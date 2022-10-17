توفر إحصاءات العقارات رؤى قائمة على البيانات حول التغيير المستمر في سوق الإسكان لوسطاء العقارات والمستثمرين والعملاء. قد يكون هذا مفيدًا عند البحث عن منزل أو بيع منزل أو الإدراج أو البحث عن عقار مستأجر أو تمثيل العملاء في هذا السوق. ارتفعت أسعار المنازل المدرجة حديثًا بنسبة 13.5٪ منذ مارس من العام الماضي وبنسبة 26.5٪ منذ مارس من هذا العام. ارتفعت الأسعار بنسبة 9.1٪ في المناطق الحضرية الرئيسية ، بما في ذلك نيويورك وشيكاغو ودالاس / فورت وورث.

بلغ متوسط سعر الإدراج النشط في مارس 2022 405 آلاف دولار ، بزيادة قدرها 8٪ عن متوسط سعر الإدراج النشط في نفس الشهر من العام السابق. تتكون معظم ثروة الناس في الغالب من العقارات ، خاصة بالنسبة للعديد من مالكي المنازل الأمريكيين. بفضل بساطة عمليات البحث أثناء التنقل ، تتلقى تطبيقات العقارات ملايين الزيارات الأسبوعية. وفقًا للجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين ، يبدأ 76٪ من مستخدمي الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية و 97٪ من مشتري المنازل عمليات البحث عبر الإنترنت. يتصفح ملايين الأشخاص تطبيقات العقارات كل أسبوع لأن عمليات البحث على الأجهزة المحمولة مريحة للغاية. أفادت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين أن 97٪ من مشتري المنازل يبدؤون أبحاثهم عبر الإنترنت ، كما يفعل 76٪ من مستخدمي الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية.

ما هو تطبيق Zillow وكيف يعمل؟

يوفر Zillow ، أكثر أسواق العقارات شهرة في الولايات المتحدة ، مساحة للحوار بين العملاء وأصحاب الأعمال. يمكن للعملاء تحسين نتائج البحث لاكتشاف منزل يلبي متطلباتهم. يتم تقديم مجموعة كاملة من الخدمات السكنية من خلال المنصة. تمتلك Zillow وتدير العديد من التطبيقات العقارية التي يمكن الوصول إليها في جميع متاجر التطبيقات الرئيسية.

للعثور على شقة مؤجرة من غرفتي نوم ، يمكن للعميل إضافة الفلاتر المناسبة واختيار المعايير الأكثر أهمية. عادةً ما تتضمن القوائم معلومات عن الممتلكات والصور ومقاطع الفيديو. للتواصل مع الشخص المناسب ، يمكن للعملاء بعد ذلك وضع قائمة مختصرة للخصائص وإرسال رسالة أو تحديد موعد مكالمة. Zillow هي الشركة الرائدة في السوق في مجال العقارات ويشار إليها كثيرًا باسم المبتكر الرائد في هذا القطاع. نظرًا لميزاته البارزة ، يحتوي التطبيق على عدد كبير من العملاء ومعدل امتصاص مرتفع.

أهم الميزات التي يجب عليك إضافتها إلى تطبيق مثل Zillow

تسجيل دخول المستخدم مع ملف تعريف ممتاز

قبل استخدام التطبيق الخاص بك لتحديد القوائم المناسبة للممتلكات والوصول إليها ، اسمح للمستخدمين بالتسجيل وتسجيل الدخول. يجب أن يتوفر لمستخدمي التطبيق خيار إنشاء ملف تعريف بالإضافة إلى تسجيل الدخول ، حيث يمكنهم تحديد احتياجاتهم ومعلومات الاتصال الخاصة بهم حيث يمكن لأصحاب القائمة الوصول إليهم.

خيارات التصفية والبحث

من خلال تضمين هذه الميزة ، سيتمكن مستخدمو التطبيق الذين يبحثون عن منزل من إدخال الكلمات الرئيسية المناسبة بسرعة وعرض الخصائص ذات الصلة في الاقتراحات. اسمح لمستخدمي التطبيق بتضييق نطاق نتائج البحث باستخدام معايير مثل الموقع والخصوصية وغير ذلك الكثير!

قوائم العقارات

اسمح لمالكي أو وكلاء العقار بإنشاء قائمة شاملة على التطبيق ، بما في ذلك الموقع والحجم ووسائل الراحة القريبة. يمكن للمالكين تزويد المشترين الجادين بمعلومات شاملة عن العقار من خلال هذه القائمة ، وهي طريقة رائعة للقيام بذلك.

الخرائط والملاحة

تجعل إضافة التنقل من السهل على العملاء تحديد موقع العقار بدلاً من الضياع.

فيديو وصور

من خلال تضمين الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بالممتلكات ، يمكنك تحسين قوائم الممتلكات. قد يتم إقناع مستخدمي التطبيق العاديين من خلال الجاذبية الجمالية للعقار بشراء أو استئجار العقار بجدية.

كيف تصنع تطبيقا مثل Zillow؟

يمكن استخدام الخطوات التالية في إنشاء تطبيق مثل Zillow

اسم التطبيق الخاص بك

أضف ميزات مناسبة

اختبر تطبيقك وابدأ تشغيله

الميزات الضرورية لتطبيق العقارات

تسجيل دخول المستخدم والملف الشخصي

يجب أن يكون هناك ملفان شخصيان فريدان. أحدهما للأشخاص الذين يبحثون عن منزل ، والآخر مخصص للوسطاء أو المالكين. يفضل أن يتمكن الأشخاص من تسجيل الدخول باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بهم لتوفير الوقت. ستقدم الملفات الشخصية العديد من المعلومات الحساسة ، مثل الأسماء أو عناوين البريد الإلكتروني أو أرقام الحسابات المصرفية. لذلك ، فإن وجود قاعدة بيانات آمنة أمر ضروري.

محرك بحث بقاعدة بيانات

سيختار المستخدمون لديك من بين مجموعة متنوعة من المرشحات من أجل تحديد أفضل بديل بسرعة. يمكن أن تتكون هذه مما يلي:

نوع العقار (شقة ، منزل ، إلخ.)

عدد الغرف

الطوابق أو القصص

موقع

وسائل الراحة (وقوف السيارات ، A / C ، التخزين ، إلخ.)

بنيت عام

لقطات مربعة

سعر

MLS

يجب عليك الانضمام ودفع اشتراك سنوي للوصول إلى MLS وتضمين قاعدة البيانات هذه في تطبيقك. عادةً ما يتم استخدام واجهات برمجة التطبيقات (واجهات برمجة التطبيقات) مثل Realtor أو Spark لدمج قاعدة بيانات MLS في أحد التطبيقات.

منصات قائمة أخرى

لدى MLS الكثير من المنافسين ، الكبار والصغار. يمكنك تركيز عروضك على منطقة أو نوع معين من العقارات عن طريق اختيار النظام الأساسي المناسب وواجهة برمجة التطبيقات.

التعاون مع الوكالات والوسطاء والمالكين

أخيرًا ، يمكنك إنشاء تطبيق سوق عن طريق الذهاب في الاتجاه المعاكس من قواعد البيانات والعمل مباشرة مع الشركات أو أصحاب العقارات. إن مجرد تمكين الأشخاص من إرسال عروضهم سيؤدي إلى تحقيق ذلك. هناك عيبان لهذه الاستراتيجية. نظرًا لأنه من غير المرجح أن يقوم المستهلكون بتنزيل تطبيق عقاري بدون أي قوائم فيه لإضافة ممتلكاتهم ، يجب أن يكون لديك أولاً نوع من مجموعة العقارات في البداية. ثانيًا ، يجب أن تتأكد من أن جميع الأطراف جديرة بالثقة وأن كل صفقة آمنة ماليًا إذا كنت تريد تجنب الفخاخ.

كم من الوقت يستغرق إنشاء تطبيق عقاري؟

يمكن أن تستغرق عملية التصميم ، التي تشمل البحث والنماذج الأولية وتصميم UX و UI الحالي ، ما بين 50 إلى 200 ساعة ، اعتمادًا على مدى تعقيد مشروعك. بعد ذلك ، سيحتاج المطورون إلى 400 ساعة على الأقل لكل منصة لتنفيذ مشروع التصميم وإنشاء تطبيق وظيفي .

ما هي تكلفة إنشاء تطبيق عقاري؟

يعد إنشاء تطبيق عقاري عملية صعبة ومكلفة. ليس فقط لأنه يتعين عليك دمج العديد من واجهات برمجة التطبيقات. يجب مراعاة كل من المشترين والبائعين وأصحاب العقارات عند إنشاء تطبيق أو تطبيق أو موقع ويب مشابه لـ Zillow. بناءً على عدد الميزات التي تريد استخدامها ومدى تعقيدها وتكلفة فريق التطوير الذي تختاره. قد تختلف التكلفة أيضًا اعتمادًا على حجم فريق التطوير الخاص بك. ومع ذلك ، فإن العمال والعناصر النموذجية التي ستؤثر على النفقات النهائية هي:

مدير المشروع

مصمم (تصميمات) واجهة المستخدم / UX

مطور (مطورو) الواجهة الأمامية

المطور (ق) الخلفية

مطور (مطورو) Android / iOS

تحليل الأعمال

مراقبة الجودة

صيانة ما بعد الإصدار

تتراوح أسعار الحل البسيط وغير المعقد من 25000 دولار إلى 45000 دولار. ومع ذلك ، يمكن أن تكلف تطبيقات العقارات الأكثر تقدمًا ، مثل تلك المذكورة أعلاه ، ما يصل إلى 70 ألف دولار.

ميزات لا غنى عنها لتطبيق عقاري مثل Zillow

قاعدة بيانات موسعة

وظيفة البحث المتقدم

صفحات قائمة إعلامية وجذابة

خرائط الجوار التفاعلية

جولات افتراضية

جولات الفيديو

تطابق المستخدمين والوكلاء

المراسلة في الوقت الفعلي

حل بدون كود

يعد إنشاء تطبيق عقاري أمرًا صعبًا. قد تواجه العديد من المشكلات أثناء إنشاء تطبيق بنفسك. ستحتاج إلى فريق تطوير مختص وذو خبرة يمكنه تقديم منتج نهائي يلبي متطلباتك الخاصة. بمساعدة AppMaster ، يمكنك تطوير تطبيق عقاري يمكنه التنافس مع عمالقة الصناعة مثل Zillow و Trulia باستخدام عقارات عالية الجودة لإنشاء حل للتطبيق دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. إنه ممكن بفضل نهج البرمجة المرئية وطريقة السحب والإفلات .

برنامج الكل في واحد حيث يمكن للمستخدمين تحديد موقع ممتلكاتهم المثالية ، لا أقل ولا أكثر ، هو ما يبحث عنه الناس حقًا. هذا يعني الآن ابتكار تصميم مميز يحتوي على جميع العناصر التي يريدها عملاؤك ، وليس صنع Zillow knockoff. وهذا هو الشيء الذي سيجعل تطبيقك فريدًا.