigenze aziendali e degli utenti. Utilizzate le analisi fornite dalla piattaforma per identificare le aree di miglioramento. Formare il team: Assicuratevi che il vostro team sia a proprio agio nell'uso della piattaforma e delle nuove applicazioni. Ciò può comportare sessioni di formazione o workshop. Ricordate che uno dei vantaggi principali delle piattaforme low-code è la loro capacità di mettere gli utenti non tecnici in condizione di contribuire attivamente al processo di sviluppo delle applicazioni. Aggiornamento e miglioramento continui: L'agilità delle piattaforme low-code consente di apportare facilmente aggiornamenti o modifiche alle applicazioni in base all'evoluzione delle esigenze aziendali. Si tratta di un processo continuo di miglioramento e adattamento.

Ricordate che ogni azienda è unica e il modo in cui utilizzate una piattaforma low-code dipende dalle vostre esigenze, capacità e obiettivi specifici. È essenziale affrontare lo sviluppo di low-code con una strategia chiara per sfruttare appieno i vantaggi di questa potente tecnologia.

In conclusione

Nell'era digitale in rapida evoluzione, le piattaforme low-code sono emerse come uno strumento vitale, in grado di favorire l'efficienza, l'agilità e la democratizzazione dello sviluppo delle applicazioni. Queste piattaforme, che si rivolgono sia agli sviluppatori professionisti che ai cittadini, non solo stanno plasmando il futuro dello sviluppo del software, ma permettono anche alle aziende di tenere il passo con le richieste del mercato dinamico.

La scelta della piattaforma giusta può basarsi su numerosi fattori, come la scalabilità, le capacità di integrazione, la facilità d'uso e il costo, ma la comprensione delle esigenze specifiche della vostra azienda è fondamentale. Sfruttare la potenza dello sviluppo su low-code può avere un impatto significativo sulla vostra azienda, riducendo il time-to-market, favorendo l'innovazione e promuovendo un ambiente di sviluppo collaborativo.

Tuttavia, è fondamentale ricordare che, come ogni tecnologia, anche le piattaforme low-code presentano una serie di problemi. Per prendere una decisione informata è essenziale valutare attentamente i potenziali svantaggi, come la personalizzazione limitata, il potenziale vendor lock-in e l'aumento dei costi su scala.

In definitiva, l'adozione delle piattaforme low-code rappresenta un cambiamento entusiasmante nel paradigma di sviluppo del software, che mette il potere nelle mani degli utenti, riduce la dipendenza da competenze di codifica specializzate e apre un mondo di possibilità per le aziende pronte ad abbracciarlo. Navigate in questa nuova frontiera con una mentalità aperta e le ricompense potrebbero essere trasformative.