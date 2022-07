Ces éléments s'appliquent principalement à la gestion des mots de passe lorsque nous parlons de la perspective d'identification. Même si ce n'est pas un sujet que les gens aiment aborder, il est tout de même crucial que vous en teniez compte dans votre plan de sécurité. Ils constituent la première ligne de défense pour votre messagerie, vos comptes et tout ce qui vous est nécessaire.

Toute activité malveillante prenant des commandes sur votre espace d'origine est instantanément détectée grâce à votre mot de passe. On entend souvent les gens parler de l'importance des mots de passe forts. Il est également largement connu que les sites web avec des critères de mot de passe sont difficiles à violer. Vous devez vous en assurer si vous êtes un gestionnaire ou si vous fournissez des services à des personnes. Tout client qui est employé peut réaliser des tactiques très efficaces pour éloigner les activités malveillantes.

Comment générer un protecteur robuste de vos données personnelles?

Supposons que vous voulez réduire les risques qui peuvent se produire sur une plateforme sans code. Vérifiez toujours les données qui y sont saisies. Vous devez suivre les étapes essentielles qui vous sont fournies par le fournisseur d'implication de sécurité. De plus, si vous vérifiez souvent les données, vous devez constamment maintenir votre système à jour, car cela vous permet d'éviter toute menace pour la sécurité de votre système, de votre messagerie ou de votre site Web. Les cinq méthodes suivantes sont significatives à suivre pour obtenir un système d'application mobile sécurisé tout en ayant besoin de vérifier les données et de renforcer la sécurité déjà existante.





Travailler avec un gestionnaire d'applications sécurisé:

La première chose que vous devez sécuriser dans votre système est votre application. L'application native qui est construite à travers des plateformes no-code est assez vulnérable. Vous devez vous assurer qu'elles ne sont pas exposées à une quelconque menace de sécurité par le biais de la messagerie.Si vous comparez votre application native à celles du web, vous trouverez une différence significative entre la violation et la sécurité. L'erreur commune que les gens font en générant une application native no-code est d'ignorer l'idée de la garder sécurisée.

Limitations spécifiées par la plateforme:



Toute application de développement no-code s'accompagne de certaines limitations. Par conséquent, vous devez comprendre ces limitations pour obtenir des fonctionnalités de sécurité de haut niveau. Vous devez connaître les différentes approches pour changer les mots de passe dans une plateforme no-code, comme AppMaster. Ces approches sont parfois des scénarios de cas, le support de la localisation GEO, et le cryptage. Ces méthodes sont importantes dans le développement. La distribution de l'application mobile se fait de la bonne manière. Si vous avez pour objectif de travailler sur le système iOS, vous devrez suivre des conseils distincts pour rendre votre application disponible sur la plateforme parfaite avec une meilleure expérience utilisateur.

Sécuriser les connexions réseau:



Vous devez non seulement protéger votre application mobile, mais aussi le serveur qui fournit le réseau à l'application. Vous devez vous assurer qu'aucun accès non autorisé n'est fourni au serveur. Pour cela, vous utilisez l'accès API pour protéger vos informations. Si cela ne vous satisfait toujours pas, vous pouvez également utiliser un VPN et d'autres options de cryptage pour sécuriser votre serveur.

Assurez-vous de crypter toutes les données :



Par cryptage, nous faisons référence à tout ce qui est aussi petit que vos champs et aussi grand que vos données. Ces éléments peuvent vous sembler sans intérêt. Cependant, les données stockées sur votre serveur sont essentielles pour déterminer l'audience. Si vous conservez vos mots de passe de changement de données intacts et cryptés, même si des pirates parviennent à s'introduire, ils ne pourront rien faire des données. Le principal avantage du cryptage est que personne ne peut accéder aux données partagées sans avoir une clé fournie à l'utilisateur. Si vous êtes prêt à partager vos données avec certaines entreprises, vous générerez une clé partagée pour le cryptage. Cela ne s'arrête pas là pour le partage. L'utilisation abusive est presque impossible pour les clés.

Essayer d'empêcher la fuite de données:



Comme pour toute autre application. Avant d'adhérer, vous devez suivre les autorisations fournies par l'application. L'idée est de s'assurer que le codage effectué sur la plateforme est transparent et ne fait pas l'objet d'une utilisation abusive par le grand public.

Conseils pour créer un mot de passe fort:

Créer des mots de passe forts est essentiel pour sauvegarder notre identité en ligne et éviter de devenir des cibles faciles pour les pirates.

1. Créer des mots de passe uniques:



La meilleure chose à faire lorsque vous êtes sur le point de changer de mots de passe est de vous assurer que leur mémoire mais toujours difficile à craquer. Dans les cas typiques, les mots de passe forts sont ceux qui ont au moins 12 à 20 caractères. Vous pouvez choisir d'ajouter plus de caractères en fonction de votre choix. Dans le même temps, vous devez également inclure des chiffres et des symboles en fonction de votre choix.

Si vous prévoyez de le rendre encore plus sûr, vous pouvez craquer une phrase qui vous est unique au lieu d'aller pour les caractères. Vous pouvez diviser ces phrases par symbole et commencer votre mot par une majuscule. Cela vous permet de générer un mot de passe long, fort et mémorable, que les pirates ne peuvent pas facilement craquer.

2. Utiliser des mots de passe différents pour des comptes différents:



Les personnes ayant de nombreux profils créés sur de nombreuses plateformes de médias sociaux choisissent de générer des mots de passe similaires. Elles pensent en effet qu'il serait plus facile et plus rapide d'accéder à leurs plateformes. Cependant, ce n'est pas suggéré, et cela pourrait s'avérer extrêmement risqué. Imaginez que quelqu'un parvienne à s'introduire dans l'un de vos comptes et ait accès à tous. Que vous mettiez un mot de passe fort sur vos comptes Facebook ou bancaires n'a aucune importance.

3. Envisagez l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe :



Les gestionnaires de sites web et de mots de passe stockent souvent des informations de connexion. Ceux-ci sont utilisés pour se connecter automatiquement. Cela vous permet d'éviter d'utiliser votre mot de passe à plusieurs reprises, et vous pouvez vous connecter en un clic. Cependant, il est suggéré de mettre un mot de passe principal sur votre compte. Cela se fait en connectant vos comptes à un compte où vous pouvez générer un mot de passe maître pour eux.

4. Mettre à jour les mots de passe:



Supposons que vous voulez vous assurer que votre compte est sûr et sécurisé à tout moment. Vos chances de vous faire pirater sont augmentées chaque année si vous gardez le mot de passe constant.





5. Authentification à deux facteurs:



L'authentification à deux facteurs fonctionne comme une couche supplémentaire pour défendre votre sécurité. Même si quelqu'un pénètre dans votre compte et pirate le mot de passe, il devra passer par la procédure d'authentification avec votre dispositif de sécurité. Cela signifie que vous ne pourrez facilement utiliser l'authentification que sur votre appareil d'origine. De cette façon, les pirates sont moins susceptibles d'accéder à vos comptes.

FAQs:



Comment puis-je choisir la meilleure approche pour renforcer la sécurité des mots de passe ?

Certains conseils pour sécuriser les mots de passe incluent :

Utiliser un mot de passe d'au moins huit caractères.

Évitez d'utiliser des termes authentiques.

Faites usage des lettres majuscules et minuscules.

Lorsque cela est possible, utilisez des chiffres et des symboles spéciaux.

N'utilisez pas d'informations personnelles.

Faites des modèles qui ne sont pas séquentiels ou " ordonnés ", mais plutôt aléatoires.

Quelles sont les trois approches de base pour protéger les mots de passe ?



Stocker les mots de passe hors ligne dans un endroit sécurisé.

Gardez votre mot de passe internet en sécurité.

Téléchargez et installez un logiciel anti-malware.

Quel est le moyen le plus sûr de conserver les mots de passe ?

Des applications de bureau comme AppMaster sont toujours fiables pour garder votre mot de passe en sécurité. Toutes vos versions cryptées de mots de passe sont conservées dans une chambre forte gérée numériquement. Elle peut générer un mot de passe maître pour tous vos comptes.

Où dois-je stocker mes mots de passe ?

Pour comprendre, imaginez que vous écrivez votre mot de passe sur un morceau de papier et que vous le gardez dans un endroit sûr. La meilleure option est de générer une version maître grâce à Application Master.

Est-ce que c'est bien d'écrire mon mot de passe ?

Oui, écrire tous vos mots de passe sur papier et les cacher chez vous est plus sûr que d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. Le mot de passe écrit est plus susceptible d'être réutilisé.

Verdict final:



Il existe aujourd'hui un vaste marché pour les applications mobiles, en même temps que la nécessité d'avoir des mots de passe. La plus grande part du marché les expose finalement aux menaces et aux risques d'une violation de données. Toute entreprise qui veut réussir doit s'adapter à des plateformes de développement d'applications innovantes comme AppMaster. AppMaster peut protéger vos supports, vos données et toutes les informations importantes concernant l'entreprise et ses clients. Si vous voulez générer un mot de passe principal pour garder vos comptes en sécurité, alors AppMaster est votre meilleur choix pour le développement sans code.