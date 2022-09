Les plates-formes sans code peuvent aider les entrepreneurs à concevoir et à déployer rapidement tout, des sites Web à l'automatisation des processus , des applications mobiles et des applications de gestion de projet. Le développement d'applications était autrefois limité aux développeurs de logiciels, mais les choses ont radicalement changé.

Le fait que l'on puisse facilement trouver des outils permettant de créer des applications sans écrire une seule ligne de code indique que nous sommes en fait en pleine révolution des bases de données sans code . L'idée d'un développeur citoyen a émergé avec l'émergence des technologies de bases de données sans code. Les données sont cruciales pour la réussite des entreprises d'aujourd'hui. Prendre des décisions critiques devient plus difficile lorsqu'il manque les informations appropriées. Vous pouvez trouver les solutions commerciales sans code les plus populaires dans cet article qui peuvent modifier numériquement vos processus sans compromettre la qualité.

Qu'est-ce qu'une plateforme de développement sans code ?

C'est un outil pour créer des applications logicielles sans codage. Il s'agit d'une alternative appréciée et prometteuse au développement de logiciels traditionnels pour les entreprises clientes non techniques qui souhaitent concevoir leurs applications complètes.

Voici les avantages d'une plateforme de développement sans code :

Meilleure agilité

Développement plus rapide

Coût réduit

Productivité accrue

Facilement modifiable

Améliorer les produits et services

Base de données pour les solutions d'affaires

Une base de données est un regroupement planifié de documents organisés et souvent conservés électroniquement dans un système informatique. Les organisations utilisent des bases de données à plusieurs fins, notamment pour accumuler des données sur les clients et suivre les ventes, les dépenses et d'autres faits économiques. Pour améliorer l'efficacité opérationnelle, les entreprises ont besoin de bases de données.

Au cours des deux dernières décennies, les entreprises ont connu une transition importante en s'éloignant des ordinateurs portables, des cahiers de tâches et des classeurs volumineux au profit d'une plate-forme de stockage électronique pour intégrer et consolider les données de l'entreprise. Le développement de systèmes de gestion de bases de données, qui sont des programmes informatiques utilisés pour créer, surveiller et utiliser des collections de bases de données d'enregistrements et de fichiers logiquement connectés.

5 outils de base de données sans code

AppMaster

Un écosystème d'applications personnalisées peut être créé en utilisant uniquement AppMaster, et aucune connaissance en codage n'est nécessaire. Les solutions d'automatisation sans code sont utiles pour rationaliser les tâches au travail ou à la maison, organiser les données ou récompenser les employés. AppMaster est le premier choix pour les outils qui ne vous obligent pas à écrire de code. Vous pouvez créer des applications de haute qualité pour le Web et les appareils mobiles sans expérience de codage nécessaire, grâce aux ressources fournies par cette plate-forme.

Par défaut, AppMaster fonctionne désormais avec n'importe quelle base de données compatible postgress. Cela signifie que les applications générées peuvent être connectées à AWS RDS et AWS Aurora, n'importe quelle instance PostgreSQL standard.

D'ici la fin de l'année, nous ajouterons la prise en charge d'Oracle Database, Microsoft SQL Server, MariaDB, MYSQL et SQLite, afin qu'AppMaster puisse travailler avec les 6 bases de données relationnelles les plus populaires au monde d'ici la fin de l'année. . Pour gérer la structure de la base de données, créer des plaques de connexion de champ, il suffit d'utiliser l'éditeur de date de modèle intégré à AppMaster Studio ; et tout peut être changé à la volée, et la plate-forme générera automatiquement des scripts pour migrer vos données pour changer de format, et en général, tout cela se fait complètement sans écrire de code à l'aide de l'interface graphique à tout moment.

Outil de base de données Zapier

L'outil de base de données Zapier intègre des applications (telles que Mail ou Slack) afin que les données puissent être envoyées rapidement et simplement entre elles. Avec Zapier, les possibilités sont pratiquement infinies. Par exemple, vous pouvez créer des procédures automatisées qui interfacent deux applications ou plus, réduisant ainsi le travail manuel que vous avez à faire. Zapier transfère les données entre les programmes.

Vous pouvez également recevoir des alertes importantes de plusieurs applications sur une seule plateforme pour vous assurer de ne rien manquer. Il peut également créer des procédures automatisées à l'aide de divers modèles. L'outil de base de données Zappier est le meilleur pour chaque entreprise de niveau qui souhaite relier ses équipements et automatise les tâches laborieuses.

Outil de base de données à bulles

Bubble, en tant que solution sans code, simplifie le processus de développement d'applications en le divisant en quatre étapes principales. Bubble facilite la création d'applications Web. Étant donné que l'outil de développement d'applications est très flexible, vous pouvez construire et créer des applications sans utiliser le langage de programmation. Le marché propose des thèmes et des plug-ins pour vous aider à donner vie à votre application, et la plate-forme de glisser-déposer est conviviale et intuitive. La bulle est idéale pour les développeurs d'applications et les artistes numériques à la recherche d'une solution simple pour créer des applications en ligne.

Outil de base de données Airtable

Airtable est une plateforme sans code pour créer des applications de gestion de projet. Il permet de concevoir des bases de données relationnelles favorisant la coopération. On peut importer du matériel à partir de fichiers ou d'autres programmes. Les utilisateurs peuvent transmettre et recevoir des rappels, partager des informations, attribuer des tâches, etc. Airtable combine des feuilles de calcul et des bases de données en un seul logiciel. Les responsables peuvent enregistrer les données du projet dans une vue de feuille de calcul proposée par Airtable. Airtable est idéal pour les entreprises qui recherchent un emplacement centralisé pour gérer le travail et collecter des statistiques.

Outil de base de données Webflow

Sans connaître aucun code, n'importe qui peut créer des sites Web et des bases de données uniques avec Webflow. Webflow est une plate-forme sans code qui simplifie l'inclusion d'animations et de boutiques en ligne. Plus de 3,5 millions de professionnels et d'organisations Créez, collaborez et produisez facilement de superbes sites Web avec Webflow. Dans un environnement entièrement visuel.

Webflow vous fournit les outils dont vous avez besoin pour construire n'importe quel projecteur et créer une interface entre les logiciels, que vous soyez un concepteur solitaire, une agence ou une équipe. Webflow est idéal pour les concepteurs Web qui ne souhaitent pas travailler avec le codage, mais qui ont besoin d'une plate-forme pour créer et personnaliser rapidement des sites Web.

Outil de base de données Monday.com

Monday.com est un constructeur sans code idéal pour les groupes de toutes tailles en tant que système d'opérations de travail. Les utilisateurs peuvent développer des routines d'exécution en arrière-plan à l'aide de son générateur d'automatisation. Les fonctionnalités personnalisables de Monday.com augmentent la productivité de l'équipe et permettent à chacun d'être un développeur sans code à sa manière. Les utilisateurs peuvent créer n'importe quoi, des applications pour la collaboration en temps réel, des outils pour regarder en arrière et des tableaux blancs numériques. Monday.com est idéal pour les entreprises à la recherche d'une solution de gestion de projet polyvalente pouvant répondre à une gamme d'objectifs et d'exigences supplémentaires.

Feuilles Google

Google Sheets permet aux équipes de collaborer facilement, ou vous organisez un événement ou discutez des chiffres de revenus les plus récents. Les capacités d'IA permettent aux utilisateurs d'accéder aux informations nécessaires pour prendre des décisions commerciales éclairées. Sa conception vous permet de travailler avec n'importe qui, à tout moment et de n'importe où. Vous pouvez commencer à visualiser vos données avec des tableaux et des graphiques une fois qu'elles sont dans votre feuille de calcul Google. La feuille Google est la meilleure pour la saisie de données.

Qu'est-ce qu'une base de données sans code ?

Les systèmes de développement sans code de bases de données vous permettent de travailler et de gérer des bases de données sans codage. Ces systèmes fournissent aux utilisateurs des outils pour organiser et optimiser les ressources de données pour une gestion des données flexible et efficace. Le codage n'est pas nécessaire pour créer un écosystème d'applications distinctif avec uniquement AppMaster. AppMaster est une plate-forme de données sans code qui permet de créer des applications mobiles et Web. Concevez facilement et rapidement des processus métier de toute complexité.

Nous pouvons utiliser l'outil de base de données dans les domaines suivants :

Base de connaissances métier

Programmes Web

Rapports

Flux de travail basé sur les approbations

Rationaliser les procédures

Génération d'applications mobiles

Excel est-il un outil sans code ?

Microsoft Excel s'est rapproché de la "création sans code", et sa flexibilité et sa diversité étonnantes dans les cas d'utilisation en ont fait un concurrent pour la première plate-forme commerciale sans code. VBA (Visual Basic for Applications) est le langage de programmation utilisé par Excel et d'autres applications Office.

Quel est le meilleur outil sans code ?

Plusieurs choix vont du développement d'un site Web au développement d'applications uniques. Les solutions d'automatisation sans code peuvent automatiser les tâches professionnelles ou domestiques, gérer les données ou être récompensées. Le meilleur outil sans code est AppMaster. Il fournit tous les outils nécessaires pour développer de superbes applications Web et mobiles sans écrire une seule ligne de code.

Derniers mots

Le fait ultime est que plusieurs outils sans code sont utilisés dans l'entreprise. L'absence de code modifie sans aucun doute les affaires et la façon dont les gens perçoivent leur travail, leur innovation et leur vie. Pour tirer le meilleur parti de ces outils, envisagez d'améliorer votre flux de travail en parcourant cette liste d'options sans code.

Pour de nombreux utilisateurs en entreprise, la barrière du codage a été éliminée par l'émergence des technologies sans code. Outre l'augmentation de la productivité, ces technologies permettent aux ingénieurs logiciels de se concentrer sur des tâches plus difficiles plutôt que de répondre aux exigences du personnel non informatique.

Les plates-formes sans code peuvent permettre aux propriétaires d'entreprise de créer rapidement des sites Web, l'automatisation des processus et des applications. Le développement low-code est une autre stratégie hybride intrigante. L'importance de ces plates-formes au sein du secteur des entreprises a considérablement influencé la manière dont l'informatique interagit avec les autres départements. AppMaster est une plate-forme sans code, elle produit le code source, produisant plus qu'aucun code, ce qui lui confère son caractère unique. Si l'utilisateur le souhaite, il peut toujours prendre son code source, il n'a donc pas à s'inquiéter d'être contraint à la plate-forme.