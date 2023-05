Quickbase แพลตฟอร์มระดับสูงสำหรับการทำงานแบบไดนามิก ได้เปิดตัวก้าวสำคัญทางการเงินที่น่าทึ่ง โดยสร้างรายได้ 200 ล้านดอลลาร์ในปี 2565 การเงินที่เผยแพร่ใหม่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างรวดเร็ว การลงทุนที่ชาญฉลาด และความสามารถในการปรับขนาดที่ยอดเยี่ยมท่ามกลางตลาดเทคโนโลยีที่ไม่แน่นอนซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจมหภาค เมื่อเผชิญกับความต้องการประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่มากขึ้น Quickbase จึงจัดหาแพลตฟอร์มและบริการที่ปรับเปลี่ยนได้สูงให้กับองค์กรจำนวนมากเพื่อดู เชื่อมโยง และควบคุมเวิร์กโฟลว์

ปัจจุบัน Quickbase ให้บริการแก่องค์กรเกือบ 6,000 แห่งทั่วโลก ได้สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับบริษัทชั้นแนวหน้าในภาคส่วนต่างๆ เช่น โทรคมนาคม การดูแลสุขภาพ การค้าปลีก การผลิต และเทคโนโลยี การเติบโตที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ได้รับการกระตุ้นโดยไม่เพียงแต่ข้อตกลงจำนวนมากกับลูกค้ารายใหม่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการขยายสัญญากับลูกค้ารายเดิมด้วย

Ed Jennings ซีอีโอของ Quickbase กล่าวถึงความท้าทายที่ธุรกิจจำนวนมากเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ขณะที่พวกเขาค้นหาวิธีลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต เขาตั้งข้อสังเกตว่าโซลูชันซอฟต์แวร์ที่เฟื่องฟูในทศวรรษที่ผ่านมาได้นำไปสู่ระบบที่ไม่ปะติดปะต่อ ซึ่งขัดขวางประสิทธิภาพในหลายองค์กรได้อย่างไร โอกาสที่แท้จริงสำหรับธุรกิจที่จะก้าวสู่ความเป็นเลิศและขยายตัวนั้นอยู่ที่การเชื่อมโยงเครื่องมือ ระบบ และทีมที่มีอยู่ นี่คือจุดที่แพลตฟอร์มและบริการของ Quickbase โดดเด่น โดยมีองค์กรจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ยอมรับในคุณค่าของตน Steve Webber CFO ของ Quickbase กล่าวว่าเหตุการณ์สำคัญทางการเงินนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทในการระบุประเด็นที่สำคัญและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถเอาชนะปัญหาเหล่านั้นได้ แพลตฟอร์มของ Quickbase ช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือที่มีอยู่ โดยมีหลักฐานการลงทุนอย่างต่อเนื่องและลูกค้าค้นพบคุณค่าที่สำคัญในผลิตภัณฑ์

นอกเหนือจากความสำเร็จทางการเงินแล้ว Quickbase ยังมีการเติบโตของจำนวนพนักงานในองค์กรเกือบ 60% ในช่วงสามปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายการแสดงตนไปทั่วโลก โดยขยายพนักงานในบัลแกเรีย สหราชอาณาจักร อินเดีย และทั่วสหรัฐอเมริกา การว่าจ้างผู้นำเชิงกลยุทธ์ รวมถึง CIO คนใหม่ ที่ปรึกษาทั่วไป และผู้นำการจัดการผลิตภัณฑ์ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อรักษา โมเมนตัมและการเติบโตนี้

การประกาศดังกล่าวเป็นไปตามกลุ่มรางวัล Quickbase ที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี บริษัทเพิ่งได้รับการเสนอชื่อโดย Inc ให้เป็น Best in Business และเป็นหนึ่งในสถานที่ทำงานชั้นนำในบอสตัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับความแตกต่างที่ไม่เหมือนใครในรายงานนักวิเคราะห์ชั้นนำสามฉบับ เช่น The Forrester Wave: Collaborative Work Management Tools (Q4 2022); Magic Quadrant ของ Gartner สำหรับแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันโค้ดต่ำสำหรับองค์กร (ไตรมาสที่ 4 ปี 2021); และ The Forrester Wave: แพลตฟอร์มการพัฒนาโค้ดต่ำสำหรับนักพัฒนาธุรกิจ (ไตรมาสที่ 4 ปี 2021) Quickbase ซึ่งถือหุ้นส่วนใหญ่โดย Vista Equity Partners หลังจากข้อตกลงในปี 2019 Quickbase ยังคงก้าวหน้าต่อไปในอุตสาหกรรม นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2542 Quickbase ได้ก้าวขึ้นเป็นแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันหลักสำหรับงานแบบไดนามิก โดยมีลูกค้ามากกว่า 6,000 รายที่ใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อเชื่อมต่อและควบคุมกระบวนการและข้อมูลในตำแหน่งศูนย์กลางแห่งเดียว

