Zanim wkopiemy się w szczegóły, najpierw musimy zdefiniować, czym jest backend developer. Zazwyczaj istnieją dwa aspekty każdej aplikacji internetowej - frontend i backend. Front obejmuje strony internetowe, które odwiedzasz i komunikujesz w swojej przeglądarce. Programiści frontendowi zazwyczaj projektują te strony. Podczas gdy w backend development, web developerzy są odpowiedzialni za pisanie kodu, który wykonuje się na serwerze internetowym. Jednak pisanie kodu nie jest łatwe. Po pierwsze, musisz zdobyć umiejętności, jeśli chcesz pisać kod, nawet w prostym języku HTML. Innymi słowy, backend jest techniką rozwoju tych wtyczek do danych, często nazywanych interfejsem programu aplikacji lub API. Dziś programiści backend stali się kręgosłupem aplikacji internetowych. Prawie każda firma szuka backend developerów, którzy potrafią profesjonalnie pisać kody w dowolnym języku. Istnieje 8 najważniejszych umiejętności, których musisz się nauczyć, aby zostać skutecznym backend web developerem.

Umiejętność 1: Wybierz odpowiedni język programowania

Jeśli chodzi o programowanie aplikacji internetowych lub aplikacji webowych, nie brakuje dostępnych języków programowania backendu. Wybór odpowiedniego języka nie jest łatwy. Może to być nawet wyzwanie dla nowicjusza. Poniżej przedstawiamy najbardziej odpowiednie języki do tworzenia backendu.

Java

Java jest starym językiem. Posiada wyjątkowe właściwości. Głównie podąża za paradygmatem programowania obiektowego. Java jest specjalnie zaprojektowana dla rozwoju backendu. Java jest bardziej wydajnym systemem. Jest zazwyczaj pisana w zintegrowanym środowisku programistycznym (IDE), zanim zostanie wykonana w postaci kodu bajtowego lub kodu niskiego poziomu, który może interpretować interpreter programu zamiast ludzkich programistów backendu. Programiści backendu często używają Javy do pisania kodów. Java jest również często używana do tworzenia rozbudowanych aplikacji na poziomie przedsiębiorstwa. Jest to bardzo bezpieczny język programowania. Używając Javy, programiści mogą pisać kod, nawet jeśli wiele zadań jest przetwarzanych jednocześnie. Programiści również wolą pisać kody w Javie. Może to być przydatne, gdy trzeba wykonać program w krótszym czasie poprzez równoległe wykonywanie różnych procesów.

PHP

PHP to kolejny znany język programowania webowego typu backend po stronie serwera, oficjalnie wprowadzony w 1997 roku. Język ten jest zazwyczaj wykorzystywany do wyszukiwania sesji, tworzenia stron eCommerce oraz administrowania bazami danych i aplikacjami internetowymi.

Python

Python jest kolejnym wysokopoziomowym dekodowanym językiem programowania backend web. Backend Developerzy używają Pythona do pisania kodów, analizowania danych, automatyzowania zadań, budowania stron internetowych, aplikacji internetowych i uczenia maszynowego.

Umiejętność 2: Znajomość backendowych frameworków

Nauka języków programowania backend nie wystarczy; możesz również potrzebować szlifować swoje umiejętności w zakresie frameworków. Backend frameworki są nadrzędne dla rozwoju aplikacji dla wielu przedsiębiorstw. Backend frameworki są niezbędne dla twórców stron internetowych, aby potwierdzić optymalną wydajność. Istnieje kilka frameworków na przykład:

Django

Django to framework backendowy o otwartym kodzie źródłowym. Jego kod jest napisany w języku programowania Python. Django ułatwia szybkie tworzenie aplikacji. Jest również odpowiedni do tworzenia bogatych w funkcje stron internetowych opartych na bazie danych.

Umiejętność 3: Kompleksowa znajomość baz danych

Aby stać się jednym z najlepszych backend web developerów lub profesjonalnych autorów kodu, musisz zapoznać się z układaniem i pobieraniem danych z baz danych. Baza danych to zbiór arkuszy kalkulacyjnych. Każda baza danych to tabela, która wygląda jak konkretny arkusz kalkulacyjny, z danymi przechowywanymi w wierszach i kolumnach. Chociaż programiści frontend mogą odnosić się do baz danych i interfejsów z nimi, backend web development jest w tej chwili preferowanym sposobem obsługi uprzywilejowanego i wyjątkowego podejścia do tych danych, w tym przechowywania i pobierania. Zacznij od wielkich baz danych klasy społecznej i przejdź do baz danych wykresów, jak pozwoli ci na to twoja biegłość.

Umiejętność 4: Obsługa serwera

Każda strona internetowa działa na bazie danych. Strony te potrzebują bazy danych do obsługi swoich konsumentów. Programiści backendu używają bazy danych do przechowywania treści w ramce. Ta ramka sprawia, że zawartość jest łatwa do odzyskania, zebrania i zmiany. Działa ona na zdalnym komputerze osobistym zwanym serwerem. Powszechnie stosowany jest szeroki zakres baz danych, na przykład Oracle, MySQL, PostgreSQL i SQL Server. Możesz wybrać jedną z nich do zarządzania serwerem i zdobyć wiedzę na jej temat: Nginx, Docker, Kubernetes, New Relic itp.

Umiejętność 5: Kompleksowa znajomość interfejsu programu aplikacyjnego (API)

Przeglądarki internetowe nie są jedynymi systemami, za pomocą których klienci łączą się z aplikacjami internetowymi. Każda firma internetowa udostępnia aplikację mobilną zarówno dla systemu iOS, jak i Android. Kompletna i wszechstronna wiedza na temat API jest kluczowa dla backend developerów lub autorów kodu. Bez wątpienia, HTML jest najlepszy do projektowania substancji. Istnieją jednak zaawansowane i ulepszone konfiguracje dla danych, z których będą korzystać różne projekty. JSON i XML to dwie najbardziej akceptowane pozycje dla informacji Application Programme Interface. JSON definiuje JavaScript Object Notation, natomiast XML charakteryzuje Extensible Markup Language. Podstawową funkcją interfejsu programu aplikacyjnego jest tworzenie połączeń między różnymi aplikacjami. Kiedy ktoś zamawia przedmiot z Amazon za pomocą aplikacji mobilnej, nawiązuje relację z API Amazon.

Umiejętność 6: Znajomość systemu kontroli wersji

Podstawowym celem systemu kontroli wersji jest zwracanie zmian, które deweloperzy backendowi wprowadzili podczas pisania kodu. VCS śledzi również zmiany w kodach w osobnej bazie danych. Kontrola źródeł jest również pomocna dla backendowych programistów internetowych. Mogą oni cofnąć błędy, które mogli popełnić podczas pisania kodu. SVN, AWS Code Commit, Mercurial i Git to niezwykle popularne systemy kontroli wersji dla backend developerów. Narzędzia te pozwalają deweloperom backendowym zapobiegać problemom, które z pewnością pojawią się w którymś momencie tworzenia stron internetowych.

W jaki sposób systemy kontroli wersji lub kontroli źródła są korzystne?

System ten tworzy wersje Twoich kodów. Niezależnie od tego, czy modyfikujesz tylko jeden plik, czy dokonujesz licznych zmian w swojej bazie kodu, świadomość, że dokonałeś zmian jest czymś, czego nie wolno Ci mieć. System kontroli wersji ma możliwość powrotu do starej wersji Twojego kodu i wycofania zmian, które wprowadziłeś.

Git

Profesjonalni twórcy stron internetowych zawsze preferują nowoczesne systemy kontroli wersji. Chociaż istnieje wiele popularnych kontroli źródeł, Git jest jednym z najbardziej wydajnych i bezpiecznych systemów kontroli wersji. Jest to system kontroli o otwartym źródle i wspierany przez tego samego twórcę systemu operacyjnego Linux. Backendowi twórcy stron internetowych z funkcjonalnym modelem kodu mogą sprawnie pobrać kompletną historię tego, jakie modyfikacje zostały dokonane, co powoduje, że prosto jest zrewidować i naprawić kod.

Umiejętność 7: Wiedza o frontend

Kiedy masz podstawową wiedzę na temat kodu programowania backendu, musisz nauczyć się podstawowego zrozumienia kodu frontendowego. Nie musisz go opanować; naucz się podstawowych umiejętności i pisz w językach takich jak HTML i CSS. Jako programista musisz mieć umiejętności dostarczania danych do komputerów w celu komunikacji i stosowania różnych algorytmów. Powinieneś również mieć dobrą znajomość podstawowych kodów programistycznych, jeśli szukasz doskonałego wyniku poprzez kodowanie. Musisz opanować JavaScript, aby stać się profesjonalnym backend web developerem. To dlatego, że kod programowania Jscript jest podstawą rozwoju frontend. Chociaż pracujesz nad backendem, języki programowania takie jak HTML, JavaScript i CSS będą funkcjonować jako filar podczas pisania kodów.

JavaScript

JavaScript jest godnym zaufania językiem programowania frontendowego. Programiści frontendowi piszą kody w tym języku. Język ten został pierwotnie wprowadzony 25 lat wstecz w 1995 roku. JavaScript zapewnia wiele korzyści, w tym dostępność online wielu zasobów i bogatych interfejsów. Chociaż posiada wiele cennych cech, ma również pewne ograniczenia.

Cechy JavaScript

Drobiazgowy typ danych - W JavaScript można efektywnie używać zmiennych dla dowolnego typu danych. Oznacza to, że nie trzeba określać dodatkowej zmiennej dla innego rodzaju danych, gdzie ostatnia zmienna nie jest w użyciu. Możesz trzymać dowolne dane w zmiennej, np. jeśli trzymasz ciąg "ABC" w zmiennej x. Później możesz trzymać dowolną liczbę całkowitą lub wystawę w tej samej zmiennej. Ten sposób oszczędza pamięć & poprawia praktykę programowania i zmniejsza linie kodu.

- W JavaScript można efektywnie używać zmiennych dla dowolnego typu danych. Oznacza to, że nie trzeba określać dodatkowej zmiennej dla innego rodzaju danych, gdzie ostatnia zmienna nie jest w użyciu. Możesz trzymać dowolne dane w zmiennej, np. jeśli trzymasz ciąg "ABC" w zmiennej x. Później możesz trzymać dowolną liczbę całkowitą lub wystawę w tej samej zmiennej. Ten sposób oszczędza pamięć & poprawia praktykę programowania i zmniejsza linie kodu. Async Processing -Jest to najcenniejsza cecha Jscript. . Oszczędza czas poprzez równoległe wykonywanie skryptów. Wszystkie żądania działają równolegle, mimo że skrypt jest w trakcie przetwarzania. Zatrudniając JavaScript, część skryptu nie będzie kompetentna, aby zablokować lub pozwolić innej części kodu czekać na odpowiedź, aby rozpocząć.

-Jest to najcenniejsza cecha Jscript. . Oszczędza czas poprzez równoległe wykonywanie skryptów. Wszystkie żądania działają równolegle, mimo że skrypt jest w trakcie przetwarzania. Zatrudniając JavaScript, część skryptu nie będzie kompetentna, aby zablokować lub pozwolić innej części kodu czekać na odpowiedź, aby rozpocząć. Lekkość - JavaScript jest lekkim językiem programowania backendu używanym do zarządzania danymi po stronie serwera.

HTML

HTML to skrót od Hyper Text Markup Language. Hipertekst oznacza, że kopia lub strona zawiera hiperłącza, które umożliwiają czytelnikowi przejście do innych stron w dokumencie. Obecnie język HTML występuje w najnowszej wersji, rozpoznawanej jako HTML5. HTML jest podstawowym blokiem Internetu. Jest duszą strony internetowej. HTML definiuje wygląd stron internetowych, gdy działa w spójności z pozostałymi dwoma kodami. Każda strona internetowa potrzebuje trochę HTML. Musisz nauczyć się podstawowych umiejętności języka HTML, aby w nim kodować. Jako backend web developer, nie musisz jednak pisać kodu w HTML; nadal będziesz musiał nauczyć się podstawowej wiedzy o HTML, aby móc umieścić dane na stronie HTML. Wiele stron internetowych jest zakodowanych w HTML. Programiści frontendowi tworzą szablony, w których umieszczają dane za pomocą języka HTML. Projektują oni strony internetowe i czynią je funkcjonalnymi poprzez pisanie kodów w języku HTML.

CSJęzyk tendefiniuje jak dane będą rozwijane na stronie i standaryzuje tablicę we wszystkich przeglądarkach. CSS jest często używany przez programistów frontendowych do pisania kodów dla rozwoju frontendu.

Umiejętność 8: Komunikacja

Komunikacja jest kluczem do sukcesu w każdej dziedzinie. Rozwijanie doskonałych umiejętności komunikacyjnych jest wysoce wymagane dla backend developerów, ponieważ muszą oni zbierać pomysły od menedżerów produktu, klientów lub innych członków zespołu. Tak jak nauka umiejętności technicznych jest niezbędna dla backend web developerów, tak samo umiejętności nietechniczne. Istnieje lista niektórych funkcjonalnych umiejętności nietechnicznych, których backend web developer musi się nauczyć, a komunikacja zajmuje wysokie miejsce na tej liście.

Podsumowanie

Backend web development jest szybko rozwijającym się polem zawodowym. Jednak, aby stać się udanym backend developerem potrzeba dużo czasu. Ponadto, musisz zawsze poszerzać swoją wiedzę i być w kontakcie z nowościami w dziedzinie IT, a to wszystko nie gwarantuje, że jesteś w stanie opracować dobry backend dla aplikacji. To długa ciężka droga, ale jest jeszcze jedna opcja, aby stworzyć nie tylko backend, ale pełną aplikację. Platforma no-code pozwala na tworzenie pełnych aplikacji bez znajomości frontendów i backendów. Wyobraź sobie to: pomimo długiej i ciężkiej drogi uczenia się wszystkich informacji o backendzie, o których musisz pamiętać cały czas - możesz nauczyć się tworzyć aplikacje na platformie no-code i zarabiać pieniądze szybko i łatwo! Co więcej, istnieje kilka platform no-code, które pozwalają na tworzenie nie tylko aplikacji mobilnych, ale także aplikacji internetowych, takich jak AppMaster to platforma no-code, która pozwala na tworzenie aplikacji mobilnych i internetowych i automatycznie pisze dokumentację techniczną w taki sam sposób, w jaki robią to backendowi programiści internetowi.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są trzy najważniejsze umiejętności, aby być dobrym Backend developerem?

Oto trzy najważniejsze umiejętności, aby być dobrym backend developerem:

Języki programowania i frameworki Backend

Zarządzanie bazą danych

Znajomość interfejsu programu aplikacyjnego (API) i systemów kontroli wersji

Czego muszę się nauczyć najpierw, frontend czy backend?

To jest całkowicie zależne od Ciebie i zależy od Twoich potrzeb! W przypadku, gdy chcesz zostać backend developerem, nie musisz uczyć się najpierw frontendu: możesz nauczyć się backendu, a następnie, aby być zaznajomionym z frontendem - nauczyć się frontendu.

Jaki język jest głównie używany w backendzie?

Język Java jest głównie używany w backendzie. Wielu web developerów pisze kod w Javie dla backendu, ponieważ jest on specjalnie zaprojektowany dla backendu.

Czy SQL jest backendem czy frontendem?

SQL jest językiem programowania. Jest on używany do łączenia się z bazami danych na backendzie.