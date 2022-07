L'immobilier est l'une des plus grandes industries génératrices de revenus dans le monde. Même au plus fort de la pandémie, il a généré des revenus du marché de plus de 10,5 billions de dollars en 2020. De nombreux propriétaires et investisseurs immobiliers ont choisi de se lancer sur le marché lucratif de la location en raison de sa rentabilité.

De nombreux propriétaires ont commencé à utiliser les plates-formes commerciales du marché pour rationaliser efficacement le processus de location. Ces plateformes de places de marché sont devenues des outils indispensables dans leur activité d'hébergement locatif. Les propriétaires apprécient que les plateformes de location marketplace simplifient considérablement leurs tâches administratives quotidiennes. Il s'agit notamment de la publicité des hébergements, de la réservation et de la collecte des paiements via le marché.

Parmi les utilisateurs les plus importants de ces plateformes de marché figurent également des locataires ou des locataires. Ces utilisateurs préfèrent la commodité, la facilité de réservation et les passerelles de paiement sécurisées, comme de bonnes raisons d'utiliser les plateformes du marché de la location. Sur la base de leur fonctionnalité, de leur polyvalence et de la couche de sécurité supplémentaire pour les deux utilisateurs, il est clair que les plateformes de location de marché sont là pour rester.

Qu'est-ce qu'une plateforme de location ?

Une plateforme de location est une place de marché virtuelle qui met en relation des commerçants avec des locataires. Cette plateforme en ligne permet aux utilisateurs de louer divers articles répertoriés sur une place de marché par des particuliers ou des entreprises moyennant des frais. Les articles du marché de la location comprennent les équipements, les véhicules, les meubles ou les biens immobiliers.

Les plateformes de location sont populaires parmi les utilisateurs du marché immobilier en raison de leur commodité. Il relie de manière transparente les acheteurs et les vendeurs sur le marché de la location immobilière et facture des frais aux utilisateurs. Les propriétaires paient à la plateforme de location des frais d'inscription pour annoncer leurs logements sur le marché. Ces utilisateurs comprennent que les plateformes de marché de la location sont le moyen le plus efficace et le plus simple de rencontrer et de sélectionner des locataires potentiels. Les places de marché en ligne simplifient le processus et sont d'excellentes plateformes pour que les propriétaires puissent louer leur logement en toute sécurité.

Les plateformes de marché de la location sont également populaires parmi les locataires à la recherche d'un logement à court ou à long terme. Certaines plateformes de marché permettent aux locataires ou aux locataires de rechercher gratuitement dans les listes de propriétés. Cependant, d'autres entreprises du marché immobilier peuvent facturer une adhésion ou des «frais de recherche» pour obtenir des détails supplémentaires sur les logements. Cela peut inclure l'adresse de la propriété, le prix de la location, des photos détaillées de l'intérieur et de l'extérieur. Sur la base de sa croissance constante, il existe une opportunité de créer des plates-formes de marché de location, pour répondre aux besoins de ces utilisateurs.

Quelles sont les fonctionnalités de base d'une plateforme de location ?



Au cours du développement du produit, les fonctionnalités essentielles d'une plate-forme de location peuvent être appelées le produit minimum variable ou le MVP du marché. Un MVP de marché nécessite le développement d'une plate-forme de marché de location de base dans sa version la plus simple. Ce MVP a simple; fonctionnalités de base suffisantes pour répondre aux besoins de la plupart des utilisateurs. Le but du MVP du marché est de recueillir des commentaires et d'évaluer la réaction des utilisateurs potentiels. En fonction de la réponse des utilisateurs aux fonctionnalités MVP du marché, il est déterminé si davantage de développement de produits est nécessaire. Une entreprise de marché de location peut créer une plate-forme de base avec des caractéristiques de produit variables minimales qui incluent les éléments suivants :

Portail d'inscription/de connexion



Option de filtre de recherche



Carte/ Emplacements



Page d'hébergement



Fonctionnalité de chat



Retour d'information

Fonctionnalités principales du MVP

Portail d'inscription/de connexion :

Une page d'inscription/de connexion est une fonctionnalité MVP essentielle pour la plupart des plateformes de marché. Il est créé pour que ses utilisateurs créent un compte et se connectent au marché de la location pour le développement d'applications de location. La fonction d'inscription MVP permet aux hôtes de s'inscrire, de se connecter au portail commercial de la plateforme et de gérer les listes de propriétés. Le portail d'inscription des invités enregistre les utilisateurs pour démarrer leur profil de marché. Ce profil de compte permet aux clients de rechercher et de confirmer leur hébergement. Un MVP du marché de la location facilite également l'intégration avec les plateformes de médias sociaux lors du processus d'inscription ou de connexion.

Filtres de recherche :

Le MVP du marché de la location devrait inclure le développement de filtres de recherche pour les utilisateurs. Les filtres de recherche sont des fonctionnalités du marché MVP qui permettent aux utilisateurs de rechercher, trier et sélectionner plus facilement le candidat idéal ou les logements à louer. Les hôtes peuvent utiliser les filtres de recherche du marché comme outil de sélection pour trouver des invités d'un groupe démographique particulier. Les locataires peuvent utiliser des filtres de recherche pour trouver des logements dans un lieu particulier jugé le plus approprié pour leur trajet. Ils peuvent également utiliser des filtres de recherche basés sur des préférences personnelles telles que la taille de la pièce ou les équipements de l'établissement tels que la climatisation.

Carte/ Emplacements :

Un MVP du marché de la location comprend une fonction de carte qui aide les visiteurs potentiels à trouver facilement l'emplacement de la propriété. Lors du développement de la plateforme de marché, l'équipe doit s'assurer que les cartes sont exactes et à jour. Les cartes du marché doivent être accessibles et bien s'intégrer aux applications de localisation basées sur les données telles que Google Maps sur le Web, Android et iOS.

MVP du marché de la location

Logement:

La page d'hébergement sur le marché MVP présente des photos, des cartes, des équipements et d'autres informations sur les installations. Les détails spécifiques sur les installations et les commodités des hébergements du marché sont une caractéristique de produit variable minimale des plateformes de location. Les utilisateurs peuvent voir les hébergements du marché en un coup d'œil avant de confirmer leur réservation. La page MVP du marché présente des détails tels que le nombre de chambres, leur disponibilité et le portail de réservation du calendrier.

Fonctionnalité de chat :

Il devrait y avoir un moyen pour l'hébergeur de la propriété de communiquer avec les utilisateurs du marché de la location. Une fonctionnalité de chat ou une fonction de messagerie permettrait aux utilisateurs de s'assurer que les modalités de réservation sont correctement élaborées et permet également à un forum de poser des questions ou de déposer des plaintes en cas de problème.

Retour d'information:



Les utilisateurs des plateformes de marché de la location fournissent des commentaires sur leur expérience d'hébergement par le biais d'avis en ligne. Les commentaires peuvent être rendus publics pour que les invités potentiels puissent les voir et laisser des commentaires ou des questions supplémentaires. Ces fonctionnalités du marché sont importantes car les visiteurs potentiels de la plateforme lisent ces avis. Ils fondent souvent leur décision de réserver un logement sur place sur les commentaires des locataires précédents. Les hôtes réactifs peuvent également utiliser les fonctionnalités du marché des commentaires sur la plate-forme pour répondre aux clients.

Solutions personnalisées pour le marché de la location

Passerelle de paiement sécurisée :

Les paiements pour les locations sont généralement traités via les systèmes automatisés des applications du marché de la location. Les passerelles de paiement sécurisées permettent aux utilisateurs d'afficher les informations de facturation, d'effectuer leurs transactions et de sélectionner les options complémentaires pertinentes pour leur réservation. La plate-forme de paiement MVP sur un marché de location permet l'utilisation d'une majorité de devises et d'options de processeur de paiement telles que PayPal.

Galerie de photos:

Les utilisateurs du marché de la location peuvent également avoir la possibilité de publier leur expérience d'hébergement. Ces photos ou vidéos seraient stockées sur la galerie de photos et de vidéos du marché. Cette galerie de marché permet aux utilisateurs de montrer plus facilement à d'autres locataires potentiels des images de la propriété.

Quelle est la meilleure application pour louer ?

Airbnb est le produit de marché de location le plus reconnaissable au monde. Il est considéré comme l'une des meilleures plateformes par les propriétaires et les utilisateurs du marché de la location. Cette plate-forme permet aux personnes de répertorier et de réserver des biens locatifs sur une place de marché virtuelle. La plateforme Airbnb possède de nombreuses fonctionnalités automatisées, telles qu'une navigation intuitive et une interface conviviale. Son marché virtuel permet aux hôtes d'annoncer facilement leur propriété à des milliers d'utilisateurs simultanément.

Pour les propriétaires d'entreprise, cela les aide à examiner et à sélectionner les locataires les plus appropriés pour leur propriété. Il conserve également des données clients précises pour le propriétaire de l'entreprise sur sa plate-forme. Cela fait d'Airbnb le produit de marché de location de choix pour les propriétaires d'entreprise. Airbnb dispose d'une vaste base de données d'annonces sur le marché, d'un service client réactif et d'hébergements fiables. Ses fonctions de sécurité facilitent le traitement transparent des paiements et un système de remboursement fiable pour les utilisateurs en cas de problème. Les hôtes peuvent également ajouter de la valeur à leur activité de location immobilière avec d'autres modules complémentaires tels que des visites d'expérience.

Liquid Space est un produit de marché de location populaire pour la location d'espace de coworking. Il permet aux utilisateurs de louer des espaces de bureau, du matériel, du mobilier et des commodités à un taux horaire. Ce produit de marché permet aux particuliers, aux nomades numériques et aux entreprises en démarrage de réserver des salles de réunion sur la propriété. Il donne aux propriétaires d'entreprise et aux particuliers la flexibilité d'avoir un bureau sans les frais généraux et les coûts de maintenance importants.

Comment créer une application de marché de location ?

Choisissez votre solution produit :

Avant la phase de développement du produit, décidez quel type de plateforme de marché de location répond le mieux aux besoins de votre entreprise. Une plate-forme de marché prête à l'emploi serait la meilleure solution pour une petite entreprise immobilière qui ne nécessite qu'un MVP de base. Cependant, un marché virtuel à plus grande échelle nécessite une pile technologique plus géante et plus évolutive. Les développeurs devraient créer des fonctionnalités de plate-forme de marché personnalisées pour répondre aux besoins de l'entreprise.

Phase de découverte du marché :

Pour évaluer la faisabilité commerciale du marché de la location, les propriétaires d'entreprise doivent mener une phase de découverte. Avant de commencer à créer des solutions de plate-forme de marché, les avantages et les inconvénients doivent être évalués au cours de la phase de découverte du développement. Dans la phase de découverte, les développeurs examinent en détail les fonctionnalités de la plateforme de marché. La phase de découverte comprend également l'évaluation de la pile technologique et de l'évolutivité du MVP du marché pour arriver au meilleur type de solution.

Mettre en œuvre la solution de marché :

Après la phase de découverte, les développeurs doivent mettre en œuvre la pile technologique choisie et créer les solutions de marché les mieux adaptées à l'échelle du projet. Il est plus efficace de construire une plate-forme qui a un produit variable minimum qui peut être mis à jour facilement. JavaScript et Python sont des langages de programmation de haut niveau qui peuvent être implémentés pour créer rapidement des produits de plate-forme de marché de location. Ces types de solutions de pile technologique populaires sont parfaits pour le développement de plateformes de marché de location. Cette pile technologique permet aux développeurs de créer des fonctionnalités de marché avec des fonctionnalités de base MVP et des fonctionnalités personnalisées et évolutives, ou vous pouvez emprunter une voie alternative et vous tourner vers le développement sans code. Par exemple, la plateforme AppMaster est de loin l'une des solutions sans code les plus puissantes.

Combien coûte la création d'une plateforme de marché de location ?

Les coûts de développement du marché varieront en fonction du MVP souhaité de la plate-forme de marché de location en cours de construction. Si le meilleur type de solution est une plate-forme de location de produits minimum variable avec des fonctionnalités de base de base, cela affectera le budget global du projet. Pour créer des solutions de marché de location, les propriétaires d'entreprise peuvent se tourner vers des solutions MVP prêtes à l'emploi pour lancer rapidement leur activité de marché de location.

En un mot

Êtes-vous prêt à démarrer votre activité lucrative sur le marché de la location ? AppMaster se fera un plaisir d'organiser une démonstration qui répondra à vos besoins. Veuillez choisir parmi notre vaste gamme de plans et de solutions!