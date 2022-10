Immobilienstatistiken geben Immobilienmaklern, Investoren und Kunden datenbasierte Einblicke in den fortschreitenden Wandel des Wohnungsmarktes. Dies kann nützlich sein, wenn Sie nach einem Haus suchen, ein Haus verkaufen, ein Mietobjekt auflisten oder suchen oder Kunden auf diesem Markt vertreten. Die Preise kürzlich gelisteter Eigenheime sind seit März letzten Jahres um 13,5 % und seit März dieses Jahres um 26,5 % gestiegen. Die Preise sind in großen städtischen Regionen, darunter New York, Chicago und Dallas/Fort Worth, um 9,1 % gestiegen.

Der Median des aktiven Notierungspreises im März 2022 betrug 405.000 $, ein Anstieg von 8 % gegenüber dem Median des aktiven Notierungspreises im gleichen Monat des Vorjahres. Das Vermögen der meisten Menschen besteht hauptsächlich aus Immobilien, insbesondere für viele amerikanische Hausbesitzer. Dank der einfachen Suche von unterwegs erhalten Immobilien-Apps wöchentlich Millionen von Besuchen. Laut der National Association of Realtors beginnen 76 % der Smartphone- oder Tablet-Nutzer und 97 % der Hauskäufer ihre Suche online. Millionen von Menschen durchsuchen jede Woche Immobilien-Apps, weil die mobile Suche so bequem ist. Die National Association of Realtors berichtet, dass 97 % der Hauskäufer ihre Suche online beginnen, ebenso wie 76 % der Smartphone- oder Tablet-Nutzer.

Was ist die Zillow-App und wie funktioniert sie?

Zillow, der bekannteste Immobilienmarktplatz in den USA, bietet Raum für den Dialog zwischen Kunden und Geschäftsinhabern. Kunden können die Suchergebnisse verfeinern, um ein Haus zu finden, das ihren Anforderungen entspricht. Über die Plattform wird eine ganze Reihe von Dienstleistungen rund ums Wohnen angeboten. Zillow besitzt und betreibt viele Immobilien-Apps, die in allen wichtigen App-Stores verfügbar sind.

Um eine vermietete 2-Zimmer-Wohnung zu finden, kann ein Kunde die entsprechenden Filter hinzufügen und die wichtigsten Kriterien auswählen. In der Regel enthalten Inserate Informationen über die Immobilie, Bilder und Videos. Um mit der entsprechenden Person in Kontakt zu treten, können Kunden dann Immobilien in die engere Wahl ziehen und eine Nachricht senden oder einen Anruf vereinbaren. Zillow ist Marktführer im Immobilienbereich und wird häufig als Innovationsführer der Branche bezeichnet. Aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften hat die App einen großen Kundenkreis und eine hohe Absorptionsrate.

Die wichtigsten Funktionen, die Sie einer App wie Zillow hinzufügen müssen

Benutzeranmeldung mit hervorragendem Profil

Bevor Sie Ihre App verwenden, um geeignete Immobilienangebote zu identifizieren und zu erreichen, erlauben Sie den Benutzern, sich zu registrieren und anzumelden. Benutzer der App sollten die Möglichkeit haben, zusätzlich zur Anmeldung ein Profil zu erstellen, in dem sie ihre Bedürfnisse und Kontaktinformationen angeben können wo Eintragseigentümer können sie erreichen.

Filter- und Suchoptionen

Durch die Integration dieser Funktion können Benutzer der App, die nach einem Haus suchen, schnell die passenden Schlüsselwörter eingeben und relevante Immobilien in den Vorschlägen anzeigen. Lassen Sie App-Benutzer ihre Suchergebnisse anhand von Kriterien wie Standort, Datenschutz und vielem mehr eingrenzen!

Auflistungen von Eigenschaften

Ermöglichen Sie den Eigentümern oder Maklern der Immobilie, eine vollständige Auflistung in der App zu erstellen, einschließlich Standort, Größe und nahe gelegenen Annehmlichkeiten. Die Eigentümer können seriösen Käufern über dieses Inserat umfassende Informationen über die Immobilie zur Verfügung stellen, was eine großartige Möglichkeit ist, dies zu tun.

Karten und Navigation

Das Hinzufügen einer Navigation erleichtert es Kunden, die Immobilie zu finden, anstatt sich zu verirren.

Video und Foto

Durch die Einbindung von Bildern oder Immobilienvideos können Sie die Immobilienangebote aufwerten. Gelegentliche App-Benutzer können durch die ästhetische Attraktivität einer Immobilie dazu bewegt werden, die Immobilie ernsthaft zu kaufen oder zu mieten.

Wie erstelle ich eine App wie Zillow?

Die folgenden Schritte können beim Erstellen einer App wie Zillow verwendet werden

Benennen Sie Ihre App

Fügen Sie geeignete Funktionen hinzu

Testen Sie Ihre App und starten Sie sie

Die unverzichtbaren Funktionen einer Immobilien-App

Benutzeranmeldung und -profil

Es sollten zwei eindeutige Profile vorhanden sein. Die eine richtet sich an Wohnungssuchende, die andere an Makler oder Eigentümer. Es ist vorzuziehen, wenn sich die Leute über ihr soziales Netzwerk oder ihre E-Mail-Konten anmelden können, um Zeit zu sparen. Die Profile enthalten zahlreiche sensible Informationen wie Namen, E-Mail-Adressen oder Bankkontonummern. Daher ist eine sichere Datenbank unerlässlich.

Ihre Benutzer wählen aus einer Vielzahl von Filtern, um schnell die beste Alternative zu finden. Diese könnten wie folgt bestehen:

Art der Immobilie (Wohnung, Haus etc.)

Anzahl der Räume

Stockwerke oder Stockwerke

Ort

Ausstattung (Parkplatz, Klimaanlage, Lager usw.)

Baujahr

Quadratmeterzahl

Preis

MLS

Sie müssen Mitglied werden und ein Jahresabonnement bezahlen, um auf eine MLS zuzugreifen und diese Datenbank in Ihre App aufzunehmen. Typischerweise werden APIs (App Programming Interfaces) wie Realtor oder Spark verwendet, um eine MLS-Datenbank in eine App zu integrieren.

Andere Listungsplattformen

Die MLS hat viele große und kleine Konkurrenten. Sie können Ihr Angebot auf einen bestimmten Bereich oder eine bestimmte Art von Immobilien konzentrieren, indem Sie die richtige Plattform und API auswählen.

Zusammenarbeit mit Agenturen, Maklern und Eigentümern

Schließlich könnten Sie eine Marktplatz-App erstellen , indem Sie umgekehrt von Datenbanken ausgehen und direkt mit Unternehmen oder Eigentümern zusammenarbeiten. Dies wird erreicht, indem man es den Leuten einfach ermöglicht, ihre Angebote einzureichen. Diese Strategie hat zwei Nachteile. Da es unwahrscheinlich ist, dass Verbraucher eine Immobilien-App ohne Einträge herunterladen, um ihre Immobilie hinzuzufügen, müssen Sie von Anfang an über eine Art Immobilien-Pool verfügen. Zweitens müssen Sie sicherstellen, dass alle Parteien vertrauenswürdig sind und dass jeder Deal finanziell abgesichert ist, wenn Sie Fallen vermeiden wollen.

Wie lange dauert die Erstellung einer Immobilien-App?

Der Designprozess, der Recherche, Prototyping und das aktuelle UX- und UI-Design umfasst, kann je nach Komplexität Ihres Projekts zwischen 50 und 200 Stunden dauern. Als Nächstes benötigen die Entwickler für jede Plattform mindestens 400 Stunden, um das Designprojekt umzusetzen und eine funktionierende App zu erstellen .

Wie viel kostet es, eine Immobilien-App zu erstellen?

Das Erstellen einer Immobilien-App ist ein schwieriger und teurer Prozess. Das liegt nicht nur daran, dass Sie viele APIs integrieren müssen. Käufer, Verkäufer und Immobilienmakler müssen alle berücksichtigt werden, wenn eine App oder eine App oder Website für Immobilienanzeigen ähnlich wie Zillow erstellt wird. Basierend auf der Anzahl und Komplexität der Funktionen, die Sie verwenden möchten, und den Kosten des von Ihnen ausgewählten Entwicklungsteams . Die Kosten können auch je nach Größe Ihres Entwicklungsteams variieren. Die typischen Arbeiter und Elemente, die die endgültigen Ausgaben beeinflussen, sind jedoch:

Projektmanager

UI/UX Designer(s)

Frontend-Entwickler

Backend-Entwickler (s)

Android/iOS-Entwickler

Wirtschaftsanalyse

Qualitätskontrolle

Wartung nach der Veröffentlichung

Die Preise für eine einfache und unkomplizierte Lösung liegen zwischen 25.000 und 45.000 US-Dollar. Fortgeschrittenere Immobilien-Apps, wie die oben erwähnte, können jedoch bis zu 70.000 US-Dollar kosten.

Must-Have-Funktionen für eine Immobilien-App wie Zillow

Eine umfangreiche Datenbank

Erweiterte Suchfunktion

Informative und attraktive Angebotsseiten

Interaktive Nachbarschaftskarten

Virtuelle Touren

Videotouren

Passen Sie Benutzer und Agenten an

Echtzeit-Messaging

No-Code-Lösung

Eine Immobilien-App zu erstellen ist eine Herausforderung. Beim Erstellen einer App können Sie auf mehrere Probleme stoßen. Sie benötigen ein kompetentes und erfahrenes Entwicklungsteam, das ein Endprodukt liefern kann, das Ihren spezifischen Anforderungen entspricht. Mit Hilfe von AppMaster können Sie eine Immobilien-App entwickeln, die mit Branchengiganten wie Zillow und Trulia konkurrieren kann, indem Sie eine hochwertige Immobilien-App-Lösung verwenden, ohne eine einzige Codezeile schreiben zu müssen. Dies ist dank des visuellen Programmieransatzes und der Drag-and-Drop-Methode möglich .

Die All-in-One-Software, mit der Benutzer ihre ideale Immobilie finden können, nicht weniger und nicht mehr, ist das, was die Leute wirklich suchen. Es bedeutet jetzt, ein unverwechselbares Design zu entwickeln, das alle Elemente enthält, die Ihre Verbraucher wünschen, und keine Zillow-Imitation zu machen. Und das macht Ihre App einzigartig.