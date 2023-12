Sistema ERP para escola de basquete infantil "The Uppest"

Gerenciar e controlar um negócio pode ser feito de diferentes maneiras. Para alguns basta uma folha de papel e uma caneta; outros inserem todos os dados no Excel e configuram fórmulas. Mas uma empresa grande e complexa, com ambições de crescimento e desenvolvimento, trabalha em sistemas ERP, que integram e automatizam todos os processos de negócio. Passamos por todas as etapas: desde a análise em papel até o uso de sistemas CRM e ERP de terceiros. E em 2022, decidimos firmemente desenvolver o nosso próprio sistema ERP.

Decidimos criar um sistema ERP personalizado depois de encontrar vários problemas:

Problema nº 1 – Versatilidade do produto no mercado

Ampla funcionalidade, mas adaptada para todas as empresas de serviços, o que leva a dificuldades de implementação + erros na utilização do sistema



A linguagem da interface é universal, sem o contexto da nossa empresa (basquete)



Conteúdo parcialmente de marca

Problema #2 – Desenvolvimento descontrolado

Desenvolvimento lento



Erros irreparáveis



Atualizações não para nós, mas para todos



Metas

Crie sua própria plataforma para digitalizar processos de negócios e gerenciar uma escola de basquete infantil

Primeira tentativa

Inicialmente construímos o sistema na plataforma Bubble.io, mas após 1 mês de desenvolvimento, encontramos Appmaster e, tendo estudado a funcionalidade e o potencial de desenvolvimento da plataforma, mudamos para ele.

Solução

Estamos trabalhando neste projeto de forma iterativa há cerca de um ano e não temos planos de parar, pois o projeto está em constante evolução. Na minha opinião, se fosse necessário construir um projeto como o nosso do zero, sem pausas no desenvolvimento, isso poderia ser feito em 1 a 2 meses, dependendo da equipe de desenvolvimento e do orçamento.

Como resultado, desenvolvemos com sucesso um sistema ERP (aplicação web) abrangente com os seguintes recursos:

Bancos de dados

Todas as informações em vários bancos de dados são consolidadas em um só lugar, incluindo dados sobre marcas, vendas, clientes, leads e coaches.



A natureza interconectada desses bancos de dados permite análises profundas.



Sistema CRM

Leads de todos os canais, incluindo plataforma de mídia social, site, chatbot e promotores, são automaticamente incluídos no sistema ERP. Além disso, as tags UTM são analisadas automaticamente para atribuir as fontes de publicidade necessárias.



As tarefas são abertas e fechadas automaticamente. Isso significa que simplesmente marcamos os filhos e inserimos assinaturas, economizando tempo em tarefas rotineiras e focando apenas naquelas que precisam de atenção. Anteriormente, era necessário analisar cada tarefa quanto à sua relevância. Por exemplo, agora, se um cliente pagou o próximo mês, não há necessidade de atualizar manualmente a tarefa para verificar a renovação. A tarefa é atualizada automaticamente e o prazo é adiado.



Análise

Painel com as principais métricas



Relatório de conversões por funil de vendas + detalhes por crianças



Relatório de conversão sobre a transição de mês para mês + detalhes por crianças



Demonstração do fluxo de caixa



Integrações (API)

Adquirência pela internet geração de links de pagamento com prazo + entrada automática no sistema no ato do pagamento



Telegram - integração com chatbot, entrada automática de clientes no ERP + entrada de treinamento gratuito



Site (Tilda) - inserindo solicitações do site no ERP e criando uma tarefa



Make – ajuda a integrar um chatbot com ERP



Num futuro próximo pretendemos implementar as seguintes funcionalidades:

Adicionar relatório de lucros e perdas



Adicionar contabilidade de armazém



Faça um aplicativo móvel para crianças e pais



Resultado

Estamos totalmente satisfeitos com o resultado; o Appmaster deu à nossa empresa a oportunidade de criar nosso próprio sistema ERP de forma mais rápida, barata, funcional e personalizada do que se fosse desenvolvido por uma equipe de desenvolvedores.

Componentes: Backend, Aplicativo Web, Webhooks, solicitações para APIs externas