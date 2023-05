Quickbase, una piattaforma di alto livello per il lavoro dinamico, ha svelato un traguardo finanziario notevole, generando entrate per 200 milioni di dollari nel 2022. I dati finanziari appena pubblicati dimostrano una crescita rapida, investimenti intelligenti e un'eccezionale scalabilità in un mercato tecnologico incerto causato da cambiamenti macroeconomici. Di fronte alla crescente esigenza di maggiore efficienza ed efficacia, Quickbase fornisce a numerose organizzazioni la sua piattaforma e i suoi servizi altamente adattabili per visualizzare, collegare e regolare i flussi di lavoro.

Attualmente si rivolge a quasi 6.000 organizzazioni in tutto il mondo, Quickbase ha stabilito solide relazioni con le aziende più importanti in vari settori come telecomunicazioni, sanità, vendita al dettaglio, produzione e tecnologia. La recente impennata della crescita è stata stimolata non solo da accordi sostanziali con nuovi clienti, ma anche dall'ampliamento dei contratti con quelli esistenti.

Ed Jennings, CEO di Quickbase, ha discusso delle sfide che molte aziende devono affrontare oggi, mentre cercano modi per ridurre i costi e migliorare la produttività. Ha notato come il boom delle soluzioni software dell'ultimo decennio abbia portato a sistemi disgiunti, ostacolando l'efficacia in molte organizzazioni. La vera opportunità per le aziende di eccellere ed espandersi risiede nel collegare gli strumenti, i sistemi e i team esistenti. È qui che spiccano la piattaforma e i servizi di Quickbase, con sempre più organizzazioni che ne riconoscono il valore. Il CFO di Quickbase, Steve Webber, ha affermato che questa pietra miliare finanziaria mostra la capacità dell'azienda di individuare problemi vitali e sviluppare prodotti in grado di superarli. La piattaforma di Quickbase consente alle aziende di ottimizzare i loro strumenti esistenti, con prove di continui investimenti e clienti che trovano un valore significativo nel prodotto.

Oltre al successo finanziario, Quickbase ha registrato una crescita dell'organico organizzativo di quasi il 60% negli ultimi tre anni. L'azienda ha anche ampliato la sua presenza globale, estendendo la sua forza lavoro in Bulgaria, Regno Unito, India e negli Stati Uniti Negli ultimi anni sono state effettuate anche assunzioni di leadership strategica, tra cui un nuovo CIO, General Counsel e leader della gestione dei prodotti, per mantenere questo slancio e crescita.

L'annuncio segue una serie di meritati riconoscimenti per Quickbase. L'azienda è stata recentemente nominata da Inc come Best in Business e uno dei migliori luoghi di lavoro a Boston. Inoltre, l'azienda ha ottenuto distinzioni uniche in tre importanti rapporti di analisti, come The Forrester Wave: Collaborative Work Management Tools (Q4 2022); Magic Quadrant di Gartner per le piattaforme applicative a basso codice per l'azienda (Q4 2021); e The Forrester Wave: piattaforme di sviluppo a basso codice per sviluppatori aziendali (Q4 2021). Di proprietà di maggioranza di Vista Equity Partners dopo un accordo del 2019, Quickbase ha continuato ad avanzare nel settore. Dalla sua fondazione nel 1999, Quickbase è diventata la principale piattaforma applicativa per il lavoro dinamico, con oltre 6.000 clienti che utilizzano la piattaforma per connettere e controllare i propri processi e dati in un'unica posizione centrale.

