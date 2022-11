Le statistiche immobiliari forniscono ai broker immobiliari, agli investitori e ai clienti informazioni basate su dati relativi ai continui cambiamenti del mercato immobiliare. Questo può essere utile quando si cerca una casa, si vende una casa, si inserisce o si cerca una proprietà in affitto, o si rappresentano i clienti in questo mercato. I prezzi delle case recentemente quotate sono aumentati del 13,5% da marzo dell'anno scorso e del 26,5% da marzo di quest'anno. I prezzi sono aumentati del 9,1% nelle principali regioni urbane, tra cui New York, Chicago e Dallas/Fort Worth.

Il prezzo mediano degli annunci attivi nel marzo 2022 è stato di 405.000 dollari, con un aumento dell'8% rispetto al prezzo mediano degli annunci attivi nello stesso mese dell'anno precedente. La ricchezza della maggior parte delle persone è costituita soprattutto da immobili, in particolare per molti proprietari di case americani. Grazie alla semplicità delle ricerche in movimento, le app immobiliari ricevono milioni di visite settimanali. Secondo la National Association of Realtors, il 76% degli utenti di smartphone o tablet e il 97% degli acquirenti di case iniziano le loro ricerche online. Milioni di persone consultano le app immobiliari ogni settimana perché le ricerche da mobile sono così comode. La National Association of Realtors riporta che il 97% degli acquirenti di case inizia le proprie ricerche online, così come il 76% degli utenti di smartphone o tablet.

Cos'è e come funziona l'app Zillow?

Zillow, il più noto mercato immobiliare degli Stati Uniti, offre uno spazio di dialogo tra clienti e imprenditori. I clienti possono affinare i risultati della ricerca per trovare una casa che soddisfi le loro esigenze. Attraverso la piattaforma viene offerta un'intera gamma di servizi residenziali. Zillow possiede e gestisce numerose app immobiliari accessibili in tutti i principali app store.

Per trovare un appartamento con due camere da letto in affitto, il cliente può aggiungere i filtri appropriati e selezionare i criteri più importanti. In genere, gli annunci includono informazioni sull'immobile, immagini e video. Per entrare in contatto con l'individuo appropriato, i clienti possono quindi selezionare le proprietà e inviare un messaggio o programmare una telefonata. Zillow è il leader di mercato nel settore immobiliare e viene spesso definito il principale innovatore del settore. Grazie alle sue straordinarie caratteristiche, l'app ha una clientela considerevole e un alto tasso di assorbimento.

Caratteristiche principali da aggiungere a un'app come Zillow

Accesso dell'utente con un profilo eccellente

Prima di utilizzare la vostra app per individuare gli annunci di immobili adatti e raggiungerli, consentite agli utenti di registrarsi e di effettuare il login. Oltre a effettuare il login, gli utenti dell'app dovrebbero avere la possibilità di creare un profilo in cui indicare le proprie esigenze e le informazioni di contatto con i proprietari degli annunci.

Opzioni di filtro e ricerca

Includendo questa funzione, gli utenti dell'app che cercano una casa potranno inserire rapidamente le parole chiave appropriate e visualizzare le proprietà pertinenti nei suggerimenti. Gli utenti dell'app potranno restringere i risultati della ricerca in base a criteri quali la posizione, la privacy e molti altri!

Annunci di proprietà

Consentite ai proprietari o agli agenti dell'immobile di creare un elenco completo sull'app, che includa la posizione, le dimensioni e i servizi nelle vicinanze. I proprietari possono fornire agli acquirenti seri informazioni complete sull'immobile tramite questo annuncio, che è un ottimo modo per farlo.

Mappe e navigazione

L'aggiunta della navigazione rende più semplice per i clienti individuare l'immobile piuttosto che perdersi.

Video e foto

Includendo immagini o video dell'immobile, è possibile migliorare l'inserzione della proprietà. Gli utenti occasionali dell'app possono essere convinti dall'attrattiva estetica di un immobile a comprarlo o affittarlo seriamente.

Come creare un'app come Zillow?

Per creare un'app come Zillow si possono seguire i seguenti passaggi

Dare un nome all'app

Aggiungere le caratteristiche adatte

Testare l'app e lanciarla

Le caratteristiche indispensabili di un'app immobiliare

Accesso e profilo dell'utente

Dovrebbero esserci due profili unici. Uno è per le persone che cercano casa, mentre l'altro è per gli intermediari o i proprietari. È preferibile che le persone possano accedere utilizzando i loro account di social network o di posta elettronica per risparmiare tempo. I profili presenteranno numerose informazioni sensibili, come nomi, indirizzi e-mail o numeri di conto corrente. Pertanto, è essenziale disporre di un database sicuro.

Motore di ricerca con database

I vostri utenti sceglieranno tra una serie di filtri per individuare rapidamente l'alternativa migliore. Questi filtri possono essere i seguenti:

Tipo di immobile (appartamento, casa, ecc.)

Numero di stanze

Piani o piani

Posizione

Servizi (parcheggio, aria condizionata, magazzino, ecc.)

Anno di costruzione

Metratura

Prezzo

MLS

È necessario iscriversi e pagare un abbonamento annuale per accedere a un MLS e includere questo database nella propria app. In genere, per incorporare un database MLS in un'app si utilizzano API(interfacce di programmazione per app) come Realtor o Spark.

Altre piattaforme di annunci

L'MLS ha molti concorrenti, sia grandi che piccoli. Scegliendo la piattaforma e l'API giusta, potete concentrare la vostra offerta su un'area o un tipo di immobile specifico.

Collaborazione con agenzie, intermediari e proprietari

Infine, potreste creare un'app di marketplace andando dall'altra parte rispetto ai database e lavorando direttamente con le aziende o i proprietari di immobili. A tal fine è sufficiente consentire alle persone di presentare le proprie offerte. Questa strategia presenta due svantaggi. Poiché è improbabile che i consumatori scarichino un'app immobiliare priva di annunci per aggiungere la loro proprietà, è necessario disporre di una sorta di pool immobiliare all'inizio. In secondo luogo, è necessario assicurarsi che tutte le parti siano affidabili e che ogni affare sia finanziariamente sicuro, se si vogliono evitare trappole.

Quanto tempo occorre per creare un'app immobiliare?

Il processo di progettazione, che comprende la ricerca, la prototipazione e l'attuale design UX e UI, può richiedere dalle 50 alle 200 ore, a seconda della complessità del progetto. Successivamente, gli sviluppatori avranno bisogno di almeno 400 ore per ogni piattaforma per implementare il progetto di design e creare un'app funzionale.

Quanto costa costruire un'app immobiliare?

La costruzione di un'app immobiliare è un processo difficile e costoso. Non solo perché bisogna integrare molte API. Acquirenti, venditori e agenti immobiliari devono essere tutti presi in considerazione quando si realizza un'app o un sito web di annunci immobiliari simile a Zillow. In base al numero e alla complessità delle funzionalità che si desidera utilizzare e al costo del team di sviluppo selezionato. Il costo può variare anche in base alle dimensioni del team di sviluppo. I lavoratori e gli elementi tipici, tuttavia, che influenzeranno le spese finali sono:

Project Manager

Designer UI/UX

Sviluppatore/i di frontend

Sviluppatore/ibackend

Sviluppatori Android/iOS

Analisi aziendale

Controllo qualità

Manutenzione post-rilascio

I prezzi per una soluzione semplice e senza complicazioni variano da 25.000 a 45.000 dollari. Tuttavia, le app immobiliari più avanzate, come quella citata sopra, possono costare fino a 70.000 dollari.

Caratteristiche indispensabili per un'app immobiliare come Zillow

Un ampio database

Funzionalità di ricerca avanzata

Pagine di annunci informative e attraenti

Mappe interattive del quartiere

Tour virtuali

Tour video

Abbinamento tra utenti e agenti

Messaggistica in tempo reale

Soluzione senza codice

Realizzare un'app immobiliare è impegnativo. Potreste incontrare diversi problemi durante la creazione di un'app da soli. È necessario un team di sviluppo competente ed esperto, in grado di fornire un prodotto finale che soddisfi i vostri requisiti specifici. Con l'aiuto di AppMaster, potete sviluppare un'applicazione immobiliare in grado di competere con colossi del settore come Zillow e Trulia, utilizzando una soluzione di make app immobiliare di alta qualità senza scrivere una sola riga di codice. Ciò è possibile grazie all'approccio di programmazione visuale e al metodo drag-and-drop.

Il software all-in-one in cui gli utenti possono individuare la loro proprietà ideale, niente di meno e niente di più, è ciò che le persone stanno realmente cercando. Ora si tratta di creare un design distintivo che abbia tutti gli elementi che i consumatori desiderano, non di creare un'imitazione di Zillow. E questo è l'elemento che renderà unica la vostra app.