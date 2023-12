Système ERP pour l'école de basket-ball pour enfants "The Uppest"

La gestion et le contrôle d’une entreprise peuvent se faire de différentes manières. Pour certains, une feuille de papier et un stylo suffisent ; d'autres saisissent toutes les données dans Excel et établissent des formules. Mais une entreprise grande et complexe avec des ambitions de croissance et de développement travaille dans des systèmes ERP, qui intègrent et automatisent tous les processus métier. Nous avons parcouru toutes les étapes : de l'analyse papier à l'utilisation de systèmes CRM et ERP tiers. Et en 2022, nous avons fermement décidé de développer notre propre système ERP.

Nous avons décidé de créer un système ERP personnalisé après avoir rencontré plusieurs problèmes :

Problème n°1 – Polyvalence des produits sur le marché

Des fonctionnalités étendues, mais adaptées à toutes les entreprises de services, ce qui entraîne une mise en œuvre difficile + des erreurs d'utilisation du système



Le langage de l'interface est universel, sans le contexte de notre entreprise (basketball)



Contenu partiellement de marque

Problème n°2 – Développement incontrôlé

Développement lent



Erreurs irréparables



Les mises à jour ne sont pas pour nous mais pour tout le monde



Objectifs

Créez votre propre plateforme pour numériser les processus commerciaux et gérer une école de basket-ball pour enfants

Premier essai

Initialement, nous avons construit le système sur la plateforme Bubble.io, mais après 1 mois de développement, nous sommes tombés sur Appmaster et, après avoir étudié les fonctionnalités et le potentiel de développement de la plateforme, sommes passés à celle-ci.

Solution

Nous travaillons sur ce projet de manière itérative depuis environ un an et nous n'avons pas l'intention de nous arrêter, car le projet est en constante évolution. À mon avis, s'il était nécessaire de construire un projet comme le nôtre à partir de zéro, sans interruption du développement, cela pourrait être réalisé en 1 à 2 mois, en fonction de l'équipe de développement et du budget.

En conséquence, nous avons développé avec succès un système ERP (application Web) complet avec les fonctionnalités suivantes :

Bases de données

Toutes les informations des différentes bases de données sont consolidées en un seul endroit, y compris les données sur les notes, les ventes, les clients, les prospects et les coachs.



La nature interconnectée de ces bases de données permet des analyses approfondies.



Système CRM

Les leads de tous les canaux, y compris les plateformes de réseaux sociaux, les sites Web, les chatbots et les promoteurs, sont automatiquement inclus dans le système ERP. De plus, les balises UTM sont automatiquement analysées pour attribuer les sources publicitaires nécessaires.



Les tâches sont ouvertes et fermées automatiquement. Cela signifie que nous marquons simplement les enfants et saisissons les abonnements, économisant ainsi du temps sur les tâches de routine et nous concentrant uniquement sur celles qui nécessitent une attention particulière. Auparavant, il fallait analyser chaque tâche pour sa pertinence. Par exemple, désormais, si un client a payé le mois suivant, il n'est plus nécessaire de mettre à jour manuellement la tâche pour vérifier le renouvellement. La tâche est automatiquement mise à jour et la date limite est reportée.



Analytique

Tableau de bord avec indicateurs clés



Rapport sur les conversions par entonnoir de vente + détail par enfants



Rapport de conversion sur le passage de mois en mois + détail par enfants



Tableau des flux de trésorerie



Intégrations (API)

Acquisition Internet génération de liens de paiement avec délai + entrée automatique dans le système lors du paiement



Telegram - intégration avec chatbot, saisie automatique des clients dans l'ERP + saisie des formations gratuites



Site (Tilda) - saisie des requêtes du site dans l'ERP et création d'une tâche



Make - aide à intégrer un chatbot avec ERP



Dans un avenir proche, nous prévoyons d'implémenter les fonctionnalités suivantes :

Ajouter un rapport de profits et pertes



Ajouter la comptabilité d'entrepôt



Créer une application mobile pour les enfants et les parents



Résultat

Nous sommes entièrement satisfaits du résultat ; l' Appmaster a donné à notre entreprise la possibilité de créer notre propre système ERP plus rapidement, moins cher, plus fonctionnel et plus personnalisé que s'il était développé par une équipe de développeurs.

Composants : Backend, Application Web, Webhooks, requêtes vers des API externes