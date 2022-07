Les plateformes no-code sont des outils qui permettent de développer des applications sans nécessiter l'écriture d'une seule ligne de code. Il s'agit d'outils dotés d'une interface intuitive semblable à celle d'un éditeur graphique. Les plateformes actuelles sont basées sur des constructeurs de type drag & drop avec des éléments et des blocs visuels. Créer une application devient une question de déplacement de blocs sur l'écran au lieu d'écrire une toile de code.

Même si le domaine n'est pas encore aussi développé et étudié, des milliers d'outils no-code existent pour différents usages, des plateformes limitées pour la création d'un type de produit, et des plateformes complexes pour des applications plus complexes. Un excellent exemple est AppMaster.io, une plateforme avec génération automatique de code, haute performance et évolutivité. Un large éventail d'applications peut être développé sur la plateforme. Étudions cet outil plus en détail.

La plateforme AppMaster.io et ses caractéristiques

AppMaster.io est une plateforme sans code pour le développement d'applications côté serveur, web et mobiles. Grâce à cet outil, vous pouvez créer des applications d'entreprise de toute complexité sans compétences en programmation.

AppMaster.io crée des applications comme le ferait un développeur. Tous les composants de l'application seront identiques à ceux d'un logiciel professionnel.

Que fait la plateforme ?

crée le code source ;

compile ;

gère la publication ;

écrit la documentation.



Créer un programme avec la plateforme est des centaines de fois plus rapide que la programmation standard. AppMaster.io génère du code à 22 000 lignes par seconde. Les avantages de telles plateformes vous font réfléchir à deux fois avant de les utiliser. La mise en œuvre d'outils no-code vous donne d'abord un avantage concurrentiel. Vous pouvez rendre votre projet opérationnel rapidement et réduire les coûts de développement. Ce sont peut-être les premières raisons pour lesquelles les entreprises commencent à utiliser no-code. Mais parmi les avantages les plus pratiques figurent l'automatisation et la réduction des erreurs.

Les erreurs et les fautes se produisent dans le travail des programmeurs - le manque de qualifications, qui ne peuvent pas toujours être vérifiées lors de l'embauche, l'inattention et le facteur humain. Beaucoup de gens sont pressés et ne font pas de revue de code ; ils accumulent une dette technique en travaillant avec des morceaux de code séparés. Ou encore, ils ne sont tout simplement pas prêts à se lancer dans de grands projets et sont constamment dans le doute.

Comment éviter ce problème ?

Prenons l'exemple d'AppMaster.io. La plateforme génère un backend Go, inclut un frontend Vue dans le binaire, automatise la construction, le déploiement et la gestion de l'application. Elle fait tout ce qu'un groupe entier de programmeurs ferait. Et le nombre d'erreurs est réduit de plusieurs fois. Imaginons que vous souhaitiez apporter des modifications à une application, et ajouter de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux éléments. Le programmeur se rendra dans une partie spécifique du code et y apportera des modifications. Ce que fait AppMaster.io - à chaque changement, la plateforme génère à nouveau du code pour l'ensemble de l'application. Il y a moins d'erreurs, le code est plus propre et le travail est plus rapide.

Les erreurs en informatique coûtent cher. Le cas de la fusée Ariane 5 l'a prouvé. Une ligne de code erronée a entraîné le redémarrage simultané de 114 interrupteurs, qui se répétait toutes les 6 secondes. En conséquence, la décision a été prise de faire exploser la fusée. Les dommages se sont élevés à 8,5 milliards de dollars. Les risques sont trop importants, n'est-ce pas ?

Outre les erreurs qui ralentissent le développement des projets et entraînent des pertes financières, d'autres problèmes se distinguent :

Des budgets importants - le lancement d'un produit logiciel nécessite des dépenses importantes : une équipe de développeurs, d'analystes, de concepteurs, un soutien ultérieur du projet, etc ;

Manque de préparation du développeur pour s'attaquer à un projet de grande envergure, tentatives de "retravailler et réécrire tout".

Des délais vagues : Il n'est pas facile de préparer un projet avant la date limite.

Tous les processus peuvent être optimisés grâce au no-code. AppMaster.io, en particulier, comme beaucoup d'autres plateformes, propose des conditions d'abonnement, ce qui est moins cher que de travailler avec une équipe entière. La vitesse de codage élevée et les fonctionnalités automatisées vous permettent de développer des applications à partir de zéro en quelques semaines.

La flexibilité et l'accessibilité d'AppMaster

Les outils no-code sont conçus pour les utilisateurs professionnels, ce qui rend le développement plus accessible. Les producteurs et les spécialistes du marketing peuvent également agir en tant que développeurs, tester leurs idées et les mettre en œuvre. C'est particulièrement utile pour les chefs de produit, qui interagissent directement avec les développeurs et leur confient des tâches. Grâce à AppMaster.io, ils peuvent réfléchir à la logique et créer les grandes lignes de la future application dans le Business Process Editor à l'aide de blocs visuels.

La flexibilité qu'offre le no-code et le large éventail d'applications qui peuvent être créées aident les entreprises à améliorer leur service, à économiser des dizaines d'heures de travail et à mettre en place les outils personnalisés nécessaires. Avec AppMaster.io, vous n'avez pas à vous occuper des tâches organisationnelles typiques (téléchargement de contenu, enregistrement, etc.). Vous assemblez tout comme un constructeur. Il n'y a pas besoin de tout revérifier après la publication, la plateforme fera tout pour vous et préparera le produit pour la publication.

Que puis-je créer avec AppMaster.io ?

Vous pouvez utiliser la plateforme pour créer des solutions prêtes à l'emploi pour les services internes de l'entreprise, les systèmes CRM et ERP, les listes de contrôle, les panneaux d'administration, l'automatisation des flux de travail, l'organisation des centres de contact, le support personnalisé, les applications de formation du personnel et les logiques complexes pour le marché des entreprises.

En parcourant les commentaires, vous trouverez des solutions appartenant à trois catégories :

Travail d'interface/concepteur d'applications ;

Travail avec l'intégration ;

Travail avec le backend : bases de données, autorisations des utilisateurs, etc.

Dans AppMaster, vous pouvez travailler avec tous ces domaines. Vous pouvez concevoir la base du projet, la base de données, dans l'éditeur visuel de modèles de données. Les applications générées utilisent n'importe quel SGBD compatible avec Postgres, ce qui est plus rapide et plus facile à gérer ; vous pouvez les héberger dans vos centres de données. AppMaster.io a des modules. Vous pouvez les utiliser pour développer des schémas d'intégration complexes et connecter des services rapidement.

Dans le Business Process Editor, vous créez une séquence logique d'activités pour les applications en utilisant les mêmes blocs visuels. La conception d'applications vous aide à créer l'aspect et la convivialité que vous souhaitez pour vos applications. Dans AppMaster.io, vous pouvez développer des applications mobiles natives. Elles sont publiées directement sur AppStore et PlayMarket. AppMaster.io utilise son cadre pour rendre les écrans d'application ainsi que la logique d'interaction des widgets à la volée.

Il est possible de modifier l'application après sa publication dans les magasins. Pour modifier la logique et les écrans de l'application mobile, il suffit de republier le backend. La plateforme entière est construite sur des blocs visuels. Une interface de construction par glisser-déposer rend AppMaster.io accessible aux utilisateurs professionnels qui n'ont pas besoin d'écrire une seule ligne de code pour mettre en œuvre leur idée.

Conclusion

Aujourd'hui, les plateformes no-code entrent avec confiance sur le marché de l'information. Le principal obstacle reste le manque de connaissances et d'expérience dans l'utilisation de ces outils. Le no-code comble sensiblement le fossé entre les développeurs et les utilisateurs professionnels, mais on ne peut se passer de l'aide des premiers. Pour les programmeurs, c'est une excellente occasion de maîtriser une nouvelle orientation et de progresser professionnellement. La demande de nouveaux développeurs augmente chaque jour. Que vous soyez développeur ou entrepreneur - dans les deux cas, no-code vous sera utile.