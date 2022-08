Avant d'entrer dans les détails, nous devons d'abord définir ce qu'est un développeur backend. Il y a généralement deux aspects dans toute application Web : le frontend et le backend. Le recto comprend les pages Web que vous visitez et communiquez dans votre navigateur. Les développeurs frontaux conçoivent généralement ces pages. Pendant le développement backend, les développeurs Web sont responsables de l'écriture du code qui s'exécute sur le serveur Web. Cependant, écrire du code n'est pas facile. Tout d'abord, vous devez acquérir des compétences si vous souhaitez écrire du code, même en langage HTML simple. En d'autres termes, le backend est la technique de développement de ces plug-ins dans les données, souvent appelée interface de programme d'application ou API. Aujourd'hui, les développeurs backend sont devenus l'épine dorsale des applications Web. Presque toutes les entreprises recherchent des développeurs backend capables d'écrire des codes de manière professionnelle dans n'importe quelle langue. Il y a 8 compétences principales que vous devez acquérir pour devenir un développeur Web backend efficace.

Compétence 1 : Choisir le bon langage de programmation

Lorsqu'il s'agit de programmer des applications Web ou des applications Web, les langages de programmation backend disponibles ne manquent pas. Choisir la bonne langue n'est pas facile. Cela peut même être difficile pour un nouveau venu. Vous trouverez ci-dessous les langages les plus appropriés pour le développement backend.

Java

Java est un langage ancien. Il rend des caractéristiques exceptionnelles. Il suit principalement le paradigme de la programmation orientée objet. Java est spécialement conçu pour le développement backend. Java est un système plus puissant. Il est généralement écrit dans un environnement de développement intégré (IDE) avant d'être créé en bytecode ou en code de bas niveau qu'un interpréteur de programme peut interpréter à la place des développeurs humains. Les développeurs backend utilisent fréquemment Java pour écrire des codes. Java est également fréquemment utilisé pour créer des applications étendues au niveau de l'entreprise. C'est un langage de programmation très sécurisé. En utilisant Java, les programmeurs peuvent écrire le code même si plusieurs tâches sont traitées simultanément. Les programmeurs préfèrent également écrire les codes en Java. Cela peut être pratique lorsque vous devez exécuter un programme en moins de temps en exécutant différents processus en parallèle.

PHP

PHP est un autre langage de programmation Web backend côté serveur bien connu officiellement introduit en 1997. Ce langage est généralement utilisé pour les recherches de session, le développement de sites Web de commerce électronique et l'administration de bases de données et d'applications Web.

Python

Python est un autre langage de programmation Web backend décodé de haut niveau. Les développeurs backend utilisent Python pour écrire des codes, analyser des données, automatiser des tâches, créer des sites Web, des applications Web et l'apprentissage automatique.

Compétence 2 : Connaissance des frameworks back-end

Apprendre les langages de programmation backend ne suffit pas ; vous devrez peut-être également perfectionner vos compétences avec les frameworks. Les frameworks backend sont supérieurs au développement d'applications pour de nombreuses entreprises. Les frameworks backend sont essentiels pour les développeurs Web afin de confirmer une efficacité optimale. Il existe plusieurs frameworks par exemple :

Django

Django est un framework backend open source. Son code est écrit dans le langage de programmation Python. Django facilite le développement rapide d'applications. Il convient également au développement de sites Web basés sur une base de données riche en fonctionnalités.

Compétence 3 : Connaissance approfondie des bases de données

Pour devenir l'un des meilleurs développeurs Web backend ou rédacteurs de code professionnels, vous devez vous familiariser avec l'empilement et la récupération de données à partir de bases de données. Une base de données est un ensemble de feuilles de calcul. Chaque base de données est une table qui ressemble à une feuille de calcul particulière, avec des données conservées en lignes et en colonnes. Bien que les développeurs frontend puissent s'identifier aux bases de données et s'interfacer avec elles, le développement Web backend est actuellement le moyen privilégié de gérer une approche avantageuse et exceptionnelle de ces données, y compris le stockage et la récupération. Commencez par d'excellentes bases de données de classes sociales et passez aux bases de données de graphiques selon vos compétences.

Compétence 4 : Gestion du serveur

Chaque site Web fonctionne sur une base de données. Ces sites Web ont besoin d'une base de données pour traiter avec leurs consommateurs. Les développeurs backend utilisent une base de données pour conserver le contenu dans un cadre. Ce cadre facilite la récupération, la collecte et la modification du contenu. Il s'exécute sur un ordinateur personnel distant appelé serveur. Une vaste gamme de bases de données est couramment utilisée, par exemple, Oracle, MySQL, PostgreSQL et SQL Server. Vous pouvez en choisir un pour la gestion des serveurs et acquérir une expertise dessus : Nginx, Docker, Kubernetes, New Relic, etc.

Compétence 5 : Connaissance approfondie de l'interface de programme d'application (API)

Les navigateurs Internet ne sont pas les seuls systèmes des clients pour se connecter aux applications Web. Chaque entreprise en ligne propose une application mobile pour iOS et Android. Une connaissance complète et approfondie de l'API est cruciale pour les développeurs backend ou les rédacteurs de code. Sans aucun doute, HTML est le meilleur pour concevoir de la substance. Cependant, il existe des configurations avancées et améliorées pour les données que divers projets utiliseront. JSON et XML sont les deux positions les plus acceptées pour les informations d'interface de programme d'application. JSON définit la notation d'objet JavaScript, tandis que XML caractérise le langage de balisage extensible. La fonction principale de l'interface de programme d'application est d'établir des connexions entre différentes applications. Lorsqu'une personne commande un article à Amazon à l'aide de son application mobile, elle établit une relation avec l'API d'Amazon.

Compétence 6 : Connaissance du système de contrôle de version

L'objectif principal du système de contrôle de version est de renvoyer les modifications apportées par les développeurs backend lors de l'écriture du code. Un VCS suit également les changements de codes dans une base de données distincte. Le contrôle de source est également utile pour les développeurs Web backend. Ils peuvent inverser les erreurs qu'ils ont pu commettre lors de l'écriture du code. SVN, AWS Code Commit, Mercurial et Git sont des systèmes de contrôle de version extrêmement populaires pour les développeurs backend. Ces outils permettent aux développeurs Web backend de prévenir les problèmes qui surviendront certainement à un moment donné du parcours de développement Web.

En quoi les systèmes de contrôle de version ou le contrôle de code source sont-ils bénéfiques ?

Ce système forme des versions de vos codes. Que vous modifiiez un seul fichier ou de nombreuses modifications de votre base de code, la conscience que vous avez changé est quelque chose que vous ne devez pas avoir. Le système de contrôle de version a le potentiel de revenir à une ancienne version de votre code et de retirer les modifications que vous avez apportées.

Gite

Les développeurs Web professionnels préfèrent toujours les systèmes de contrôle de version modernes. Bien qu'il existe de nombreux contrôles de source populaires, Git est l'un des systèmes de version de contrôle les plus performants et les plus sécurisés. Il s'agit d'un système de contrôle open source et pris en charge développé par le même développeur du système d'exploitation Linux. Les développeurs Web backend avec un modèle de code fonctionnel peuvent récupérer efficacement l'historique complet des modifications apportées, ce qui facilite la révision et la correction du code.

Compétence 7 : Connaissance du Frontend

Lorsque vous avez les connaissances de base du code de programmation backend, vous devez acquérir une compréhension de base du code frontal. Vous n'avez pas besoin de le maîtriser; apprendre les compétences de base et écrire dans des langages tels que HTML et CSS. En tant que programmeur, vous devez avoir les compétences nécessaires pour fournir des données aux ordinateurs afin de communiquer et d'utiliser divers algorithmes. Vous devez également avoir une bonne maîtrise des codes de programmation de base si vous recherchez un résultat parfait via le codage. Vous devez maîtriser JavaScript pour devenir un développeur Web backend professionnel. En effet, le code de programmation Jscript est à la base du développement frontal . Bien que vous travailliez sur le backend, les langages de programmation tels que HTML, JavaScript et CSS fonctionneront comme un pilier lors de l'écriture de codes.

Javascript

JavaScript est un langage de programmation frontal fiable. Les développeurs frontaux écrivent des codes dans ce langage. Ce langage a été initialement introduit il y a 25 ans en 1995. JavaScript offre de nombreux avantages, notamment la disponibilité en ligne de plusieurs ressources et d'interfaces riches. Bien qu'il possède de nombreuses fonctionnalités intéressantes, il présente également certaines limites.

Fonctionnalités JavaScript

Type de données diligent — En JavaScript, vous pouvez réutiliser efficacement les variables pour n'importe quel type de données. Cela indique que vous n'avez pas besoin de spécifier une variable supplémentaire pour un autre type de données où la dernière variable n'est pas utilisée. Vous pouvez conserver n'importe quelle donnée dans une variable, comme si vous aviez conservé la chaîne "ABC" dans la variable x. Plus tard, vous pouvez conserver n'importe quel nombre entier ou exposition dans la même variable. De cette façon, il économise de la mémoire et améliore la pratique de la programmation, et diminue les lignes de code.

Traitement asynchrone - C'est la fonctionnalité la plus précieuse de Jscript. . Il permet de gagner du temps en exécutant des scripts en parallèle. Toutes les requêtes fonctionnent en parallèle même si un script est en cours de traitement. En utilisant JavaScript, une partie du script ne sera pas compétente pour bloquer ou autoriser l'autre partie du code à attendre que la réponse commence.

Léger — JavaScript est un langage de programmation backend léger utilisé pour la gestion des données côté serveur.

HTML

HTML signifie Hyper Text Markup Language. Hypertexte signifie que la copie ou la page comprend des hyperliens qui permettent au lecteur d'accéder à d'autres pages du document. Aujourd'hui, HTML est disponible dans la dernière version, reconnue comme HTML5. HTML est le bloc de base d'Internet. C'est l'âme d'un site web. HTML définit le design des pages web lorsqu'il travaille en cohérence avec les deux autres codes. Chaque page Web a besoin de HTML. Vous devez apprendre les compétences de base du langage HTML pour y coder. En tant que développeur Web backend, cependant, vous n'avez pas besoin d'écrire de code en HTML ; vous devrez encore apprendre les connaissances de base en HTML pour pouvoir mettre des données sur une page HTML. De nombreux sites Web sont codés en HTML. Les développeurs frontaux créent des modèles pour insérer les données en utilisant le langage HTML. Ils conçoivent des pages Web et les rendent fonctionnelles en écrivant des codes en HTML.

CSS Ce langage définit la manière dont les données seront développées sur une page Web et un tableau standardisé sur tous les navigateurs. CSS est fréquemment utilisé par les développeurs frontend pour écrire des codes pour le développement frontend.

Compétence 8 : Communication

La communication est la clé du succès dans n'importe quel domaine. Développer d'excellentes compétences en communication est hautement requis pour les développeurs backend car ils doivent recueillir les idées des chefs de produit, des clients ou d'autres membres de l'équipe. Tout comme l'apprentissage de compétences techniques est essentiel pour les développeurs Web backend, il en va de même pour les compétences non techniques. Il existe une liste de certaines compétences fonctionnelles non techniques qu'un développeur Web backend doit acquérir, et la communication figure en tête de liste.

Sommaire

Le développement web backend est un domaine professionnel en pleine croissance. Cependant, il faut beaucoup de temps pour devenir un développeur backend performant. De plus, vous devez toujours améliorer vos connaissances et être en contact avec la novation dans le domaine informatique, et tout cela ne garantit pas que vous êtes en mesure de développer un bon backend pour l'application. C'est un long chemin difficile, mais il existe une autre option pour créer non seulement un backend mais une application complète. La plate-forme no-code permet de développer des applications complètes sans aucune connaissance du frontend ou du backend. Imaginez ceci : malgré le long et difficile chemin parcouru pour apprendre toutes les informations sur le backend, que vous devez garder à l'esprit tout le temps, vous pouvez apprendre à développer des applications sur une plate-forme sans code et gagner de l'argent rapidement et facilement ! De plus, il existe plusieurs plateformes no-code qui permettent de créer non seulement des applications mobiles mais aussi des applications web, comme AppMaster est une plateforme no-code qui permet de développer des applications mobiles et web et rédige automatiquement la documentation technique de la même manière comme le font les développeurs Web backend.

Questions fréquemment posées

Quelles sont les trois compétences les plus essentielles pour être un bon développeur Backend ?

Voici les trois choses les plus importantes pour être un bon développeur backend :

Langages de programmation et frameworks backend

Gestion de base de données

Connaissance de l'interface de programme d'application (API) et des systèmes de contrôle de version

Que dois-je apprendre en premier, frontend ou backend ?

Cela dépend entièrement de vous et dépend de vos besoins ! Si vous souhaitez devenir développeur backend, vous n'avez pas besoin d'apprendre d'abord le frontend : vous pouvez apprendre le backend, puis juste pour vous familiariser avec le front-end - apprenez le frontend.

Quelle langue est principalement utilisée dans le backend ?

Le langage Java est principalement utilisé dans le backend. De nombreux développeurs Web écrivent le code en Java pour le développement backend car il est spécialement conçu pour le backend.

SQL est-il back-end ou front-end ?

SQL est un langage de programmation. Il est utilisé pour établir des liens avec des bases de données sur le backend.