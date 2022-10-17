房地产统计数据为房地产经纪人、投资者和客户提供了有关房地产市场持续变化的数据洞察。这在寻找房屋、出售房屋、挂牌或寻找出租物业或代表该市场的客户时可能很有用。自去年 3 月以来，新上市房屋的价格上涨了 13.5%，自今年 3 月以来上涨了 26.5%。纽约、芝加哥和达拉斯/沃斯堡等主要城市地区的房价上涨了 9.1%。

2022 年 3 月的活跃挂牌价格中位数为 405,000 美元，比上年同月的活跃挂牌价格中位数上涨 8%。大多数人的财富主要由房地产组成，尤其是对许多美国房主而言。由于移动搜索的简单性， 房地产应用程序每周获得数百万次访问。根据全国房地产经纪人协会的数据，76% 的智能手机或平板电脑用户和 97% 的购房者开始在线搜索。每周有数百万人浏览房地产应用程序，因为移动搜索非常方便。全国房地产经纪人协会报告称，97% 的购房者开始在线研究，76% 的智能手机或平板电脑用户也是如此。

什么是 Zillow 应用程序，它是如何工作的？

Zillow 是美国最知名的房地产市场，为客户和企业主之间的对话提供了空间。客户可以细化搜索结果以发现满足其要求的房屋。通过该平台提供全方位的住宅服务。 Zillow 拥有并运营着许多可在所有主要应用商店中访问的房地产应用。

要找到租来的两居室公寓，客户可以添加适当的过滤器并选择最重要的标准。通常，列表包括有关财产、图像和视频的信息。为了与合适的人取得联系，客户可以将房产列入候选名单并发送消息或安排电话。 Zillow 是房地产市场的领导者，经常被称为该行业的领先创新者。由于其出色的功能，该应用程序拥有庞大的客户群和高吸收率。

您必须添加到 Zillow 等应用程序的主要功能

具有出色个人资料的用户登录

在使用您的应用程序来确定合适的房产列表并联系他们之前，允许用户注册和登录。应用程序的用户除了登录之外，还应该可以选择建立个人资料，他们可以在其中陈述他们的需求和联系信息列表所有者可以联系到他们。

过滤器和搜索选项

通过包含此功能，正在搜索房屋的应用程序用户将能够快速输入适当的关键字并在建议中查看相关属性。让应用用户使用位置、隐私等条件来缩小搜索结果的范围！

物业清单

允许物业的所有者或代理人在应用程序上建立完整的列表，包括位置、大小和附近的便利设施。业主可以通过此列表向认真的买家提供有关该物业的全面信息，这是一种很好的方式。

地图和导航

导航的添加使客户可以轻松找到房产而不是迷路。

视频和照片

通过包含图片或房产视频，您可以增强房产列表。休闲应用程序用户可能会被房产的审美吸引力所说服，从而认真购买或出租房产。

如何制作像 Zillow 这样的应用程序？

以下步骤可用于制作像 Zillow 这样的应用程序

为您的应用命名

添加合适的功能

测试您的应用并启动它

房地产应用程序的必备功能

用户登录和个人资料

应该有两个独特的配置文件。一种适用于寻找房屋的人，另一种适用于经纪人或业主。如果人们可以使用他们的社交网络或电子邮件帐户登录以节省时间，那就更好了。配置文件将显示大量敏感信息，例如姓名、电子邮件地址或银行帐号。因此，拥有一个安全的数据库是必不可少的。

带有数据库的搜索引擎

您的用户将从各种过滤器中进行选择，以便快速找到最佳选择。这些可能包括以下内容：

财产类型（公寓、房屋等）

房间的数量

楼层或故事

地点

便利设施（停车、空调、存储等）

建造年份

平方英尺

价格

大联盟

您必须加入并支付年度订阅费才能访问 MLS 并将此数据库包含在您的应用程序中。通常，像 Realtor 或 Spark 这样的API （应用程序编程接口）用于将 MLS 数据库合并到应用程序中。

其他上市平台

MLS有很多大大小小的竞争对手。您可以通过选择正确的平台和 API 将您的产品集中在特定领域或类型的房地产上。

与代理机构、经纪人和所有者合作

最后，您可以通过与数据库相反的方式并直接与企业或业主合作来创建市场应用程序。只需让人们提交他们的报价就可以实现这一目标。这种策略有两个缺点。由于消费者不太可能下载没有任何列表的房地产应用程序来添加他们的财产，因此您必须首先拥有某种房地产池。其次，如果您想避免陷阱，您必须确保所有各方都值得信赖，并且每笔交易在财务上都是安全的。

创建一个房地产应用程序需要多长时间？

设计过程，包括研究、原型设计以及当前的UX和 UI 设计，可能需要 50 到 200 个小时，具体取决于项目的复杂性。接下来，开发人员将需要每个平台至少 400 小时来实施设计项目并创建功能性应用程序。

构建一个房地产应用程序需要多少钱？

构建房地产应用程序是一个困难且昂贵的过程。这不仅仅是因为您必须集成许多 API。在制作类似于 Zillow 的应用程序或房地产列表应用程序或网站时，必须考虑买家、卖家和房地产经纪人。根据您要使用的功能的数量和复杂性以及您选择的开发团队的成本。成本也可能因开发团队的规模而异。然而，会影响最终费用的典型工人和要素是：

专案经理

UI/UX 设计师

前端开发人员

后端开发人员

Android/iOS 开发人员

商业分析

质量控制

发布后维护

一个简单而简单的解决方案的价格从 25,000 美元到 45,000 美元不等。然而，更高级的房地产应用程序，比如上面提到的那个，成本可能高达 70,000 美元。

Zillow 等房地产应用的必备功能

庞大的数据库

高级搜索功能

信息丰富且有吸引力的列表页面

互动社区地图

虚拟旅游

视频导览

匹配用户和代理

实时消息

无代码解决方案

制作房地产应用程序具有挑战性。在自己制作应用程序时，您可能会遇到几个问题。您将需要一个称职且经验丰富的开发团队，可以提供满足您特定要求的最终产品。在 AppMaster 的帮助下，您无需编写任何代码即可开发出一款可以与 Zillow 和 Trulia 等行业巨头竞争的房地产应用程序，使用高质量的房地产应用程序解决方案。这要归功于可视化编程方法和拖放方法。

用户可以在其中找到理想财产的多合一软件，仅此而已，这才是人们真正想要的。现在，这意味着提出一种独特的设计，其中包含您的消费者想要的所有元素，而不是制造 Zillow 仿冒品。这就是使您的应用与众不同的原因。