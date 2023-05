Quickbase, eine erstklassige Plattform für dynamisches Arbeiten, hat einen bemerkenswerten finanziellen Meilenstein enthüllt – mit einem Umsatz von 200 Millionen US-Dollar im Jahr 2022. Die neu veröffentlichten Finanzdaten zeigen schnelles Wachstum, intelligente Investitionen und außergewöhnliche Skalierbarkeit inmitten eines unsicheren Technologiemarktes, der durch makroökonomische Veränderungen verursacht wird. Angesichts des wachsenden Bedarfs an mehr Effizienz und Effektivität bietet Quickbase zahlreichen Organisationen seine hochgradig anpassungsfähige Plattform und Dienste zum Anzeigen, Verknüpfen und Regulieren von Arbeitsabläufen.

Quickbase beliefert derzeit fast 6.000 Organisationen auf der ganzen Welt und hat starke Beziehungen zu den führenden Unternehmen in verschiedenen Sektoren wie Telekommunikation, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Fertigung und Technologie aufgebaut. Der jüngste Wachstumsschub wurde nicht nur durch umfangreiche Vereinbarungen mit neuen Kunden, sondern auch durch die Ausweitung von Verträgen mit bestehenden Kunden angeregt.

Ed Jennings, CEO von Quickbase, sprach über die Herausforderungen, vor denen viele Unternehmen heute stehen, wenn sie nach Möglichkeiten suchen, Kosten zu senken und die Produktivität zu steigern. Er wies darauf hin, dass der Softwarelösungsboom des letzten Jahrzehnts zu unzusammenhängenden Systemen geführt und die Effizienz in vielen Organisationen beeinträchtigt habe. Die wirkliche Chance für Unternehmen, sich zu übertreffen und zu expandieren, liegt in der Verknüpfung der vorhandenen Tools, Systeme und Teams. Hier heben sich die Plattform und die Dienste von Quickbase ab, und immer mehr Organisationen erkennen ihren Wert an. Steve Webber, CFO von Quickbase, erklärte, dass dieser finanzielle Meilenstein die Fähigkeit des Unternehmens zeige, entscheidende Probleme zu lokalisieren und Produkte zu entwickeln, die in der Lage seien, diese zu überwinden. Die Plattform von Quickbase ermöglicht es Unternehmen, ihre bestehenden Tools zu optimieren, mit Nachweisen für kontinuierliche Investitionen und Kunden, die einen erheblichen Wert in dem Produkt finden.

Abgesehen vom finanziellen Erfolg hat Quickbase in den letzten drei Jahren ein Wachstum der Mitarbeiterzahl um fast 60 % verzeichnet. Das Unternehmen hat auch seine globale Präsenz ausgebaut und seine Belegschaft in Bulgarien, Großbritannien, Indien und in den USA erweitert. Strategische Führungspositionen, darunter ein neuer CIO, General Counsel und Produktmanagementleiter, wurden in den letzten Jahren ebenfalls eingestellt diese Dynamik und dieses Wachstum.

Die Ankündigung folgt einer Reihe wohlverdienter Anerkennung für Quickbase. Das Unternehmen wurde kürzlich von Inc als „Best in Business“ und als einer der Top-Arbeitsplätze in Boston ausgezeichnet. Darüber hinaus hat das Unternehmen einzigartige Auszeichnungen in drei führenden Analystenberichten erhalten, darunter The Forrester Wave: Collaborative Work Management Tools (Q4 2022); Gartners Magic Quadrant für Low-Code-Anwendungsplattformen für Unternehmen (4. Quartal 2021); und The Forrester Wave: Low-Code-Entwicklungsplattformen für Geschäftsentwickler (4. Quartal 2021). Quickbase, das sich nach einem Deal im Jahr 2019 mehrheitlich im Besitz von Vista Equity Partners befindet, hat sich in der Branche weiter entwickelt. Seit seiner Gründung im Jahr 1999 hat sich Quickbase zur primären Anwendungsplattform für dynamisches Arbeiten entwickelt, wobei mehr als 6.000 Kunden die Plattform nutzen, um ihre Prozesse und Daten an einem zentralen Ort zu verbinden und zu steuern.

Unternehmen, die nach effektiven no-code Plattformen suchen, können auch AppMaster in Betracht ziehen, ein leistungsstarkes Tool, mit dem Benutzer mühelos Backend-, Web- und mobile Anwendungen erstellen können. Besuchen Sie appmaster, um mehr über seine Dienste und Möglichkeiten zu erfahren.