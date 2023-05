كشفت Quickbase ، وهي منصة من الدرجة الأولى للعمل الديناميكي ، عن إنجاز مالي ملحوظ - حيث حققت 200 مليون دولار من العائدات في عام 2022. تُظهر البيانات المالية المنشورة حديثًا نموًا سريعًا واستثمارات ذكية وقابلية توسعة استثنائية وسط سوق تكنولوجي غير مؤكد ناتج عن تحولات الاقتصاد الكلي. في مواجهة الحاجة المتزايدة إلى مزيد من الكفاءة والفعالية ، توفر Quickbase للعديد من المؤسسات منصتها وخدماتها القابلة للتكيف بشكل كبير لعرض سير العمل وربطه وتنظيمه.

تلبي Quickbase حاليًا ما يقرب من 6000 مؤسسة في جميع أنحاء العالم ، وقد أقامت علاقات قوية مع الشركات الرائدة في مختلف القطاعات مثل الاتصالات والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والتصنيع والتكنولوجيا. لقد تم تحفيز الارتفاع الأخير في النمو ليس فقط من خلال الاتفاقيات الكبيرة مع العملاء الجدد ولكن أيضًا من خلال توسيع العقود مع العملاء الحاليين.

ناقش إد جينينغز ، الرئيس التنفيذي لشركة Quickbase ، التحديات التي تواجه العديد من الشركات اليوم ، حيث يبحثون عن طرق لخفض التكاليف وتعزيز الإنتاجية. وأشار إلى أن طفرة حلول البرمجيات في العقد الماضي أدت إلى تفكك الأنظمة ، مما أعاق الفعالية في العديد من المؤسسات. تكمن الفرصة الحقيقية للشركات للتميز والتوسع في ربط الأدوات والأنظمة والفرق الموجودة. هذا هو المكان الذي تبرز فيه منصة Quickbase وخدماتها ، مع المزيد والمزيد من المنظمات التي تعترف بقيمتها. أعرب ستيف ويبر ، المدير المالي لشركة Quickbase ، عن أن هذا الإنجاز المالي يُظهر قدرة الشركة على تحديد القضايا الحيوية وتطوير منتجات قادرة على التغلب عليها. تسمح منصة Quickbase للشركات بتحسين أدواتها الحالية ، مع وجود دليل على استمرار الاستثمارات وإيجاد العملاء لقيمة كبيرة في المنتج.

بصرف النظر عن النجاح المالي ، شهدت Quickbase نموًا في عدد الموظفين التنظيميين بنسبة 60 ٪ تقريبًا على مدار السنوات الثلاث الماضية. وسعت الشركة أيضًا من تواجدها العالمي ، ووسعت قواها العاملة في بلغاريا ، والمملكة المتحدة ، والهند ، وعبر تعيينات القيادة الإستراتيجية الأمريكية ، بما في ذلك رئيس قسم المعلومات ، والمستشار العام ، وقائد إدارة المنتجات ، كما تم تعيينهم في السنوات الأخيرة للحفاظ على هذا الزخم والنمو.

يأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من الاعترافات الجيدة لـ Quickbase. تم تسمية الشركة مؤخرًا من قبل Inc كأفضل شركة في مجال الأعمال وواحدة من أفضل أماكن العمل في بوسطن. علاوة على ذلك ، حصلت الشركة على امتيازات فريدة في ثلاثة تقارير محللين رائدة ، مثل The Forrester Wave: Collaborative Work Management Tools (Q4 2022) ؛ Magic Quadrant من مؤسسة Gartner لمنصات تطبيقات الأكواد المنخفضة للمؤسسات (الربع الرابع من عام 2021) ؛ و The Forrester Wave: منصات تطوير التعليمات البرمجية المنخفضة لمطوري الأعمال (الربع الرابع 2021). مملوكة للأغلبية من قبل Vista Equity Partners بعد صفقة 2019 ، استمرت Quickbase في التقدم في الصناعة. منذ تأسيسها في عام 1999 ، برزت Quickbase كمنصة تطبيق أساسية للعمل الديناميكي ، مع أكثر من 6000 عميل يستخدمون النظام الأساسي للاتصال والتحكم في عملياتهم وبياناتهم في موقع مركزي واحد.

