Termin "zatrudnianie no-coderów" zaczął oznaczać duży krok naprzód w technologii. Badania pokazują, że do 2022 roku rynek zatrudniania rozwiązań no-code będzie warty imponujących rozmiarów dzięki zatrudnieniu zespołu no-code.





Nawet jeśli nie było to oczekiwane, wzrost liczby rozwiązań no-code sprawił, że zatrudnianie ekspertów no-coder do budowy aplikacji biznesowych stało się łatwiejsze. Możesz zautomatyzować ich obecne przepływy pracy bez kodowania, zatrudniając zespół no-code. Możesz zatrudnić no-coder i zamienić ich w ekspertów od rozwijania opcji.

Firmy nadal będą miały problem z brakiem wykwalifikowanych pracowników IT i rosnącą potrzebą budowania nowych aplikacji biznesowych poprzez zatrudnianie zespołu no-code. Poprzez edukację i aktualizację pracowników z umiejętnościami technicznymi i no-code oraz wspieranie kultury rozwoju konsumentów poprzez rekrutację zespołu no-code, możliwe będzie rozwiązanie tych wyzwań i zapewnienie trwałości i stabilności biznesu w nadchodzących miesiącach. Może ona skorzystać z rozwiązań no-code.

Zatrudnienie zespołu, który uczy się umiejętności no-code, może zwiększyć liczbę zadań, które mogą wykonać, lub całkowicie zmienić ich cele. Istnieje wiele sposobów na awans w karierze, od podjęcia większej ilości obowiązków w swojej obecnej firmie, po przejście na dobre stanowisko i lepiej płatną pracę w innym miejscu.

Nowa praca w IT: Dlaczego powinieneś zatrudnić No-codera?

Ze względu na brak wykwalifikowanych osób w tej dziedzinie, inżynieria oprogramowania jest wśród możliwości technologii informacyjnych, które płacą najwięcej. Z tego powodu średnie roczne wynagrodzenie dla programisty oprogramowania wynosi już ponad 110 000 USD. Ma sens, że zatrudnianie zespołu no-code wykonało narzędzia no-code do budowania aplikacji, ponieważ rozwój aplikacji musiał być łatwiejszy i tańszy niż zatrudnienie no-codera.

Rozwiązania no-code dają klientom proste interfejsy użytkownika, które wykonują całą pracę poprzez wynajęcie zespołu no-code, który używa narzędzi no-code. Zatrudniając zespół no-code, możesz użyć bloków konstrukcyjnych biblioteki, aby zbudować i uruchomić unikalne funkcje, które pozwalają innym pracownikom uczestniczyć i współpracować w rozwiązaniach no-code.

Zatrudnianie zespołu, który używa narzędzi no-code, aby przekwalifikować i przekwalifikować obecnych pracowników, aby byli deweloperami obywatelskimi rozwiązań no-code, ma kilka zalet dla firm. Należą do nich małe etapy procesu aplikacji, koniec nielegalnej pracy tech, bardziej dostępne procedury biznesowe i wiele innych. Budowanie rozwiązań no-code zmniejszyć pracę, że przepracowany personel IT muszą zrobić, aby skupić się na narzędzi no-code i bardziej krytycznych projektów poprzez zatrudnianie zespołu no-code.

Miejsca pracy, na które będzie zapotrzebowanie w przyszłości, będą wymagały opanowania współczesnych umiejętności technologicznych, takich jak no-code.

Umiejętności no-code w ciągle zmieniającym się miejscu pracy

Ponad osiemdziesiąt procent firm korzysta z narzędzi no-code lub zdobywa doświadczenie, zatrudniając zespół no-code. Światowe Forum Ekonomiczne twierdzi również, że do 2030 roku ponad miliard pracowników będzie musiało nauczyć się umiejętności no-code i korzystać z narzędzi no-code. W ten sposób mogą oni skorzystać z rozwiązań no-code.

Ponieważ krytyczne umiejętności no-code, takie jak komunikacja, matematyka, sortowanie zagadnień, umiejętności cyfrowe i wysiłek grupowy są potrzebne w większości miejsc pracy, rynek pracy szybko się zmienia w rozwiązaniach no-code. Zatrudnienie zespołu no-code może wyhodować nowe talenty w leadach, zasobach ludzkich, edukacji i opiece. W tym nowym środowisku ogromni pracodawcy chcą, aby ich pracownicy używali narzędzi no-code i mieli umiejętności no-code, takie jak proces rozwoju, coaching, kreatywność, przepływ i budują relacje.

Od 2022 roku lista wysoce wymaganego zatrudnienia technologicznego obejmuje naukowców i analityków danych, ekspertów AI i informatyków komputerowych, inżynierów IT, leadów i specjalistów od marketingu zatrudniania, ekspertów od transformacji cyfrowej i wielu innych. Co zaskakujące, nie wszystkie te stanowiska wymagają, abyś wiedział, jak kodować lub używać narzędzi w rozwiązaniach no-code. Jednak zatrudnianie zespołu no-code wymaga wiedzy na temat korzystania z nowych umiejętności cyfrowych, takich jak narzędzia no-code.

What Is Meant By "Skills with No-code"?

No-coder może budować krytyczne i rozwojowe narzędzia no-code, które są dołączone do rozwiązań no-code. Ci tak zwani "deweloperzy obywatelscy" znają problemy biznesowe, które muszą być rozwiązane i zestawy informacji potrzebne do uzyskania wglądu w umiejętności no-code. W zależności od problemów, które mają rozwiązać, "deweloper obywatelski" może być inżynierem zarządzającym operacjami, zatrudniającym eksperta od zrównoważonej automatyzacji lub szybkim deweloperem aplikacji no-code.

Umiejętności no-code to takie, które mogą mieć pracownicy nietechniczni i używać narzędzi no-code do budowania aplikacji biznesowych, automatyzowania przepływów pracy i usprawniania procesów poprzez rozwiązania no-code. Wszystko to odbywa się poprzez zatrudnienie zespołu no-code.

Jak ludzie mogą wykorzystać umiejętności no-code, aby poprawić swoją pracę w 2022 roku?

Umiejętności no-code mogą pomóc kandydatowi w zdobyciu pracy i uczynić go bardziej wartościowym dzięki narzędziom no-code. Oto cztery najważniejsze powody, dla których powinieneś zbudować aplikację no-code i szukać rozwiązań no-code:

Łatwy sposób na poruszanie się w świecie IT

Zatrudniając zespół no-code, możesz mieć umiejętności no-code, które mogą być prostym sposobem dla kogoś, aby dostać się do IT, jeśli chcą więcej opcji pracy. Kiedy pracownicy uczą się korzystać z rozwiązań i narzędzi no-code w celu automatyzacji przepływów pracy i poprawy operacji biznesowych, kopią głębiej w pracy swojej firmy i zaczynają rozumieć podstawy kodowania.

Stanie się liderem IT w swojej firmie

Potężne umiejętności w zakresie no-code pomagają danej osobie przejść do roli eksperta w dziedzinie technologii informacyjnej, gdzie jest ona odpowiedzialna za wdrażanie rozwiązań no-code.

Otrzymanie większej zapłaty

Wynagrodzenie może się zmieniać w zależności od wiedzy i doświadczenia potrzebnego do zatrudnienia no-codera.

Uszczęśliwianie pracowników

Siedemdziesiąt jeden procent pracowników uważa, że ich firma wykorzysta technologię, aby zapewnić im podobne doświadczenie obsługi klienta, jak w przypadku dóbr konsumpcyjnych. Firma może zbudować reputację i uczynić swoich pracowników szczęśliwszymi, wdrażając i reklamując rozwiązania no-code. Zatrudniając zespół no-code, ich umiejętności no-code mogą pomóc w przejściu do IT, awansować w firmie jako lider technologii, budować więcej pieniędzy i cieszyć się pracą, gdy zatrudniasz no-coder do korzystania z narzędzi no-code.

Oferty pracy dla no-coderów

Menedżer produktu

Menedżerowie produktów, zwani również "właścicielami produktów", są odpowiedzialni za strategię, projektowanie i wdrażanie produktów swoich firm. W Dolinie Krzemowej są oni opłacani nawet bardziej niż programiści. Nawet jeśli nie musisz znać się na kodowaniu, aby wykonywać tę pracę, pomocne będzie, jeśli zrobisz to za pomocą narzędzi no-code. Zatrudnienie zespołu no-code wymaga zazwyczaj większego doświadczenia niż w przypadku pozostałych stanowisk na liście.

Szef projektu

W pewnym sensie jest to to samo co zarządzanie produktem, ale na mniejszą skalę. Zatrudnianie zespołu no-code może być dobre w widzeniu zarówno dużego obrazu, jak i bardziej drobnych szczegółów w rozwiązaniach no-code. Odpowiadają za konkretne projekty od etapu planowania aż do ich zakończenia. Pracują z innymi zespołami no-code i wprowadzają inżynierów, marketingowców, ekspertów produktowych i innych.

Technical Writer

W zależności od tego, gdzie pracujesz, umiejętność kodowania może pomóc Ci stać się lepszym Technical Writerem w korzystaniu z narzędzi no-code. Mimo to, wiele informacji technicznych nie wymaga kodowania, jak np. instrukcje obsługi, informacje prasowe o produktach, instrukcje i przypadki użycia. Zatrudniając zespół zajmujący się niekodowaniem, możesz odpocząć w spokoju i cieszyć się korzystaniem z narzędzi niekodujących.

Analityk rynku produktów

Projektowanie UX może być dla Ciebie, jeśli jesteś dobry w znajdowaniu i wyjaśnianiu zalet i wad produktu, rozumieniu, czego chcą użytkownicy, sortowaniu danych i używaniu narzędzi bez kodu. Zatrudniając zespół no-code, będziesz miał również satysfakcję z ułatwiania życia swoim klientom.

Projektant interfejsu użytkownika

Projektowanie interfejsu użytkownika było jedną z najbardziej pożądanych umiejętności na LinkedIn w 2017 roku. Zespół no-code wykorzystuje głównie oprogramowanie lub narzędzia no-code, aby zbudować interfejs użytkownika, który jest łatwy w użyciu, działa dobrze i wygląda dobrze. To świetna praca tech zatrudniająca malarzy i grafików no-coder.

Architekt informacji

Kiedy patrzysz na strony internetowe, czy kiedykolwiek myślisz: "To mogło być ustawione o wiele lepiej"? Być może jesteś dobry w budowaniu informacji poprzez rozwiązania no-code. To zatrudnienie, część projektowania i doświadczenia użytkownika, polega na poprawie organizacji i struktury strony internetowej poprzez zatrudnienie zespołu no-code i użycie narzędzi no-code.

Programista mobilny

Oglądanie strony internetowej na smartfonie lub tablecie może się bardzo różnić od tego, jak wygląda ona na większym ekranie. Zatrudnij projektantów mobilnych no-coder i użyj narzędzi no-code, aby upewnić się, że strony internetowe i aplikacje działają dobrze na różnych urządzeniach. Zatrudniając zespół no-code, współpracują oni ściśle z ekspertami w zakresie rozwiązań no-code.

Ekspert SEO

Wyszukiwarki są nadal ważne, ponieważ ludzie używają ich codziennie w rozwiązaniach no-code. Search engine optimization i zatrudnianie specjalistów od marketingu no-coder są odpowiedzialne za poprawę organicznego rankingu strony internetowej i przekształcenie niektórych z tych wyszukiwań w ruch, który konwertuje. Jest to kolejna z najbardziej lukratywnych umiejętności zatrudniania LinkedIn na rok 2017.

Osoba odpowiedzialna za automatyzację marketingu

Automatyzacja w marketingu jest korzystna, zwłaszcza w przypadku zatrudniania większych firm no-coder. Ustawiają lejki e-mailowe, pielęgnują dobre leady i używają narzędzi marketing automation no-code, aby skrócić codzienną pracowitą pracę. Zarządzają również kampaniami marketingowymi, zatrudniając zespół no-code i wykorzystując ich umiejętności w rozwiązaniach no-code.

Kierownik Operacji

Zatrudniając zespół no-code, kierownicy operacji budują aplikacje za pomocą narzędzi no-code i pomagają zapewnić sprawne działanie firmy. Mogą być odpowiedzialni za łańcuch dostaw, współpracować z wykonawcami i zapewnić, że ludzie i sprzęt dotrą tam, gdzie powinni w rozwiązaniach no-code.

Tester jakości oprogramowania

Zanim oprogramowanie zostanie wprowadzone na rynek, zatrudnienie no-codera ma na celu jego dokładne przetestowanie. Jeśli jesteś dobry w używaniu narzędzi i oprogramowania no-code i tworzeniu testów, aby spróbować je złamać, zbudujesz dobrego testera.

Dlaczego warto pracować w branży technicznej, jeśli nie umie się kodować?

Opłacalne wynagrodzenie

Większość zawodów technicznych oferuje porównywalne wynagrodzenie do innych zawodów w tej samej dziedzinie. Nie będziesz musiał się martwić o uzyskanie wynagrodzenia.

Konkurencyjny biznes technologiczny

Ma wiele możliwości zatrudnienia. Jeśli masz odpowiednie umiejętności i wiedzę, możesz znaleźć pracę, która najlepiej pasuje do Ciebie i Twoich celów zawodowych.

Niska bariera wejścia

W zależności od Twoich potrzeb, istnieją wysoko płatne prace techniczne dla osób dopiero zaczynających. Niektóre prace na poziomie podstawowym nie wymagają znajomości kodu.

Dlaczego powinieneś zatrudnić niekodera?

Powinieneś zatrudnić no-codera, ponieważ:

Używają mniej kosztownych narzędzi no-code, które mogą pomóc ci pracować szybciej.

Możesz dodać narzędzia no-code używając pracowników, których już masz lub zatrudniając zespół no-code.

Poprzez automatyzację procesów za pomocą rozwiązań no-code, wynajęcie zespołu no-code, który jest już bardzo zajęty, może uzyskać znacznie więcej miejsca do oddychania.

Porozmawiaj ze swoim zespołem no-code o narzędziach no-code i zachęć wszystkich do dzielenia się swoimi umiejętnościami podczas zatrudniania.

Zdobądź zaufanie do rozwiązań no-code, używając narzędzi no-code i pracując nad małymi projektami, aby zebrać dowody przed podzieleniem się nimi z resztą organizacji.

Używaj prostych narzędzi no-code i zatrudnij no-coderów, aby od razu zacząć widzieć rezultaty.

Dowiedz się, jakie problemy i wąskie gardła musisz naprawić i gdzie są one w rozwiązaniach no-code.

Użyj narzędzi no-code, aby śledzić i analizować swoje obecne obciążenie pracą.

Wykorzystaj umiejętność, którą dały Ci narzędzia no-code, aby pomóc Twojemu zespołowi w dalszym doskonaleniu się w rozwiązaniach no-code.

Dowiedz się, gdzie Twojemu zespołowi brakuje umiejętności no-code i co mógłbyś zrobić, gdyby te luki zostały wypełnione rozwiązaniami no-code.

Zbuduj swój zespół bardziej samowystarczalny i śledź rozwiązania no-code, których potrzebujesz, a które nie wymagają pisania kodu.

Wykorzystaj swoje istniejące zasoby, upewniając się, że subskrypcje dotyczące zatrudniania i oprogramowania są aktywne.

Wykorzystaj to, co wiesz o brakach w umiejętnościach, wysokim zapotrzebowaniu i potrzebnych rozwiązaniach no-code jako część zatrudniania zespołu no-code.

Narzędzia no-code są istotne, ponieważ mogą z nich korzystać zarówno zespoły techniczne, jak i nietechniczne.

Możesz skorzystać z zatrudnienia no-codera, ponieważ umiejętności no-code umożliwiają większej liczbie osób budowanie talentów i rozwiązywanie problemów za pomocą narzędzi no-code.

Jeśli potrzebujesz budować rozwiązania no-code, ale nie wiesz, jak kodować, nadszedł czas, aby zatrudnić no-coder.

Czy łatwo jest dostać pracę w branży technicznej, która nie wymaga kodowania?

Tak, łatwo jest znaleźć dobrze płatną pracę przy wynajmowaniu komputerów bez znajomości kodu. Niezliczone strony dają ludziom szukającym pracy miejsce do szukania pracy w ich idealnych dziedzinach. Zatrudnianie na społecznościach internetowych, takich jak LinkedIn, daje dostęp do sieci społecznej osób zainteresowanych tymi samymi rzeczami, którymi jesteś. Ułatwia to poznawanie ludzi i budowanie relacji biznesowych. Możesz również poprosić o profesjonalną poradę i uczyć się od osób próbujących przebić się do branży komputerowej, jednocześnie szukając odpowiedzi na swoje problemy.

Podsumowanie

Ostatecznie istnieją korzyści z zatrudniania osób z zespołów no-code, firm z rozwiązaniami no-code oraz tych, którzy zatrudniają no-coderów. Pracownicy nietechniczni, którzy uczą się umiejętności no-code, mogą uzyskać lepsze wynagrodzenie, więcej możliwości pracy, a nawet zmienić karierę. Niezawodny twórca aplikacji bez kodu, taki jak AppMaster, może pomóc firmom wypełnić lukę w umiejętnościach IT, ułatwiając tworzenie aplikacji dla każdego i automatyzując więcej przepływów pracy w rozwiązaniach bez kodu.

W 2022 roku będziemy śledzić efekty zatrudniania na rozwiązaniach no-code, ponieważ więcej z nich zmienia sposób wykonywania pracy. W międzyczasie możesz zacząć korzystać z usług rozwoju no -code za pośrednictwem AppMaster, aby zautomatyzować swoje procesy biznesowe i budować aplikacje.