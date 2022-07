Si vous avez lu des articles sur la conception d'applications, vous avez probablement rencontré toute la liste des termes différents : mise en page, prototype, maquette, filaire, croquis. En quoi sont-ils différents les uns des autres ? En fait, lorsqu'il s'agit de développement sans code, cela n'a pas vraiment d'importance.

Vous pouvez concevoir complètement la partie visuelle dans l' éditeur , faire les ajustements et les modifications que vous souhaitez à tout moment. Même après avoir publié l'application et que les utilisateurs commencent à l'utiliser, vous pouvez modifier l'apparence et la mise en page des pages sans risquer de perdre des données !

Par conséquent, sous quelle forme vous présentez le projet avant de passer à l' éditeur n'est pas si important. Il peut s'agir d'un prototype dans Figma ou d'une image dans Photoshop, d'un dessin dans Paint ou d'un croquis à main levée, ou même d'un diagramme dans une feuille de calcul Excel. L'essentiel est que vous ayez une idée claire de la façon dont cela devrait fonctionner.

Mais il y a quelques points importants à considérer.

Décidez de l'application dont vous avez besoin : Web ou mobile

Vous pouvez créer deux versions de l'application qui seront interconnectées - certains de vos utilisateurs travailleront à partir d'appareils mobiles, d'autres à partir d'ordinateurs personnels, tandis que les données seront partagées. Bien que la conception sera différente.

Différents éditeurs sont habitués à construire des applications mobiles et web, il est important de comprendre en termes généraux les spécificités de leur travail avant de se lancer. Lisez les sections à leur sujet dans notre documentation .

Définir des groupes d'utilisateurs

Divisez les utilisateurs en groupes en fonction des fonctions qui leur sont disponibles et analysez leur différence.

Nous ne parlons pas seulement de la division en utilisateurs et administrateurs. Si votre application doit être utilisée par des clients avec différents niveaux d'accès ou des employés de différents services, vous pouvez masquer ou afficher des éléments individuels et même des pages entières, selon les fonctions et les données disponibles pour un utilisateur particulier.

Vous avez besoin d'exemples illustratifs

Trouvez autant d'applications que possible qui sont aussi similaires à la vôtre. Vous pourrez peut-être utiliser l'une d'entre elles comme base en ajoutant les fonctions que vous souhaitez ou vous voudrez peut-être combiner les fonctionnalités de plusieurs applications en une seule. Faites une liste restreinte avec une description des avantages et des inconvénients - elle sera utile non seulement lors de l'élaboration d'une mise en page, mais également lorsque vous contacterez le support technique pour obtenir des conseils, rechercher des artistes et des investisseurs pour un projet et simplement générer de nouvelles idées.

Décrivez les pages en détail

Vous devez clairement comprendre quelles pages seront dans votre application et quelles informations doivent être affichées sur chacune d'elles.

Généralement, la demande comprend :

Page d'accueil : Tous les utilisateurs accèderont à cette page, qu'ils soient enregistrés ou non.

Portail d'administration : il gérera les paramètres et les comptes.

Pages séparées pour les utilisateurs avec différents niveaux d'accès.

Des pages contextuelles apparaissent lorsque certaines actions sont effectuées.

N'oubliez pas les messages de service pour les utilisateurs et les fenêtres séparées avec confirmation des actions (par exemple, le consentement à l'envoi de données).

N'oubliez pas l'échange de données

Pensez à l'endroit où votre application prendra les données et où elle les enverra. Toutes les informations viendront-elles des utilisateurs ? Quels processus peuvent être automatisés ?

Certaines données peuvent être extraites de sites ou téléchargées à partir de programmes de comptabilité. Pour simplifier la connexion à votre application, utilisez l'autorisation de grands services, comme Google ou Facebook. Cela nécessite des éléments d'interface séparés, par exemple des boutons « Télécharger des données » ou « Se connecter avec Facebook ».

S'il est difficile de tout réfléchir à la fois, créez une mise en page avec un ensemble minimum de fonctions nécessaires et écrivez séparément vos réflexions sur ce que vous aimeriez ajouter à l'avenir. Si vous rencontrez des difficultés - écrivez au canal télégramme de notre support technique, nous sommes toujours heureux de vous aider !