Emlak istatistikleri, emlak komisyoncuları, yatırımcılar ve müşteriler için konut piyasasının devam eden değişimine ilişkin veriye dayalı bilgiler sağlar. Bu, bir ev ararken, bir ev satarken, bir kiralık mülkü listelerken veya ararken ya da bu pazarda müşterileri temsil ederken faydalı olabilir. Listelenen konutların fiyatları geçen yılın Mart ayından bu yana %13,5, bu yılın Mart ayından bu yana ise %26,5 arttı. Fiyatlar New York, Chicago ve Dallas/Fort Worth dahil olmak üzere büyük kentsel bölgelerde %9,1 arttı.

Mart 2022'deki medyan aktif liste fiyatı, bir önceki yılın aynı ayındaki medyan aktif liste fiyatından %8'lik bir artışla 405.000 dolardı. Çoğu insanın serveti, özellikle birçok Amerikalı ev sahibi için, çoğunlukla gayrimenkulden oluşur. Hareket halindeyken yapılan aramaların basitliği sayesinde, emlak uygulamaları haftalık milyonlarca ziyaret alıyor. Ulusal Emlakçılar Birliği'ne göre, akıllı telefon veya tablet kullanıcılarının %76'sı ve ev satın alanların %97'si aramalarına çevrimiçi olarak başlıyor. Mobil aramalar çok uygun olduğu için her hafta milyonlarca insan emlak uygulamalarına göz atıyor. Ulusal Emlakçılar Birliği, ev alıcılarının %97'sinin ve akıllı telefon veya tablet kullanıcılarının %76'sının araştırmalarına çevrimiçi başladığını bildiriyor.

Zillow uygulaması nedir ve nasıl çalışır?

ABD'deki en tanınmış emlak piyasası olan Zillow, müşteriler ve işletme sahipleri arasında diyalog için bir alan sağlar. Müşteriler, gereksinimlerini karşılayan bir ev keşfetmek için arama sonuçlarını hassaslaştırabilir. Platform aracılığıyla çok çeşitli konut hizmetleri sunulmaktadır. Zillow, tüm ana uygulama mağazalarında erişilebilen birçok emlak uygulamasının sahibi ve işletmecisidir.

Kiralık iki yatak odalı bir daire bulmak için müşteri uygun filtreleri ekleyebilir ve en önemli kriterleri seçebilir. Tipik olarak, listeler mülk, resimler ve videolar hakkında bilgiler içerir. Müşteriler uygun kişiyle iletişime geçmek için mülkleri kısa listeye alabilir ve bir mesaj gönderebilir veya bir arama planlayabilir. Zillow, gayrimenkulde pazar lideridir ve sıklıkla sektörde lider yenilikçi olarak anılır. Olağanüstü özellikleri nedeniyle, uygulama oldukça büyük bir müşteriye ve yüksek bir emilim oranına sahiptir.

Zillow gibi bir uygulamaya eklemeniz gereken en önemli özellikler

Mükemmel profil ile kullanıcı girişi

Uygun mülk listelerini belirlemek ve onlara ulaşmak için uygulamanızı kullanmadan önce, kullanıcıların kaydolmasına ve oturum açmasına izin verin. Uygulamanın kullanıcıları, oturum açmanın yanı sıra ihtiyaçlarını ve nerede iletişim bilgilerini belirtebilecekleri bir profil oluşturma seçeneğine sahip olmalıdır. ilan sahipleri onlara ulaşabilir.

Filtre ve Arama Seçenekleri

Bu özelliğin eklenmesiyle ev arayan uygulama kullanıcıları, uygun anahtar kelimeleri hızlıca girebilecek ve önerilerde ilgili özellikleri görüntüleyebilecek. Uygulama kullanıcılarının konum, gizlilik ve daha pek çok kriteri kullanarak arama sonuçlarını daraltmasına izin verin!

Mülk Listeleri

Mülk sahiplerinin veya acentelerinin, konum, boyut ve yakındaki olanaklar dahil olmak üzere uygulamada kapsamlı bir liste oluşturmasına izin verin. Sahipler, bu liste aracılığıyla ciddi alıcılara mülk hakkında kapsamlı bilgi sağlayabilir, bu da bunu yapmanın harika bir yoludur.

Haritalar ve navigasyon

Navigasyonun eklenmesi, müşterilerin kaybolmak yerine mülkü bulmasını kolaylaştırır.

Video ve Fotoğraf

Resimler veya mülk videoları ekleyerek mülk listelerini geliştirebilirsiniz. Gündelik uygulama kullanıcıları, bir mülkün estetik çekiciliği tarafından mülkü ciddi şekilde satın almaya veya kiralamaya ikna edilebilir.

Zillow gibi bir uygulama nasıl yapılır?

Zillow gibi bir uygulama yapmak için aşağıdaki adımlar kullanılabilir

Uygulamanıza bir ad verin

Uygun özellikler ekleyin

Uygulamanızı test edin ve başlatın

Bir emlak uygulamasının sahip olması gereken özellikleri

Kullanıcı girişi ve profili

İki benzersiz profil olmalı. Biri ev arayanlar için, diğeri ise komisyoncular veya mal sahipleri içindir. İnsanların zaman kazanmak için sosyal ağlarını veya e-posta hesaplarını kullanarak giriş yapabilmeleri tercih edilir. Profiller, adlar, e-posta adresleri veya banka hesap numaraları gibi çok sayıda hassas bilgi sunacaktır. Bu nedenle, güvenli bir veritabanına sahip olmak çok önemlidir.

Veritabanı ile arama motoru

Kullanıcılarınız en iyi alternatifi hızla bulmak için çeşitli filtreler arasından seçim yapacaktır. Bunlar aşağıdakilerden oluşabilir:

Mülkün türü (daire, ev vb.)

oda sayısı

Zeminler veya hikayeler

Konum

Olanaklar (otopark, klima, depo vb.)

Kuruluş yılı

Kare görüntüleri

Fiyat

MLS

Bir MLS'ye erişmek ve bu veritabanını uygulamanıza dahil etmek için katılmanız ve yıllık abonelik ödemeniz gerekir. Tipik olarak, Realtor veya Spark gibi API'ler (uygulama programlama arayüzleri), bir MLS veritabanını bir uygulamaya dahil etmek için kullanılır.

Diğer listeleme platformları

MLS'nin hem büyük hem de küçük birçok rakibi var. Doğru platformu ve API'yi seçerek tekliflerinizi belirli bir alana veya gayrimenkul türüne odaklayabilirsiniz.

Ajanslar, brokerler ve mal sahipleri ile işbirliği

Son olarak, veritabanlarından başka bir yol izleyerek ve doğrudan işletmeler veya mülk sahipleri ile çalışarak bir pazar yeri uygulaması oluşturabilirsiniz . İnsanların tekliflerini göndermelerini sağlamak bunu başaracaktır. Bu stratejinin iki dezavantajı vardır. Tüketicilerin, mülklerini eklemek için herhangi bir liste olmadan bir emlak uygulamasını indirmeleri pek mümkün olmadığından, başlangıçta bir tür emlak havuzuna sahip olmanız gerekir. İkinci olarak, tuzaklardan kaçınmak istiyorsanız tüm tarafların güvenilir olduğundan ve her anlaşmanın finansal olarak güvenli olduğundan emin olmalısınız.

Bir emlak uygulaması oluşturmak ne kadar sürer?

Araştırma, prototip oluşturma ve mevcut UX ve UI tasarımını içeren tasarım süreci, projenizin karmaşıklığına bağlı olarak 50 ila 200 saat arasında sürebilir. Ardından, geliştiriciler, tasarım projesini uygulamak ve işlevsel bir uygulama oluşturmak için her bir platform için en az 400 saate ihtiyaç duyacaktır.

Bir emlak uygulaması oluşturmanın maliyeti nedir?

Bir emlak uygulaması oluşturmak zor ve pahalı bir süreçtir. Bunun nedeni yalnızca birçok API'yi entegre etmeniz gerektiği değildir. Zillow'a benzer bir uygulama veya emlak listeleme uygulaması veya web sitesi yaparken alıcılar, satıcılar ve emlakçılar göz önünde bulundurulmalıdır. Kullanmak istediğiniz özelliklerin sayısına ve karmaşıklığına ve seçtiğiniz geliştirme ekibinin maliyetine göre . Maliyet, geliştirme ekibinizin büyüklüğüne bağlı olarak da değişebilir. Bununla birlikte, nihai masrafları etkileyecek tipik işçiler ve unsurlar şunlardır:

Proje Müdürü

UI/UX Tasarımcıları

Ön Uç Geliştiricileri

Arka Uç Geliştirici (ler)

Android/iOS Geliştiricileri

İş analizi

Kalite kontrol

Yayın Sonrası Bakım

Basit ve karmaşık olmayan bir çözüm için fiyatlar 25.000 ila 45.000 ABD Doları arasında değişmektedir. Bununla birlikte, yukarıda belirtilenler gibi daha gelişmiş emlak uygulamaları 70.000 dolara kadar mal olabilir.

Zillow gibi bir emlak uygulaması için sahip olunması gereken özellikler

Geniş Bir Veritabanı

Gelişmiş Arama İşlevi

Bilgilendirici ve Çekici Liste Sayfaları

Etkileşimli Mahalle Haritaları

Sanal Turlar

Video Turları

Kullanıcıları ve Temsilcileri Eşleştir

Gerçek Zamanlı Mesajlaşma

Kodsuz çözüm

Bir emlak uygulaması yapmak zordur. Kendi başınıza bir uygulama yaparken birkaç sorunla karşılaşabilirsiniz. Özel gereksinimlerinizi karşılayan nihai bir ürün sağlayabilecek yetkin ve deneyimli bir geliştirme ekibine ihtiyacınız olacak. AppMaster'ın yardımıyla, tek bir kod satırı yazmadan yüksek kaliteli bir emlak yapma uygulaması çözümü kullanarak Zillow ve Trulia gibi sektör devleriyle rekabet edebilecek bir emlak uygulaması geliştirebilirsiniz. Görsel programlama yaklaşımı ve sürükle bırak yöntemi sayesinde mümkündür.

Kullanıcıların ideal mülklerini bulabilecekleri hepsi bir arada yazılım, ne eksik ne fazla, insanların asıl aradığı şey. Artık bu, Zillow taklitleri değil, tüketicilerinizin isteyeceği tüm unsurlara sahip özgün bir tasarım bulmak anlamına geliyor. Ve bu, uygulamanızı benzersiz kılacak şeydir.