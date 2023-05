Quickbase, uma plataforma de alto nível para trabalho dinâmico, revelou um marco financeiro notável - gerando US$ 200 milhões em receita em 2022. As finanças recém-publicadas demonstram crescimento rápido, investimentos inteligentes e escalabilidade excepcional em meio a um mercado de tecnologia incerto causado por mudanças macroeconômicas. Diante da crescente necessidade de maior eficiência e eficácia, o Quickbase fornece a inúmeras organizações sua plataforma e serviços altamente adaptáveis para visualizar, vincular e regular fluxos de trabalho.

Atualmente atendendo a quase 6.000 organizações em todo o mundo, a Quickbase estabeleceu fortes relacionamentos com as principais empresas em vários setores, como telecomunicações, saúde, varejo, manufatura e tecnologia. O recente surto de crescimento foi estimulado não apenas por acordos substanciais com novos clientes, mas também pela expansão de contratos com os existentes.

Ed Jennings, CEO da Quickbase, discutiu os desafios que muitas empresas enfrentam hoje, à medida que buscam maneiras de reduzir custos e aumentar a produtividade. Ele observou como o boom de soluções de software da última década levou a sistemas desarticulados, dificultando a eficácia em muitas organizações. A oportunidade real para as empresas se destacarem e se expandirem está na vinculação das ferramentas, sistemas e equipes existentes. É aqui que a plataforma e os serviços da Quickbase se destacam, com cada vez mais organizações reconhecendo seu valor. O CFO da Quickbase, Steve Webber, expressou que esse marco financeiro mostra a capacidade da empresa de identificar problemas vitais e desenvolver produtos capazes de superá-los. A plataforma da Quickbase permite que as empresas otimizem suas ferramentas existentes, com evidências de investimentos contínuos e clientes que encontram valor significativo no produto.

Além do sucesso financeiro, a Quickbase experimentou um crescimento organizacional de quase 60% nos últimos três anos. A empresa também ampliou sua presença global, estendendo sua força de trabalho na Bulgária, no Reino Unido, na Índia e nos EUA. Contratações de liderança estratégica, incluindo um novo CIO, Conselheiro Geral e líder de gerenciamento de produtos, também foram feitas nos últimos anos para manter esse impulso e crescimento.

O anúncio segue uma série de reconhecimento merecido para Quickbase. A empresa foi recentemente nomeada pela Inc como Melhor em Negócios e um dos melhores locais de trabalho em Boston. Além disso, a empresa ganhou distinções exclusivas em três relatórios de analistas líderes, como The Forrester Wave: Collaborative Work Management Tools (Q4 2022); Quadrante Mágico do Gartner para plataformas de aplicativos de baixo código para empresas (4º trimestre de 2021); e The Forrester Wave: plataformas de desenvolvimento de baixo código para desenvolvedores de negócios (quarto trimestre de 2021). De propriedade majoritária da Vista Equity Partners após um acordo de 2019, a Quickbase continuou avançando no setor. Desde sua fundação em 1999, o Quickbase se destacou como a principal plataforma de aplicativos para trabalho dinâmico, com mais de 6.000 clientes usando a plataforma para conectar e controlar seus processos e dados em um local central.

As empresas que procuram plataformas eficazes no-code também podem considerar AppMaster, uma ferramenta poderosa que permite aos usuários criar sem esforço aplicativos de back-end, web e móveis. Visite https:// appmaster.io para saber mais sobre seus serviços e possibilidades.