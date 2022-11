Onroerend goed statistieken bieden op gegevens gebaseerde inzichten in de voortdurende verandering van de woningmarkt aan makelaars, investeerders en klanten. Dit kan nuttig zijn bij het zoeken naar een huis, het verkopen van een huis, het vermelden of zoeken van een huurwoning, of het vertegenwoordigen van klanten in deze markt. De prijzen van recent genoteerde woningen zijn met 13,5% gestegen sinds maart vorig jaar en met 26,5% sinds maart van dit jaar. In grote stedelijke gebieden, waaronder New York, Chicago en Dallas/Fort Worth, zijn de prijzen met 9,1% gestegen.

De mediane actieve noteringsprijs in maart 2022 bedroeg $405.000, een stijging van 8% ten opzichte van de mediane actieve noteringsprijs in dezelfde maand een jaar eerder. Het vermogen van de meeste mensen bestaat grotendeels uit onroerend goed, met name voor veel Amerikaanse huiseigenaren. Dankzij de eenvoud van het zoeken onderweg, ontvangen vastgoed-apps wekelijks miljoenen bezoeken. Volgens de National Association of Realtors begint 76% van de smartphone- of tabletgebruikers en 97% van de huizenkopers hun zoektocht online. Miljoenen mensen bladeren elke week door vastgoed apps omdat mobiele zoekopdrachten zo handig zijn. De National Association of Realtors meldt dat 97% van de huizenkopers hun onderzoek online begint, net als 76% van de smartphone- of tabletgebruikers.

Wat is de Zillow app, en hoe werkt het?

Zillow, de bekendste vastgoedmarktplaats in de VS, biedt een ruimte voor dialoog tussen klanten en ondernemers. Klanten kunnen zoekresultaten verfijnen om een huis te ontdekken dat aan hun eisen voldoet. Via het platform wordt een heel scala aan woondiensten aangeboden. Zillow bezit en exploiteert vele vastgoedapps die toegankelijk zijn in alle belangrijke app stores.

Om een huurwoning met twee slaapkamers te vinden, kan een klant de juiste filters toevoegen en de belangrijkste criteria selecteren. Gewoonlijk bevatten de aanbiedingen informatie over de woning, afbeeldingen en video's. Om in contact te komen met de juiste persoon, kunnen klanten vervolgens een shortlist van eigenschappen maken en een bericht sturen of een gesprek plannen. Zillow is de marktleider in onroerend goed en wordt vaak aangeduid als de belangrijkste vernieuwer in de sector. Door zijn uitstekende functies heeft de app een aanzienlijke klantenkring en een hoog opnamepercentage.

Topfuncties die je moet toevoegen aan een app als Zillow

Gebruikerslogin met uitstekend profiel

Voordat u uw app gebruikt om geschikte aanbiedingen van eigendommen te identificeren en deze te bereiken, moeten gebruikers zich kunnen registreren en inloggen. Gebruikers van de app moeten de mogelijkheid hebben om, naast het inloggen, een profiel op te bouwen waarin ze hun behoeften en contactgegevens kunnen aangeven waar eigenaren van advertenties hen kunnen bereiken.

Filter- en zoekopties

Door deze functie op te nemen, kunnen gebruikers van de app die een huis zoeken snel de juiste trefwoorden invoeren en relevante objecten in de suggesties bekijken. Laat app-gebruikers hun zoekresultaten verfijnen met behulp van criteria zoals locatie, privacy, en nog veel meer!

Advertenties van eigenschappen

Laat de eigenaren of agenten van het pand een grondige lijst opstellen op de app, inclusief de locatie, grootte en nabijgelegen voorzieningen. De eigenaren kunnen serieuze kopers via deze vermelding uitgebreide informatie over het pand verschaffen.

Kaarten en navigatie

De toevoeging van navigatie maakt het eenvoudig voor klanten om het pand te lokaliseren in plaats van te verdwalen.

Video en foto

Door foto's of video's van het pand toe te voegen, kunt u de vermelding van het pand verbeteren. Casual app-gebruikers kunnen worden overtuigd door de esthetische aantrekkelijkheid van een woning om de woning serieus te kopen of te huren.

Hoe maak je een app als Zillow?

De volgende stappen kunnen worden gebruikt om een app als Zillow te maken

Geef uw app een naam

Voeg geschikte functies toe

Test je app en lanceer hem

De must-have functies van een vastgoed app

Gebruikers login en profiel

Er moeten twee unieke profielen zijn. Een is voor mensen die op zoek zijn naar een huis, terwijl de andere voor makelaars of eigenaren is. Het verdient de voorkeur als mensen kunnen inloggen via hun sociale netwerk of e-mail accounts om tijd te besparen. De profielen bevatten veel gevoelige informatie, zoals namen, e-mailadressen of bankrekeningnummers. Daarom is een beveiligde database essentieel.

Zoekmachine met een database

Uw gebruikers zullen uit verschillende filters kiezen om snel het beste alternatief te vinden. Deze kunnen bestaan uit het volgende:

Type woning (flat, huis, enz.)

Aantal kamers

Verdiepingen of verdiepingen

Locatie

Voorzieningen (parkeerplaats, airco, opslag, enz.)

Bouwjaar

Vierkante meter

Prijs

MLS

U moet lid worden en een jaarlijks abonnement betalen om toegang te krijgen tot een MLS en deze database in uw app op te nemen. Meestal worden API's(app programming interfaces) zoals Realtor of Spark gebruikt om een MLS database in een app op te nemen.

Andere advertentieplatforms

De MLS heeft veel concurrenten, zowel grote als kleine. Je kunt je aanbod richten op een specifiek gebied of soort vastgoed door het juiste platform en API te kiezen.

Samenwerken met agentschappen, makelaars en eigenaren

Tot slot zou u een marktplaats-app kunnen maken door de andere kant op te gaan van databases en rechtstreeks samen te werken met bedrijven of eigenaren van onroerend goed. Dit kan eenvoudigweg door mensen in staat te stellen hun aanbiedingen in te dienen. Er zijn twee nadelen aan deze strategie. Aangezien het onwaarschijnlijk is dat consumenten een onroerend goed app downloaden zonder enige aanbiedingen erin om hun eigendom toe te voegen, moet je eerst een soort onroerend goed pool hebben in het begin. Ten tweede moet u ervoor zorgen dat alle partijen betrouwbaar zijn en dat elke deal financieel veilig is als u valkuilen wilt vermijden.

Hoe lang duurt het om een vastgoed app te maken?

Het ontwerpproces, dat onderzoek, prototyping en het huidige UX- en UI-ontwerp omvat, kan 50 tot 200 uur duren, afhankelijk van de complexiteit van uw project. Vervolgens hebben de ontwikkelaars voor elk platform minstens 400 uur nodig om het ontwerpproject uit te voeren en een functionele app te maken.

Hoeveel kost het om een vastgoed app te bouwen?

Het bouwen van een vastgoed app is een moeilijk en duur proces. Het is niet alleen omdat je veel API's moet integreren. Kopers, verkopers en makelaars moeten allemaal in aanmerking worden genomen bij het maken van een app of een vastgoed listing app of website vergelijkbaar met Zillow. Op basis van het aantal en de complexiteit van de functies die u wilt gebruiken en de kosten van het ontwikkelingsteam dat u selecteert. De kosten kunnen ook variëren afhankelijk van de grootte van uw ontwikkelingsteam. De typische werknemers en elementen die de uiteindelijke kosten zullen beïnvloeden zijn echter:

Projectmanager

UI/UX ontwerper(s)

Frontend ontwikkelaar(s)

Backend ontwikkelaar(s)

Android/iOS ontwikkelaar(s)

Bedrijfsanalyse

Kwaliteitscontrole

Onderhoud na de release

Prijzen voor een eenvoudige en ongecompliceerde oplossing variëren van 25.000 tot 45.000 dollar. Meer geavanceerde vastgoed-apps, zoals de hierboven genoemde, kunnen echter wel 70.000 dollar kosten.

Must-have functies voor een vastgoed app als Zillow

Een uitgebreide database

Geavanceerde zoekfunctie

Informatieve en aantrekkelijke advertentiepagina's

Interactieve kaarten van buurten

Virtuele rondleidingen

Video rondleidingen

Match gebruikers en agenten

Real-Time berichtgeving

Geen-code oplossing

Het maken van een vastgoed app is een uitdaging. U kunt verschillende problemen tegenkomen bij het maken van een app op uw eigen houtje. U hebt een competent en ervaren ontwikkelingsteam nodig dat een eindproduct kan leveren dat aan uw specifieke eisen voldoet. Met de hulp van AppMaster kunt u een vastgoed-app ontwikkelen die kan concurreren met kolossen als Zillow en Trulia door gebruik te maken van een hoogwaardige vastgoed-app-oplossing zonder ook maar één regel code te schrijven. Dit is mogelijk dankzij de visuele programmeeraanpak en de drag-and-drop methode.

De alles-in-één software waar gebruikers hun ideale woning kunnen vinden, niets minder, niets meer, is wat mensen echt zoeken. Het betekent nu een onderscheidend ontwerp bedenken dat alle elementen bevat die uw consumenten zouden willen, en geen Zillow knockoff maken. En dat is wat uw app uniek zal maken.