As estatísticas imobiliárias fornecem insights baseados em dados sobre as mudanças contínuas do mercado imobiliário para corretores, investidores e clientes imobiliários. Isso pode ser útil ao procurar uma casa, vender uma casa, anunciar ou procurar um imóvel para alugar ou representar clientes neste mercado. Os preços das casas listadas recentemente aumentaram 13,5% desde março do ano passado e 26,5% desde março deste ano. Os preços subiram 9,1% nas principais regiões urbanas, incluindo Nova York, Chicago e Dallas/Fort Worth.

O preço médio de listagem ativa em março de 2022 foi de US$ 405.000, um aumento de 8% em relação ao preço médio de listagem ativa no mesmo mês do ano anterior. A riqueza da maioria das pessoas é composta principalmente de imóveis, principalmente para muitos proprietários americanos. Graças à simplicidade das pesquisas em movimento, os aplicativos imobiliários recebem milhões de visitas semanais. De acordo com a National Association of Realtors, 76% dos usuários de smartphones ou tablets e 97% dos compradores de imóveis iniciam suas pesquisas online. Milhões de pessoas navegam em aplicativos imobiliários toda semana porque as pesquisas móveis são muito convenientes. A Associação Nacional de Corretores de Imóveis relata que 97% dos compradores de imóveis começam suas pesquisas on-line, assim como 76% dos usuários de smartphones ou tablets.

O que é o aplicativo Zillow e como ele funciona?

Zillow, o mercado imobiliário mais conhecido dos EUA, oferece um espaço de diálogo entre clientes e empresários. Os clientes podem refinar os resultados da pesquisa para descobrir uma casa que satisfaça suas necessidades. Toda uma gama de serviços residenciais é oferecida através da plataforma. A Zillow possui e opera muitos aplicativos imobiliários acessíveis em todas as principais lojas de aplicativos.

Para encontrar um apartamento de dois quartos alugado, o cliente pode adicionar os filtros apropriados e selecionar os critérios mais importantes. Normalmente, as listagens incluem informações sobre a propriedade, imagens e vídeos. Para entrar em contato com o indivíduo apropriado, os clientes podem selecionar propriedades e enviar uma mensagem ou agendar uma ligação. A Zillow é líder de mercado no setor imobiliário e é frequentemente referida como a principal inovadora do setor. Por causa de seus excelentes recursos, o aplicativo tem uma clientela considerável e uma alta taxa de absorção.

Principais recursos que você deve adicionar a um aplicativo como o Zillow

Login de usuário com excelente perfil

Antes de utilizar seu aplicativo para identificar listagens adequadas de propriedades e alcançá-las, permita que os usuários se registrem e façam login. proprietários de listas podem alcançá-los.

Opções de filtro e pesquisa

Ao incluir esse recurso, os usuários do aplicativo que estiverem procurando uma casa poderão inserir rapidamente as palavras-chave apropriadas e visualizar as propriedades relevantes nas sugestões. Permita que os usuários do aplicativo restrinjam seus resultados de pesquisa usando critérios como localização, privacidade e muito mais!

Listagens de Propriedades

Permita que os proprietários ou agentes da propriedade estabeleçam uma listagem completa no aplicativo, incluindo a localização, tamanho e comodidades próximas. Os proprietários podem fornecer aos compradores sérios informações abrangentes sobre a propriedade por meio deste anúncio, o que é uma ótima maneira de fazê-lo.

Mapas e navegação

A adição de navegação torna mais simples para os clientes localizarem a propriedade em vez de se perderem.

Vídeo e foto

Ao incluir fotos ou vídeos de propriedades, você pode aprimorar as listagens de propriedades. Os usuários casuais de aplicativos podem ser persuadidos pela atratividade estética de uma propriedade a comprar ou alugar a propriedade seriamente.

Como fazer um aplicativo como o Zillow?

As etapas a seguir podem ser usadas para criar um aplicativo como o Zillow

Dê um nome ao seu aplicativo

Adicione recursos adequados

Teste seu aplicativo e inicie-o

Os recursos obrigatórios de um aplicativo imobiliário

Login e perfil do usuário

Deve haver dois perfis únicos. Um é para pessoas que procuram uma casa, enquanto o outro é para corretores ou proprietários. É preferível que as pessoas possam fazer login usando suas redes sociais ou contas de e-mail para economizar tempo. Os perfis apresentarão várias informações confidenciais, como nomes, endereços de e-mail ou números de contas bancárias. Portanto, ter um banco de dados seguro é essencial.

Motor de busca com banco de dados

Seus usuários escolherão entre uma variedade de filtros para localizar rapidamente a melhor alternativa. Estes podem consistir no seguinte:

Tipo de propriedade (apartamento, casa, etc.)

Número de quartos

Pisos ou andares

Localização

Comodidades (estacionamento, ar condicionado, depósito, etc.)

Ano de construção

Metragem quadrada

Preço

MLS

Você deve participar e pagar uma assinatura anual para acessar um MLS e incluir esse banco de dados em seu aplicativo. Normalmente, APIs (interfaces de programação de aplicativos), como Realtor ou Spark, são usadas para incorporar um banco de dados MLS em um aplicativo.

Outras plataformas de listagem

A MLS tem muitos concorrentes, grandes e pequenos. Você pode concentrar suas ofertas em uma área ou tipo de imóvel específico escolhendo a plataforma e a API certas.

Colaborando com agências, corretores e proprietários

Por fim, você pode criar um aplicativo de mercado seguindo o caminho inverso dos bancos de dados e trabalhando diretamente com empresas ou proprietários. Basta permitir que as pessoas enviem suas ofertas para conseguir isso. Há duas desvantagens nessa estratégia. Como é improvável que os consumidores baixem um aplicativo imobiliário sem nenhuma listagem para adicionar sua propriedade, primeiro você deve ter algum tipo de pool imobiliário no início. Em segundo lugar, você deve certificar-se de que todas as partes sejam confiáveis e que cada negócio seja financeiramente seguro se você quiser evitar armadilhas.

Quanto tempo leva para criar um aplicativo imobiliário?

O processo de design, que inclui pesquisa, prototipagem e o design atual de UX e UI, pode levar de 50 a 200 horas, dependendo da complexidade do seu projeto. Em seguida, os desenvolvedores precisarão de pelo menos 400 horas para cada plataforma para implementar o projeto de design e criar um aplicativo funcional .

Quanto custa construir um aplicativo imobiliário?

Construir um aplicativo imobiliário é um processo difícil e caro. Não é apenas porque você precisa integrar muitas APIs. Compradores, vendedores e corretores de imóveis devem ser considerados ao criar um aplicativo ou um aplicativo de listagem de imóveis ou um site semelhante ao Zillow. Com base no número e na complexidade dos recursos que você deseja usar e no custo da equipe de desenvolvimento selecionada. O custo também pode variar dependendo do tamanho da sua equipe de desenvolvimento. Os trabalhadores e elementos típicos, no entanto, que influenciarão as despesas finais são:

Gestor de projeto

Designer(s) de UI/UX

Desenvolvedor(es) de front-end

Desenvolvedor(es) de back -end

Desenvolvedor(es) Android/iOS

Análise de negócio

Controle de qualidade

Manutenção pós-lançamento

Os preços de uma solução simples e descomplicada variam de US$ 25.000 a US$ 45.000. No entanto, aplicativos imobiliários mais avançados, como o mencionado acima, podem custar até US $ 70.000.

Recursos obrigatórios para um aplicativo imobiliário como o Zillow

Um banco de dados expansivo

Funcionalidade de pesquisa avançada

Páginas de listagem informativas e atraentes

Mapas interativos da vizinhança

Passeios virtuais

Tours de vídeo

Corresponder usuários e agentes

Mensagens em tempo real

Solução sem código

Fazer um aplicativo imobiliário é um desafio. Você pode encontrar vários problemas ao criar um aplicativo por conta própria. Você precisará de uma equipe de desenvolvimento competente e experiente que possa fornecer um produto final que atenda aos seus requisitos específicos. Com a ajuda do AppMaster, você pode desenvolver um aplicativo imobiliário que pode competir com gigantes do setor, como Zillow e Trulia, usando uma solução de aplicativo imobiliário de alta qualidade sem escrever uma única linha de código. Isso é possível graças à abordagem de programação visual e ao método de arrastar e soltar .

O software tudo-em-um onde os usuários podem localizar sua propriedade ideal, nada menos, nada mais, é o que as pessoas estão realmente procurando. Agora, significa criar um design diferenciado que tenha todos os elementos que seus consumidores desejam, e não uma imitação de Zillow. E é isso que tornará seu aplicativo único.