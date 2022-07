Le terme "embauche no-coder" est devenu synonyme d'un grand pas en avant dans la technologie. Les recherches montrent que d'ici 2022, le marché de l'embauche de solutions no-code vaudra une valeur impressionnante en embauchant une équipe no-code.





Même si on ne s'y attendait pas, l'essor des solutions no-code a facilité l'embauche d'experts no-coder pour créer des applications professionnelles. Vous pouvez automatiser leurs flux de travail actuels sans codage en engageant une équipe no-code. Vous pouvez engager des no-coder et en faire des experts en développement d'options.

Les entreprises auront toujours du mal à faire face au manque de personnel informatique qualifié et à la nécessité croissante de créer de nouvelles applications d'entreprise en engageant une équipe no-code. En formant et en mettant à niveau les employés ayant des compétences techniques et no-code et en favorisant une culture de développement des consommateurs en recrutant une équipe no-code, il sera possible de résoudre ces problèmes et d'assurer la pérennité et la durabilité de l'entreprise dans les mois à venir. Elle peut bénéficier de solutions no-code.

Le recrutement d'une équipe no-code qui acquiert des compétences no-code peut augmenter le nombre de tâches qu'elle peut accomplir ou changer complètement ses objectifs. Il existe de nombreuses façons de progresser dans une carrière, qu'il s'agisse d'assumer davantage de responsabilités dans son entreprise actuelle ou d'accéder à un bon poste et à un emploi mieux rémunéré ailleurs.

Un nouvel emploi dans l'informatique : pourquoi embaucher un non-codeur ?

En raison d'un manque de personnes qualifiées dans le domaine, le génie logiciel fait partie des opportunités informatiques les plus rémunératrices. Pour cette raison, le salaire annuel moyen d'un développeur de logiciels est déjà supérieur à 110 000 dollars. Il est logique que l'embauche d'une équipe no-code fabrique des outils no-code pour construire des applications, car le développement d'applications doit être plus facile et moins cher que l'embauche d'un no-codeur.

Les solutions no-code offrent aux clients des interfaces utilisateur simples qui font tout le travail en engageant une équipe no-code qui utilise des outils no-code. En engageant une équipe no-code, vous pouvez utiliser des blocs de construction de bibliothèque pour construire et lancer des fonctionnalités uniques qui permettent à d'autres travailleurs de participer et de travailler ensemble dans des solutions no-code.

L'embauche d'une équipe no-code qui utilise des outils no-code pour recycler et reconvertir les travailleurs actuels en développeurs citoyens de solutions no-code présente plusieurs avantages pour les entreprises. Parmi ceux-ci, citons la réduction du nombre d'étapes du processus d'application, la fin du travail technologique illégal, des procédures commerciales plus accessibles, et bien plus encore. La création de solutions no-code réduit le travail que le personnel informatique surchargé doit faire pour se concentrer sur les outils no-code et les projets plus critiques en engageant une équipe no-code.

Les emplois qui seront demandés à l'avenir exigeront la maîtrise de compétences technologiques contemporaines, telles que le no-code.

Des compétences non codées sur un lieu de travail en constante évolution



Plus de 80 % des entreprises utilisent des outils no-code ou développent des compétences en engageant une équipe no-code. Par ailleurs, le Forum économique mondial affirme que d'ici 2030, plus d'un milliard de travailleurs devront acquérir des compétences no-code et utiliser des outils no-code. Ainsi, ils pourront bénéficier des solutions no-code.

Étant donné que des compétences no-code essentielles comme la communication, les mathématiques, le tri des problèmes, les compétences numériques et l'effort de groupe sont nécessaires pour la plupart des emplois, le marché du travail évolue rapidement dans les solutions no-code. L'embauche d'une équipe no-code peut faire naître de nouveaux talents dans les domaines de la direction, des ressources humaines, de l'éducation et des soins. Dans ce nouvel environnement, les grands employeurs veulent que leurs employés utilisent des outils no-code et possèdent des compétences no-code telles que le processus de développement, le coaching, la créativité, la fluidité et l'établissement de relations.

En 2022, la liste des emplois hautement requis dans le domaine de la technologie comprend des scientifiques et des analystes de données, des experts en IA et en informatique, des ingénieurs en informatique, des spécialistes en marketing de pointe et d'embauche, des experts en transformation numérique, et bien d'autres. Étonnamment, tous ces postes ne nécessitent pas de savoir coder ou d'utiliser des outils no-code dans des solutions no-code. Cependant, l'embauche d'une équipe no-code nécessite de savoir utiliser de nouvelles compétences numériques, telles que les outils no-code.

Qu'entend-on par "compétences sans code" ?



Les no-coder peuvent construire des outils no-code critiques et porteurs de croissance qui accompagnent les solutions no-code. Ces développeurs dits "citoyens" connaissent les problèmes commerciaux à résoudre et les ensembles d'informations nécessaires pour obtenir des informations sur les compétences no-code. Selon les problèmes qu'on lui demande de résoudre, un "développeur citoyen de solutions no-code" peut être un ingénieur gestionnaire d'opérations, un expert en automatisation durable ou un développeur rapide d'applications no-code.

Les compétences no-code sont celles que les membres du personnel non technique peuvent avoir et utilisent des outils no-code pour créer des applications d'entreprise, automatiser les flux de travail et rationaliser les processus grâce à des solutions no-code. Tout cela se fait en engageant une équipe no-code.

Comment les gens peuvent-ils utiliser les compétences No-code pour améliorer leur emploi en 2022 ?



Les compétences no-code peuvent aider un candidat à obtenir un emploi et le rendre plus précieux grâce aux outils no-code. Voici les quatre principales raisons pour lesquelles vous devriez créer une application no-code et rechercher des solutions no-code :

Une façon simple de se déplacer dans le monde de l'informatique



En embauchant une équipe no-code, vous pouvez avoir des compétences no-code qui peuvent être un moyen simple pour quelqu'un d'entrer dans l'informatique s'il veut plus d'options d'emploi. Lorsque les employés apprennent à utiliser des solutions no-code et des outils no-code pour automatiser les flux de travail et améliorer les opérations commerciales, ils s'investissent davantage dans le travail de leur entreprise et commencent à comprendre les principes fondamentaux du codage.

Devenir le leader informatique de votre entreprise



De solides compétences en matière de codage permettent à une personne d'accéder à un rôle complet d'expert en technologie de l'information, où elle est chargée de mettre en œuvre des solutions sans code.

Être mieux payé



Le salaire peut varier en fonction des connaissances et de l'expertise nécessaires pour engager un no-coder.

Rendre les employés plus heureux



Soixante et onze pour cent des employés pensent que leur entreprise utilisera la technologie pour leur offrir une expérience de service à la clientèle similaire à celle des biens de consommation. Une entreprise peut se forger une réputation et rendre ses employés plus heureux en mettant en œuvre et en annonçant des solutions no-code. En engageant une équipe no-code, ses compétences no-code peuvent vous aider à vous reconvertir dans l'informatique, à progresser dans votre entreprise en tant que leader technologique, à gagner plus d'argent et à apprécier votre travail lorsque vous engagez un no-coder pour utiliser des outils no-code.

Chef de produit



Les gestionnaires de produits, également appelés "propriétaires de produits", sont chargés de la stratégie, de la conception et de la mise en œuvre des produits de leur entreprise. Dans la Silicon Valley, ils sont encore mieux payés que les développeurs de logiciels. Même s'il n'est pas nécessaire de savoir coder pour ce poste, il serait utile de le faire via des outils no-code. Le recrutement d'une équipe no-code nécessite généralement plus d'expérience que les autres emplois de la liste.

Chef de projet



D'une certaine manière, c'est la même chose que la gestion de produit, mais à plus petite échelle. Les personnes qui recrutent une équipe no-code sont capables de voir à la fois la situation dans son ensemble et les détails plus mineurs des solutions no-code. Ils sont en charge de projets spécifiques, de la phase de planification jusqu'à leur achèvement. Elles travaillent avec d'autres équipes no-code et font appel à des ingénieurs, des spécialistes du marketing, des experts en produits, etc.

Développeur mobile







Selon l'endroit où vous travaillez, le fait de savoir coder peut vous aider à devenir un meilleur rédacteur technique pour l'utilisation d'outils no-code. Pourtant, la plupart des informations techniques n'impliquent pas de codage, comme les manuels, les communiqués de presse sur les produits, les instructions et les cas d'utilisation. En faisant appel à une équipe no-code, vous pouvez vous reposer en paix et profiter des outils no-code.

Analyste du marché des produits



Le design UX est peut-être fait pour vous si vous êtes doué pour trouver et expliquer les avantages et les inconvénients d'un produit, comprendre ce que veulent les utilisateurs, trier les données et utiliser des outils no-code. En engageant une équipe no-code, vous serez également satisfait de faciliter la vie de vos clients.

Concepteur d'interface utilisateur



La conception d'interfaces utilisateur était l'une des compétences les plus demandées sur LinkedIn en 2017. L'équipe no-code utilise principalement des logiciels ou des outils no-code pour construire une interface utilisateur facile à utiliser, qui fonctionne bien et qui est belle. C'est un excellent emploi tech qui embauche des peintres et des graphistes no-codeurs.

Architecte de l'information



Lorsque vous regardez des sites Web, vous arrive-t-il de penser : "Ce site aurait pu être bien mieux conçu" ? Vous êtes peut-être doué pour construire des informations via des solutions "no-code". Ce recrutement, qui fait partie du design et de l'expérience utilisateur, consiste à améliorer l'organisation et la structure des sites Web en engageant une équipe no-code et en utilisant des outils no-code.

Développeur mobile



La consultation d'un site web sur un smartphone ou une tablette peut être très différente de son aspect sur un écran plus grand. Engagez des concepteurs mobiles no-coder et utilisez des outils no-code pour vous assurer que les sites Web et les applications fonctionnent bien sur différents appareils. En engageant une équipe no-code, ils travaillent en étroite collaboration avec des experts en solutions no-code.

Expert SEO/SEM



Les moteurs de recherche restent importants car les gens les utilisent quotidiennement dans les solutions no-code. L'optimisation des moteurs de recherche et l'embauche de spécialistes du marketing no-code sont chargées d'améliorer le classement organique d'un site web et de transformer certaines de ces recherches en trafic qui se convertit. C'est une autre des compétences d'embauche les plus lucratives de LinkedIn pour 2017.

Responsable de l'automatisation du marketing



L'automatisation dans le marketing est bénéfique, en particulier pour l'embauche d'entreprises no-coder plus importantes. Elles mettent en place des entonnoirs d'email, nourrissent les bons prospects et utilisent des outils d'automatisation du marketing no-code pour réduire le travail quotidien. Elles gèrent également les campagnes marketing en engageant une équipe no-code et en utilisant leurs compétences en matière de solutions no-code.

Responsable des opérations



Lorsqu'ils engagent une équipe no-code, les responsables des opérations créent des applications à l'aide d'outils no-code et contribuent à assurer le bon fonctionnement de l'entreprise. Ils peuvent être en charge de la chaîne d'approvisionnement, travailler avec des sous-traitants et s'assurer que les personnes et les équipements arrivent à bon port dans les solutions no-code.

Testeur de la qualité des logiciels



Avant de mettre un logiciel sur le marché, engager un no-coder, c'est le tester en profondeur. Si vous savez utiliser des outils et des logiciels no-code et faire des tests pour essayer de les casser, vous ferez un bon testeur.

Pourquoi travailler dans la technologie si vous ne savez pas coder ?



Une rémunération avantageuse

La plupart des emplois dans la technologie offrent une rémunération comparable à celle d'autres emplois dans le même domaine. Vous n'aurez pas à vous soucier de votre rémunération.

Un secteur technologique compétitif

Il offre de nombreuses possibilités d'emploi. Si vous avez les bonnes compétences et connaissances, vous pouvez trouver un emploi qui vous convient le mieux et qui correspond à vos objectifs professionnels.

Faible barrière à l'entrée

En fonction de vos besoins, il existe des emplois techniques bien rémunérés pour les personnes qui débutent. Certains emplois de premier échelon n'exigent pas que vous sachiez coder.

Pourquoi devriez-vous embaucher un non-codeur ?



Vous devriez engager un no-coder parce que :

Il utilise des outils no-code moins coûteux qui peuvent vous aider à travailler plus rapidement.

Vous pouvez ajouter des outils no-code en utilisant le personnel dont vous disposez déjà ou en engageant une équipe no-code.

En automatisant les processus avec des solutions no-code, l'embauche d'une équipe no-code déjà très occupée peut obtenir beaucoup plus de marge de manœuvre.

Parlez à votre équipe no-code des outils no-code et encouragez chacun à partager ses compétences lors de l'embauche.

Prenez confiance dans les solutions no-code en utilisant des outils no-code et en travaillant sur de petits projets pour rassembler les preuves avant de les partager avec le reste de l'organisation.

Utilisez des outils no-code simples et engagez des no-coders pour commencer à voir des résultats immédiatement.

Découvrez les problèmes et les goulots d'étranglement que vous devez résoudre et où ils se trouvent dans les solutions no-code.

Utilisez les outils no-code pour suivre et analyser votre charge de travail actuelle.

Utilisez la capacité que les outils no-code vous ont donnée pour aider votre équipe à continuer à s'améliorer dans les solutions no-code.

Déterminez les lacunes de votre équipe en matière de compétences no-code et ce que vous pourriez réaliser si ces lacunes étaient comblées par des solutions no-code.

Rendez votre équipe plus autonome et gardez une trace des solutions no-code dont vous avez besoin et qui n'impliquent pas d'écrire du code.

Utilisez vos ressources existantes en vous assurant que vos abonnements de recrutement et de logiciels sont actifs.

Utilisez ce que vous savez sur les lacunes en matière de compétences, la forte demande et les solutions no-code nécessaires dans le cadre du recrutement d'une équipe no-code.

Les outils no-code sont essentiels car les équipes techniques et non techniques peuvent les utiliser.

Vous pouvez bénéficier de l'embauche d'un no-coder parce que les compétences no-code permettent à un plus grand nombre de personnes de créer des talents et de résoudre des problèmes via des outils no-code.



Si vous avez besoin de créer des solutions no-code mais que vous ne savez pas coder, il est temps d'engager un no-codeur.





Est-il facile d'obtenir un emploi technique qui ne nécessite pas de codage ?



Oui, il est facile de trouver des emplois d'embauche en informatique bien rémunérés sans savoir coder. D'innombrables sites permettent aux personnes à la recherche d'un emploi de chercher des postes dans leur domaine de prédilection. L'embauche sur des communautés en ligne comme LinkedIn vous donne accès à un réseau social de personnes intéressées par les mêmes choses que vous. Il est ainsi plus facile de rencontrer des gens et de nouer des relations professionnelles. Vous pouvez également demander des conseils professionnels et apprendre de ceux qui essaient de percer dans le secteur informatique tout en cherchant des réponses à leurs problèmes.

Conclusion



Au final, il y a des avantages à embaucher des personnes issues d'équipes no-code, des entreprises proposant des solutions no-code et des personnes qui embauchent des no-codeurs. Les travailleurs non techniques qui acquièrent des compétences no-code peuvent obtenir un meilleur salaire, davantage de possibilités d'emploi, voire changer de carrière. Un constructeur d'applications no-code fiable comme AppMaster peut aider les entreprises à combler le déficit de compétences informatiques, en facilitant le développement d'applications pour tous et en automatisant davantage de flux de travail dans les solutions no-code.

En 2022, nous garderons un œil sur les effets de l'embauche sur les solutions no-code au fur et à mesure qu'elles changent la façon dont le travail est effectué. En attendant, vous pouvez commencer à utiliser les services de développement no-code par le biais d'AppMaster pour automatiser vos processus d'affaires et créer des applications.