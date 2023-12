ERP-systeem voor kinderbasketbalschool "The Uppest"

Het besturen en controleren van een bedrijf kan op verschillende manieren. Voor sommigen is een vel papier en een pen voldoende; anderen voeren alle gegevens in Excel in en stellen formules op. Maar een groot, complex bedrijf met ambities voor groei en ontwikkeling werkt in ERP-systemen, die alle bedrijfsprocessen integreren en automatiseren. We hebben alle fasen doorlopen: van papieren analyses tot het gebruik van CRM- en ERP-systemen van derden. En in 2022 besloten we resoluut om een ​​eigen ERP-systeem te ontwikkelen.

We besloten een ERP-systeem op maat te maken nadat we verschillende problemen tegenkwamen:

Probleem #1 - Productveelzijdigheid op de markt

Brede functionaliteit, maar op maat gemaakt voor alle dienstverlenende bedrijven, wat leidt tot moeilijke implementatie en fouten bij het gebruik van het systeem



De interfacetaal is universeel, zonder de context van ons bedrijf (basketbal)



Gedeeltelijk merkinhoud

Probleem #2 - Ongecontroleerde ontwikkeling

Langzame ontwikkeling



Onherstelbare fouten



Updates niet voor ons maar voor iedereen



Doelen

Creëer uw eigen platform voor het digitaliseren van bedrijfsprocessen en het beheren van een kinderbasketbalschool

Eerste poging

In eerste instantie bouwden we het systeem op het Bubble.io-platform, maar na 1 maand ontwikkeling kwamen we Appmaster tegen en na bestudering van de functionaliteit en het ontwikkelingspotentieel van het platform zijn we daarop overgestapt.

Oplossing

We hebben ongeveer een jaar iteratief aan dit project gewerkt en zijn niet van plan om te stoppen, aangezien het project voortdurend evolueert. Naar mijn mening zou het, als het nodig zou zijn om een ​​project als het onze helemaal opnieuw op te bouwen, zonder onderbrekingen in de ontwikkeling, binnen 1-2 maanden kunnen worden gedaan, afhankelijk van het ontwikkelingsteam en het budget.

Hierdoor hebben wij met succes een uitgebreid ERP-systeem (webapplicatie) ontwikkeld met de volgende kenmerken:

Databases

Alle informatie uit verschillende databases wordt op één plek geconsolideerd, inclusief gegevens over cijfers, verkopen, klanten, leads en coaches.



Het onderling verbonden karakter van deze databases maakt diepgaande analyses mogelijk.



CRM-systeem

Leads van alle kanalen, inclusief social media platform, website, chatbot en promoters, worden automatisch opgenomen in het ERP-systeem. Bovendien worden UTM-tags automatisch geanalyseerd om de benodigde advertentiebronnen toe te wijzen.



Taken worden automatisch geopend en automatisch gesloten. Dit betekent dat we eenvoudig kinderen markeren en abonnementen invoeren, waardoor we tijd besparen bij routinetaken en ons alleen concentreren op de taken die aandacht nodig hebben. Voorheen was het nodig om elke taak op relevantie te analyseren. Als een klant nu bijvoorbeeld voor de volgende maand heeft betaald, is het niet nodig om de taak handmatig bij te werken om te controleren op verlenging. De taak wordt automatisch bijgewerkt en de deadline wordt uitgesteld.



Analyses

Dashboard met belangrijke statistieken



Rapporteer over conversies per verkooptrechter + details door kinderen



Conversierapport over de overgang van maand naar maand + detail door kinderen



Kasstroomoverzicht



Integraties (API)

Internet-acquisitie van betalingslinks met deadline + automatische toegang tot het systeem bij betaling



Telegram - integratie met chatbot, automatische invoer van klanten in het ERP + toegang tot gratis training



Site (Tilda) - aanvragen van de site invoeren in de ERP en een taak aanmaken



Make - helpt bij het integreren van een chatbot met ERP



In de nabije toekomst zijn we van plan de volgende functionaliteit te implementeren:

Voeg winst- en verliesrapport toe



Magazijnboekhouding toevoegen



Maak een mobiele applicatie voor kinderen en ouders



Resultaat

Wij zijn helemaal tevreden met het resultaat; de Appmaster heeft ons bedrijf de mogelijkheid gegeven om sneller, goedkoper, functioneler en persoonlijker ons eigen ERP-systeem te creëren dan wanneer het door een team van ontwikkelaars zou worden ontwikkeld.

Componenten: Backend, Webapplicatie, Webhooks, verzoeken aan externe API's