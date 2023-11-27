ERP-система для детской баскетбольной школы "Выше Всех"

Вести и контролировать бизнес можно по разному. Кому-то достаточно листочка и ручки, кто-то заносит все все данные в эксель и настраивает формулы. А большой, сложный бизнес, который имеет амбиции на рост и развитие, работает в ERP-системах, которые объединяют и автоматизируют все бизнес-процессы. Мы прошли все этапы: от бумажной аналитики до использования сторонних CRM и ERP систем. А в 2022 твердо решили делать свою ERP-систему.

Мы решили создать собственную ERP-систему после того, как столкнулись с рядом проблем:

Проблема №1 – Универсальность продукта на рынке

Широкий функционал, но заточен под все предприятия сферы услуг, что приводит к сложному внедрению + ошибкам в использовании системы



Язык интерфейса универсальный, без контекста нашей компании (баскетбол)



Частично брендированный контент

Проблема №2 – Бесконтрольное развитие

Медленное развитие



Обновления не для нас, а для всех



Цели

Создать собственную платформу для оцифровки бизнес-процессов и управлением детской баскетбольной школы.

Первая попытка

Изначально мы строили систему на платформе Bubble.io, но через 1 месяц разработки наткнулись на AppMaster и, изучив функционал и потенциал развития платформы, перешли на него.

Решение

Мы работаем над этим проектом итеративно уже около года и не планируем останавливаться, так как проект постоянно развивается. На мой взгляд, если бы нужно было построить такой проект, как наш, с нуля, без пауз в разработке, это можно было бы сделать за 1-2 месяца, в зависимости от команды разработчиков и бюджета.

В результате мы успешно разработали комплексную ERP-систему (веб-приложение) со следующими функциями:

Базы данных

Вся информация из различных баз данных консолидируется в одном месте, включая данные об отметках, продажах, клиентах, лидах и тренерах.



Взаимосвязанный характер этих баз данных обеспечивает возможность глубокого анализа.



CRM-система

Лиды со всех каналов, включая платформы социальных сетей, веб-сайты, чат-боты и промоутеров, автоматически включаются в ERP-систему. Кроме того, UTM-метки автоматически анализируются для назначения необходимых источников рекламы.



Задачи автоматически открываются и автоматически закрываются. Это значит, что мы просто отмечаем детей и вводим подписки, экономя время на рутинных задачах и концентрируясь только на тех, которые требуют внимания. Раньше нужно было анализировать каждую задачу на предмет ее актуальности. Например, теперь, если клиент оплатил следующий месяц, нет необходимости вручную обновлять задачу для проверки продления. Задача автоматически обновляется, а срок выполнения переносится.



Аналитика

Дашборд с ключевыми показателями



Отчет о конверсиях по воронке продаж + детализация по детям



Конверсионный отчет при переходе с месяца на месяц + детализация по детям



О движении денежных средств



Интеграции (API)

Интернет-эквайринг, генерация платежных ссылок со сроками исполнения + автоматический вход в систему при оплате



Telegram - интеграция с чат-ботом, автоматический вход клиентов в ERP + ввод бесплатного обучения



Сайт (Тильда) — ввод запросов с сайта в ERP и создание задачи



Make — помогает интегрировать чат-бота с ERP



В ближайшее время мы планируем реализовать следующий функционал:

Добавить отчет о прибылях и убытках



Добавить складской учет



Сделать мобильное приложение для детей и родителей



Результат

Мы полностью довольны результатом; AppMaster дал нашей компании возможность создать собственную ERP-систему быстрее, дешевле, функциональнее и персонализированнее, чем если бы ее разрабатывала команда разработчиков.

Компоненты: серверная часть, веб-приложение, веб-хуки, запросы к внешним API.