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Çocuk basketbol okulu "The Uppest" için ERP sistemi

Çocuk basketbol okulu için kodsuz ERP sistemi

Çocuk basketbol okulu "The Uppest" için ERP sistemi
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Company Size: 51-200 çalışan
Use Cases: ERP Sistemi

Appmaster, bir geliştirici ekibinin yapabileceğinden daha hızlı, daha ucuz, daha işlevsel ve kişiselleştirilmiş bir ERP sistemi oluşturmamızı sağladı

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Daniil Savinykh Kurucu

Bir işletmeyi yönetmek ve kontrol etmek farklı şekillerde yapılabilir. Bazıları için bir kağıt ve bir kalem yeterlidir; diğerleri tüm verileri Excel'e giriyor ve formüller oluşturuyor. Ancak büyüme ve gelişme hedefi olan büyük ve karmaşık bir işletme, tüm iş süreçlerini entegre eden ve otomatikleştiren ERP sistemlerinde çalışır. Kağıt üzerinde yapılan analizlerden üçüncü taraf CRM ve ERP sistemlerinin kullanımına kadar tüm aşamalardan geçtik. 2022 yılında ise kendi ERP sistemimizi geliştirmeye kararlı bir şekilde karar verdik.

Çeşitli sorunlarla karşılaştıktan sonra özel bir ERP sistemi oluşturmaya karar verdik:

Sorun #1 - Piyasadaki ürün çok yönlülüğü

  • Geniş işlevsellik, ancak tüm hizmet işletmeleri için uyarlanmıştır; bu da uygulamanın zorlaşmasına + sistem kullanımında hatalara yol açar
  • Arayüz dili evrenseldir, şirketimizin bağlamı (basketbol) yoktur
  • Kısmen markalı içerik

Sorun #2 - Kontrolsüz gelişme

  • Yavaş gelişme
  • Onarılamaz hatalar
  • Güncellemeler bizim için değil herkes için

Hedefler

İş süreçlerini dijitalleştirmek ve bir çocuk basketbol okulunu yönetmek için kendi platformunuzu oluşturun

İlk deneme

Başlangıçta sistemi Bubble.io platformu üzerine kurduk, ancak 1 aylık geliştirme sürecinin ardından Appmaster karşılaştık ve platformun işlevselliğini ve geliştirme potansiyelini inceledikten sonra ona geçtik.

Çözüm

Yaklaşık bir yıldır bu proje üzerinde tekrar tekrar çalışıyoruz ve proje sürekli geliştiği için durma planımız yok. Benim düşünceme göre, bizimki gibi bir projeyi geliştirmede duraklamalar olmadan sıfırdan inşa etmek gerekiyorsa, geliştirme ekibine ve bütçeye bağlı olarak 1-2 ayda yapılabilir.

ERP by no-code

Sonuç olarak, aşağıdaki özelliklere sahip kapsamlı bir ERP sistemini (web uygulaması) başarıyla geliştirdik:

Veritabanları

  • Markalar, satışlar, müşteriler, potansiyel müşteriler ve koçlar hakkındaki veriler de dahil olmak üzere çeşitli veritabanlarındaki tüm bilgiler tek bir yerde birleştirilir.
  • Bu veritabanlarının birbirine bağlı yapısı, derin analizlere olanak sağlar.

ERP no-code

internal tool by no-code

CRM sistemi

  • Sosyal medya platformu, web sitesi, chatbot ve tanıtımcılar da dahil olmak üzere tüm kanallardan gelen potansiyel müşteriler otomatik olarak ERP sistemine dahil edilir. Ayrıca, gerekli reklam kaynaklarının atanması için UTM etiketleri otomatik olarak analiz edilir.
  • Görevler otomatik olarak açılır ve otomatik olarak kapatılır. Bu, yalnızca çocukları işaretleyip aboneliklere girdiğimiz, rutin görevlerde zaman tasarrufu sağladığımız ve yalnızca ilgilenilmesi gerekenlere odaklandığımız anlamına gelir. Önceden, her görevin alaka düzeyi açısından analiz edilmesi gerekiyordu. Örneğin, artık bir müşteri bir sonraki ayın ödemesini yaptıysa yenilemeyi kontrol etmek için görevi manuel olarak güncellemeye gerek yok. Görev otomatik olarak güncellenir ve son tarih ertelenir.

no-code solution

Analitik

  • Temel metrikleri içeren kontrol paneli
  • Satış hunisine göre dönüşümler + çocuklara göre ayrıntı raporu
  • Aydan aya geçişe ilişkin dönüşüm raporu + çocuklara göre ayrıntı
  • Nakit akış tablosu

no-code CRM system

Entegrasyonlar (API)

  • Son teslim tarihi olan ödeme bağlantılarının oluşturulması + ödeme üzerine sisteme otomatik giriş
  • Telegram - chatbot ile entegrasyon, müşterilerin ERP'ye otomatik girişi + ücretsiz eğitim girişi
  • Site (Tilda) - siteden gelen istekleri ERP'ye girme ve görev oluşturma
  • Make - bir chatbotun ERP ile entegre edilmesine yardımcı olur

no-code app

Yakın gelecekte aşağıdaki işlevleri uygulamayı planlıyoruz:

  • Kâr ve zarar raporu ekle
  • Depo muhasebesi ekle
  • Çocuklar ve ebeveynler için mobil uygulama yapın

Sonuç

Sonuçtan tamamen memnunuz; Appmaster, şirketimize kendi ERP sistemimizi bir geliştirici ekibi tarafından geliştirilmesinden daha hızlı, daha ucuz, daha işlevsel ve daha kişiselleştirilmiş oluşturma fırsatı verdi.

Bileşenler: Arka uç, Web Uygulaması, Web Kancaları, harici API'lere yönelik istekler

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