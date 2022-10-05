Статистика недвижимости предоставляет основанную на данных информацию о текущих изменениях на рынке жилья для брокеров по недвижимости, инвесторов и клиентов. Это может быть полезно при поиске дома, продаже дома, листинге или поиске сдаваемого в аренду имущества или представлении клиентов на этом рынке. Цены на недавно выставленные на продажу дома выросли на 13,5% с марта прошлого года и на 26,5% с марта этого года. Цены выросли на 9,1% в крупных городских районах, включая Нью-Йорк, Чикаго и Даллас/Форт-Уэрт.

Средняя активная цена листинга в марте 2022 года составляла 405 000 долларов, что на 8% выше средней активной листинговой цены в том же месяце предыдущего года. Богатство большинства людей в основном состоит из недвижимости, особенно для многих американских домовладельцев. Благодаря простоте поиска на ходу приложения по недвижимости еженедельно посещают миллионы человек. По данным Национальной ассоциации риелторов, 76% пользователей смартфонов или планшетов и 97% покупателей жилья начинают поиск в Интернете. Миллионы людей просматривают приложения по недвижимости каждую неделю, потому что мобильный поиск очень удобен. Национальная ассоциация риелторов сообщает, что 97% покупателей жилья начинают поиск в Интернете, как и 76% пользователей смартфонов или планшетов.

Что такое приложение Zillow и как оно работает?

Zillow, самый известный рынок недвижимости в США, предоставляет пространство для диалога между клиентами и владельцами бизнеса. Клиенты могут уточнять результаты поиска, чтобы найти дом, отвечающий их требованиям. Через платформу предлагается весь спектр жилищных услуг. Zillow владеет и управляет многими приложениями по недвижимости, доступными во всех основных магазинах приложений.

Чтобы найти съемную трехкомнатную квартиру, покупатель может добавить соответствующие фильтры и выбрать наиболее важные критерии. Как правило, списки включают информацию о собственности, изображения и видео. Чтобы связаться с нужным человеком, клиенты могут затем составить список свойств и отправить сообщение или запланировать звонок. Zillow является лидером рынка недвижимости и часто упоминается как ведущий новатор в этом секторе. Благодаря своим выдающимся функциям приложение имеет значительную клиентуру и высокую скорость освоения.

Основные функции, которые вы должны добавить в такое приложение, как Zillow

Логин пользователя с отличным профилем

Прежде чем использовать ваше приложение для определения подходящих списков свойств и доступа к ним, разрешите пользователям зарегистрироваться и войти в систему. Пользователи приложения должны иметь возможность создать профиль в дополнение к входу в систему, где они могут указать свои потребности и контактную информацию, где владельцы листингов могут связаться с ними.

Параметры фильтрации и поиска

Включив эту функцию, пользователи приложения, которые ищут дом, смогут быстро вводить соответствующие ключевые слова и просматривать подходящие свойства в предложениях. Позвольте пользователям приложений сузить результаты поиска, используя такие критерии, как местоположение, конфиденциальность и многие другие!

Списки свойств

Позвольте владельцам или агентам собственности создать подробный список в приложении, включая местоположение, размер и близлежащие удобства. Владельцы могут предоставить серьезным покупателям исчерпывающую информацию об имуществе через этот листинг, что является отличным способом сделать это.

Карты и навигация

Добавление навигации позволяет клиентам легко найти недвижимость, а не потеряться.

Видео и фото

Включив изображения или видеоролики о недвижимости, вы можете улучшить списки недвижимости. Случайных пользователей приложения может убедить эстетическая привлекательность недвижимости серьезно купить или арендовать недвижимость.

Как сделать приложение, подобное Zillow?

Следующие шаги можно использовать при создании приложения, такого как Zillow.

Назовите свое приложение

Добавьте подходящие функции

Протестируйте свое приложение и запустите его

Обязательные функции приложения для недвижимости

Логин и профиль пользователя

Должно быть два уникальных профиля. Один для людей, ищущих дом, а другой для брокеров или владельцев. Предпочтительно, чтобы люди могли войти в систему, используя свои социальные сети или учетные записи электронной почты, чтобы сэкономить время. Профили будут содержать многочисленные конфиденциальные данные, такие как имена, адреса электронной почты или номера банковских счетов. Поэтому наличие защищенной базы данных имеет важное значение.

Поисковик с базой данных

Ваши пользователи будут выбирать из множества фильтров, чтобы быстро найти лучшую альтернативу. Они могут состоять из следующего:

Тип недвижимости (квартира, дом и т.д.)

Количество комнат

Этажи или истории

Расположение

Удобства (парковка, кондиционер, кладовая и т. д.)

Год постройки

Квадратные метры

Цена

МЛС

Вы должны присоединиться и оплатить годовую подписку, чтобы получить доступ к MLS и включить эту базу данных в свое приложение. Как правило, API (интерфейсы программирования приложений), такие как Realtor или Spark, используются для включения базы данных MLS в приложение.

Другие листинговые платформы

У MLS много конкурентов, как крупных, так и мелких. Вы можете сосредоточить свои предложения на определенной области или типе недвижимости, выбрав правильную платформу и API.

Сотрудничество с агентствами, брокерами и владельцами

Наконец, вы можете создать маркетплейс-приложение , пойдя наоборот от баз данных и работая напрямую с предприятиями или владельцами недвижимости. Этого можно добиться, просто дав людям возможность представить свои предложения. У этой стратегии есть два недостатка. Поскольку потребители вряд ли загрузят приложение по недвижимости без каких-либо списков в нем, чтобы добавить свою собственность, вы должны сначала иметь какой-то пул недвижимости с самого начала. Во-вторых, вы должны убедиться, что все стороны заслуживают доверия и что каждая сделка финансово безопасна, если вы хотите избежать ловушек.

Сколько времени уходит на создание приложения по недвижимости?

Процесс проектирования, который включает в себя исследования, прототипирование и текущий дизайн UX и UI, может занять от 50 до 200 часов, в зависимости от сложности вашего проекта. Далее разработчикам потребуется не менее 400 часов для каждой платформы на реализацию дизайн-проекта и создание функционального приложения .

Сколько стоит создать приложение для недвижимости?

Создание приложения по недвижимости — сложный и дорогостоящий процесс. Дело не только в том, что вам нужно интегрировать множество API. Покупатели, продавцы и риелторы должны учитываться при создании приложения, приложения для продажи недвижимости или веб-сайта, подобного Zillow. В зависимости от количества и сложности функций, которые вы хотите использовать, и стоимости выбранной вами команды разработчиков . Стоимость также может варьироваться в зависимости от размера вашей команды разработчиков. Однако типичными рабочими и элементами, которые будут влиять на конечные расходы, являются:

Руководитель проекта

UI/UX дизайнер(ы)

Фронтенд-разработчик(и)

Бэкенд-разработчик (и)

Разработчик(и) Android/iOS

Бизнес-анализ

Контроль качества

Послерелизное обслуживание

Цены на простое и несложное решение колеблются от 25 000 до 45 000 долларов. Однако более продвинутые приложения для недвижимости, такие как упомянутое выше, могут стоить до 70 000 долларов.

Обязательные функции для приложения по недвижимости, такого как Zillow

Обширная база данных

Расширенный поиск

Информативные и привлекательные листинговые страницы

Интерактивные карты окрестностей

Виртуальные туры

Видео туры

Сопоставьте пользователей и агентов

Обмен сообщениями в реальном времени

Решение без кода

Создание приложения для недвижимости — сложная задача. При самостоятельном создании приложения вы можете столкнуться с рядом проблем. Вам потребуется компетентная и опытная команда разработчиков, которая сможет предоставить конечный продукт, отвечающий вашим конкретным требованиям. С помощью AppMaster вы можете разработать приложение для недвижимости, которое сможет конкурировать с отраслевыми гигантами, такими как Zillow и Trulia, используя высококачественное решение для создания приложений для недвижимости, не написав ни единой строки кода. Это возможно благодаря визуальному подходу к программированию и методу перетаскивания .

Программное обеспечение «все-в-одном», с помощью которого пользователи могут найти свою идеальную собственность, не меньше и не больше, — это то, что люди действительно ищут. Теперь это означает придумать отличительный дизайн, в котором есть все элементы, которые нужны вашим потребителям, а не делать подделку Zillow. И это то, что сделает ваше приложение уникальным.