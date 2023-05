Quickbase, une plate-forme de premier plan pour le travail dynamique, a dévoilé une étape financière remarquable - générant 200 millions de dollars de revenus en 2022. Les données financières récemment publiées démontrent une croissance rapide, des investissements intelligents et une évolutivité exceptionnelle dans un marché technologique incertain causé par des changements macroéconomiques. Face au besoin croissant d'efficacité et d'efficacité accrues, Quickbase fournit à de nombreuses organisations sa plate-forme et ses services hautement adaptables pour visualiser, relier et réguler les flux de travail.

Desservant actuellement près de 6 000 organisations à travers le monde, Quickbase a établi de solides relations avec les plus grandes entreprises de divers secteurs tels que les télécommunications, la santé, la vente au détail, la fabrication et la technologie. La récente poussée de croissance a été stimulée non seulement par des accords substantiels avec de nouveaux clients, mais aussi par l'expansion des contrats avec les clients existants.

Ed Jennings, PDG de Quickbase, a évoqué les défis auxquels de nombreuses entreprises sont confrontées aujourd'hui, alors qu'elles recherchent des moyens de réduire les coûts et d'améliorer la productivité. Il a noté comment le boom des solutions logicielles de la dernière décennie a conduit à des systèmes disjoints, entravant l'efficacité de nombreuses organisations. La véritable opportunité pour les entreprises d'exceller et de se développer réside dans la liaison des outils, systèmes et équipes existants. C'est là que la plate-forme et les services de Quickbase se démarquent, de plus en plus d'organisations reconnaissant leur valeur. Le directeur financier de Quickbase, Steve Webber, a déclaré que cette étape financière montre la capacité de l'entreprise à identifier les problèmes vitaux et à développer des produits capables de les surmonter. La plate-forme de Quickbase permet aux entreprises d'optimiser leurs outils existants, avec des preuves d'investissements continus et des clients trouvant une valeur significative dans le produit.

Outre le succès financier, Quickbase a connu une croissance des effectifs organisationnels de près de 60 % au cours des trois dernières années. L'entreprise a également élargi sa présence mondiale, en étendant ses effectifs en Bulgarie, au Royaume-Uni, en Inde et à travers les États-Unis. cet élan et cette croissance.

L'annonce fait suite à une série de reconnaissances bien méritées pour Quickbase. La société a récemment été nommée par Inc comme Best in Business et l'un des meilleurs lieux de travail de Boston. En outre, la société a obtenu des distinctions uniques dans trois rapports d'analystes de premier plan, tels que The Forrester Wave : Collaborative Work Management Tools (Q4 2022) ; Magic Quadrant de Gartner pour les plates-formes d'application Low Code pour l'entreprise (Q4 2021) ; et The Forrester Wave : plates-formes de développement à faible code pour les développeurs d'entreprise (Q4 2021). Détenue majoritairement par Vista Equity Partners après un accord en 2019, Quickbase a continué de progresser dans le secteur. Depuis sa création en 1999, Quickbase est devenue la principale plate-forme d'application pour le travail dynamique, avec plus de 6 000 clients utilisant la plate-forme pour connecter et contrôler leurs processus et leurs données dans un emplacement central.

