Sistema ERP per la scuola di basket per bambini "The Uppest"

La gestione e il controllo di un’impresa possono essere effettuati in diversi modi. Per alcuni bastano un foglio di carta e una penna; altri inseriscono tutti i dati in Excel e impostano le formule. Ma un’azienda grande e complessa con ambizioni di crescita e sviluppo lavora nei sistemi ERP, che integrano e automatizzano tutti i processi aziendali. Abbiamo attraversato tutte le fasi: dall'analisi cartacea all'utilizzo di sistemi CRM ed ERP di terze parti. E nel 2022 abbiamo deciso fermamente di sviluppare il nostro sistema ERP.

Abbiamo deciso di creare un sistema ERP personalizzato dopo aver riscontrato diversi problemi:

Problema n. 1: versatilità del prodotto sul mercato

Funzionalità ampie, ma su misura per tutte le imprese di servizi, che comportano difficoltà di implementazione ed errori nell'utilizzo del sistema



Il linguaggio dell'interfaccia è universale, senza il contesto della nostra azienda (basket)



Contenuti parzialmente brandizzati

Problema n. 2: sviluppo incontrollato

Sviluppo lento



Errori irreparabili



Aggiornamenti non per noi ma per tutti



Obiettivi

Crea la tua piattaforma per digitalizzare i processi aziendali e gestire una scuola di basket per bambini

Primo tentativo

Inizialmente, abbiamo costruito il sistema sulla piattaforma Bubble.io, ma dopo 1 mese di sviluppo ci siamo imbattuti in Appmaster e, dopo aver studiato le funzionalità e il potenziale di sviluppo della piattaforma, siamo passati ad essa.

Soluzione

Stiamo lavorando a questo progetto in modo iterativo da circa un anno e non abbiamo intenzione di fermarci, poiché il progetto è in continua evoluzione. A mio avviso, se fosse necessario costruire da zero un progetto come il nostro, senza pause nello sviluppo, lo si potrebbe fare in 1-2 mesi, a seconda del team di sviluppo e del budget.

Di conseguenza, abbiamo sviluppato con successo un sistema ERP completo (applicazione web) con le seguenti caratteristiche:

Banche dati

Tutte le informazioni presenti nei vari database sono consolidate in un unico posto, inclusi i dati su voti, vendite, clienti, lead e coach.



La natura interconnessa di questi database consente analisi approfondite.



Sistema CRM

I lead provenienti da tutti i canali, inclusi piattaforma di social media, sito Web, chatbot e promotori, vengono automaticamente inclusi nel sistema ERP. Inoltre, i tag UTM vengono analizzati automaticamente per assegnare le fonti pubblicitarie necessarie.



Le attività vengono aperte e chiuse automaticamente. Ciò significa che contrassegniamo semplicemente i bambini e inseriamo le iscrizioni, risparmiando tempo sulle attività di routine e concentrandoci solo su quelle che necessitano di attenzione. In precedenza, era necessario analizzare ogni attività in base alla sua rilevanza. Ad esempio, ora, se un cliente ha pagato per il mese successivo, non è necessario aggiornare manualmente l'attività per verificare il rinnovo. L'attività viene aggiornata automaticamente e la scadenza viene posticipata.



Analitica

Dashboard con metriche chiave



Report sulle conversioni per funnel di vendita + dettaglio per bambini



Report di conversione sul passaggio di mese in mese + dettaglio per bambini



Rendiconto di cassa



Integrazioni (API)

Acquisizione via Internet generazione di link di pagamento con scadenza + inserimento automatico nel sistema al momento del pagamento



Telegram - integrazione con chatbot, inserimento automatico dei clienti nell'ERP + inserimento formazione gratuita



Sito (Tilda): inserimento delle richieste dal sito nell'ERP e creazione di un'attività



Make: aiuta a integrare un chatbot con ERP



Nel prossimo futuro prevediamo di implementare le seguenti funzionalità:

Aggiungi il rapporto profitti e perdite



Aggiungi la contabilità di magazzino



Crea un'applicazione mobile per bambini e genitori



Risultato

Siamo completamente soddisfatti del risultato; l' Appmaster ha dato alla nostra azienda l'opportunità di creare il nostro sistema ERP più velocemente, più economico, più funzionale e più personalizzato che se fosse sviluppato da un team di sviluppatori.

Componenti: Backend, Applicazione Web, Webhook, richieste ad API esterne