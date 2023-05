Quickbase 是一个用于动态工作的顶级平台,它公布了一个非凡的财务里程碑——到 2022 年将产生 2 亿美元的收入。新发布的财务数据显示,在宏观经济变化导致不确定的技术市场中,公司实现了快速增长、明智的投资和出色的可扩展性。面对对更高效率和有效性的日益增长的需求,Quickbase 为众多组织提供了高度适应性的平台和服务,以查看、链接和调节工作流。

Quickbase 目前为全球近 6,000 家组织提供服务,已与电信、医疗保健、零售、制造和技术等各个领域的一流公司建立了牢固的关系。近期的增长激增不仅受到与新客户签订大量协议的刺激,还受到与现有客户扩大合同的刺激。

Quickbase 首席执行官 Ed Jennings 讨论了当今许多企业在寻找降低成本和提高生产力的方法时面临的挑战。他指出过去十年软件解决方案的繁荣如何导致系统脱节,阻碍了许多组织的效率。企业实现卓越和扩展的真正机会在于连接现有的工具、系统和团队。这就是 Quickbase 的平台和服务脱颖而出的地方,越来越多的组织承认它们的价值。 Quickbase 首席财务官 Steve Webber 表示,这一财务里程碑表明公司有能力查明关键问题并开发能够克服这些问题的产品。 Quickbase 的平台允许企业优化他们现有的工具,有证据表明持续投资和客户发现产品的重要价值。

除了财务上的成功,Quickbase 在过去三年中的组织员工人数增长了近 60%。该公司还扩大了其全球影响力,扩大了其在保加利亚、英国、印度和美国各地的员工队伍,近年来还聘用了战略领导层,包括新的首席信息官、总法律顾问和产品管理负责人,以维持这种势头和增长。

该公告是在 Quickbase 获得一系列应得的认可之后发布的。该公司最近被 Inc 评为 Best in Business 和波士顿顶级工作场所之一。此外,该公司在三份领先的分析报告中获得了独特的荣誉,例如 Forrester Wave:协作工作管理工具(2022 年第 4 季度); Gartner 的企业低代码应用平台魔力象限(2021 年第四季度); Forrester Wave:面向业务开发人员的低代码开发平台(2021 年第 4 季度)。 Quickbase 在 2019 年达成交易后由 Vista Equity Partners 持有多数股权,继续在该行业取得进步。自 1999 年成立以来,Quickbase 已成为动态工作的主要应用平台,超过 6,000 名客户使用该平台在一个中央位置连接和控制他们的流程和数据。

