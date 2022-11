Statystyki nieruchomości zapewniają oparte na danych wgląd w rynku mieszkaniowym trwających zmian do brokerów nieruchomości, inwestorów i klientów. To może być przydatne, gdy szukasz domu, sprzedaży domu, lista lub szukasz nieruchomości do wynajęcia, lub reprezentowania klientów w tym rynku. Ceny ostatnio notowanych domów wzrosły o 13,5% od marca ubiegłego roku i o 26,5% od marca tego roku. Ceny wzrosły o 9,1% w głównych regionach miejskich, w tym w Nowym Jorku, Chicago i Dallas/Fort Worth.

Mediana aktywnej ceny ofertowej w marcu 2022 roku wyniosła 405 000 dolarów, co oznacza wzrost o 8% w stosunku do mediany aktywnej ceny ofertowej w tym samym miesiącu poprzedniego roku. Majątek większości ludzi składa się głównie z nieruchomości, zwłaszcza w przypadku wielu amerykańskich właścicieli domów. Dzięki prostocie wyszukiwania w biegu, aplikacje nieruchomości otrzymują miliony tygodniowych wizyt. Według National Association of Realtors, 76% użytkowników smartfonów lub tabletów i 97% nabywców domów rozpoczyna swoje poszukiwania online. Miliony ludzi przeglądają aplikacje nieruchomości każdego tygodnia, ponieważ wyszukiwania mobilne są tak wygodne. National Association of Realtors podaje, że 97% nabywców domów rozpoczyna swoje badania online, podobnie jak 76% użytkowników smartfonów lub tabletów.

Czym jest aplikacja Zillow i jak działa?

Zillow, najbardziej znany rynek nieruchomości w USA, zapewnia przestrzeń do dialogu między klientami a właścicielami firm. Klienci mogą udoskonalać wyniki wyszukiwania, aby odkryć dom, który spełnia ich wymagania. Za pośrednictwem platformy oferowana jest cała gama usług mieszkaniowych. Zillow jest właścicielem i operatorem wielu aplikacji nieruchomościowych dostępnych we wszystkich głównych sklepach z aplikacjami.

Aby znaleźć wynajęte mieszkanie z dwiema sypialniami, klient może dodać odpowiednie filtry i wybrać najważniejsze kryteria. Zazwyczaj oferty zawierają informacje o nieruchomości, zdjęcia i filmy. Aby skontaktować się z odpowiednią osobą, klienci mogą następnie sporządzić krótką listę nieruchomości i wysłać wiadomość lub zaplanować rozmowę. Zillow jest liderem na rynku nieruchomości i jest często określany jako główny innowator w sektorze. Ze względu na swoje wyjątkowe funkcje, aplikacja ma sporą klientelę i wysoki wskaźnik absorpcji.

Główne cechy, które musisz dodać do aplikacji jak Zillow

Login użytkownika z doskonałym profilem

Zanim wykorzystasz swoją aplikację do identyfikacji odpowiednich ofert nieruchomości i dotarcia do nich, pozwól użytkownikom zarejestrować się i zalogować. Użytkownicy aplikacji powinni mieć możliwość zbudowania profilu oprócz logowania, gdzie mogą stwierdzić swoje potrzeby i informacje kontaktowe, gdzie właściciele aukcji mogą je osiągnąć.

Opcje filtrowania i wyszukiwania

Poprzez włączenie tej funkcji, użytkownicy aplikacji, którzy szukają domu będą mogli szybko wprowadzić odpowiednie słowa kluczowe i wyświetlić odpowiednie właściwości w sugestiach. Niech użytkownicy aplikacji zawęzić swoje wyniki wyszukiwania za pomocą kryteriów, takich jak lokalizacja, prywatności, i wiele innych!

Listy właściwości

Pozwól właścicielom lub agentom nieruchomości stworzyć dokładną listę w aplikacji, w tym lokalizację, rozmiar i pobliskie udogodnienia. Właściciele mogą zapewnić poważnym nabywcom kompleksowe informacje na temat nieruchomości za pośrednictwem tej listy, co jest świetnym sposobem.

Mapy i nawigacja

Dodanie nawigacji sprawia, że klienci mogą łatwo zlokalizować nieruchomość, a nie zgubić się.

Wideo i zdjęcia

Włączając zdjęcia lub filmy o nieruchomościach, możesz wzbogacić ofertę nieruchomości. Przypadkowi użytkownicy aplikacji mogą zostać przekonani przez estetyczną atrakcyjność nieruchomości, aby poważnie kupić lub wynająć nieruchomość.

Jak zrobić aplikację jak Zillow?

Następujące kroki mogą być wykorzystane w tworzeniu aplikacji jak Zillow

Nazwij swoją aplikację

Dodaj odpowiednie funkcje

Przetestuj swoją aplikację i uruchom ją

Niezbędne cechy aplikacji nieruchomości

Login użytkownika i profil

Nie powinno być dwa unikalne profile. Jeden jest dla ludzi szukających domu, a drugi jest dla brokerów lub właścicieli. Preferowane jest, jeśli ludzie mogą zalogować się za pomocą ich sieci społecznych lub kont e-mail, aby zaoszczędzić czas. Profile będą przedstawiać wiele wrażliwych informacji, takich jak nazwiska, adresy e-mail lub numery kont bankowych. Dlatego posiadanie bezpiecznej bazy danych jest niezbędne.

Wyszukiwarka z bazą danych

Twoi użytkownicy będą wybierać spośród różnych filtrów, aby szybko znaleźć najlepszą alternatywę. Mogą one składać się z następujących elementów:

Rodzaj nieruchomości (mieszkanie, dom itp.)

Liczba pokoi

Piętra lub kondygnacje

Lokalizacja

Udogodnienia (parking, klimatyzacja, magazyn itp.)

Rok budowy

Powierzchnia użytkowa

Cena

MLS

Musisz dołączyć i zapłacić roczną subskrypcję, aby uzyskać dostęp do MLS i włączyć tę bazę danych do swojej aplikacji. Zazwyczaj API(interfejsy programowania aplikacji), takie jak Realtor lub Spark jest używany do włączenia bazy danych MLS do aplikacji.

Inne platformy do notowań

MLS ma wielu konkurentów, zarówno dużych jak i małych. Możesz skupić swoją ofertę na konkretnym obszarze lub rodzaju nieruchomości, wybierając odpowiednią platformę i API.

Współpraca z agencjami, brokerami i właścicielami

Wreszcie, możesz stworzyć aplikację marketplace, idąc w drugą stronę od baz danych i współpracując bezpośrednio z firmami lub właścicielami nieruchomości. Po prostu umożliwiając ludziom składanie ofert, osiągniesz ten cel. Istnieją dwie wady tej strategii. Ponieważ konsumenci są mało prawdopodobne, aby pobrać aplikację nieruchomości bez żadnych list w nim dodać swoją własność, musisz najpierw mieć jakiś rodzaj puli nieruchomości na początku. Po drugie, musisz upewnić się, że wszystkie strony są godne zaufania i że każda transakcja jest finansowo bezpieczna, jeśli chcesz uniknąć pułapek.

Jak długo trwa tworzenie aplikacji nieruchomości?

Proces projektowania, który obejmuje badania, prototypowanie i aktualny projekt UX i UI, może zająć od 50 do 200 godzin, w zależności od złożoności projektu. Następnie programiści będą wymagać co najmniej 400 godzin dla każdej platformy, aby wdrożyć projekt projektowy i stworzyć funkcjonalną aplikację.

Ile to kosztuje, aby zbudować aplikację nieruchomości?

Budowa aplikacji nieruchomości to trudny i kosztowny proces. To nie tylko dlatego, że trzeba zintegrować wiele API. Kupujący, sprzedający i pośrednicy muszą być brane pod uwagę przy tworzeniu aplikacji lub aplikacji do aukcji nieruchomości lub strony internetowej podobnej do Zillow. W oparciu o liczbę i złożoność funkcji, które chcesz użyć i koszt zespołu rozwojowego, który wybierzesz. Koszt może również różnić się w zależności od wielkości zespołu rozwojowego. Typowi pracownicy i elementy, które jednak będą miały wpływ na ostateczne wydatki to:

Project Manager

Projektant(y) UI/UX

Frontend Developer(y)

Backend Developer(y)

Programista Android/iOS

Analiza biznesowa

Kontrola jakości

Konserwacja po wydaniu

Ceny za proste i nieskomplikowane rozwiązanie wahają się od 25 000 do 45 000 dolarów. Jednak bardziej zaawansowane aplikacje nieruchomości, jak ten wspomniany powyżej, może kosztować nawet 70.000 dolarów.

Must-have cechy dla prawdziwej aplikacji nieruchomości jak Zillow

Obszerna baza danych

Zaawansowana funkcjonalność wyszukiwania

Informacyjne i atrakcyjne strony aukcji

Interaktywne mapy okolicy

Wirtualne wycieczki

Wycieczki wideo

Dopasowanie użytkowników i agentów

Komunikaty w czasie rzeczywistym

Rozwiązanie bez kodu

Dokonywanie prawdziwej aplikacji nieruchomości jest wyzwaniem. Możesz napotkać kilka problemów podczas tworzenia aplikacji na własną rękę. Będziesz potrzebował kompetentnego i doświadczonego zespołu programistów, który może dostarczyć produkt końcowy spełniający Twoje specyficzne wymagania. Z pomocą AppMaster, można opracować aplikację nieruchomości, które mogą konkurować z behemotami branży, takimi jak Zillow i Trulia, za pomocą wysokiej jakości nieruchomości zrobić rozwiązanie aplikacji bez pisania jednej linii kodu. Jest to możliwe dzięki wizualnemu podejściu do programowania i metodzie "przeciągnij i upuść".

Wszystko w jednym oprogramowaniu, gdzie użytkownicy mogą zlokalizować ich idealne nieruchomości, nic mniej, nic więcej, jest to, co ludzie naprawdę szukają. Oznacza to teraz wymyślenie charakterystycznego projektu, który ma wszystkie elementy, które Twoi konsumenci chcieliby, a nie robienie Zillow knockoff. I to jest to, co sprawi, że Twoja aplikacja będzie wyjątkowa.