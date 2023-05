Quickbase, первоклассная платформа для динамичной работы, объявила о выдающемся финансовом рубеже — выручка в размере 200 млн долларов в 2022 году. Недавно опубликованные финансовые показатели демонстрируют быстрый рост, разумные инвестиции и исключительную масштабируемость в условиях неопределенности на рынке технологий, вызванной макроэкономическими сдвигами. Перед лицом растущей потребности в большей эффективности и результативности Quickbase предоставляет многочисленным организациям легко адаптируемую платформу и услуги для просмотра, связывания и регулирования рабочих процессов.

В настоящее время Quickbase обслуживает почти 6000 организаций по всему миру и установила прочные отношения с передовыми компаниями в различных секторах, таких как телекоммуникации, здравоохранение, розничная торговля, производство и технологии. Недавний всплеск роста был вызван не только существенными соглашениями с новыми клиентами, но и расширением контрактов с существующими.

Эд Дженнингс, генеральный директор Quickbase, рассказал о проблемах, с которыми сегодня сталкиваются многие предприятия, ищущие пути снижения затрат и повышения производительности. Он отметил, как бум программных решений в последнее десятилетие привел к разрозненным системам, что снижает эффективность многих организаций. Реальная возможность для бизнеса преуспеть и расшириться заключается в объединении существующих инструментов, систем и команд. Именно здесь платформа и услуги Quickbase выделяются, и все больше и больше организаций признают их ценность. Финансовый директор Quickbase Стив Уэббер (Steve Webber) заявил, что это финансовое достижение демонстрирует способность компании выявлять жизненно важные проблемы и разрабатывать продукты, способные их решить. Платформа Quickbase позволяет компаниям оптимизировать свои существующие инструменты, что свидетельствует о продолжающихся инвестициях и о том, что клиенты находят значительную ценность в продукте.

Помимо финансового успеха, Quickbase продемонстрировала рост организационной численности почти на 60% за последние три года. Фирма также расширила свое глобальное присутствие, расширив штат сотрудников в Болгарии, Великобритании, Индии и США. В последние годы также были приняты на работу стратегические руководители, включая нового ИТ-директора, главного юрисконсульта и руководителя по управлению продуктами. этот импульс и рост.

Это объявление последовало за чередой заслуженного признания Quickbase. Компания недавно была названа Inc лучшим в бизнесе и одним из лучших рабочих мест в Бостоне. Кроме того, компания получила уникальные награды в трех ведущих аналитических отчетах, таких как The Forrester Wave: инструменты управления совместной работой (четвертый квартал 2022 г.); «Магический квадрант» Gartner для платформ приложений с малым кодом для предприятий (четвертый квартал 2021 г.); и The Forrester Wave: платформы разработки с низким кодом для бизнес-разработчиков (четвертый квартал 2021 г.). Quickbase, контрольный пакет акций которой принадлежит Vista Equity Partners после сделки в 2019 году, продолжает развиваться в отрасли. С момента своего основания в 1999 году Quickbase стала основной прикладной платформой для динамической работы: более 6000 клиентов используют эту платформу для подключения и управления своими процессами и данными из одного центрального места.

