Quickbase, una plataforma de primer nivel para el trabajo dinámico, ha presentado un hito financiero notable: generar $ 200 millones en ingresos en 2022. Las finanzas recientemente publicadas demuestran un crecimiento rápido, inversiones inteligentes y escalabilidad excepcional en medio de un mercado tecnológico incierto causado por cambios macroeconómicos. Ante la creciente necesidad de una mayor eficiencia y eficacia, Quickbase proporciona a numerosas organizaciones su plataforma y servicios altamente adaptables para ver, vincular y regular los flujos de trabajo.

Quickbase, que actualmente atiende a casi 6000 organizaciones en todo el mundo, ha establecido sólidas relaciones con las empresas más importantes en diversos sectores, como telecomunicaciones, atención médica, comercio minorista, fabricación y tecnología. El reciente aumento en el crecimiento ha sido estimulado no solo por acuerdos sustanciales con nuevos clientes sino también por la expansión de contratos con los existentes.

Ed Jennings, CEO de Quickbase, habló sobre los desafíos que enfrentan muchas empresas hoy en día, mientras buscan formas de reducir los costos y mejorar la productividad. Señaló cómo el auge de las soluciones de software de la última década ha llevado a sistemas inconexos, lo que dificulta la eficacia en muchas organizaciones. La verdadera oportunidad para que las empresas sobresalgan y se expandan radica en vincular las herramientas, los sistemas y los equipos existentes. Aquí es donde se destacan la plataforma y los servicios de Quickbase, con más y más organizaciones reconociendo su valor. El director financiero de Quickbase, Steve Webber, expresó que este hito financiero muestra la capacidad de la empresa para identificar problemas vitales y desarrollar productos capaces de superarlos. La plataforma de Quickbase permite a las empresas optimizar sus herramientas existentes, con evidencia de inversiones continuas y clientes que encuentran un valor significativo en el producto.

Aparte del éxito financiero, Quickbase ha experimentado un crecimiento de la plantilla organizativa de casi un 60 % en los últimos tres años. La firma también ha ampliado su presencia global, ampliando su fuerza laboral en Bulgaria, el Reino Unido, la India y en los EE. UU. En los últimos años, también se han realizado contrataciones de liderazgo estratégico, incluido un nuevo CIO, un asesor general y un líder de gestión de productos, para mantener este impulso y crecimiento.

El anuncio sigue a una serie de reconocimientos bien ganados para Quickbase. La compañía fue nombrada recientemente por Inc como Best in Business y uno de los mejores lugares de trabajo en Boston. Además, la compañía obtuvo distinciones únicas en tres informes de analistas líderes, como The Forrester Wave: Collaborative Work Management Tools (Q4 2022); Cuadrante mágico de Gartner para plataformas de aplicaciones de código bajo para empresas (cuarto trimestre de 2021); y The Forrester Wave: plataformas de desarrollo de código bajo para desarrolladores comerciales (cuarto trimestre de 2021). Quickbase, propiedad mayoritaria de Vista Equity Partners después de un acuerdo de 2019, ha seguido avanzando en la industria. Desde su fundación en 1999, Quickbase se ha convertido en la principal plataforma de aplicaciones para el trabajo dinámico, con más de 6000 clientes que utilizan la plataforma para conectarse y controlar sus procesos y datos en una ubicación central.

Las empresas que buscan plataformas no-code efectivas también pueden considerar AppMaster, una poderosa herramienta que permite a los usuarios crear sin esfuerzo aplicaciones back-end, web y móviles. Visite appmaster para conocer más sobre sus servicios y posibilidades.