Çocuk basketbol okulu "The Uppest" için ERP sistemi

Bir işletmeyi yönetmek ve kontrol etmek farklı şekillerde yapılabilir. Bazıları için bir kağıt ve bir kalem yeterlidir; diğerleri tüm verileri Excel'e giriyor ve formüller oluşturuyor. Ancak büyüme ve gelişme hedefi olan büyük ve karmaşık bir işletme, tüm iş süreçlerini entegre eden ve otomatikleştiren ERP sistemlerinde çalışır. Kağıt üzerinde yapılan analizlerden üçüncü taraf CRM ve ERP sistemlerinin kullanımına kadar tüm aşamalardan geçtik. 2022 yılında ise kendi ERP sistemimizi geliştirmeye kararlı bir şekilde karar verdik.

Çeşitli sorunlarla karşılaştıktan sonra özel bir ERP sistemi oluşturmaya karar verdik:

Sorun #1 - Piyasadaki ürün çok yönlülüğü

Geniş işlevsellik, ancak tüm hizmet işletmeleri için uyarlanmıştır; bu da uygulamanın zorlaşmasına + sistem kullanımında hatalara yol açar



Arayüz dili evrenseldir, şirketimizin bağlamı (basketbol) yoktur



Kısmen markalı içerik

Sorun #2 - Kontrolsüz gelişme

Yavaş gelişme



Onarılamaz hatalar



Güncellemeler bizim için değil herkes için



Hedefler

İş süreçlerini dijitalleştirmek ve bir çocuk basketbol okulunu yönetmek için kendi platformunuzu oluşturun

İlk deneme

Başlangıçta sistemi Bubble.io platformu üzerine kurduk, ancak 1 aylık geliştirme sürecinin ardından Appmaster karşılaştık ve platformun işlevselliğini ve geliştirme potansiyelini inceledikten sonra ona geçtik.

Çözüm

Yaklaşık bir yıldır bu proje üzerinde tekrar tekrar çalışıyoruz ve proje sürekli geliştiği için durma planımız yok. Benim düşünceme göre, bizimki gibi bir projeyi geliştirmede duraklamalar olmadan sıfırdan inşa etmek gerekiyorsa, geliştirme ekibine ve bütçeye bağlı olarak 1-2 ayda yapılabilir.

Sonuç olarak, aşağıdaki özelliklere sahip kapsamlı bir ERP sistemini (web uygulaması) başarıyla geliştirdik:

Veritabanları

Markalar, satışlar, müşteriler, potansiyel müşteriler ve koçlar hakkındaki veriler de dahil olmak üzere çeşitli veritabanlarındaki tüm bilgiler tek bir yerde birleştirilir.



Bu veritabanlarının birbirine bağlı yapısı, derin analizlere olanak sağlar.



CRM sistemi

Sosyal medya platformu, web sitesi, chatbot ve tanıtımcılar da dahil olmak üzere tüm kanallardan gelen potansiyel müşteriler otomatik olarak ERP sistemine dahil edilir. Ayrıca, gerekli reklam kaynaklarının atanması için UTM etiketleri otomatik olarak analiz edilir.



Görevler otomatik olarak açılır ve otomatik olarak kapatılır. Bu, yalnızca çocukları işaretleyip aboneliklere girdiğimiz, rutin görevlerde zaman tasarrufu sağladığımız ve yalnızca ilgilenilmesi gerekenlere odaklandığımız anlamına gelir. Önceden, her görevin alaka düzeyi açısından analiz edilmesi gerekiyordu. Örneğin, artık bir müşteri bir sonraki ayın ödemesini yaptıysa yenilemeyi kontrol etmek için görevi manuel olarak güncellemeye gerek yok. Görev otomatik olarak güncellenir ve son tarih ertelenir.



Analitik

Temel metrikleri içeren kontrol paneli



Satış hunisine göre dönüşümler + çocuklara göre ayrıntı raporu



Aydan aya geçişe ilişkin dönüşüm raporu + çocuklara göre ayrıntı



Nakit akış tablosu



Entegrasyonlar (API)

Son teslim tarihi olan ödeme bağlantılarının oluşturulması + ödeme üzerine sisteme otomatik giriş



Telegram - chatbot ile entegrasyon, müşterilerin ERP'ye otomatik girişi + ücretsiz eğitim girişi



Site (Tilda) - siteden gelen istekleri ERP'ye girme ve görev oluşturma



Make - bir chatbotun ERP ile entegre edilmesine yardımcı olur



Yakın gelecekte aşağıdaki işlevleri uygulamayı planlıyoruz:

Kâr ve zarar raporu ekle



Depo muhasebesi ekle



Çocuklar ve ebeveynler için mobil uygulama yapın



Sonuç

Sonuçtan tamamen memnunuz; Appmaster, şirketimize kendi ERP sistemimizi bir geliştirici ekibi tarafından geliştirilmesinden daha hızlı, daha ucuz, daha işlevsel ve daha kişiselleştirilmiş oluşturma fırsatı verdi.

Bileşenler: Arka uç, Web Uygulaması, Web Kancaları, harici API'lere yönelik istekler