Tradycyjny potok nauki o danych staje się coraz bardziej złożony i czasochłonny. Platformy do nauki o danych typu "no-code" i "low-code" oferują bardziej usprawniony i wydajny przepływ pracy, który może pomóc w przyspieszeniu procesu eksperymentowania i wdrażania nauki o danych.

Platformy do nauki danych bez kodu i z niskim kodem zapewniają wizualny interfejs typu "przeciągnij i upuść", który nie wymaga umiejętności kodowania. Dzięki temu użytkownicy nietechniczni mogą łatwo rozpocząć pracę z nauką o danych bez konieczności uczenia się skomplikowanych języków programowania.

Ponadto platformy do nauki o danych typu "no-code" i "low-code" oferują wstępnie zbudowane modele i szablony, co pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek w porównaniu z budowaniem modeli od podstaw. Platformy te ułatwiają również wdrażanie modeli do produkcji, ponieważ często posiadają wbudowane narzędzia do zarządzania i monitorowania modeli.

Ogólnie rzecz biorąc, platformy no-code i low-code data science oferują bardziej dostępny i przyjazny dla użytkownika sposób realizacji projektów data science. W miarę wzrostu zapotrzebowania na naukę o danych, platformy te będą prawdopodobnie coraz bardziej popularne, ponieważ oferują bardziej efektywny sposób przeprowadzania eksperymentów z zakresu nauki o danych i wdrażania modeli do produkcji.

Jaka jest definicja Data Science?

Data Science to nauka o danych. Polega na wydobywaniu informacji z danych i wykorzystywaniu ich do rozwiązywania problemów w świecie rzeczywistym. Data Science to proces, który wykorzystuje metody naukowe, algorytmy i systemy, aby wydobyć wiedzę i spostrzeżenia z danych.

Celem Data Science jest podejmowanie lepszych decyzji poprzez zrozumienie danych. Data Science może być stosowana w każdej dziedzinie, w której występują dane, np. w medycynie, finansach, marketingu i produkcji. Niektóre techniki wykorzystywane w Data Science to uczenie maszynowe, analiza statystyczna i eksploracja danych.

Jak działa nauka o danych?

danych - W tym etapie, różne metody są stosowane do przetworzonych danych, aby uzyskać spostrzeżenia. Techniki analizy danych mogą być zarówno opisowe jak i predykcyjne. Wizualizacja danych - Jest to ostatni etap, w którym wnioski uzyskane z danych są przedstawiane w formie graficznej lub obrazkowej. Wizualizacja danych pomaga w lepszym zrozumieniu danych, a także wspomaga podejmowanie decyzji.

Czy nauka o danych jest możliwa bez kodowania?

Ponieważ nie ma konkretnej definicji nauki o danych, istnieje wiele poglądów na ten temat. Niektórzy eksperci twierdzą, że nauka o danych bez kodowania jest możliwa, podczas gdy inni się z tym nie zgadzają. Istnieje kilka kluczowych powodów, dla których niektórzy uważają, że nauka o danych bez kodowania jest możliwa. Po pierwsze, nauka o danych ogólnie zajmuje się wydobywaniem spostrzeżeń z danych.

Można to zrobić za pomocą wizualnych narzędzi programistycznych, które nie wymagają kodowania. Po drugie, istnieje wiele wstępnie zbudowanych modeli i algorytmów dostępnych, które naukowcy danych mogą wykorzystać bez konieczności pisania jakiegokolwiek kodu. Wreszcie, wraz ze wzrostem sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML), coraz częściej możliwe jest uzyskanie wglądu w dane bez pisania kodu.

Z drugiej strony, jest też kilka powodów, dla których niektórzy uważają, że nauka o danych bez kodowania jest niemożliwa:

Aby zrozumieć i manipulować danymi, pewien poziom kodowania jest często niezbędny.

Kodowanie jest zwykle wymagane do budowania niestandardowych modeli i algorytmów.

Nawet przy wzroście AI i ML, technologie te nadal wymagają pewnego poziomu kodowania, aby można je było skutecznie wykorzystać.

Ogólnie rzecz biorąc, nie ma dobrej lub złej odpowiedzi na to pytanie. Ostatecznie zależy to od konkretnej definicji nauki o danych i indywidualnych preferencji naukowców zajmujących się danymi.

Jakie kodowanie jest najlepsze dla nauki o danych?

Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Różne języki kodowania lepiej nadają się do różnych zadań w ramach nauki o danych. Niektóre z najbardziej popularnych języków kodowania dla nauki o danych obejmują Python, R i MATLAB. Każdy z nich ma swoje mocne i słabe strony, dlatego ważne jest, aby wybrać odpowiedni język do konkretnego zadania. Python to uniwersalny język popularny ze względu na łatwość użycia, natomiast R to potężny język programowania statystycznego. MATLAB jest popularnym wyborem dla wizualizacji danych i uczenia maszynowego. Ostatecznie najlepszym językiem kodowania dla nauki o danych jest ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Ogólnie rzecz biorąc, Python jest uważany za najlepszy język kodowania dla nauki o danych, chociaż inne są również popularne wśród naukowców zajmujących się danymi. Głównym powodem, dla którego Python jest tak popularny, jest to, że jest stosunkowo łatwy do nauczenia się w porównaniu z innymi językami i ma ogromny zakres bibliotek i narzędzi dostępnych do wspierania zadań nauki o danych. Dodatkowo, Python jest szeroko stosowany w wielu innych dziedzinach, takich jak tworzenie stron internetowych, więc znalezienie osób z umiejętnościami, których potrzebujesz, jest stosunkowo łatwe. Istnieją jednak również pewne wady używania Pythona, takie jak bycie powolnym w porównaniu z językami takimi jak C++.

Czy naukowcy zajmujący się danymi używają kodu VS?

Tak, wielu naukowców danych używa kodu VS, ponieważ jest to popularny, open-source'owy edytor kodu, który oferuje wspaniałe funkcje i rozszerzenia dla nauki o danych. Niektóre funkcje, które sprawiają, że VS code jest idealny dla nauki o danych, obejmują wsparcie dla notatników Jupyter, integrację z popularnymi bibliotekami nauki o danych oraz wbudowane funkcje debugowania i wizualizacji danych. Ponadto kod VS jest wysoce konfigurowalny, dzięki czemu naukowcy zajmujący się nauką o danych mogą dostosować go do swoich specyficznych potrzeb i przepływów pracy.

Posiada również takie funkcje jak podświetlanie składni, uzupełnianie kodu i narzędzia do debugowania. Podczas gdy wiele IDE (Integrated Development Environments) jest dostępnych dla naukowców zajmujących się danymi, VS code jest popularnym wyborem ze względu na łatwość użycia i elastyczność.

Czy nauka o danych ma więcej kodowania?

Nie ma wątpliwości, że nauka o danych stała się jedną z najgorętszych dziedzin w ostatnich latach. Szybkie wyszukiwanie na stronach internetowych z ofertami pracy ujawni tysiące otwartych stanowisk dla naukowców zajmujących się danymi, a mediana wynagrodzenia dla tych ról jest znacznie powyżej średniej. Ale co tak naprawdę trzeba zrobić, aby zostać naukowcem od danych?

Jednym z najczęstszych błędnych przekonań na temat nauki o danych jest to, że wymaga ona dużej ilości kodowania. To nie może być dalsze od prawdy! Chociaż kodowanie jest z pewnością cenną umiejętnością dla naukowców zajmujących się danymi, nie jest ono tak ważne, jak wielu uważa.

Jeśli więc kodowanie nie jest najważniejszą umiejętnością dla naukowców zajmujących się danymi, to co nią jest? Trzy najważniejsze umiejętności dla naukowców zajmujących się danymi to:

Matematyka i statystyka

Uczenie maszynowe

Wizualizacja danych

Te umiejętności są o wiele ważniejsze niż kodowanie dla naukowców danych i są to umiejętności, na których powinieneś się skupić, jeśli jesteś zainteresowany karierą w dziedzinie nauki o danych. Oczywiście, nie oznacza to, że nie powinieneś nauczyć się również kodowania. Kodowanie jest nadal cenną umiejętnością dla naukowców zajmujących się danymi i może znacznie ułatwić Ci życie podczas pracy z danymi. Ale jeśli nie jesteś naturalnym koderem, nie martw się - nie ma potrzeby, aby nauczyć się kodować przed rozpoczęciem kariery w dziedzinie nauki o danych. Wystarczy, że skupisz się na doskonaleniu swoich umiejętności z zakresu matematyki, statystyki i uczenia maszynowego, a będziesz na dobrej drodze do udanej kariery w dziedzinie nauki o danych.

Dlaczego platformy programistyczne bez kodu są coraz popularniejsze?

W ostatnich latach nastąpił wzrost popularności platform bezkodowych. Platformy te pozwalają użytkownikom tworzyć strony internetowe, aplikacje i inne produkty cyfrowe bez żadnej wiedzy na temat kodowania.

Istnieje kilka powodów popularności platform bezkodowych:

Są znacznie łatwiejsze w użyciu niż tradycyjne podejście do kodowania.

Często są bardziej przystępne cenowo.

Pozwalają użytkownikom tworzyć produkty bez żadnych umiejętności technicznych.

Platformy no-code mają wiele potencjałów. Mogą pomóc ludziom tworzyć strony internetowe i aplikacje bez żadnej wiedzy na temat kodowania. Mogą również pomóc firmom zaoszczędzić pieniądze na kosztach rozwoju. Ale platformy no-code nie są idealne. Istnieją pewne ograniczenia dotyczące tego, co można za ich pomocą stworzyć. I nie zawsze są łatwe w użyciu. Jeśli rozważasz użycie platformy no-code, ważne jest, aby zrobić badania i zrozumieć plusy i minusy przed podjęciem decyzji.

Jak platformy no-code i low-code mogą pomóc firmom?

No-code i low-code data science mogą gromadzić dane dla firm każdej wielkości. Może pozwolić pracownikom analizować dane i znajdować trendy bez konieczności posiadania dużego doświadczenia w kodowaniu. Technologia no-code może pomóc firmom zaoszczędzić czas i pieniądze, jednocześnie uzyskując dokładne spostrzeżenia.

Firmy mogą używać no-code i low-code data science do różnych zadań, w tym segmentacji klientów, konserwacji predykcyjnej i wykrywania oszustw. Platformy no-code szczególnie dobrze nadają się do zadań, które wymagają dużego przygotowania danych, takich jak oczyszczanie danych i inżynieria funkcji. Platformy low-code są lepsze dla bardziej złożonych analiz, które wymagają niestandardowego kodowania. AppMaster może to zrobić równie dobrze jak platforma low-code, mimo że jest platformą no-code.

Czym jest AppMaster? (No-Code Development)

AppMaster to platforma rozwojowa bez kodu, która umożliwia każdemu tworzenie niestandardowych aplikacji mobilnych, aplikacji internetowych i backendu bez pisania jednej linii kodu. Dzięki AppMaster możesz szybko i łatwo zbudować natywne aplikacje iOS i Android od podstaw, aby dopasować je do swoich konkretnych potrzeb.

Nie musisz zatrudniać kosztownego zespołu programistów ani uczyć się skomplikowanych języków kodowania. AppMaster wykonuje całą ciężką pracę za Ciebie, więc możesz skupić się na tym, co najważniejsze - projektowaniu i uruchamianiu wymarzonej aplikacji!

Dlaczego potrzebujesz AppMastera?

Istnieje wiele powodów, dla których możesz chcieć skorzystać z AppMaster, aby zbudować swoją aplikację. Być może masz świetny pomysł na aplikację, ale nie wiesz jak ją zakodować. A może szukasz szybszego, łatwiejszego i bardziej opłacalnego sposobu na stworzenie aplikacji niż praca z tradycyjnym zespołem programistów.

Niezależnie od powodu, AppMaster może pomóc Ci zmienić Twoją wizję w rzeczywistość. Dzięki naszej platformie możesz tworzyć piękne, niestandardowe aplikacje bez żadnego wcześniejszego doświadczenia w kodowaniu. A ponieważ oferujemy szeroki zakres bloków w edytorze procesów biznesowych i opcji dostosowywania, możesz mieć pewność, że znajdziesz rozwiązanie, które idealnie pasuje do Twoich potrzeb. Co więcej, nasz zespół ekspertów jest zawsze pod ręką, aby pomóc Ci na każdym kroku. Tak więc, jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami, a my z przyjemnością pomożemy.

Podsumowanie

Przyszłość nauki o danych to no-code i low-code, ponieważ umożliwia każdemu budowanie potężnych modeli danych i algorytmów bez konieczności pisania jednej linii kodu. Oznacza to, że nauka o danych może zostać zdemokratyzowana, a każdy może uzyskać dostęp do narzędzi i technik potrzebnych do podejmowania decyzji opartych na danych.

No-code i low-code data science oferują również kilka innych korzyści, w tym szybkie prototypowanie i iterację modeli oraz łatwą integrację z istniejącymi systemami i przepływami pracy. Ponadto platformy do nauki o danych typu no-code i low-code są często znacznie tańsze i łatwiejsze w użyciu niż tradycyjne narzędzia do nauki o danych, co czyni je idealnymi dla małych firm i startupów.