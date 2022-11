Platformy No-code mogą pomóc przedsiębiorcom szybko zaprojektować i wdrożyć wszystko, od stron internetowych po automatyzację procesów, aplikacje mobilne i aplikacje do zarządzania projektami. Tworzenie aplikacji było kiedyś ograniczone do programistów, ale sprawy drastycznie się zmieniły.

Fakt, że można łatwo znaleźć narzędzia, które umożliwiają tworzenie aplikacji bez pisania jednej linii kodu, wskazuje, że w rzeczywistości jesteśmy w środku rewolucji baz danych no-code. Idea citizen developera pojawiła się wraz z pojawieniem się technologii baz danych no-code. Dane są kluczowe dla sukcesu współczesnych firm. Podejmowanie krytycznych decyzji staje się trudniejsze, gdy brakuje odpowiednich informacji. W tym artykule znajdziesz najpopularniejsze rozwiązania biznesowe no-code, które mogą cyfrowo zmienić Twoje procesy bez utraty jakości.

Czym jest platforma programistyczna no code?

Jest to narzędzie do tworzenia aplikacji bez kodowania. Jest to lubiana i obiecująca alternatywa dla tradycyjnego rozwoju oprogramowania dla nietechnicznych klientów firmowych, którzy chcą zaprojektować swoje kompletne aplikacje.

Oto korzyści płynące z platformy rozwojowej bez kodu:

Lepsza zwinność

Szybszy rozwój

Obniżenie kosztów

Zwiększona produktywność

Łatwość wprowadzania zmian

Ulepszanie produktów i usług

Baza danych dla rozwiązań biznesowych

Baza danych to zaplanowane zgrupowanie materiałów uporządkowanych i często przechowywanych w formie elektronicznej w systemie komputerowym. Organizacje wykorzystują bazy danych do wielu celów, w tym do gromadzenia danych o klientach oraz śledzenia sprzedaży, wydatków i innych faktów ekonomicznych. Aby poprawić wydajność operacyjną, przedsiębiorstwa potrzebują baz danych.

W ciągu ostatnich dwóch dekad w przedsiębiorstwach nastąpiła znacząca zmiana, polegająca na odejściu od zeszytów, książek pracy i nieporęcznych szafek na rzecz elektronicznej platformy przechowywania danych, służącej do integracji i konsolidacji danych firmowych. Rozwój systemów zarządzania bazami danych, które są programami komputerowymi używanymi do tworzenia, monitorowania i korzystania z kolekcji baz danych logicznie połączonych rekordów i plików.

5 narzędzi bazodanowych bez kodu

AppMaster

Niestandardowy ekosystem aplikacji może być wykonany przy użyciu tylko AppMaster, a żadna wiedza z zakresu kodowania nie jest konieczna. Rozwiązania automatyzacji bez kodu są przydatne do usprawniania zadań w pracy lub w domu, organizowania danych lub nagradzania pracowników. AppMaster to najlepszy wybór dla narzędzi, które nie wymagają od Ciebie pisania żadnego kodu. Możesz tworzyć wysokiej jakości aplikacje na strony internetowe i urządzenia mobilne bez konieczności posiadania doświadczenia w kodowaniu, dzięki zasobom dostarczanym przez tę platformę.

Domyślnie AppMaster współpracuje teraz z dowolną bazą danych zgodną z postgress. Oznacza to, że generowane aplikacje mogą być podłączone do AWS RDS i AWS Aurora, dowolnej standardowej instancji PostgreSQL.

Do końca roku dodamy wsparcie dla Oracle Database, Microsoft SQL Server, MariaDB, MYSQL i SQLite, więc AppMaster będzie mógł pracować z 6 najpopularniejszymi relacyjnymi bazami danych na świecie. Aby zarządzać strukturą bazy danych utwórz tabliczki połączeń pól, wystarczy użyć edytora daty modelu, który jest wbudowany w AppMaster Studio; i wszystko można zmienić w locie, a platforma automatycznie wygeneruje skrypty do migracji twoich danych do zmiany formatów, i ogólnie rzecz biorąc, wszystko to odbywa się całkowicie bez pisania jakiegokolwiek kodu za pomocą GUI w dowolnym momencie.

Narzędzie bazodanowe Zapier

Narzędzie bazodanowe Zapier integruje aplikacje (jak Mail czy Slack), dzięki czemu dane mogą być szybko i prosto przesyłane przez nie. Z Zapier, możliwości są praktycznie nieograniczone. Na przykład możesz tworzyć zautomatyzowane procedury, które interfejsują dwie lub więcej aplikacji, zmniejszając ręczną pracę, którą musisz wykonać. Zapier przekazuje dane między programami.

Możesz także otrzymywać ważne alerty z kilku aplikacji na jednej platformie, aby upewnić się, że niczego nie przeoczysz. Może również tworzyć zautomatyzowane procedury przy użyciu różnych szablonów. Narzędzie bazodanowe Zappier jest najlepsze dla firmy każdego szczebla, która chce połączyć swoje urządzenia i zautomatyzować pracochłonne zadania.

Narzędzie bazodanowe Bubble

Bubble, jako rozwiązanie no-code, upraszcza proces tworzenia aplikacji, dzieląc go na cztery główne etapy. Bubble ułatwia tworzenie aplikacji internetowych. Ponieważ narzędzie do tworzenia aplikacji jest bardzo elastyczne, można konstruować i tworzyć aplikacje bez użycia języka programowania. Rynek ma motywy i wtyczki, które pomogą Ci ożywić swoją aplikację, a platforma "przeciągnij i upuść" jest przyjazna dla użytkownika i intuicyjna. Bańka jest najlepsza dla twórców aplikacji i artystów cyfrowych szukających prostego rozwiązania do tworzenia aplikacji internetowych.

Narzędzie bazodanowe Airtable

Airtable to platforma no-code do tworzenia aplikacji do zarządzania projektami. Pozwala na projektowanie relacyjnych baz danych, które zachęcają do współpracy. Można importować materiały z plików lub innych programów. Użytkownicy mogą przesyłać i odbierać przypomnienia, dzielić się informacjami, przydzielać zadania i tak dalej. Airtable łączy arkusze kalkulacyjne i bazy danych w jednym programie. Menedżerowie mogą zapisywać dane projektowe w widoku arkusza kalkulacyjnego oferowanego przez Airtable. Airtable jest najlepszy dla firm poszukujących scentralizowanego miejsca do zarządzania pracą i zbierania statystyk.

Narzędzie bazodanowe Webflow

Bez znajomości jakiegokolwiek kodu każdy może tworzyć strony internetowe i unikalne bazy danych dzięki Webflow. Webflow to platforma bez kodu, dzięki której w prosty sposób można włączyć animacje i sklepy internetowe. Ponad 3,5 miliona profesjonalistów i organizacji Twórz, współpracuj i produkuj piękne strony internetowe łatwo z Webflow. W pełni wizualne środowisko.

Webflow dostarcza ci narzędzi potrzebnych do skonstruowania dowolnego projektu i stworzenia interfejsu między programami, niezależnie od tego, czy jesteś samotnym projektantem, agencją, czy zespołem. Webflow jest najlepszy dla projektantów stron internetowych, którzy nie chcą pracować z kodowaniem, ale potrzebują platformy do szybkiego konstruowania i dostosowywania stron internetowych.

Narzędzie bazodanowe Monday.com

Monday.com jest konstruktorem bez kodu, idealnym dla grup różnej wielkości jako system operacji roboczych. Ludzie mogą opracować procedury działające w tle, używając jego kreatora automatyzacji. Dostosowywalne funkcje Monday.com zwiększają produktywność zespołu i pozwalają każdemu być twórcą bez kodu na swój sposób. Użytkownicy mogą konstruować wszystko od aplikacji do współpracy w czasie rzeczywistym, narzędzi do oglądania się za siebie i cyfrowych tablic. Monday.com jest najlepszy dla firm poszukujących wszechstronnego rozwiązania do zarządzania projektami, które może służyć do wielu dodatkowych celów i wymagań.

Arkusze Google

Google Sheets ułatwia współpracę zespołom, organizujesz wydarzenie lub omawiasz najnowsze liczby dochodów. Możliwości AI pozwalają użytkownikom na dostęp do niezbędnych spostrzeżeń w celu podejmowania świadomych decyzji biznesowych. Jego konstrukcja pozwala na współpracę z każdym, w dowolnym czasie i z dowolnej lokalizacji. Możesz zacząć wizualizować swoje dane za pomocą wykresów i grafów po tym, jak znajdą się one w Twoim Arkuszu Google. Arkusz Google jest najlepszy do wprowadzania danych.

Co to jest bezkodowa baza danych?

Systemy rozwoju baz danych no-code pozwalają na pracę z bazami danych i ich utrzymanie bez kodowania. Systemy te dostarczają użytkownikom narzędzi do organizowania i optymalizacji zasobów danych w celu elastycznego i wydajnego zarządzania danymi. Kodowanie jest niepotrzebne, aby zbudować charakterystyczny ekosystem aplikacji z tylko AppMaster. AppMaster to platforma danych bez kodowania, która pozwala tworzyć aplikacje mobilne i internetowe. Łatwo i szybko zaprojektować procesy biznesowe o dowolnej złożoności.

Narzędzie bazodanowe możemy wykorzystać w następujących obszarach:

Baza wiedzy biznesowej

Programy internetowe

Raportowanie

Przepływu pracy opartego na zatwierdzeniach

Usprawnianie procedur

Generowanie aplikacji mobilnych

Czy Excel jest narzędziem no-code?

Microsoft Excel zbliżył się do "tworzenia bez kodu", a jego niesamowita elastyczność i różnorodność zastosowań sprawiły, że stał się pretendentem do miana pierwszej komercyjnej platformy bez kodu. VBA (Visual Basic for Applications) to język programowania używany przez program Excel i inne aplikacje pakietu Office.

Jakie jest najlepsze narzędzie no-code?

Do wyboru jest kilka opcji, od tworzenia stron internetowych po tworzenie unikalnych aplikacji. Rozwiązania do automatyzacji bez kodu mogą zautomatyzować pracę lub obowiązki domowe, zarządzać danymi lub być nagradzane. Najlepszym narzędziem no-code jest AppMaster. Zapewnia wszystkie narzędzia wymagane do tworzenia wspaniałych aplikacji internetowych i mobilnych bez pisania jednej linii kodu.

Słowa końcowe

Ostatecznym faktem jest, że kilka narzędzi no-code jest zatrudnionych w biznesie. No-code niewątpliwie zmienia biznes i to, jak ludzie postrzegają swoją pracę, innowacje i życie. Aby uzyskać jak najwięcej korzyści z tych narzędzi, rozważ ulepszenie swojego przepływu pracy, przeglądając tę listę opcji bez kodu.

Dla wielu użytkowników korporacyjnych bariera kodowania została wyeliminowana dzięki pojawieniu się technologii no-code. Oprócz wzrostu wydajności, technologie te pozwalają inżynierom oprogramowania skupić się na trudniejszych zadaniach, zamiast zajmować się wymaganiami pracowników nieinformatycznych.

Platformy no-code mogą pozwolić właścicielom firm na szybkie tworzenie stron internetowych, automatyzację procesów i aplikacji. Low-code development to kolejna intrygująca strategia hybrydowa. Znaczenie tych platform w sektorze biznesowym znacząco wpłynęło na sposób interakcji IT z innymi działami. AppMaster jest platformą no-code produkuje kod źródłowy, produkując więcej niż tylko brak kodu, nadając mu wyjątkowość. Jeśli użytkownik tak chce, zawsze może wziąć swój kod źródłowy, więc nie muszą się martwić o bycie ograniczonym do platformy.