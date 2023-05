Quickbase, een eersteklas platform voor dynamisch werk, heeft een opmerkelijke financiële mijlpaal onthuld: het genereren van $ 200 miljoen aan inkomsten in 2022. De nieuw gepubliceerde financiële gegevens tonen snelle groei, intelligente investeringen en uitzonderlijke schaalbaarheid te midden van een onzekere technologiemarkt als gevolg van macro-economische verschuivingen. In het licht van de groeiende behoefte aan meer efficiëntie en effectiviteit, biedt Quickbase tal van organisaties zijn zeer aanpasbare platform en services om workflows te bekijken, te koppelen en te reguleren.

Quickbase bedient momenteel bijna 6.000 organisaties over de hele wereld en heeft sterke relaties opgebouwd met de belangrijkste bedrijven in verschillende sectoren, zoals telecommunicatie, gezondheidszorg, detailhandel, productie en technologie. De recente groeigolf is niet alleen gestimuleerd door substantiële overeenkomsten met nieuwe klanten, maar ook door uitbreiding van contracten met bestaande.

Ed Jennings, CEO van Quickbase, besprak de uitdagingen waarmee veel bedrijven tegenwoordig worden geconfronteerd, terwijl ze zoeken naar manieren om de kosten te verlagen en de productiviteit te verhogen. Hij merkte op hoe de opkomst van softwareoplossingen van het afgelopen decennium heeft geleid tot onsamenhangende systemen, waardoor de efficiëntie in veel organisaties wordt belemmerd. De echte kans voor bedrijven om uit te blinken en uit te breiden ligt in het koppelen van de bestaande tools, systemen en teams. Dit is waar het platform en de diensten van Quickbase opvallen, waarbij steeds meer organisaties hun waarde erkennen. Steve Webber, CFO van Quickbase, zei dat deze financiële mijlpaal laat zien dat het bedrijf in staat is om essentiële problemen op te sporen en producten te ontwikkelen die deze kunnen oplossen. Het platform van Quickbase stelt bedrijven in staat hun bestaande tools te optimaliseren, met bewijs van voortdurende investeringen en klanten die aanzienlijke waarde in het product vinden.

Afgezien van financieel succes, heeft Quickbase de afgelopen drie jaar een groei van het personeelsbestand van bijna 60% doorgemaakt. Het bedrijf heeft ook zijn wereldwijde aanwezigheid verbreed door zijn personeelsbestand uit te breiden in Bulgarije, het VK, India en de hele VS. dit momentum en deze groei.

De aankondiging volgt op een reeks welverdiende erkenning voor Quickbase. Het bedrijf werd onlangs door Inc uitgeroepen tot Best in Business en een van de beste werkplekken in Boston. Bovendien heeft het bedrijf unieke onderscheidingen verdiend in drie toonaangevende analistenrapporten, zoals The Forrester Wave: Collaborative Work Management Tools (4e kwartaal 2022); Gartner's Magic Quadrant for Low Code Application Platforms for the Enterprise (4e kwartaal 2021); en The Forrester Wave: Low Code-ontwikkelingsplatforms voor zakelijke ontwikkelaars (4e kwartaal 2021). Quickbase, dat na een deal in 2019 voor het grootste deel in handen is van Vista Equity Partners, is doorgegaan met vooruitgang in de branche. Sinds de oprichting in 1999 is Quickbase uitgegroeid tot het primaire applicatieplatform voor dynamisch werk, met meer dan 6.000 klanten die het platform gebruiken om hun processen en gegevens op één centrale locatie te verbinden en te beheren.

Bedrijven die op zoek zijn naar effectieve platformen no-code kunnen ook AppMaster overwegen, een krachtige tool waarmee gebruikers moeiteloos backend-, web- en mobiele applicaties kunnen maken. Bezoek appmaster voor meer informatie over de diensten en mogelijkheden.