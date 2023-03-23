Dinamik çalışma için üst düzey bir platform olan Quickbase, 2022'de 200 milyon dolar gelir elde eden olağanüstü bir finansal dönüm noktasını açıkladı. Yeni yayınlanan finansal veriler, makroekonomik değişimlerin neden olduğu belirsiz bir teknoloji pazarında hızlı büyüme, akıllı yatırımlar ve olağanüstü ölçeklenebilirlik gösteriyor. Daha fazla verimlilik ve etkinliğe yönelik artan ihtiyaç karşısında Quickbase, iş akışlarını görüntülemek, bağlamak ve düzenlemek için son derece uyarlanabilir platformu ve hizmetleriyle çok sayıda kuruluşa sağlar.

Şu anda dünya çapında yaklaşık 6.000 kuruluşa hizmet veren Quickbase, telekomünikasyon, sağlık, perakende, üretim ve teknoloji gibi çeşitli sektörlerde önde gelen şirketlerle güçlü ilişkiler kurmuştur. Büyümedeki son artış, yalnızca yeni müşterilerle yapılan önemli anlaşmalar tarafından değil, aynı zamanda mevcut müşterilerle yapılan sözleşmelerin genişletilmesiyle de teşvik edildi.

Quickbase CEO'su Ed Jennings, maliyetleri düşürmenin ve üretkenliği artırmanın yollarını ararken birçok işletmenin bugün karşılaştığı zorlukları tartıştı. Geçtiğimiz on yıldaki yazılım çözümleri patlamasının nasıl birbirinden kopuk sistemlere yol açtığını ve birçok kuruluşta etkinliği engellediğini belirtti. İşletmelerin mükemmelleşmesi ve büyümesi için gerçek fırsat, mevcut araçları, sistemleri ve ekipleri birbirine bağlamakta yatar. Quickbase'in platformu ve hizmetlerinin öne çıktığı yer burasıdır ve giderek daha fazla kuruluş bunların değerini kabul etmektedir. Quickbase CFO'su Steve Webber, bu mali dönüm noktasının şirketin hayati sorunları belirleme ve bunların üstesinden gelebilecek ürünler geliştirme becerisini gösterdiğini ifade etti. Quickbase'in platformu, devam eden yatırımların ve müşterilerin üründe önemli bir değer bulduğunu gösteren kanıtlarla işletmelerin mevcut araçlarını optimize etmelerine olanak tanır.

Finansal başarının yanı sıra Quickbase, son üç yılda kurumsal personel sayısında yaklaşık %60'lık bir büyüme yaşadı. Firma aynı zamanda Bulgaristan, Birleşik Krallık, Hindistan ve ABD'deki iş gücünü genişleterek küresel varlığını genişletti. bu ivme ve büyüme.

Duyuru, Quickbase için bir dizi haklı takdirin ardından geldi. Şirket kısa bir süre önce Inc tarafından Sektörün En İyisi ve Boston'daki en iyi işyerlerinden biri olarak seçildi. Ayrıca şirket, The Forrester Wave: Collaborative Work Management Tools (Q4 2022); İşletmeler için Düşük Kod Uygulama Platformları için Gartner'ın Magic Quadrant'ı (Q4 2021); ve Forrester Wave: İş Geliştiricileri için Düşük Kod Geliştirme Platformları (2021 4. Çeyrek). 2019 anlaşmasının ardından çoğunluğu Vista Equity Partners'a ait olan Quickbase, sektörde ilerlemeye devam etti. Quickbase, 1999'da kurulduğundan bu yana, süreçlerini ve verilerini tek bir merkezi konumda bağlamak ve kontrol etmek için platformu kullanan 6.000'den fazla müşteriyle, dinamik çalışma için birincil uygulama platformu olarak yükseldi.

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