Les statistiques immobilières fournissent des informations basées sur des données sur l'évolution continue du marché du logement pour les courtiers immobiliers, les investisseurs et les clients. Cela peut être utile lors de la recherche d'une maison, de la vente d'une maison, de l'inscription ou de la recherche d'un bien locatif, ou de la représentation de clients sur ce marché. Les prix des maisons récemment inscrites ont augmenté de 13,5 % depuis mars de l'année dernière et de 26,5 % depuis mars de cette année. Les prix ont grimpé de 9,1 % dans les grandes régions urbaines, dont New York, Chicago et Dallas/Fort Worth.

Le prix médian d'inscription en vigueur en mars 2022 était de 405 000 $, soit une augmentation de 8 % par rapport au prix médian d'inscription en vigueur le même mois l'année précédente. La richesse de la plupart des gens est principalement composée de biens immobiliers, en particulier pour de nombreux propriétaires américains. Grâce à la simplicité des recherches en déplacement, les applications immobilières reçoivent des millions de visites hebdomadaires. Selon la National Association of Realtors, 76 % des utilisateurs de smartphones ou de tablettes et 97 % des acheteurs de maison commencent leurs recherches en ligne. Des millions de personnes parcourent des applications immobilières chaque semaine parce que les recherches mobiles sont si pratiques. La National Association of Realtors rapporte que 97% des acheteurs de maisons commencent leurs recherches en ligne, tout comme 76% des utilisateurs de smartphones ou de tablettes.

Zillow, la place de marché immobilière la plus connue aux États-Unis, offre un espace de dialogue entre les clients et les propriétaires d'entreprise. Les clients peuvent affiner les résultats de recherche pour découvrir une maison qui répond à leurs exigences. Toute une gamme de services résidentiels est proposée via la plateforme. Zillow possède et exploite de nombreuses applications immobilières accessibles dans tous les principaux magasins d'applications.

Pour trouver un appartement de deux chambres en location, un client peut ajouter les filtres appropriés et sélectionner les critères les plus importants. En règle générale, les annonces incluent des informations sur la propriété, des images et des vidéos. Pour entrer en contact avec la personne appropriée, les clients peuvent ensuite présélectionner les propriétés et envoyer un message ou programmer un appel. Zillow est le leader du marché de l'immobilier et est souvent désigné comme le principal innovateur du secteur. En raison de ses fonctionnalités exceptionnelles, l'application a une clientèle importante et un taux d'absorption élevé.

Principales fonctionnalités que vous devez ajouter à une application comme Zillow

Connexion utilisateur avec un excellent profil

Avant d'utiliser votre application pour identifier des listes de propriétés appropriées et les atteindre, autorisez les utilisateurs à s'inscrire et à se connecter. Les utilisateurs de l'application doivent avoir la possibilité de créer un profil en plus de se connecter, où ils peuvent indiquer leurs besoins et leurs coordonnées. les propriétaires d'annonces peuvent les joindre.

Options de filtrage et de recherche

En incluant cette fonctionnalité, les utilisateurs de l'application qui recherchent une maison pourront saisir rapidement les mots-clés appropriés et afficher les propriétés pertinentes dans les suggestions. Laissez les utilisateurs de l'application affiner leurs résultats de recherche en utilisant des critères tels que l'emplacement, la confidentialité et bien d'autres !

Listes de propriétés

Permettez aux propriétaires ou aux agents de la propriété d'établir une liste complète sur l'application, y compris l'emplacement, la taille et les commodités à proximité. Les propriétaires peuvent fournir aux acheteurs sérieux des informations complètes sur la propriété via cette liste, ce qui est un excellent moyen de le faire.

Cartes et navigation

L'ajout de la navigation permet aux clients de localiser facilement la propriété plutôt que de se perdre.

Vidéo et Photo

En incluant des photos ou des vidéos de propriétés, vous pouvez améliorer les listes de propriétés. Les utilisateurs occasionnels de l'application peuvent être persuadés par l'attrait esthétique d'une propriété d'acheter ou de louer sérieusement la propriété.

Les étapes suivantes peuvent être utilisées pour créer une application comme Zillow

Nommez votre application

Ajouter des fonctionnalités adaptées

Testez votre application et lancez-la

Les fonctionnalités indispensables d'une application immobilière

Connexion et profil de l'utilisateur

Il devrait y avoir deux profils uniques. L'un est destiné aux personnes à la recherche d'une maison, tandis que l'autre est destiné aux courtiers ou aux propriétaires. Il est préférable que les gens puissent se connecter en utilisant leur réseau social ou leurs comptes de messagerie pour gagner du temps. Les profils présenteront de nombreuses informations sensibles, telles que des noms, des adresses e-mail ou des numéros de compte bancaire. Par conséquent, avoir une base de données sécurisée est essentiel.

Moteur de recherche avec une base de données

Vos utilisateurs choisiront parmi une variété de filtres afin de localiser rapidement la meilleure alternative. Ceux-ci pourraient consister en ce qui suit :

Type de bien (appartement, maison, etc.)

Nombre de chambres

Sols ou étages

Emplacement

Commodités (stationnement, A/C, rangement, etc.)

Année de construction

Pieds carrés

Prix

MLS

Vous devez vous inscrire et payer un abonnement annuel pour accéder à un MLS et inclure cette base de données dans votre application. En règle générale, les API (interfaces de programmation d'applications) telles que Realtor ou Spark sont utilisées pour incorporer une base de données MLS dans une application.

Autres plateformes de cotation

La MLS a beaucoup de concurrents, grands et petits. Vous pouvez concentrer vos offres sur un domaine ou un type de bien immobilier spécifique en choisissant la bonne plateforme et la bonne API.

Collaborer avec les agences, les courtiers et les propriétaires

Enfin, vous pouvez créer une application de marché en allant dans le sens inverse des bases de données et en travaillant directement avec les entreprises ou les propriétaires. Il suffit de permettre aux gens de soumettre leurs offres pour y parvenir. Il y a deux inconvénients à cette stratégie. Comme il est peu probable que les consommateurs téléchargent une application immobilière sans aucune liste pour ajouter leur propriété, vous devez d'abord disposer d'une sorte de pool immobilier au départ. Deuxièmement, vous devez vous assurer que toutes les parties sont dignes de confiance et que chaque transaction est financièrement sûre si vous voulez éviter les pièges.

Combien de temps faut-il pour créer une application immobilière ?

Le processus de conception, qui comprend la recherche, le prototypage et la conception UX et UI actuelle, peut prendre de 50 à 200 heures, selon la complexité de votre projet. Ensuite, les développeurs auront besoin d'au moins 400 heures pour chaque plate-forme pour mettre en œuvre le projet de conception et créer une application fonctionnelle .

Combien coûte la création d'une application immobilière ?

Créer une application immobilière est un processus difficile et coûteux. Ce n'est pas seulement parce que vous devez intégrer de nombreuses API. Les acheteurs, les vendeurs et les agents immobiliers doivent tous être pris en compte lors de la création d'une application ou d'une application d'annonces immobilières ou d'un site Web similaire à Zillow. En fonction du nombre et de la complexité des fonctionnalités que vous souhaitez utiliser et du coût de l'équipe de développement que vous sélectionnez. Le coût peut également varier en fonction de la taille de votre équipe de développement. Les travailleurs et éléments typiques, cependant, qui influenceront les dépenses ultimes sont :

Chef de projet

Concepteur(s) UI/UX

Développeur(s) frontend

Développeur (s) back-end

Développeur(s) Android/iOS

Analyse commerciale

Contrôle de qualité

Maintenance après la sortie

Les prix d'une solution simple et simple varient de 25 000 $ à 45 000 $. Cependant, des applications immobilières plus avancées, comme celle mentionnée ci-dessus, peuvent coûter jusqu'à 70 000 $.

Fonctionnalités indispensables pour une application immobilière comme Zillow

Une base de données étendue

Fonctionnalité de recherche avancée

Pages d'annonces informatives et attrayantes

Cartes interactives des quartiers

Visites virtuelles

Visites vidéo

Faire correspondre les utilisateurs et les agents

Messagerie en temps réel

Solution sans code

Créer une application immobilière est un défi. Vous pouvez rencontrer plusieurs problèmes lors de la création d'une application par vous-même. Vous aurez besoin d'une équipe de développement compétente et expérimentée qui peut fournir un produit final qui répond à vos exigences spécifiques. Avec l'aide d'AppMaster, vous pouvez développer une application immobilière qui peut rivaliser avec les géants de l'industrie comme Zillow et Trulia en utilisant une solution d'application immobilière de haute qualité sans écrire une seule ligne de code. C'est possible grâce à l'approche de programmation visuelle et à la méthode du glisser-déposer .

Le logiciel tout-en-un où les utilisateurs peuvent localiser leur propriété idéale, rien de moins, rien de plus, est ce que les gens recherchent vraiment. Cela signifie maintenant proposer un design distinctif qui contient tous les éléments que vos consommateurs voudraient, et non faire une contrefaçon Zillow. Et c'est ce qui rendra votre application unique.